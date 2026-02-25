Dentro il COE di integrazione di AXA Brazil: come lo stack webMethods di IBM ha aiutato questo assicuratore a esporre le API su larga scala

AXA Group, una delle maggiori compagnie assicurative del mondo, si è rivolto a IBM per orchestrare un complesso insieme di centinaia di API e servizi di interfaccia. Insieme, hanno costruito una piattaforma che offre esperienze fluide e rapide per l'utente finale.
AXA Group, con sede a Parigi, opera in quasi 60 paesi con circa 150.000 dipendenti. La sua divisione brasiliana, AXA Brazil, serve il paese più popoloso del Sud America. Il suo portfolio spazia dalla microassicurazione per mobile e beni di consumo fino a prodotti commerciali e di flotta complessi. L'azienda copre un'ampia gamma di rischi sia nei modelli B2B che B2C.
Per orchestrare i percorsi dei clienti che spesso richiedono assistenza in tempo reale e per soddisfare i requisiti normativi finanziari emergenti, AXA Brazil ha intrapreso una Trasformazione del suo livello di Integrazione. Il team ha consolidato il lavoro di sviluppo frammentato in un Centro di Eccellenza (COE) dedicato e ha standardizzato IBM® webMethods Hybrid Integration per esporre in modo sicuro le API a partner e canali di distribuzione su larga scala.
La piattaforma è cresciuta sia all'esterno che all'interno. Esternamente, ora gestisce decine di milioni di transazioni con una disponibilità che si avvicina al 99,99%. Internamente, questo miglioramento riflette pratiche ingegneristiche più rigorose. Con meno incidenti da gestire, la soddisfazione dei dipendenti è aumentata in tutto il team di integrazione.
La struttura COE abilitata da IBM supporta una connettività più rapida e semplice tra le unità di business, gli ecosistemi dei partner e i team di sviluppo di AXA Brazil.
AXA Brazil opera in un mercato in cui le assicurazioni stanno diventando sempre più aperte e immediate. L'iniziativa Open Insurance (OPIN) del Brasile sta spingendo le compagnie a esporre API sicure basate sul consenso e a restituire preventivi competitivi quasi in tempo reale, mentre le aspettative dei clienti sono in aumento per servizi ad alta contatta come l'assistenza stradale che funzionano istantaneamente, spesso tramite più partner. Insieme, queste pressioni trasformano velocità, affidabilità e governance in funzionalità fondamentali del prodotto, non solo in preoccupazioni IT.
Lanciata nel 2021, l'iniziativa OPIN del Brasile ha trasferito il controllo ai titolari di polizze, che ora possono autorizzare la condivisione dei dati tra assicuratori e istituzioni finanziarie in cambio di offerte più rapide e competitive. Questo cambiamento ha imposto pesanti requisiti tecnici ai fornitori di servizi finanziari come AXA Brazil: esporre API ben governate, integrarsi strettamente con le autorità di regolamentazione e i partner e rispondere in pochi secondi anziché in minuti.
OPIN standardizza la condivisione sicura e basata sul consenso dei dati sulle polizze assicurative dei clienti, dei sinistri e dei rischi tramite API. L'obiettivo è promuovere l'innovazione, un ecosistema competitivo e prodotti assicurativi altamente personalizzati attraverso:
In questo ambiente, la velocità della tua infrastruttura è davvero importante. Se il preventivo di un operatore appare anche solo decine di secondi dopo quello di un concorrente, l'opportunità potrebbe già essere persa.
Oltre alla conformità normativa e alla quotazione, AXA Brazil si è concentrata su un caso d'uso ad alto rischio: l'assistenza in tempo reale quando qualcosa va storto sulla strada.
Il percorso end-to-end si presenta più o meno così:
Dal punto di vista del cliente, questa esperienza è perfetta: una sola conversazione che porta al ritiro di un'auto e all'organizzazione del ritorno a casa. Internamente, diventa una coreografia di ricerca delle politiche, controlli di idoneità, selezione dei partner ed emissione di voucher tra più sistemi e aziende.
Per far sì che questi tipi di percorsi complessi funzionino su larga scala, attraverso i prodotti per flotte B2B, la micro-assicurazione B2C e i siti di confronto delle assicurazioni aperte, AXA aveva bisogno di:
Il team si è allineato su diversi principi di progettazione per la nuova piattaforma di integrazione:
Al centro dell'architettura c'è IBM webMethods Hybrid Integration, che fornisce funzionalità di Integrazione e API management per l'esposizione e la gestione delle API.
IBM webMethods Hybrid Integration fornisce un piano di controllo unificato per i modelli di Integrazione, tra cui API, applicazioni, B2B e file, ed è progettato per supportare implementazioni ibride e multicloud. AXA Brazil aveva bisogno di una gestione API coerente, affidabile e conveniente che favorisse sicurezza, governance e innovazione, basata su una piattaforma leader di mercato.
Nell'immagine dell'architettura di alto livello di AXA, le fonti di dati sono a destra e i consumatori di dati a sinistra. I canali di distribuzione spaziano dai portali AXA ai fornitori di servizi terzi. Il livello di integrazione e il livello API includono:
I sistemi principali includono sistemi di amministrazione delle polizze, fatturazione, reclami e dati dei clienti, nonché un livello di dati consolidato che funge da "singola fonte affidabile" per i controlli delle polizze e delle coperture. Infine, il livello di operazioni e governance include:
Attualmente, lo stack di Integrazione e API management viene eseguito on-premise, una scelta strategica guidata da:
Allo stesso tempo, AXA Brazil interagisce quotidianamente con i componenti SaaS e sta valutando IBM per la commercializzazione delle principali offerte ibride basate su cloud per webMethods, man mano che la piattaforma si evolve verso microservizi e distribuzioni basate su container.
Gran parte del successo di questo progetto è stato di natura organizzativa e culturale, più che puramente tecnica. Invece di consentire che il lavoro di integrazione rimanesse frammentato tra i singoli team, lo stack IBM webMethods ha aiutato AXA Brazil a istituire un COE formale con un mandato chiaro e una proprietà centralizzata.
In precedenza, silo, pratiche incoerenti e governance limitata frammentavano gli sforzi di Integrazione. Gli architetti e gli sviluppatori erano sparpagliati nei vari team, con scarso allineamento sugli standard o sulla direzione della piattaforma a lungo termine. Il COE ha riunito questi ruoli sotto una leadership unificata, combinando le nuove funzionalità con gli sviluppatori esistenti. Ha inoltre creato una responsabilità condivisa per il design dell'integrazione, la qualità della consegna e l'evoluzione della piattaforma.
Il COE ha introdotto standard coerenti per la progettazione, la sicurezza e la registrazione delle API, supportati da cadenze di governance regolari ma leggere. Recensioni settimanali e mensili, standard di codice condivisi e modelli di riutilizzo definiti migliorarono la prevedibilità senza gravare sui team di consegna. Il tooling ha coordinato il lavoro e aumentato la trasparenza, consentendo alla leadership di supportare gli sviluppatori piuttosto che introdurre processi inutili.
Questa struttura enfatizzava l'abilitazione rispetto al controllo. Centralizzando le competenze e incoraggiando il riutilizzo di lezioni e modelli condivisi, il COE ha creato un ambiente in cui i team hanno potuto imparare e migliorare insieme. Nel corso di quasi tre anni, questo approccio ha portato la maturità della piattaforma di integrazione dal livello 1 ("iniziale") al livello 3 sulla scala interna di AXA, dove 5 rappresenta "ottimizzato". Ha anche introdotto una governance formalizzata e processi documentati che ora sono condivisi tra i vari team.
Il COE sta già fornendo risultati misurabili, tra cui un minor numero di incidenti e una migliore efficienza operativa, con tendenze che indicano Continua riduzioni dei ticket di supporto fino al 2025.
La modernizzazione dell'integrazione ha portato a diversi risultati concreti:
Per clienti finali e broker, il lavoro tecnico si traduce in miglioramenti tangibili:
Questo modello operativo incentrato sulle API supporta gli obiettivi generali dell'open insurance: maggiore trasparenza, controllo dei dati da parte del cliente e prodotti più personalizzati.
AXA Brazil ha trasformato le sfide operative in un'opportunità per standardizzare il suo landscape di Integrazione e rafforzare la sua tecnologia. Consolidando le integrazioni all'interno di un COE dedicato e adottando IBM webMethods Hybrid Integration, l'organizzazione ora opera una piattaforma ad alta disponibilità e bassa latenza. Questa piattaforma supporta decine di milioni di transazioni e orchestra percorsi clienti complessi, multi-partner.
Le scelte architettoniche fatte (distribuzione/implementazione on-premises per un controllo SLA e costi stretti, pattern API-first, una governance solida e un team di Integrazione unificato) posizionano la piattaforma per evolversi verso l'iperautomazione. Man mano che IBM espande webMethods e le offerte correlate con il suo portfolio di dati e AI, compagnie assicurative come AXA Brazil trovano la strada per integrare orchestrazione basata sull'AI, monitoraggio avanzato e automazione. E possono farlo senza ricostruire le fondamenta.
Basandosi sullo stack di integrazione e API management di IBM, AXA Brazil può ora estendere la sua piattaforma a nuovi prodotti, partner e scenari di automazione. Questo approccio consente all'azienda di seguire i clienti in nuovi percorsi senza reimplementare ogni volta il core, offrendo al contempo esperienze più resilienti quando sono più importanti.