Dal caos dei fogli di calcolo all’intelligence del portfolio: come RBH ha trasformato la pianificazione alberghiera con IBM

Un aspetto progettuale importante è che RBH non presuppone che ogni fonte dati possa funzionare come una moderna API.

Alcuni sistemi forniscono l’accesso diretto alle API. Alcuni producono file programmati. Alcuni inviano report a caselle di e-mail. Alcuni trasmettono i dati tramite SFTP. Alcuni richiedono ancora un’estrazione manuale perché il sistema a monte non offre un’opzione migliore. RBH gestisce queste differenze nel livello di acquisizione dei dati prima che le informazioni raggiungano il modello di pianificazione.

Il livello di acquisizione dei dati esegue caricamenti pianificati, validazione, riconciliazione, monitoraggio, registrazione dei log e gestione delle anomalie. È in questo livello che l’architettura dimostra la propria affidabilità. Il processo di caricamento non si limita a spostare i file; controlla se i feed sono arrivati, convalida la struttura, riconcilia i valori dove necessario e supporta l’onboarding incrementale di nuove aree tematiche. Questo consente a RBH di aggiungere nuovi set di dati senza trasformare ogni nuova struttura o ogni nuovo flusso dati in un progetto di integrazione ad hoc.

IBM Planning Analytics utilizza processi TurboIntegrator per lo spostamento e la trasformazione dei dati. Nell’ambiente RBH, lo strumento consente di caricare i dati nei cubi di Planning Analytics, ovvero strutture di dati multidimensionali che permettono agli utenti di analizzare le metriche attraverso dimensioni quali hotel, periodo temporale, conto, reparto, versione della previsione e scenario. Invece di mantenere una logica separata per fogli di calcolo per ogni proprietà, RBH può modellare strutture comuni una sola volta e riutilizzarle in tutto il portfolio.

Il livello di modellazione (il riquadro rosa centrale nel diagramma) mostra IBM Planning Analytics come ambiente principale per la pianificazione e la modellazione. Planning Analytics Workspace (PAW) offre un’interfaccia web per pianificare, creare e analizzare contenuti. Planning Analytics for Microsoft Excel offre ai power user un’esperienza in Excel collegata a dati di Planning Analytics governati, invece di utilizzare file di foglio di calcolo isolati. TM1 Web supporta l’interazione tramite browser con i contenuti di TM1. Insieme, queste interfacce consentono a RBH di supportare utenti diversi negli ambienti in cui già lavorano, mantenendo al contempo la governance dei dati.

Il livello di staging e trasformazione prepara i dati per ottenere insight uniformi dell’intero portfolio. Questo livello include preprocessing, dati di riferimento, dati master e standardizzazione tra le diverse strutture. I dati di riferimento e i master data rappresentano le definizioni condivise che mantengono il modello allineato, come gli elenchi delle strutture, le strutture dei conti, i codici reparto, le gerarchie di reporting e le viste relative alla proprietà. Il piano dei conti comune di RBH svolge un ruolo fondamentale in questo ambito, perché fornisce agli hotel una struttura finanziaria coerente per la reportistica economica e finanziaria.

La struttura condivisa funziona come un livello di definizione aziendale. Invece di consentire a ogni struttura di definire le metriche finanziarie in modo diverso, RBH mappa i dati all’interno di una struttura contabile e di un modello di reportistica comuni. Questo crea coerenza tra gli hotel, consentendo al contempo all’architettura di integrare diversi sistemi sorgente e formati operativi.

Il livello di output fornisce agli utenti diversi percorsi di accesso ai dati. Gli utenti finanziari e aziendali accedono a modelli e report tramite TM1 Web, PAW e Cognos Analytics. I libri PAW migliorano la disponibilità dei report per i dipendenti degli hotel e della società di gestione. Le dashboard di Cognos Analytics supportano il reporting verso i proprietari e analisi visive più ampie. L’interazione basata su Excel rimane disponibile per i power user che necessitano di un’esperienza familiare basata su griglie.

Sicurezza e governance riguardano l’intera architettura. Gli utenti vedono solo i dati pertinenti al loro ruolo o proprietà. La tracciabilità degli audit e la gestione controllata delle modifiche contribuiscono a proteggere i cicli di pianificazione. Le definizioni delle metriche governate riducono il rischio che due report rispondano alla stessa domanda in modo diverso.

RBH ha inoltre preso una decisione significativa in merito all’implementazione: esegue l’ambiente come infrastruttura self-hosted in un data center nel Regno Unito, anziché come distribuzione cloud SaaS. La motivazione era legata ai costi e al controllo. Dopo che l’hardware ha raggiunto la fine del ciclo di vita e le prestazioni dei report hanno iniziato a peggiorare, RBH ha valutato le opzioni cloud confrontandole con un’infrastruttura self-hosted rinnovata.

L’approccio self-hosted ha garantito un profilo di costi significativamente più basso, pur consentendo a RBH di usufruire delle operazioni del data center e del supporto per il ripristino. Il compromesso architetturale è esplicito: RBH dà priorità al controllo dei costi e all’adeguatezza operativa rispetto al profilo di disponibilità tipico di una distribuzione SaaS, accettando la possibilità di tempi di inattività limitati quando l’azienda può tollerarlo.