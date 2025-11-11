Intelligenza artificiale Automazione IT

Come IBM Instana sta rendendo l'observability più intelligente, veloce e predittiva

Tutti vogliono costruire più velocemente, rilasciare in modo più intelligente, reagire più velocemente e scalare istantaneamente per soddisfare le esigenze dei propri clienti e utenti.

Le tecnologie cloud-native, come microservizi, container e Kubernetes, aiutano i team di applicazione a essere più reattivi e a operare in modo più efficiente. Sfortunatamente, creano anche un'enorme complessità che può portare a lacune di visibilità, e ogni nuovo aggiornamento o versione amplifica tali lacune.

Ecco perché gli stakeholder dell'applicazione, dagli architetti e sviluppatori agli amministratori, DevOps e ingegneri di affidabilità del sito (SRE), possono avere l'impressione che mantenere le applicazioni resilienti, sane e funzionanti sia una corsa senza fine.

L'approccio di Instana all'observability

L'approccio di Instana alla osservabilità è unico per tre motivi:

  • Automazione presente ovunque durante tutto il ciclo di vita del monitoraggio.
  • Contesto in tempo reale sempre accurato, che capisce sempre come interagiscono i servizi e lo stack tecnologico.
  • Azioni intelligenti per creare insight dai dati e agire in modo adeguato, al fine di risolvere i problemi o addirittura evitarli fin dall'inizio.

Di fatto, automazione, contesto e azioni intelligenti sono stati sinonimi di Instana fin dall'inizio, insieme al machine learning integrato.

Espandere l'observability per l'era dell'AI

Quest'anno, IBM ha portato queste funzionalità di base a nuovi livelli aggiungendo caratteristiche progettate per il business basato su AI, migliorando il modo in cui i team osservano, comprendono e ottimizzano i workload tradizionali e basati su AI.

1. Analisi intelligente degli incidenti basata sull'agentic AI

Instana Intelligent Investigation utilizza l'AI agentica per indagare automaticamente sugli incidenti, correlare i sintomi e guidare gli utenti verso la soluzione.

Instana va oltre la semplice sintesi degli errori, agendo come un esperto SRE che ti guida attraverso le relazioni di causa-effetto e suggerisce i prossimi passi da seguire. Il risultato sono applicazioni più robuste, meno problemi, tempi di risoluzione più rapidi (MTTR ridotto) e meno lavoro manuale, il tutto con risposte spiegabili basate sui dati che aumentano la fiducia in ogni correzione.

Trasformando l'observability in narrazioni attuabili, Instana aiuta i team delle operazioni a concentrarsi meno sulla gestione delle emergenze e a dedicare il loro tempo a offrire più valore.

2. Monitoraggio e gestione dei workload di AI con l'observability della gen AI

La visibilità di Instana sull'AI generativa e sulle entità basate su agenti all'interno delle applicazioni cattura le prestazioni, l'uso delle risorse e la telemetria a livello di modello per aiutare i team a capire non solo come l'AI sta funzionando, ma anche come si comporta (e perché).

Allo stesso tempo, Instana utilizza l'AI per osservare il tuo ambiente più ampio. Grazie al baselining adattivo, agli avvisi contestuali e al rilevamento proattivo delle anomalie, apprende lo stato normale del suo sistema e individua le deviazioni prima che diventino incidenti. Il risultato? Efficienza operativa, riduzione del rumore e maggiore affidabilità delle applicazioni basate su AI.

3. Osservabilità CI/CD con monitoraggio sintetico integrato

La funzionalità di monitoraggio sintetico di Instana consente agli utenti DevOps e SRE di anticipare le verifiche e aumentare la qualità complessiva eseguendo test sintetici di livello produttivo negli ambienti di pre-produzione.

Utilizzando semplici chiamate OpenAPI o strumenti da riga di comando, i team possono attivare questi test all'interno delle pipeline di Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI o Azure DevOps. Il risultato è la possibilità di utilizzare una singola definizione di test in tutti gli ambienti (sviluppo, test, staging e produzione) per aiutare a far rispettare standard di prestazioni e disponibilità prima ancora che il codice venga rilasciato. Ciò significa meno regressioni, feedback più rapidi e maggiore fiducia nel rilascio. E poiché i test sono basati sulla profonda observability di Instana, i risultati dei test sintetici sono arricchiti dal contesto proveniente dall'applicazione, dall'infrastruttura e dal monitoraggio dell'utente finale.

L'osservabilità CI/CD aiuta i team a fornire risultati con velocità e disciplina, così da individuare i problemi in anticipo, non dopo il go-live.

Evolvere l'osservabilità in un'azione intelligente

Via via che le organizzazioni aumentano l'uso dell'AI e dell'automazione, l'osservabilità deve evolversi dal monitoraggio passivo all'azione proattiva e intelligente. Instana guida questa evoluzione unendo l'osservabilità tradizionale a insight basati su AI e processo decisionale.

Le ultime innovazioni di Instana (indagini sull'agentic AI, observability dei workload dell'AI e automazione CI/CD) rappresentano il prossimo passo verso sistemi autoriparanti e auto-ottimizzanti.

Con automazione, contesto e intelligenza al centro, Instana aiuta i team a muoversi più velocemente, correggere in modo più intelligente e costruire con sicurezza.

Chris Farrell

Group Product Manager, Instana Observability

IBM

