Il principale gruppo di gestione delle strutture del Regno Unito si affida a IBM Maximo per un motore di workflow flessibile e moderno in grado di gestire l'allocazione del lavoro su migliaia di siti e decine di migliaia di persone.
La gestione delle strutture è un problema ingegneristico ad alto volume e ad alta varianza: milioni di richieste di servizio, asset eterogenei, accordi di livello di servizio (SLA) molto rigidi e pressione costante per migliorare l'utilizzo senza aumentare il rischio.
Per Mitie Group plc, la principale società di gestione delle strutture del Regno Unito, con sede a Londra, fornire servizi sul posto di lavoro e sugli edifici in modo sicuro, rapido e su larga scala equivale a una pipeline sempre attiva. L'organizzazione raccoglie fino a 3 milioni di ticket al mese, con IBM Maximo Application Suite al centro che gestisce materiali e allocazione della forza lavoro su più istanze con SLA molto stretti.
Per gli scenari più impegnativi, gli SLA possono essere anche solo di 30 minuti. Si tratta di un obiettivo aggressivo in ambienti urbani densi, dove l'invio rapido del tecnico giusto spesso fa la differenza tra un impatto contenuto e un'interruzione a cascata.
Gli utenti finali di Mitie sono le persone che ogni giorno occupano, attraversano, lavorano e fanno affidamento sugli ambienti costruiti: uffici, nodi di trasporto, ospedali e altri siti complessi. Se vivi o lavori nel Regno Unito, potresti essere un utente finale di Mitie e non saperlo nemmeno. L'obiettivo dell'esperienza utente è semplice: consentire ai responsabili delle strutture di mantenere e risolvere i problemi in modo sufficientemente rapido che gli utenti finali non notino l'intervento.
La sfida? Le "Strutture" non sono un unico workload. Un singolo flusso di ticket comprende tutto, dai problemi di comfort di bassa priorità agli eventi di sicurezza e continuità di alta priorità, come perdite o guasti critici alle attrezzature.
Per rispettare un SLA di 30 minuti in base a tale variabilità è necessario che tre cose siano costantemente vere:
Il valore fornito agli utenti finali viene misurato in termini di tempo di contenimento e tempo di risoluzione. L'assistenza remota è un buon esempio: un operatore in loco può essere guidato a compiere il primo passo stabilizzatore (ad esempio, chiudere una valvola per fermare una perdita) per evitare rapidamente interruzioni da parte dell'utente, mentre una riparazione permanente può essere programmata più avanti.
L'architettura di Mitie è organizzata intorno a Maximo come sistema di registrazione e workflow, con sistemi circostanti che forniscono programmazione, mobilità, analytics e accesso agli utenti.
Questa architettura end-state può essere descritta come un modello "satellite" attorno al core di Maximo, insieme a un passaggio deliberato verso il consolidamento "suite-first", spostando funzionalità che in precedenza erano esterne all'impronta di Maximo Application Suite.
IBM Maximo funge da piattaforma centrale in cui il lavoro "inizia e finisce", inclusi SLA, materiali, personale e allocazione del lavoro.
Due strumenti satellite, Clik e "MiJobs" (un app sviluppata internamente), sono utilizzati per la programmazione e l'assistenza mobile; sono collegati tramite uno strato middleware a Maximo.
Il team di Mitie sta esplorando Maximo Remote Assist (chiamato Maximo Collaborate nella versione 9.1) per migliorare la sua capacità di soddisfare SLA rigorosi e ridurre la dipendenza dal trasferimento fisico degli esperti nei siti.
Maximo Collaborate utilizza AI e realtà aumentata per aiutare i tecnici a risolvere e riparare i problemi dell'attrezzatura in modo più efficiente. L'assistente remoto aiuta anche a mettere in contatto i tecnici veterani con i nuovi lavoratori per trasmettere le loro competenze. Questo assistente è fondamentale per arricchire la nuova generazione di tecnici mentre la forza lavoro si sposta verso il pensionamento.
Nelle operazioni di asset e strutture, i portali e i punti di ingresso della chat sono comunemente preceduti da controlli degli accessi basati sui ruoli e dalla mediazione API. Questa posizione è necessaria per separare la visibilità dei clienti dalle operazioni interne, migliorando il livello di sicurezza e mantenendo semplici i percorsi degli utenti.
Mitie ha sviluppato un'area dedicata chiamata ESME ("enable and support me") che consente la funzionalità di chatbot e i workflow di prenotazione delle sale. Un portale clienti separato espone i dati operativi ai clienti di Mitie in modo che gli stakeholder possano visualizzare le informazioni pertinenti sul servizio.
Un data lake supporta analytics, con Power BI per la creazione di report.
Le scelte di implementazione di Mitie erano guidate dai requisiti di governance e dalla necessità di controllo operativo:
Maximo Application Suite è costruita su Red Hat OpenShift per la portabilità nell'hybrid cloud, incluse opzioni di distribuzione multicloud e on-premise.
Due decisioni ingegneristiche si sono distinte come modi critici per semplificare e migliorare l'architettura di Mitie:
La flessibilità della Maximo Application Suite (incluse le sue applicazioni integrate e le funzionalità di hybrid cloud) ha portato una serie di benefici pratici agli ingegneri e ai product manager tecnici di Mitie. In generale, il team Mitie riferisce che il principale driver di riduzione del costo totale di proprietà (TCO) deriva dalle funzionalità di Integrazione e dall'alleggerimento del carico operativo.
Mitie ha recentemente aggiornato tutte le sue istanze Maximo alla Maximo Application Suite 9.1, offrendo una piattaforma coerente e moderna che supporta automazione, AI e analytics su larga scala, senza il peso delle versioni miste o dei vincoli legacy. Rispetto alle versioni precedenti, la versione 9.1 offre a Mitie prestazioni notevolmente migliori e pochi o nessun guasto, come mostrato nei grafici delle prestazioni.
L'architettura Maximo di Mitie mostra come si presenta la scala nelle operazioni reali di strutture: milioni di ticket mensili, SLA aggressivi e un modello di forza lavoro che deve evolversi man mano che i tecnici esperti vanno in pensione.
La capacità di aggiungere capacità è una leva importante di scalabilità. Allo stesso tempo, ridurre il costo marginale di ogni nuovo workflow (nuove sedi, nuove esigenze dei clienti e nuovi canali) senza dover ricostruire ogni volta le fondamenta è altrettanto critico.
Basandosi sulla piattaforma Maximo di IBM con una mentalità di consolidamento suite-first, Mitie sta trasformando il ticketing per le strutture ad alto volume in un modello operativo più modulare e portatile. Un modello che può assorbire nuovi siti, nuove linee di servizio e nuovi vincoli della forza lavoro, continuando a migliorare l'esperienza quotidiana delle persone che dipendono dagli edifici e dalle infrastrutture che aiuta a mantenere.