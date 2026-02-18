La flessibilità della Maximo Application Suite (incluse le sue applicazioni integrate e le funzionalità di hybrid cloud) ha portato una serie di benefici pratici agli ingegneri e ai product manager tecnici di Mitie. In generale, il team Mitie riferisce che il principale driver di riduzione del costo totale di proprietà (TCO) deriva dalle funzionalità di Integrazione e dall'alleggerimento del carico operativo.

Il consolidamento della suite riduce la superficie di integrazione. Il passaggio da molte applicazioni satellite a un modello suite basato su Maximo riduce il numero di sistemi da integrare, sincronizzare, proteggere e aggiornare. L'orientamento iniziale migliora la capacità di variazione. Evitare il codice personalizzato ha permesso aggiornamenti rapidi e ha ridotto il rischio di incidenti gravi durante i salti di versione. L'assistenza remota supporta il contenimento degli SLA e la scalabilità della forza lavoro. La consulenza di esperti a distanza può aiutare a stabilizzare rapidamente gli incidenti e a ridurre i costosi spostamenti per ottenere competenze specialistiche, soprattutto quando sono coinvolti siti geograficamente distribuiti e attrezzature obsolete. Aumento delle prestazioni grazie a piattaforme moderne. Lo spostare a nuovi componenti di piattaforma ha fornito il doppio delle prestazioni sulla stessa infrastruttura, anche se la complessità della costruzione dell'infrastruttura è aumentata.

Mitie ha recentemente aggiornato tutte le sue istanze Maximo alla Maximo Application Suite 9.1, offrendo una piattaforma coerente e moderna che supporta automazione, AI e analytics su larga scala, senza il peso delle versioni miste o dei vincoli legacy. Rispetto alle versioni precedenti, la versione 9.1 offre a Mitie prestazioni notevolmente migliori e pochi o nessun guasto, come mostrato nei grafici delle prestazioni.