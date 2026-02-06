Come Serre Chevalier ha scalato l'esperienza del cliente con l'orchestrazione AI

Serre Chevalier è una delle principali destinazioni sciistiche gestite da Compagnie des Alpes (CDA), insieme a località come Tignes, La Plagne e Méribel. Poiché queste destinazioni montane di alto profilo accolgono milioni di visitatori ogni anno, offrire un'esperienza di prenotazione e assistenza clienti fluida e intuitiva è critico per il successo, specialmente durante le stagioni di punta, quando domanda, complessità e aspettative dei clienti sono al massimo.

Serre Chevalier ha riconosciuto una realtà crescente che riguarda l'intero settore dei viaggi e dell'ospitalità: i modelli tradizionali di servizio clienti non riescono a tenere il passo con la complessità crescente, i picchi stagionali e la domanda di esperienze digitali personalizzate. Invece di stratificare più chatbot o soluzioni puntiformi, avevano bisogno di una base capace di coordinare azioni, dati e decisioni, in tutta l'azienda.

Per affrontare questa sfida, Serre Chevalier si è rivolta a IBM watsonx Orchestrate per reinventare il modo in cui i clienti selezionano gli skipass e risolvere i problemi più comuni. Quella che era iniziato come un progetto mirato di assistenza clienti si è rapidamente rivelato un modello aziendale per operazioni basate sull'AI.