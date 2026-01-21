Enorme e multilingue: come IBM sblocca la knowledge base di Wikipedia per gli LLM e gli sviluppatori di AI

Wikipedia è celebre per la sua completezza, l'ampia accessibilità e la fiducia che ha saputo generare. Queste qualità sono dovute alla sua creazione e manutenzione, basate sulla community. Questa enorme raccolta di conoscenze (300 lingue e 25 miliardi di visualizzazioni mensili) è una fonte affidabile, collaborativa e open source di informazioni utilizzate da moltissime persone ogni giorno.

Tuttavia, con l'avvento dell'AI, l'accessibilità delle macchine ha rappresentato una nuova sfida per le organizzazioni che sviluppano e supportano Wikipedia. Wikidata, la piattaforma aperta e collegata che rende i dati di Wikipedia disponibili a migliaia di sviluppatori nel panorama open source, doveva rendere questo enorme grafo di data knowledge multilingue (con circa 120 milioni di voci e 2,4 miliardi di modifiche a oggi) più accessibile e utilizzabile da parte dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Dopo aver provato diversi database vettoriali, Wikimedia Deutschland, l'organizzazione che sviluppa Wikidata, si è rivolta a DataStax Astra DB su IBM watsonx.data. Rispetto al calcolo locale dei vettori, Astra DB, altamente scalabile e a bassa latenza, ha aumentato di 30 volte la velocità di query (un fattore critico per le app di retrieval-augmented generation (RAG). Il tempo di sviluppo di Wikimedia Deutschland si è ridotto del 90%, poiché il team di sviluppo può ora concentrarsi sull'innovazione piuttosto che sull'hosting e sulla manutenzione dell'infrastruttura di dati.