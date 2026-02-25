Dentro il COE di integrazione di AXA Brazil: come lo stack webMethods di IBM ha aiutato questo assicuratore a esporre le API su larga scala

AXA Group, con sede a Parigi, opera in quasi 60 paesi con circa 150.000 dipendenti. La sua divisione brasiliana, AXA Brazil, serve il paese più popoloso del Sud America. Il suo portfolio spazia dalla microassicurazione per mobile e beni di consumo fino a prodotti commerciali e di flotta complessi. L'azienda copre un'ampia gamma di rischi sia nei modelli B2B che B2C.

Per orchestrare i percorsi dei clienti che spesso richiedono assistenza in tempo reale e per soddisfare i requisiti normativi finanziari emergenti, AXA Brazil ha intrapreso una Trasformazione del suo livello di Integrazione. Il team ha consolidato il lavoro di sviluppo frammentato in un Centro di Eccellenza (COE) dedicato e ha standardizzato IBM® webMethods Hybrid Integration per esporre in modo sicuro le API a partner e canali di distribuzione su larga scala.

La piattaforma è cresciuta sia all'esterno che all'interno. Esternamente, ora gestisce decine di milioni di transazioni con una disponibilità che si avvicina al 99,99%. Internamente, questo miglioramento riflette pratiche ingegneristiche più rigorose. Con meno incidenti da gestire, la soddisfazione dei dipendenti è aumentata in tutto il team di integrazione.

La struttura COE abilitata da IBM supporta una connettività più rapida e semplice tra le unità di business, gli ecosistemi dei partner e i team di sviluppo di AXA Brazil.