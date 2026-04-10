Come gli atleti d'élite spagnoli hanno trovato un vantaggio competitivo reinventando i loro dati

Prima di watsonx.data, il loro mondo assomigliava alla realtà che molte organizzazioni devono affrontare oggi. I dati erano memorizzati ovunque e gli insight erano difficili da ottenere.

I dati storici sugli atleti si trovavano all'interno di Salesforce. I progetti di innovazione stavano generando nuove forme di dati dai sensori provenienti da scarpe, dispositivi indossabili e smartwatch. Questi set di dati arrivavano in formati che andavano dai file non elaborati ai video e ai fogli di calcolo. I risultati delle competizioni e le note sugli allenamenti erano conservati in un’ulteriore posizione separata. Tutto era disconnesso e difficile da analizzare in modo significativo.

Le lacune erano evidenti. Necessitavano di un modo per raccogliere tutte le informazioni senza rallentare il ritmo dell'innovazione o far salire i costi. Le organizzazioni che gestiscono dati legacy, informazioni non strutturate in rapida crescita e una crescente pressione all’innovazione si trovano spesso ad affrontare le stesse sfide fondamentali:

Unificare i dati tra le piattaforme senza spostarli.

Memorizzare più informazioni riducendo i costi.

Sbloccare la real-time analytics senza dover creare un intero team di ingegneri.

Crea le basi che ti prepareranno per la nuova generazione di AI.

RFEA ha collaborato con HabberTec e IBM per creare una base che potesse unificare queste informazioni e renderle utilizzabili per l'analisi delle prestazioni e l'AI.