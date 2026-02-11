Come MyLÚA Health ha costruito una piattaforma di cura perinatale con IBM watsonx Orchestrate e watsonx.ai

Le soluzioni componibili e sicure aiutano MyLÚA a offrire una gamma di agenti AI su misura per aiutare i genitori che partoriscono prima, durante e dopo la gravidanza.
Gli esiti salute legati alla gravidanza dipendono dal tempo. Molte delle complicazioni più gravi emergono prima che i workflow sanitari tradizionali li rilevino, specialmente durante la gravidanza e il periodo post-partum. Per supportare i genitori in questi momenti di vulnerabilità sono necessari sistemi proattivi, rispettosi della privacy e disponibili nel momento del bisogno, non settimane dopo durante una visita clinica.
MyLÚA Health opera a questo incrocio tra erogazione sanitaria, AI ed esperienza. L'organizzazione si concentra sul supporto alla gravidanza e al post-partum, costruendo strumenti di agentic AI che offrono ai genitori un supporto immediato coordinandosi con sistemi di cura e finanziari più ampi. Questi sistemi includono doula, team di assistenza, datori di lavoro e piani di stato di salute.
La piattaforma MyLÚA Health è progettata per fornire ai genitori in fase di parto supporto emotivo, fisico, educativo e sociale. La piattaforma consente ai caregiver di avere un quadro più chiaro delle potenziali aree di bisogno, catturando segnali emotivi, fisici e sociali che spesso passano inosservati nei modelli di cura convenzionali.
Una motivazione chiave alla base della piattaforma è la natura prevenibile di molti esiti sanitari perinatali e postnatali. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "oltre l’80% dei decessi correlati alla gravidanza sono prevenibili". Affrontare questa lacuna su larga scala pone richieste severe sulla privacy dei dati, l'affidabilità dei sistemi e la governance dell'AI, vincoli che influenzano fortemente il design tecnico della piattaforma.
MyLÚA Health ha costruito la sua piattaforma su IBM® Cloud Code Engine per ottenere scalabilità e semplicità, watsonx Orchestrate per l'esecuzione degli agenti, l'invocazione degli strumenti e watsonx.ai per risposte fondate.
Il caso d'uso principale è semplice: fornire un supporto tempestivo e che preservi la privacy, che colmi le lacune tra un incontro clinico e l'altro, prima che i rischi aumentino o le esigenze non siano soddisfatte.
La piattaforma serve più persone:
L'immagine presentata qui sotto mostra un esempio dell'interfaccia utente. Lo stile trasmette un senso di calma e sostegno. Gli utenti interagiscono tramite un'interfaccia di chat con l'agente MyLÚA Health.
Per gli utenti, il valore viene trasmesso attraverso immediatezza e pertinenza. Ad esempio, una madre che fatica con l'allattamento al seno alle 4:00 del mattino può ricevere indicazioni basate su evidenze senza dover aspettare un appuntamento. Una visita postpartum mancata a causa della mancanza di opzioni di trasporto può far emergere benefici precedentemente sconosciuti in tempo reale. Queste interazioni spostano la cura da reattiva a preventiva, riducendo al contempo l'attrito nel sistema.
Il sistema è costruito attorno a un modello di agentic AI in cui gli utenti scelgono esplicitamente quale agente coinvolgere, invece di affidarsi a un'orchestrazione completamente autonoma. Questa scelta progettuale mantiene il processo decisionale nelle mani dell'utente, consentendo comunque un'automazione strutturata dietro le quinte.
Le applicazioni client abbracciano ambienti mobile e desktop, consentendo alla piattaforma di integrarsi nei workflow esistenti o di funzionare come un'app. Nel backend, un servizio FastAPI lavora su IBM Cloud Code Engine, una piattaforma completamente gestita che esegue workload e fornisce un ambiente di esecuzione serverless per supportare la scalabilità e la semplicità operativa.
La persistenza dei dati si basa su PostgreSQL e Redis, con un rigoroso consenso basato sui ruoli e la tokenizzazione. Le informazioni personali identificabili e le informazioni sanitarie protette non vengono mai inviate ai modelli linguistici di grandi dimensioni. Questo boundary architettonico garantisce che, anche in caso di compromissione dei sistemi a valle, i dati sensibili rimangano protetti.
I workflow AI vengono eseguiti con IBM watsonx Orchestrate, che gestisce l'esecuzione degli agenti e l'invocazione degli strumenti. Il ragionamento e la generazione del linguaggio avvengono all'interno di IBM watsonx.ai. La piattaforma utilizza la retrieval-augmented generation (RAG), supportata da contenuti resi accurati e basati su prove in cinque domini: gravidanza, assistenza postpartum, assistenza infermieristica, stato di salute mentale e nutrizione. Gli strumenti includono funzionalità di ricerca web, processi in background programmati per promemoria e check-in e rilevamento automatico della lingua per supportare le interazioni multilingue.
La modellazione del rischio viene gestita separatamente tramite modelli di machine learning che identificano i primi indicatori di problemi come la depressione. Questi segnali di rischio aiutano i clienti ad adeguare le strategie di supporto senza essere trasmessi direttamente agli utenti o ai team di cura, mantenendo la trasparenza ed evitando interpretazioni cliniche indesiderate.
I workload in ambito sanitario amplificano il costo degli errori architettonici. La conformità normativa, la verificabilità e l'isolamento dei dati non sono funzionalità opzionali. I servizi di dati, AI e orchestrazione di IBM si allineano a questi vincoli fin da subito.
Watsonx Orchestrate consente l'automazione controllata senza imporre un comportamento opaco degli agenti. Watsonx.ai supporta la generazione basata sul recupero piuttosto che sulle risposte aperte, il che è fondamentale nei contesti del benessere e dell'assistenza sanitaria. IBM Code Engine riduce i costi operativi, mantenendo al contempo la possibilità di scalare tra tenant e stakeholder.
Per gli utenti, queste scelte si traducono in fiducia e disponibilità: MyLÚA Health riporta che il 79% degli utenti si è sentito a proprio agio nel condividere informazioni sensibili.
Per le organizzazioni che distribuiscono la piattaforma, riducono il costo totale di proprietà minimizzando il lavoro di conformità personalizzata, limitando la riarchitettura con l'aumento dell'uso e semplificando l'Integrazione nei sistemi esistenti.
Basandosi sullo stack di dati, AI e orchestrazione di IBM, MyLÚA Health ha trasformato una sfida sanitaria profondamente umana in una piattaforma digitale scalabile e preventiva. L'architettura supporta la crescita tra nuovi partner, nuovi workflow e nuove popolazioni senza rielaborare le assunzioni fondamentali di sicurezza o governance.
Per i genitori che partoriscono, l'impatto è un sostegno tempestivo ed empatico quando è più importante. Per i team di cura e le organizzazioni, offre insight più precoci, un onere manuale ridotto e segnali più chiari su ciò che sta funzionando. Per quanto riguarda la piattaforma stessa, i prodotti IBM forniscono la stabilità, la conformità e la flessibilità necessarie per scalare l'assistenza preventiva senza sacrificare la fiducia o il controllo.
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