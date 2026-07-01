Dal caos dei fogli di calcolo all’intelligence del portfolio: come RBH ha trasformato la pianificazione alberghiera con IBM

RBH Hospitality Management utilizza IBM Planning Analytics e IBM Cognos Analytics per consolidare i dati relativi a hotel, finanza e mercato in previsioni governate, dashboard e reportistica per i proprietari, nell’ambito di un portfolio alberghiero diversificato nel Regno Unito.
Le operazioni alberghiere generano molti piccoli segnali che diventano rapidamente difficili da gestire su larga scala. La tariffa della stanza cambia. Le prestazioni di un ristorante si discostano dalle previsioni. Il punteggio delle recensioni cambia. Un feed di dati del sistema paghe o finanziario arriva in ritardo. In un singolo hotel, quei segnali potrebbero essere gestibili tramite fogli di calcolo. Tuttavia, in decine di strutture, diventano un problema di controllo delle versioni, un problema di sicurezza e un problema di processo decisionale.
RBH Hospitality Management, una delle principali società di gestione alberghiera del Regno Unito, ha affrontato questa sfida in un portfolio di oltre 55 strutture. Il portfolio comprende hotel a servizio limitato, dove il percorso dell’ospite si concentra su check-in, pernottamento e partenza, così come strutture di lusso con spa, golf, ristorazione e attività per il tempo libero.
Prima di IBM Planning Analytics, il processo di previsione di RBH dipendeva fortemente dai fogli di calcolo Excel. Gestire previsioni separate per ciascuna struttura dell’ampio portfolio di hotel rendeva difficile proteggere i dati sensibili, controllare le modifiche e garantire che i team finanziari, alberghieri e di reporting analizzassero gli stessi numeri. L’obiettivo non era eliminare Excel dall’azienda, ma impedire che fogli di calcolo scollegati tra loro continuassero a fungere da sistema di riferimento principale per le previsioni, le analisi finanziarie e il reporting verso i proprietari in tutte le strutture.
RBH ha realizzato un’architettura di analytics basata su IBM Planning Analytics, database TM1, Planning Analytics Workspace, Planning Analytics for Microsoft Excel, TM1 Web e IBM Cognos Analytics. Lo stack fornisce agli utenti un accesso governato a previsioni, modelli, dashboard e report, mantenendo al contempo modalità di lavoro familiari per i team finanziari e gli utenti avanzati.
Questo articolo illustra come RBH sia passata da un processo di previsione basato sui fogli di calcolo a un’architettura di analytics self-hosted, come i dati degli hotel e del mercato confluiscano nei cubi di Planning Analytics e come i prodotti IBM aiutino RBH a scalare la pianificazione senza perdere il controllo su dati, accessi o standard di reportistica.
Il caso d’uso principale di RBH consiste nella creazione dei budget, nel mantenimento di previsioni aggiornate in tempo reale, nel confronto tra le aspettative attuali e le versioni precedenti delle previsioni e nel fornire a ciascun utente l’accesso al corretto livello di dati in base al ruolo, all’hotel o al contesto della proprietà.
Tuttavia, i dati degli hotel raramente arrivano da un’unica fonte aziendale ordinata e strutturata. Ogni struttura può utilizzare il proprio property management system (PMS) per gestire prenotazioni, camere, tariffe, occupazione e workflow di check-in. Gli hotel utilizzano inoltre sistemi point-of-sale (POS) per registrare i ricavi provenienti da ristoranti, bar, spa e altri servizi. All’interno del portfolio di RBH, questi sistemi espongono i dati in modi diversi, tra cui API, report pianificati, file SFTP, allegati e-mail e, in alcuni casi, estrazioni manuali.
RBH integra anche dati esterni per trasformare le previsioni in insight operativi fruibili. I dati di benchmarking STR mostrano come ciascun hotel si posiziona rispetto al proprio gruppo competitivo di riferimento, mentre il Revenue Generation Index (RGI) confronta direttamente il ricavo per camera disponibile con il benchmark di mercato.
Il feedback degli ospiti fornisce un ulteriore livello di dati e insight. ReviewPro aggrega le recensioni provenienti da piattaforme di prenotazione e viaggio, generando un punteggio Global Review Index (GRI) su 100 e identificando temi ricorrenti in aree quali camere, ristoranti, bar e spazi comuni.
Juyo Analytics rafforza ulteriormente questo ecosistema aggiungendo insight previsionali sulla domanda basati su AI. Integra trend di mercato, dinamiche di prezzo e modelli di prenotazione per evidenziare rischi e opportunità future. Questa funzionalità consente a RBH di passare da una reportistica reattiva a un processo decisionale proattivo basato sui dati.
La combinazione di dati finanziari, payroll e operativi, arricchita dagli insight previsionali sulla domanda forniti da Juyo, consente a RBH di collegare posizione di mercato, esperienza degli ospiti, segnali futuri della domanda e risultati finanziari all’interno di un unico modello di pianificazione dinamico.
Senza un’architettura governata, questi molteplici segnali possono generare versioni discordanti delle prestazioni, rallentare i cicli di forecasting e rendere meno solidi i report destinati ai proprietari. RBH affronta questo problema standardizzando l’acquisizione dei dati, allineandoli all’interno di strutture condivise di Planning Analytics e fornendo agli utenti un accesso controllato a report, dashboard e previsioni uniformi.
Il diagramma dell’architettura parte dal punto in cui iniziano la maggior parte delle architetture di analytics: i dati sorgente aziendali. Il livello delle fonti dati enterprise di RBH include dati provenienti dagli hotel e dalla società di gestione, acquisiti tramite sistemi PMS e point-of-sale (POS), payroll, finance, HR, caricamenti di file controllati e set di dati esterni selezionati.
Un aspetto progettuale importante è che RBH non presuppone che ogni fonte dati possa funzionare come una moderna API.
Alcuni sistemi forniscono l’accesso diretto alle API. Alcuni producono file programmati. Alcuni inviano report a caselle di e-mail. Alcuni trasmettono i dati tramite SFTP. Alcuni richiedono ancora un’estrazione manuale perché il sistema a monte non offre un’opzione migliore. RBH gestisce queste differenze nel livello di acquisizione dei dati prima che le informazioni raggiungano il modello di pianificazione.
Il livello di acquisizione dei dati esegue caricamenti pianificati, validazione, riconciliazione, monitoraggio, registrazione dei log e gestione delle anomalie. È in questo livello che l’architettura dimostra la propria affidabilità. Il processo di caricamento non si limita a spostare i file; controlla se i feed sono arrivati, convalida la struttura, riconcilia i valori dove necessario e supporta l’onboarding incrementale di nuove aree tematiche. Questo consente a RBH di aggiungere nuovi set di dati senza trasformare ogni nuova struttura o ogni nuovo flusso dati in un progetto di integrazione ad hoc.
IBM Planning Analytics utilizza processi TurboIntegrator per lo spostamento e la trasformazione dei dati. Nell’ambiente RBH, lo strumento consente di caricare i dati nei cubi di Planning Analytics, ovvero strutture di dati multidimensionali che permettono agli utenti di analizzare le metriche attraverso dimensioni quali hotel, periodo temporale, conto, reparto, versione della previsione e scenario. Invece di mantenere una logica separata per fogli di calcolo per ogni proprietà, RBH può modellare strutture comuni una sola volta e riutilizzarle in tutto il portfolio.
Il livello di modellazione (il riquadro rosa centrale nel diagramma) mostra IBM Planning Analytics come ambiente principale per la pianificazione e la modellazione. Planning Analytics Workspace (PAW) offre un’interfaccia web per pianificare, creare e analizzare contenuti. Planning Analytics for Microsoft Excel offre ai power user un’esperienza in Excel collegata a dati di Planning Analytics governati, invece di utilizzare file di foglio di calcolo isolati. TM1 Web supporta l’interazione tramite browser con i contenuti di TM1. Insieme, queste interfacce consentono a RBH di supportare utenti diversi negli ambienti in cui già lavorano, mantenendo al contempo la governance dei dati.
Il livello di staging e trasformazione prepara i dati per ottenere insight uniformi dell’intero portfolio. Questo livello include preprocessing, dati di riferimento, dati master e standardizzazione tra le diverse strutture. I dati di riferimento e i master data rappresentano le definizioni condivise che mantengono il modello allineato, come gli elenchi delle strutture, le strutture dei conti, i codici reparto, le gerarchie di reporting e le viste relative alla proprietà. Il piano dei conti comune di RBH svolge un ruolo fondamentale in questo ambito, perché fornisce agli hotel una struttura finanziaria coerente per la reportistica economica e finanziaria.
La struttura condivisa funziona come un livello di definizione aziendale. Invece di consentire a ogni struttura di definire le metriche finanziarie in modo diverso, RBH mappa i dati all’interno di una struttura contabile e di un modello di reportistica comuni. Questo crea coerenza tra gli hotel, consentendo al contempo all’architettura di integrare diversi sistemi sorgente e formati operativi.
Il livello di output fornisce agli utenti diversi percorsi di accesso ai dati. Gli utenti finanziari e aziendali accedono a modelli e report tramite TM1 Web, PAW e Cognos Analytics. I libri PAW migliorano la disponibilità dei report per i dipendenti degli hotel e della società di gestione. Le dashboard di Cognos Analytics supportano il reporting verso i proprietari e analisi visive più ampie. L’interazione basata su Excel rimane disponibile per i power user che necessitano di un’esperienza familiare basata su griglie.
Sicurezza e governance riguardano l’intera architettura. Gli utenti vedono solo i dati pertinenti al loro ruolo o proprietà. La tracciabilità degli audit e la gestione controllata delle modifiche contribuiscono a proteggere i cicli di pianificazione. Le definizioni delle metriche governate riducono il rischio che due report rispondano alla stessa domanda in modo diverso.
RBH ha inoltre preso una decisione significativa in merito all’implementazione: esegue l’ambiente come infrastruttura self-hosted in un data center nel Regno Unito, anziché come distribuzione cloud SaaS. La motivazione era legata ai costi e al controllo. Dopo che l’hardware ha raggiunto la fine del ciclo di vita e le prestazioni dei report hanno iniziato a peggiorare, RBH ha valutato le opzioni cloud confrontandole con un’infrastruttura self-hosted rinnovata.
L’approccio self-hosted ha garantito un profilo di costi significativamente più basso, pur consentendo a RBH di usufruire delle operazioni del data center e del supporto per il ripristino. Il compromesso architetturale è esplicito: RBH dà priorità al controllo dei costi e all’adeguatezza operativa rispetto al profilo di disponibilità tipico di una distribuzione SaaS, accettando la possibilità di tempi di inattività limitati quando l’azienda può tollerarlo.
L’architettura di RBH collega i dati operativi, finanziari, di benchmark di mercato, di percezione degli ospiti e di domanda futura all’interno di un unico ambiente di pianificazione governato. Questa integrazione è preziosa in un portfolio così diversificato, che comprende strutture di lusso, hotel upscale e strutture a servizio limitato, perché un modello di reporting coerente supporta entrambe le tipologie, mantenendo al contempo il livello di dettaglio specifico di ciascuna proprietà.
Questa visione integrata consente ai team di passare dalla semplice attività di reportistica alla definizione delle priorità. I dati STR mostrano le prestazioni rispetto al set competitivo, mentre Juyo evidenzia le tendenze emergenti della domanda, le dinamiche dei prezzi e i rischi e le opportunità future. ReviewPro indica se i problemi relativi al sentiment degli ospiti riguardano le camere, gli spazi comuni, i ristoranti o altre aree, mentre i dati finanziari mostrano come questi fattori si riflettono sul conto economico.
Insieme, questi indicatori forniscono una base chiara e orientata al futuro per il processo decisionale, aiutando i responsabili aziendali a stabilire le priorità tra investimenti in un rinnovamento delle camere, miglioramenti degli spazi comuni, adeguamenti della strategia di prezzi o miglioramenti del servizio.
Il sistema non prende queste decisioni, ma fornisce ai team gli strumenti per prenderle con dati più solidi. I team finanziari lavorano con versioni di forecasting controllate, migliorando la coerenza e aumentando l’accuratezza delle previsioni per l’intero portfolio. I team delle strutture alberghiere accedono a report specifici per ruolo, mentre gli utenti avanzati mantengono la flessibilità di Excel tramite Planning Analytics for Microsoft Excel, senza compromettere la governance.
Di conseguenza, RBH ha ridotto il lavoro manuale di riconciliazione e ottimizzato la produzione dei report, con la reportistica destinata ai proprietari ora fornita tramite dashboard di Cognos Analytics in un formato più uniforme e verificabile. L’accuratezza delle previsioni è migliorata grazie a un migliore allineamento tra dati operativi, di mercato e finanziari, contribuendo a ridurre gli scostamenti rispetto ai valori effettivi e consentendo decisioni più sicure e basate sui dati. Questo ha inoltre ridotto i tempi di produzione della reportistica, limitato gli aggiustamenti effettuati offline e rafforzato la fiducia in un’unica versione condivisa e affidabile dei dati.
La gestione delle versioni aggiunge un altro beneficio pratico. RBH mantiene una versione di forecasting operativa durante i cicli di pianificazione, quindi blocca e copia le versioni approvate quando budget o previsioni vengono finalizzati. Gli snapshot mensili consentono ai team di confrontare le aspettative attuali con le previsioni precedenti, fornendo all’azienda una visione più chiara dell’evoluzione delle previsioni nel tempo.
L’architettura di RBH dimostra perché ai sistemi di pianificazione non basta un database centralizzato. Il valore deriva dalla struttura costruita attorno ai dati: definizioni comuni dei conti, acquisizione affidabile dei dati, versioni di forecasting controllate, accessi basati sui ruoli e percorsi di reportistica adattati alle diverse esigenze degli utenti.
IBM Planning Analytics fornisce il livello di modellazione per la gestione di budget, previsioni, pianificazione degli scenari e analisi basate su cubi. Planning Analytics Workspace, Planning Analytics for Microsoft Excel e TM1 Web offrono diversi modi per lavorare con gli stessi dati governati. IBM Cognos Analytics supporta la creazione di dashboard e la generazione di report per i proprietari.
La base tecnologica supporta inoltre il costo totale di proprietà. RBH può integrare nuove aree tematiche in modo incrementale, riutilizzare le strutture dei cubi, standardizzare i modelli di reporting ed eseguire l’ambiente in un modello self-hosted in linea con la propria struttura economica. Allo stesso tempo, può anche mantenere Excel laddove aiuta gli utenti a lavorare rapidamente, senza consentire che fogli di calcolo scollegati guidino il processo di pianificazione.
Basandosi su IBM Planning Analytics e IBM Cognos Analytics, RBH ha trasformato un problema frammentato di previsione alberghiera in un’architettura di pianificazione scalabile, in grado di supportare diverse tipologie di hotel, sistemi sorgente in evoluzione, dati di mercato, sentiment degli ospiti e reportistica per i proprietari senza dover ricreare ogni volta la base tecnologica.