Come Serre Chevalier ha scalato l'esperienza del cliente con l'orchestrazione AI

Serre Chevalier si è rivolta a IBM® watsonx Orchestrate per reinventare il modo in cui i clienti selezionano gli skipass e risolvono le domande più comuni.
Serre Chevalier è una delle principali destinazioni sciistiche gestite da Compagnie des Alpes (CDA), insieme a località come Tignes, La Plagne e Méribel. Poiché queste destinazioni montane di alto profilo accolgono milioni di visitatori ogni anno, offrire un'esperienza di prenotazione e assistenza clienti fluida e intuitiva è critico per il successo, specialmente durante le stagioni di punta, quando domanda, complessità e aspettative dei clienti sono al massimo.
Serre Chevalier ha riconosciuto una realtà crescente che riguarda l'intero settore dei viaggi e dell'ospitalità: i modelli tradizionali di servizio clienti non riescono a tenere il passo con la complessità crescente, i picchi stagionali e la domanda di esperienze digitali personalizzate. Invece di stratificare più chatbot o soluzioni puntiformi, avevano bisogno di una base capace di coordinare azioni, dati e decisioni, in tutta l'azienda.
Per affrontare questa sfida, Serre Chevalier si è rivolta a IBM watsonx Orchestrate per reinventare il modo in cui i clienti selezionano gli skipass e risolvere i problemi più comuni. Quella che era iniziato come un progetto mirato di assistenza clienti si è rapidamente rivelato un modello aziendale per operazioni basate sull'AI.
La selezione dello skipass sembra semplice, fino a quando più variabili non aggravano la decisione. Il pass giusto dipende da:
Questa complessità generava migliaia di domande dei clienti ogni stagione. I team di assistenza erano sopraffatti da richieste ripetitive: "Quale pass è giusto per me?" e "Quali sono le regole per i ticket di più giorni?", lasciando meno tempo per risolvere problemi di maggior valore o sensibili.
Per Serre Chevalier la sfida era duplice:
Il team ha riconosciuto che questa sfida era più di un semplice problema di servizio clienti. Rifletteva una problematica di orchestrazione più ampia in tutta l'organizzazione: come coordinare in modo intelligente compiti, sistemi e conoscenze attraverso l'AI in modo scalabile e governato.
Serre Chevalier ha implementato watsonx Orchestrate per potenziare una nuova esperienza basata su AI integrata nel suo sito web Serre Chevalier. Mentre i visitatori interagiscono tramite un'interfaccia di chat semplice e intuitiva, in sottofondo watsonx Orchestrate coordina una rete di agenti specializzati che lavorano insieme per offrire un supporto accurato e personalizzato.
A quel punto, Serre Chevalier è passata da "un progetto di chatbot" a una strategia di orchestrazione.
Il nucleo del sistema è un agente di orchestrazione per siti web. Il suo ruolo è quello di:
Invece di affidarsi a un singolo chatbot monolitico, Serre Chevalier utilizza un'architettura modulare multi-agente, facilitando l'aggiornamento delle funzionalità o l'aggiunta di nuove funzionalità senza ricostruire l'intero sistema.
Due tipi di agente supportano il livello di orchestrazione:
Questi agenti interagiscono sia con la logica strutturata (come gli strumenti Python per le regole di passaggio) sia con fonti di conoscenza accurate. Questo approccio consente al sistema di fare molto di più che rispondere alle domande: può eseguire attività reali, come guidare i clienti attraverso le fasi di acquisto.
I risultati sono stati immediati e significativi:
Alexandre Sode, che gestisce diversi canali di vendita per Serre Chevalier, ha osservato: "Quando i clienti ricevono le risposte dal chatbot, il nostro team può dedicare più tempo a problemi complessi, con un impatto molto positivo sulla soddisfazione generale."
I feedback evidenziano una decisa adozione da parte dei clienti, mentre Serre Chevalier conduce un'indagine più approfondita per valutare l'impatto completo sui tassi di risoluzione e sui percorsi di acquisto.
Forse l'insight più sorprendente per il team di Serre Chevalier è stata la velocità con cui il sistema si è evoluto. Iterazioni che un tempo richiedevano settimane possono ora essere completate in pochi giorni, riducendo drasticamente i costi di implementazione e il time to value.
Ecco i loro consigli per le organizzazioni che stanno esplorando iniziative di AI simili:
L'architettura di Serre Chevalier illustra perché l'orchestrazione è più importante di qualsiasi caso d'uso.
Livello conversazionale
Un'interfaccia di chat integrata sul sito web del resort funziona da punto di ingresso: accessibile, intuitiva e familiare per gli ospiti.
Livello di governance
Ogni interazione attraversa un framework di AI responsabile, garantendo sicurezza, trasparenza e conformità.
Livello di orchestrazione
A questo punto, watsonx Orchestrate decide:
Il livello agenti del collaboratore
Gli agenti appositamente costruiti gestiscono domini specifici come skipass, documentazione o altre funzioni operative.
Livello dati + strumenti
Include API personalizzate, strumenti Python e una pipeline RAG per l'accuratezza delle conoscenze.
Separando orchestrazione, intelligence di dominio e accesso ai dati, Serre Chevalier ha creato una base che è:
Questa architettura supporta la fase successiva della strategia.
Dopo aver convalidato il successo del suo chatbot rivolto ai clienti, Serre Chevalier ha immediatamente riconosciuto opportunità più ampie.
Ma soprattutto, questo approccio non è un elenco di casi d'uso. È uno schema scalabile che Serre Chevalier può ora applicare ovunque sia necessaria un'orchestrazione.
Pagamenti e fatturazione
Gli assistenti possono guidare gli ospiti nelle domande più comuni sulla fatturazione, identificare le anomalie attraverso i dati integrati e semplificare la risoluzione dei problemi.
Risorse umane
Gli agenti AI possono automatizzare compiti ripetitivi come l'onboarding, la programmazione delle richieste e i processi stagionali per i dipendenti, dando ai team HR più tempo per supportare le persone.
Operazioni sugli impianti di risalita e in montagna
I workflow agentici possono importare dati da sensori, manutenzione e sistemi meteorologici per supportare decisioni operative più proattive.
In tutte queste aree, lo schema rimane lo stesso:
orchestrare le attività → connettere i sistemi → elevare le competenze umane
Serre Chevalier è andata oltre la distribuzione di un chatbot per adottare una funzionalità di orchestrazione AI a livello aziendale, che offre valore oggi e consente l'innovazione futura.
Il percorso di Serre Chevalier dimostra che l'AI nei viaggi e nell'ospitalità non consiste solo nell'automatizzare le conversazioni. Si tratta di orchestrare azioni, conoscenze e workflow in tutta l'azienda per offrire esperienze migliori e operazioni più resilienti.
Con watsonx Orchestrate, Serre Chevalier ha trasformato un caso d'uso dell'assistenza clienti in una base scalabile per l'AI aziendale a beneficio di ospiti, dipendenti e operatori.
La trasformazione digitale moderna non riguarda soluzioni puntuali, ma piattaforme che aiutano le organizzazioni a lavorare in modo più intelligente, a rispondere più rapidamente e a innovare continuamente.