Come MyLÚA Health ha costruito una piattaforma di cura perinatale con IBM watsonx Orchestrate e watsonx.ai

Gli esiti salute legati alla gravidanza dipendono dal tempo. Molte delle complicazioni più gravi emergono prima che i workflow sanitari tradizionali li rilevino, specialmente durante la gravidanza e il periodo post-partum. Per supportare i genitori in questi momenti di vulnerabilità sono necessari sistemi proattivi, rispettosi della privacy e disponibili nel momento del bisogno, non settimane dopo durante una visita clinica.

MyLÚA Health opera a questo incrocio tra erogazione sanitaria, AI ed esperienza. L'organizzazione si concentra sul supporto alla gravidanza e al post-partum, costruendo strumenti di agentic AI che offrono ai genitori un supporto immediato coordinandosi con sistemi di cura e finanziari più ampi. Questi sistemi includono doula, team di assistenza, datori di lavoro e piani di stato di salute.

La piattaforma MyLÚA Health è progettata per fornire ai genitori in fase di parto supporto emotivo, fisico, educativo e sociale. La piattaforma consente ai caregiver di avere un quadro più chiaro delle potenziali aree di bisogno, catturando segnali emotivi, fisici e sociali che spesso passano inosservati nei modelli di cura convenzionali.

Una motivazione chiave alla base della piattaforma è la natura prevenibile di molti esiti sanitari perinatali e postnatali. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention (CDC), "oltre l’80% dei decessi correlati alla gravidanza sono prevenibili". Affrontare questa lacuna su larga scala pone richieste severe sulla privacy dei dati, l'affidabilità dei sistemi e la governance dell'AI, vincoli che influenzano fortemente il design tecnico della piattaforma.

MyLÚA Health ha costruito la sua piattaforma su IBM® Cloud Code Engine per ottenere scalabilità e semplicità, watsonx Orchestrate per l'esecuzione degli agenti, l'invocazione degli strumenti e watsonx.ai per risposte fondate.