Come IBM Instana sta rendendo l'observability più intelligente, veloce e predittiva

La funzionalità di monitoraggio sintetico di Instana consente agli utenti DevOps e SRE di anticipare le verifiche e aumentare la qualità complessiva eseguendo test sintetici di livello produttivo negli ambienti di pre-produzione.
Utilizzando semplici chiamate OpenAPI o strumenti da riga di comando, i team possono attivare questi test all'interno delle pipeline di Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI o Azure DevOps. Il risultato è la possibilità di utilizzare una singola definizione di test in tutti gli ambienti (sviluppo, test, staging e produzione) per aiutare a far rispettare standard di prestazioni e disponibilità prima ancora che il codice venga rilasciato. Ciò significa meno regressioni, feedback più rapidi e maggiore fiducia nel rilascio. E poiché i test sono basati sulla profonda observability di Instana, i risultati dei test sintetici sono arricchiti dal contesto proveniente dall'applicazione, dall'infrastruttura e dal monitoraggio dell'utente finale.
L'osservabilità CI/CD aiuta i team a fornire risultati con velocità e disciplina, così da individuare i problemi in anticipo, non dopo il go-live.