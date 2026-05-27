Come Knockri ha implementato su larga scala le assunzioni strutturate con IBM watsonx

Knockri utilizza IBM watsonx.ai, watsonx Orchestrate e watsonx.governance per abilitare colloqui comportamentali strutturati con agenti modulari e workflow governati e tracciabili, aumentando la velocità di assunzione fino al 60% e riducendo il workload dei recruiter fino a un giorno per ogni ciclo di assunzione.
Alcuni team di assunzione aziendali elaborano fino a 3 milioni di applicazioni all'anno. Su questa scala, lo screening manuale, le pratiche di colloquio incoerenti e i sistemi di assunzione frammentati possono creare complessità e ritardi per i recruiter ed esperienze non omogenee per i candidati.
Il fornitore canadese di soluzioni AI Knockri si è proposto di affrontare questa sfida costruendo workflow di assunzione assistiti dall'AI per le imprese che hanno bisogno di modi strutturati, coerenti e difendibili per valutare i candidati. Non si tratta di "intervistare le persone con l'AI": Knockri utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale e modelli linguistici di grandi dimensioni per automatizzare parti del colloquio strutturato, preservando la coerenza e la valutazione dei candidati basata sull'evidenza.
Il lavoro di Knockri con IBM si concentra sulla scalabilità dei processi di assunzione strutturati senza trasformare le decisioni ad alto rischio in un modello opaco. IBM watsonx.ai supporta le capacità di IA runtime di Knockri, mentre IBM watsonx Orchestrate aiuta a coordinare i workflow attorno a loro. L'architettura utilizza l'AI dove aggiunge valore e la governa dove la precisione e la coerenza sono più importanti.
Con colloqui comportamentali strutturati, ogni candidato per lo stesso ruolo viene sottoposto alle stesse domande relative al lavoro, valutato secondo la stessa griglia e in base a esempi specifici di comportamenti precedenti. Questa metodologia raggiunge un equilibrio tra qualità predittiva, riduzione delle differenze tra i gruppi protetti e allineamento alle reali prestazioni lavorative.
La limitazione è stata operativa. Gli esseri umani possono condurre colloqui strutturati, applicare criteri di valutazione e documentare le prove, ma farlo in modo coerente su un ampio bacino di candidati richiede tempo, formazione e coordinamento.
La soluzione di Knockri riduce il workload dei recruiter, migliora la coerenza e offre ai team di assunzione prove più chiare per supportare le raccomandazioni. Utilizza gli approcci tradizionali di machine learning, in cui l'accuratezza, l'equità e il determinismo hanno il peso maggiore, come il punteggio e la classificazione. L'AI generativa e gli LLM supportano compiti come la sintesi, l'interpretazione, l'orchestrazione e il supporto ai candidati, in cui la flessibilità del linguaggio crea valore senza rendere irrintracciabile la logica decisionale di base.
È proprio in questo equilibrio che la governance fa la differenza: il workflow può spostarsi più velocemente, preservando coerenza, tracciabilità e supervisione umana. Il design migliora l'esperienza di diversi stakeholder contemporaneamente. I recruiter dedicano meno tempo a far passare i candidati attraverso fasi ripetitive del processo. I team di assunzione ricevono prove più standardizzate. I candidati hanno un'esperienza più strutturata e un'opportunità coinvolgente per dimostrare competenze ed esperienze rilevanti. Le aziende riducono l'attrito senza eliminare la supervisione delle persone responsabili delle decisioni di assunzione.
Un componente dell'architettura generale di Knockri è un "agente di valutazione" che si occupa dell'organizzazione e dell'avvio di interviste strutturate. Ma il sistema non è un agente generico che cerca di svolgere ogni compito. È un insieme di livelli specializzati che gestiscono configurazione, implementazione, orchestrazione, tempo di esecuzione, governance e integrazione. Questi livelli sono tutti progettati per supportare lanci di valutazione più rapidi, flussi di valutazione standardizzati, un'esperienza migliorata per i candidati e una maggiore conformità e verificabilità.
Esaminiamo il diagramma dell'architettura da sinistra a destra.
Nel livello build/configure (il rettangolo viola sul lato sinistro del diagramma), gli IBM watsonx Orchestrate SDK aiutano a strutturare il workflow di valutazione. Questo livello definisce gli input principali che guidano il processo: contenuti di valutazione, rubriche, regole di lancio, documenti di configurazione del processo e mappature di punteggio. Questi artefatti convertono le metodologie di assunzione e le regole aziendali in workflow eseguibili dalle macchine.
Nel livello di distribuzione, watsonx Orchestrate su IBM Cloud supporta la configurazione dell'ambiente, la configurazione degli endpoint, la gestione dei segreti, l'integrazione del sistema di tracciamento dei candidati e la configurazione di distribuzione aziendale. L'integrazione del sistema di tracciamento dei candidati (ATS) è particolarmente importante. I team di assunzione già gestiscono workflow critici nei sistemi esistenti, quindi il livello di AI deve adattarsi a quel modello operativo invece di costringere i clienti ad adottare un nuovo strumento.
Nel livello di orchestrazione/avvio, watsonx Orchestrate coordina il workflow di valutazione. Consente di avviare colloqui, gestire le interazioni con i candidati, gestire promemoria e pianificazione, instradare le valutazioni, monitorare lo stato di completamento e gestire le eccezioni. Questo livello coordina il processo; non agisce come un organo decisionale autonomo in materia di assunzioni.
Nel tempo di esecuzione, IBM watsonx.ai Runtime supporta l'esecuzione degli strumenti, l'inferenza del modello, l'automazione, la preparazione dei servizi di valutazione e i passaggi downstream. Il livello di orchestrazione determina cosa deve accadere, mentre i servizi di runtime eseguono le attività di AI e infrastruttura necessarie per completare il workflow.
La governance è un livello fondamentale che abbraccia l'intera architettura. watsonx.governance consente un requisito più ampio di supervisione, controllo del rischio, tracciabilità e verificabilità lungo tutto il workflow. In un contesto di assunzione, il sistema deve mostrare quali competenze sono state valutate, quali prove sono state utilizzate, come si è svolta l'assegnazione dei punteggi, verificare l'equità e la parzialità e come sono state generate le raccomandazioni.
Knockri ha riprogettato il workflow per garantire che le responsabilità siano allineate a come le aziende prendono effettivamente le decisioni di assunzione. Il cambiamento ha rafforzato una regola pratica per i team di prodotto AI: l'automazione funziona meglio quando rispetta il modello di governance esistente. Un workflow può essere tecnicamente elegante e comunque fallire se conferisce alla persona sbagliata l'autorità sbagliata.
Una delle lezioni ingegneristiche più importanti nella distribuzione di Knockri (e in generale nell'AI generativa) è che una finestra di contesto più ampia non è sempre migliore. I primi progetti di AI spesso presupponevano che un agente di grandi dimensioni potesse gestire un intero workflow completo. Knockri si è spostato in un'altra direzione.
La piattaforma scompone il workflow in agenti specializzati e responsabilità ben definite che rispecchiano il funzionamento dei workflow già in uso nella psicologia organizzativa. Questa decomposizione funzionale migliora l'affidabilità e la manutenibilità. Ogni agente opera all'interno di un confine di ragionamento più ristretto, che aiuta a ridurre le allucinazioni, a semplificare il debug e rendere più facile l'ispezione degli output. Crea inoltre interfacce più pulite tra i componenti di sistema. Input e output possono essere recensioni, registrati e trasmessi a valle come artefatti strutturati.
L'approccio offre inoltre a Knockri lo spazio necessario per espandersi senza destabilizzare il sistema centrale. Un nuovo agente, una rubrica, un workflow o una funzionalità di reporting possono essere aggiunti con meno rischi, perché l'architettura più ampia prevede già che i componenti specializzati lavorino insieme attraverso l'orchestrazione.
Lo stack IBM di Knockri ha fornito valore in tre aree principali: orchestrazione, supporto del runtime e governance.
Il primo vantaggio: facilità di orchestrazione e implementazione. Con watsonx Orchestrate e SDK Orchestrate, i team possono progettare workflow strutturati, caricare una knowledge base, fornire istruzioni e mettere in piedi un agente funzionante in modo rapido e semplice, ma senza perdere il rigore scientifico. Per un caso d'uso più semplice, come la creazione di un agente di supporto candidato, questo riduce i costi di sperimentazione e facilita la validazione dei workflow prima che inizi il lavoro ingegneristico più approfondito.
Il secondo vantaggio era la flessibilità degli sviluppatori. I workflow di Knockri non sono semplici flussi di chatbot. Combinano modelli di machine learning personalizzati, processi aziendali strutturati e requisiti di governance. Orchestrate on IBM Cloud forniva la base di implementazione, mentre watsonx.ai Runtime supportava l'inferenza del modello, l'esecuzione degli strumenti, l'automazione del lancio e i passaggi a valle. Insieme, quei prodotti hanno dato ai team tecnici l'accesso a logica di orchestrazione, integrazione, controlli del modello e punti di configurazione più approfonditi, in modo da poter adattare il workflow invece di lavorare attorno alla piattaforma.
Il terzo vantaggio era la governance by design. Nella tecnologia per le risorse umane ad alto rischio, la governance non può arrivare dopo che il workflow è già in produzione. Knockri aveva bisogno di spiegabilità, verificabilità, permessi basati sui ruoli, tracciabilità e supervisione umana integrati nell'architettura. watsonx.governance ha fornito le basi affinché la governance operasse all'interno del workflow, anziché al di fuori di esso, aiutando Knockri a mantenere la supervisione durante la scalata delle assunzioni strutturate.
Questa combinazione ha delle implicazioni sul TCO. I pattern di orchestrazione riutilizzabili in watsonx Orchestrate riducono la necessità di ricostruire l'infrastruttura del workflow per ogni caso d'uso. La governance integrata attraverso watsonx.governance riduce i costi, i rischi e l'onere operativo di mettere insieme strumenti di compliance separati in un secondo momento. Il supporto per il deployment e l'esecuzione aiutano il sistema a integrarsi in ambienti aziendali che già dispongono di piattaforme ATS, requisiti di sicurezza e processi di revisione consolidati.
I risultati più evidenti riguardano la velocità di assunzione e la capacità di reclutamento. In un'implementazione aziendale, il tempo di assunzione è diminuito di oltre il 60%.
Meno tempo da dedicare alla gestione ripetitiva dei processi significa più tempo per lavori di maggior valore, come coinvolgere i candidati, supportare i responsabili delle assunzioni e migliorare la qualità del processo. Tempi di ciclo più rapidi riducono anche il rischio di perdere candidati qualificati a causa di una coordinazione più lenta, passaggi successivi poco chiari o comunicazione incoerente.
Il prodotto di valutazione più ampio di Knockri ha inoltre portato risultati impressionanti sia per i candidati che per il business, tra cui un punteggio di soddisfazione di 4,7 su 5, una riduzione del costo per candidato selezionato e metriche di performance post-assunzione più solide.
L'architettura IBM di Knockri fornisce all'azienda una base per più di un workflow di assunzione. Il reclutamento e la selezione sono l'obiettivo attuale, ma lo stesso schema può estendersi all'onboarding, alla formazione, allo sviluppo, alla gestione delle prestazioni e alla mobilità interna.
Tale espansione è possibile perché l'architettura si basa su orchestrazione riutilizzabile, servizi di runtime governati, input strutturati, workflow basati sui ruoli e punti di integrazione con i sistemi aziendali. I nuovi casi d'uso possono ereditare la stessa base invece di richiedere una nuova piattaforma ogni volta.
Basandosi su watsonx.ai, watsonx Orchestrate e watsonx.governance, Knockri ha trasformato una sfida ad alto volume di assunzioni in un'architettura di workflow AI scalabile. Il sistema aiuta le imprese a muoversi più velocemente, mantenendo il processo strutturato, spiegabile e allineato a come vengono prese le decisioni di assunzione.
Per i candidati, ciò significa un'esperienza più equa e coerente. Per i selezionatori e i team di assunzione, significa meno oneri amministrativi. Per le aziende, significa un percorso governato verso costi più bassi, un throughput più rapido, prove più chiare e workflow più difendibili.
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