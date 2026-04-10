Come gli atleti d'élite spagnoli hanno trovato un vantaggio competitivo reinventando i loro dati

RFEA ha implementato un lakehouse flessibile che ha riunito tecnologie aperte, governance aziendale e uno storage efficiente in termini di costi.
Negli sport ad alte prestazioni, anche le minime differenze fanno la differenza. Una frazione di secondo. Un piccolo cambiamento di passo. Un cambiamento impercettibile nei pattern di ripristino. National Spanish Athletics (RFEA) sapeva che nei dati sui suoi atleti si nascondevano preziosi insight. Se i dati fossero stati unificati e accessibili, questi insight avrebbero potuto trasformare e migliorare le prestazioni.
Per affrontare questa sfida, la RFEA ha lanciato IA-THLETICS, un'iniziativa strategica volta a portare struttura, significato e valore pratico al crescente volume di dati sulle prestazioni generati tra le discipline.
Come spiega Raúl Chapado, Presidente della Royal Spanish Athletics Federation: "IA-THLETICS è una piattaforma che riunisce tutte le soluzioni tecnologiche a disposizione dei nostri atleti. Ci permette di trasformare i dati in conoscenze e le conoscenze in prestazioni".
Prima di watsonx.data, il loro mondo assomigliava alla realtà che molte organizzazioni devono affrontare oggi. I dati erano memorizzati ovunque e gli insight erano difficili da ottenere.
I dati storici sugli atleti si trovavano all'interno di Salesforce. I progetti di innovazione stavano generando nuove forme di dati dai sensori provenienti da scarpe, dispositivi indossabili e smartwatch. Questi set di dati arrivavano in formati che andavano dai file non elaborati ai video e ai fogli di calcolo. I risultati delle competizioni e le note sugli allenamenti erano conservati in un’ulteriore posizione separata. Tutto era disconnesso e difficile da analizzare in modo significativo.
Le lacune erano evidenti. Necessitavano di un modo per raccogliere tutte le informazioni senza rallentare il ritmo dell'innovazione o far salire i costi. Le organizzazioni che gestiscono dati legacy, informazioni non strutturate in rapida crescita e una crescente pressione all’innovazione si trovano spesso ad affrontare le stesse sfide fondamentali:
RFEA ha collaborato con HabberTec e IBM per creare una base che potesse unificare queste informazioni e renderle utilizzabili per l'analisi delle prestazioni e l'AI.
Con il continuo aumento del volume e della diversità dei dati, RFEA ha riconosciuto la necessità di una base di dati scalabile e governata che potesse supportare sia l'analisi delle prestazioni attuale, sia l'innovazione futura. L'obiettivo non era semplicemente centralizzare l'informazione, ma creare un ambiente in cui i dati storici e i nuovi dati sperimentali potessero essere esplorati insieme, senza aggiungere complessità operativa.
Quando HabberTec ha incontrato RFEA, un tema è apparso ripetutamente. I team erano stanchi di mettere insieme i sistemi. Necessitavano di un ambiente in cui tutto funzionasse come un unico sistema e in cui i dati storici e i nuovi dati dei sensori potessero essere analizzati fianco a fianco.
watsonx.data ha fornito esattamente questo. Invece di scegliere tra database costosi o costruire un'intera piattaforma dati da zero, RFEA ha ottenuto una lakehouse flessibile che univa tecnologie aperte, governance aziendale e storage economico.
Con watsonx.data, RFEA poteva memorizzare grandi volumi di dati storici nel Cloud Object Storage. Poteva collegare i dati di Salesforce direttamente a watsonx.data utilizzando Presto. Poteva importare file non elaborati da progetti di innovazione ed elaborarli utilizzando Apache Spark. Poteva standardizzare le informazioni in tabelle Iceberg che rimanevano completamente interrogabili su tutti i motori. La cosa più importante è che poteva collegare tutto senza creare integrazioni personalizzate per ogni nuovo progetto.
Come ha spiegato Daniel Expósito García di HabberTec, "watsonx.data ci consentiva di collegare i dati storici ai nostri progetti di innovazione in modo pulito e scalabile. Non dovevamo costruire tutto da soli. Ha funzionato e basta".
Insieme, RFEA, HabberTec e IBM hanno creato un'architettura lakehouse che ora supporta l'intera federazione.
Il nuovo data lakehouse è diventato la spina dorsale delle prestazioni di RFEA. Gli allenatori possono vedere la storia completa degli atleti. Gli analisti possono esplorare insieme i pattern delle gare e la biomeccanica. I team di innovazione possono sperimentare liberamente senza preoccuparsi dei costi di storage o di integrazioni fragili.
Quando RFEA ha consolidato tutto in watsonx.data, i risultati sono apparsi rapidamente. Tutti i sistemi di dati hanno iniziato a lavorare insieme. L'analisi è diventata più veloce e approfondita. I team che si occupano di prestazioni possono esplorare i dati delle gare, le informazioni biomeccaniche e le storie a lungo termine degli atleti in un unico ambiente. Gli insight che un tempo richiedevano ore di lavoro manuale ora apparivano in pochi secondi.
Come ha descritto Daniel di HabberTec, "La connessione dei dati ha cambiato tutto. La nostra analisi è più approfondita, più intelligente e molto più utile per gli atleti".
Ecco come appare un'AI affidabile. Consente agli esseri umani di prendere decisioni migliori, fornendo loro le giuste basi per l'esplorazione e la scoperta.
RFEA ora si basa su una base di dati scalabile e moderna che supporta l'analisi delle prestazioni, l'innovazione e le future iniziative di AI in tutti i suoi programmi sportivi. Unificando i record storici, i dati dei sensori in tempo reale e gli insight degli atleti in un unico ambiente governato, la federazione ha rafforzato la sua capacità di supportare gli allenatori, gli atleti e i team di prestazioni con insight affidabili e basati su prove concrete.
Questa base è progettata per evolversi parallelamente alle esigenze dell'atletica spagnola, consentendo alla RFEA di integrare nuove discipline, fonti di dati e funzionalità analitiche e mantenendo al contempo controllo, governance e sostenibilità a lungo termine. RFEA si basa ora su una spina dorsale di dati scalabile e moderna. Supporta l'analisi delle prestazioni, l'innovazione e le future iniziative di AI.