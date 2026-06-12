IBM e il suo partner modulAlre stanno rendendo accessibile l’AI di livello aziendale alle organizzazioni no profit.
La rapida ascesa di ModulAire come IBM Platinum Partner evidenzia come il sistema stia accelerando l'accesso all'AI per le organizzazioni non profit. Attraverso la sua piattaforma ibrida e sicura "AI-in-a-Box", alimentata dalle capacità di AI proprietarie IBM® Fusion, IBM® watsonx e modulAIre, il partner ha progettato una soluzione per aiutare le organizzazioni non profit ad adottare un'AI di livello aziendale in poche settimane anziché in diversi mesi.
Le organizzazioni non profit riconoscono sempre più che l'AI può trasformare il loro modo di operare, migliorando il coinvolgimento dei donatori, accelerando il finanziamento della ricerca, semplificando le attività amministrative e offrendo servizi migliori ai beneficiari.
Eppure, la maggior parte delle organizzazioni non profit si trova ad affrontare le stesse sfide fondamentali: dati frammentati, risorse interne limitate e costi e complessità elevati per costruire infrastrutture di AI sicure.
Allo stesso tempo, le startup di AI e i fornitori di soluzioni spesso faticano a portare sul mercato offerte di AI di livello aziendale in modo rapido, efficace e conveniente. Le organizzazioni non profit hanno bisogno di una piattaforma sicura, scalabile e pronta per essere implementata, senza mesi di lavoro di progettazione e integrazione. Hanno inoltre bisogno di accedere a tecnologie affidabili per garantire di poter svolgere in sicurezza la loro missione di servizio
modulAIre ha deciso di colmare questa lacuna con la sua soluzione chiamata "AI-in-a-Box", una piattaforma che le organizzazioni non profit possono adottare in tutta sicurezza. Ma per raggiungere questo obiettivo, avevano bisogno di:
Combinando gli oltre 15 anni di esperienza pratica di modulAIre nell'ingegneria, nello sviluppo e nell'implementazione di AI e ML con IBM Fusion e IBM watsonx, la soluzione AI-in-a-Box sta portando un'AI di livello aziendale alle organizzazioni che ne hanno più bisogno, in particolare a quelle che storicamente non avevano le risorse per iniziare.
Con IBM Fusion come base e watsonx come motore AI, modulAIre ha aggiunto le sue impareggiabili funzionalità per creare una piattaforma AI completa in grado di supportare molteplici casi d'uso senza scopo di lucro, dal coinvolgimento dei donatori ai servizi ai beneficiari fino all'efficienza operativa. Ciò che prima richiedeva alle organizzazioni mesi per essere assemblato può essere distribuito e pronto per la produzione nel giro di poche settimane, con costi molto inferiori rispetto alle tradizionali implementazioni AI ed eliminando i costi variabili del cloud.
La soluzione di modulAIre offre alle organizzazioni non profit accesso a un'AI avanzata, con LLM, analytics predittiva, ottimizzazione e automazione fornite tramite un sistema progettato con sicurezza, governance e conformità integrate. Per le organizzazioni che gestiscono informazioni sensibili su beneficiari e donatori, questo livello di fiducia e trasparenza è critico.
modulAIre, partner recentemente incorporato, ha raggiunto il livello Platinum in meno di 5 mesi, dimostrando come IBM Fusion e IBM watsonx, nelle mani di professionisti di AI e ML di grande esperienza, possano supportare lo sviluppo di offerte di AI scalabili e commerciali per le organizzazioni non profit.
modulAIre ha lanciato una piattaforma per il settore del non profit per fornire AI-in-a-Box su larga scala, portando funzionalità di AI di livello aziendale a migliaia di organizzazioni senza scopo di lucro.
La piattaforma offre coinvolgimento dei donatori basato sull'AI, workflow di servizio automatizzati, analytics predittiva e strumenti di AI generativa progettati specificamente per le operazioni del settore non profit. I clienti ottengono un risparmio del 15–20% sui costi delle operazioni interne e di circa il 20% nei ricavi commerciali, con un ritorno completo sull'investimento in pochi mesi anziché in anni.
Arrow e IBM hanno abilitato insieme modulAIre tramite onboarding rapido, utilizzo dell'ambiente di centro di esperienza di Arrow, risorse di marketing, opzioni di finanziamento creative e supporto ingegneristico.
Utilizzando l'OMA Innovation Center di IBM, modulAIre è riuscito a mettere insieme diverse organizzazioni non profit riconosciute a livello nazionale con dirigenti chiave di IBM per una dimostrazione di soluzioni e un workshop. Mettendo in mostra le loro capacità di fornire AI e ML di livello mondiale, modulAIre ha presentato la sua piattaforma AI-in-a-Box basata su IBM Fusion e watsonx.
Insieme, queste collaborazioni hanno posizionato modulAIre per una continua visibilità e crescita dei settori, dimostrando come l'ecosistema IBM possa aiutare i partner ad accelerare l'innovazione ed espandere l'accesso all'AI per il settore del non profit.