Come Knockri ha implementato su larga scala le assunzioni strutturate con IBM watsonx

Con colloqui comportamentali strutturati, ogni candidato per lo stesso ruolo viene sottoposto alle stesse domande relative al lavoro, valutato secondo la stessa griglia e in base a esempi specifici di comportamenti precedenti. Questa metodologia raggiunge un equilibrio tra qualità predittiva, riduzione delle differenze tra i gruppi protetti e allineamento alle reali prestazioni lavorative.

La limitazione è stata operativa. Gli esseri umani possono condurre colloqui strutturati, applicare criteri di valutazione e documentare le prove, ma farlo in modo coerente su un ampio bacino di candidati richiede tempo, formazione e coordinamento.

La soluzione di Knockri riduce il workload dei recruiter, migliora la coerenza e offre ai team di assunzione prove più chiare per supportare le raccomandazioni. Utilizza gli approcci tradizionali di machine learning, in cui l'accuratezza, l'equità e il determinismo hanno il peso maggiore, come il punteggio e la classificazione. L'AI generativa e gli LLM supportano compiti come la sintesi, l'interpretazione, l'orchestrazione e il supporto ai candidati, in cui la flessibilità del linguaggio crea valore senza rendere irrintracciabile la logica decisionale di base.

È proprio in questo equilibrio che la governance fa la differenza: il workflow può spostarsi più velocemente, preservando coerenza, tracciabilità e supervisione umana. Il design migliora l'esperienza di diversi stakeholder contemporaneamente. I recruiter dedicano meno tempo a far passare i candidati attraverso fasi ripetitive del processo. I team di assunzione ricevono prove più standardizzate. I candidati hanno un'esperienza più strutturata e un'opportunità coinvolgente per dimostrare competenze ed esperienze rilevanti. Le aziende riducono l'attrito senza eliminare la supervisione delle persone responsabili delle decisioni di assunzione.