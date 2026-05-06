Dalla pulizia della base di codice alla distribuzione prodotta: come Novadoc ha creato una soluzione FileNet con IBM Bob

IBM Bob ha aiutato la società di consulenza IT Novadoc a completare un complesso progetto di modernizzazione di FileNet in un fine settimana anziché in settimane.
Novadoc, società di consulenza con sede nei Paesi Bassi e partner IBM, si è imbattuta ripetutamente in una difficoltà relativa al workflow operativo necessario per configurare FileNet nei suoi progetti. I suoi team avevano l'esperienza per semplificare il workflow e applicarlo a diversi progetti. Quello che non aveva, come molte società di consulenza, era una capacità ingegneristica di riserva per automatizzare e produrre la soluzione.
La situazione è cambiata quando Novadoc ha iniziato a utilizzare IBM Bob. Il team ha utilizzato l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) basato sull'AI per analizzare l'architettura e il codice delle applicazioni costruite su una vecchia versione di IBM FileNet. Il processo ha incluso la creazione di nuova documentazione e la sua trasformazione in una moderna applicazione di gestione della configurazione per IBM FileNet P8.
Uno dei segnali più convincenti: utilizzando IBM Bob, un framework parzialmente formato, consegnato a un ingegnere il venerdì, è diventato un'applicazione funzionante il lunedì mattina.
A titolo di paragone, anche per una demo approssimativa il team di Novadoc avrebbe impiegato almeno due settimane. Il valore di questa accelerazione non era solo l'efficienza degli sviluppatori. Essere in grado di creare un'applicazione scalabile, testata e utilizzabile nell'arco di un fine settimana cambia la rapidità con cui una consulenza può passare da un'idea di progetto isolato a un asset riutilizzabile.
Novadoc ha vinto una gara europea (un processo formale di procurement utilizzato da istituzioni e agenzie UE) che includeva l'aggiornamento di un vecchio sistema primario basato su IBM FileNetcombinato con applicazioni personalizzate. L'obiettivo: un modo più sicuro e ripetibile per spostare i cambiamenti di configurazione attraverso sviluppo, test e produzione. In molti ambienti FileNet, questo processo è ancora manuale. I team ricreano le impostazioni in diversi ambienti, confrontano manualmente le differenze e accettano il rischio costante di variazioni di configurazione o errori di produzione.
Sebbene esistano soluzioni per aiutare a gestire le configurazioni tra ambienti, mancano di supporto per un approccio completamente automatizzato in grado di supportare il confronto tra versioni, fasi di approvazione, rollback automatici e interfacce che i workflow di automazione moderni possono utilizzare.
IBM Bob ha aiutato Novadoc a fare molto di più che accelerare la generazione di codice. Aiutava il team a comprendere il codice ereditato con documentazione limitata; generava documentazione operativa; ha aggiornato ed esteso l'implementazione originale per trasformarla in un'applicazione rivolta al cliente.
Per il cliente di Novadoc, questo processo si è costituito come un percorso automatico dall'estrazione al confronto, dall'approvazione al deployment, eliminando errori manuali e aumentando l'affidabilità nello spostamento delle modifiche FileNet critiche per il business tra ambienti. Per le organizzazioni ad alta densità di documenti, come le agenzie di governo, le banche e le assicurazioni, questo si traduce direttamente in meno sorprese operative e in una consegna più affidabile.
La soluzione è organizzata attorno a due componenti complementari. Il primo è FileNet Admin Liberty, un'API REST leggera, costruita su IBM Liberty e Jakarta EE 10. Il suo ruolo è fornire accesso amministrativo all'API a FileNet per operazioni come la validazione di utenti e gruppi, la gestione delle autorizzazioni e le query degli object store. Utilizza Java Authentication and Authorization Service (JAAS) per autenticare e autorizzare le sessioni rispetto a FileNet Content Engine.
Il secondo componente è il FileNet Configuration Manager, un livello di ciclo di vita costruito su Spring Boot 3.2. Qui si trovano le logiche di estrazione, confronto, pianificazione dell'implementazione, approvazione ed esecuzione.
I servizi principali per la gestione della configurazione fanno riferimento a un componente FileNet Adapter, che funge da ponte tra la configurazione e le diverse versioni di Content Engine. Snapshot, risultati di confronto e record di distribuzione sono memorizzati in MongoDB, che si adatta meglio alla struttura gerarchica e variabile dei metadati FileNet rispetto a uno schema relazionale rigido.
A questo si aggiunge un front-end React, costruito con Vite, che consente agli amministratori di esaminare visivamente le differenze prima di approvare una distribuzione. La stessa logica di base supporta anche un percorso CLI, rendendo il design utile sia per amministratori interattivi sia per i team che vogliono integrare il workflow nell'automazione.
IBM Bob ha contribuito a trasformare il modello legacy in un'interfaccia utente web React, ad adattare una base API esistente basata su Swagger in interazioni operative tra front end e back end, ad affinare la pipeline di estrazione e confronto. Ha anche contribuito a migliorare l'esperienza di confronto affiancato, in modo che gli amministratori potessero esaminare gli ambienti di origine e di destinazione senza perdere le differenze chiave.
Bob ha anche suggerito un miglioramento del design adottato dal team: mantenere gli snapshot in un database in modo che gli operatori potessero recuperare gli stati precedenti e lavorare con una storia di rollback più affidabile.
Cosa altrettanto importante, Bob ha effettuato ricerche e proposto opzioni per il contesto di sicurezza necessario per accedere al motore di contenuti FileNet tramite l'API REST, che si sono rivelate meno semplici del previsto.
Il risultato è un workflow costruito attorno a salvaguardie operative. Le modifiche seguono una pipeline strutturata. I team possono estrarre lo stato attuale, confrontarlo con un target, fare un'anteprima di prova preliminare, ottenere l'approvazione e poi distribuire.
Se qualcosa non funziona, il rollback è previsto dal progetto. Il motore di confronto comprende i costrutti di FileNet, come le classi di documenti, i modelli di proprietà e gli elenchi di scelta, quindi classifica i cambiamenti come aggiunti, modificati, rimossi o identici. Ciò rende lo strumento più pratico per gli amministratori il cui compito è valutare il rischio, non filtrare informazioni irrilevanti.
Utilizzando IBM Bob, Novadoc ha costruito un'applicazione utilizzabile (partendo solo da un framework approssimativo) in un weekend, qualcosa che altrimenti avrebbe comportato uno sforzo di più settimane anche solo per una demo parziale. Bob ha elaborato e aggiornato il codice e la documentazione obsoleta, ha generato diagrammi architetturali, ha effettuato ricerche, raccomandato opzioni di sicurezza e ha suggerito miglioramenti di progettazione per risparmiare tempo.
Bob ha inoltre consentito a un esperto di FileNet di combinare una conoscenza approfondita della piattaforma con un assistente di codifica AI. Questo strumento si comportava meno come un motore generico di autocompletamento e più come un collaboratore capace di ricerca, suggerire percorsi pratici di implementazione e accelerare il lavoro tra il codice prompt e il codice recensioni. Per Ngcobo, il processo di sollecitazione, recensione dei suggerimenti e convalida delle opzioni di implementazione ha fatto emergere approcci che altrimenti avrebbe potuto trascurare.
Il progetto di Novadoc è stato implementato con successo insieme al suo cliente UE, con vari benefici ottenuti grazie all'aiuto di Bob. Un percorso di promozione più sicuro riduce la probabilità di errori di produzione. I gate di approvazione e la verificabilità migliorano la governance. Una combinazione di UI e CLI supporta sia la revisione interattiva che l'automazione.
E poiché la soluzione è version-aware e modulare, può adattarsi a vari stati FileNet che non sono perfettamente standardizzati. In parte per questo motivo, Novadoc prevede di distribuire la stessa soluzione con diversi altri client nei prossimi mesi.
Un workflow FileNet più facile da gestire e flessibile è stato un risultato importante per Novadoc e per il suo cliente. Ma c'è un beneficio più ampio che aiuta a risolvere una sfida antica che affligge le società di consulenza: i team risolvono ripetutamente lo stesso problema per clienti diversi, ma raramente hanno il tempo di trasformare quel know-how in software riutilizzabile.
Invece di scalare solo aggiungendo altre persone, le efficienze create dall'utilizzo di Bob consentono di scalare attraverso asset riutilizzabili costruiti a partire dall'esperienza di una società di consulenza.
Il gestore di configurazione FileNet Novadoc creato con IBM Bob è un esempio concreto di come si presenta la produzione nella pratica. Quella che era iniziata come una soluzione per la sfida della distribuzione e della governance di un cliente è diventata un acceleratore riutilizzabile che sarà applicato ad ambienti simili presso altri clienti Novodoc, senza ricominciare da capo.
Quando le competenze specifiche di un determinato settore possono essere integrate nel software anziché essere ricreate progetto per progetto, i team possono accelerare i tempi di consegna, ridurre i rischi e ottenere risultati più coerenti per i clienti. Bob ha fatto molto di più che aiutare a completare un singolo progetto. Ha contribuito a trasformare la conoscenza dell'implementazione acquisita con fatica in un asset scalabile.