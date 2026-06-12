Le organizzazioni non profit riconoscono sempre più che l'AI può trasformare il loro modo di operare, migliorando il coinvolgimento dei donatori, accelerando il finanziamento della ricerca, semplificando le attività amministrative e offrendo servizi migliori ai beneficiari.

Eppure, la maggior parte delle organizzazioni non profit si trova ad affrontare le stesse sfide fondamentali: dati frammentati, risorse interne limitate e costi e complessità elevati per costruire infrastrutture di AI sicure.

Allo stesso tempo, le startup di AI e i fornitori di soluzioni spesso faticano a portare sul mercato offerte di AI di livello aziendale in modo rapido, efficace e conveniente. Le organizzazioni non profit hanno bisogno di una piattaforma sicura, scalabile e pronta per essere implementata, senza mesi di lavoro di progettazione e integrazione. Hanno inoltre bisogno di accedere a tecnologie affidabili per garantire di poter svolgere in sicurezza la loro missione di servizio

modulAIre ha deciso di colmare questa lacuna con la sua soluzione chiamata "AI-in-a-Box", una piattaforma che le organizzazioni non profit possono adottare in tutta sicurezza. Ma per raggiungere questo obiettivo, avevano bisogno di:

Uno stack di software AI flessibile per creare soluzioni di AI classica e generativa.

Un modo per prototipare, testare e convalidare rapidamente soluzioni con più gruppi non profit contemporaneamente.

Un ecosistema di partner in grado di accelerare il processo di integrazione, la preparazione tecnica e lo slancio di go-to-market.

Combinando gli oltre 15 anni di esperienza pratica di modulAIre nell'ingegneria, nello sviluppo e nell'implementazione di AI e ML con IBM Fusion e IBM watsonx, la soluzione AI-in-a-Box sta portando un'AI di livello aziendale alle organizzazioni che ne hanno più bisogno, in particolare a quelle che storicamente non avevano le risorse per iniziare.