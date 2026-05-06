Dalla pulizia della base di codice alla distribuzione prodotta: come Novadoc ha creato una soluzione FileNet con IBM Bob

Novadoc, società di consulenza con sede nei Paesi Bassi e partner IBM, si è imbattuta ripetutamente in una difficoltà relativa al workflow operativo necessario per configurare FileNet nei suoi progetti. I suoi team avevano l'esperienza per semplificare il workflow e applicarlo a diversi progetti. Quello che non aveva, come molte società di consulenza, era una capacità ingegneristica di riserva per automatizzare e produrre la soluzione.

La situazione è cambiata quando Novadoc ha iniziato a utilizzare IBM Bob. Il team ha utilizzato l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) basato sull'AI per analizzare l'architettura e il codice delle applicazioni costruite su una vecchia versione di IBM FileNet. Il processo ha incluso la creazione di nuova documentazione e la sua trasformazione in una moderna applicazione di gestione della configurazione per IBM FileNet P8.

Uno dei segnali più convincenti: utilizzando IBM Bob, un framework parzialmente formato, consegnato a un ingegnere il venerdì, è diventato un'applicazione funzionante il lunedì mattina.

A titolo di paragone, anche per una demo approssimativa il team di Novadoc avrebbe impiegato almeno due settimane. Il valore di questa accelerazione non era solo l'efficienza degli sviluppatori. Essere in grado di creare un'applicazione scalabile, testata e utilizzabile nell'arco di un fine settimana cambia la rapidità con cui una consulenza può passare da un'idea di progetto isolato a un asset riutilizzabile.