Come IBM Instana sta rendendo l'observability più intelligente, veloce e predittiva

Le tecnologie cloud-native, come microservizi, container e Kubernetes, aiutano i team di applicazione a essere più reattivi e a operare in modo più efficiente. Sfortunatamente, creano anche un'enorme complessità che può portare a lacune di visibilità, e ogni nuovo aggiornamento o versione amplifica tali lacune.

Ecco perché gli stakeholder dell'applicazione, dagli architetti e sviluppatori agli amministratori, DevOps e ingegneri di affidabilità del sito (SRE), possono avere l'impressione che mantenere le applicazioni resilienti, sane e funzionanti sia una corsa senza fine.