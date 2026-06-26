Come IBM aiuta SupPlant a trasformare miliardi di segnali di dati in decisioni di irrigazione in tempo reale su scala globale

SupPlant trasforma i dati dei sensori, dei satelliti, del meteo e delle colture in raccomandazioni di irrigazione in tempo reale che aiutano gli agricoltori a migliorare le decisioni in 14 paesi e 33 colture utilizzando IBM watsonx.data per memorizzare e recuperare i dati e IBM Confluent per fornire le raccomandazioni.
Un'ondata di caldo non aspetta che gli agricoltori interpretino un dashboard. Se il terreno si asciuga, la crescita delle colture rallenterà e, quando il tempo cambia durante la notte, la decisione di irrigare deve essere presa rapidamente e con sicurezza. Troppa poca acqua può stressare i raccolti e ridurre la resa, mentre troppa acqua può portare a uno spreco di denaro ed energia.
SupPlant ha costruito la sua esperienza digitale attorno a quei momenti. L'azienda trasforma dati di sensori, satelliti, meteorologici e colture in raccomandazioni chiare per l'irrigazione fornite tramite WhatsApp. Queste raccomandazioni aiutano più di 100.000 agricoltori in 14 paesi e oltre 33 tipi di colture ad agire prima che il cambiamento delle condizioni dei campi diventi un problema costoso.
Il loro ambito di lavoro è una sfida ingegneristica familiare: inserire dati diversi, elaborarli rapidamente, renderli utili, servire più segmenti di utenti e mantenere l'esperienza semplice.
La distribuzione di SupPlant rappresenta una lezione utile per i team che costruiscono sistemi di AI. La parte più difficile non è sempre il modello: è collegare le risposte giuste all'utente giusto, al momento giusto nel posto giusto.
Questo articolo spiega come SupPlant ha costruito una soluzione cloud su AWS con IBM Confluent, Astra DB su IBM watsonx.data, motori di analisi, modelli AI che supportano l'ingestione, l'elaborazione e la consegna in tempo reale. Questa soluzione collabora con WhatsApp per generare e fornire raccomandazioni personalizzate e precise sull'irrigazione su scala globale.
SupPlant serve tre gruppi di utenti principali: piccoli agricoltori che in genere lavorano fino a 50 ettari, utilizzano il prodotto "Plant" senza sensori, coltivatori aziendali che gestiscono colture di alto valore come avocado, agrumi, mandorle e uva utilizzano il prodotto SNS di SupPlant, più sofisticato e basato su sensori per l'irrigazione di precisione e i governi e i grandi programmi agricoli che utilizzano un modello ibrido che combina sensori fisici con dati satellitari per supportare molti coltivatori in grandi regioni.
In tutti i segmenti, il bisogno dell'utente rimane costante: indicazioni di irrigazione pratiche. In questo contesto, l'agricoltura di precisione significa utilizzare i dati su piante, suolo, condizioni meteorologiche e comportamento delle colture per decidere quando irrigare e quanta acqua applicare.
Il progetto di SupPlant è partito da un'osservazione pratica: molti agricoltori non hanno tempo per analytics o un team di agronomi dedicato. Pertanto, la tecnologia di SupPlant applica l'analisi e l'agronomia dietro le quinte, quindi fornisce una raccomandazione concisa attraverso un canale familiare: WhatsApp.
Il prodotto supporta implementazioni basate su sensori in cui vengono generati dati di campo di alta qualità. Supporta inoltre implementazioni senza sensori in cui i dati satellitari e meteorologici fanno raccomandazioni alle aziende agricole senza attrezzatura. I sensori forniscono precisione e i modelli guidati dal satellite forniscono la portata. L'architettura dell'esperienza digitale di SupPlant supporta entrambe le implementazioni senza creare sistemi separati per ogni mercato, coltura o segmento cliente.
Il diagramma architettonico organizza il sistema da sinistra a destra: si verificano eventi dati in tempo reale, i dati vengono assorbiti e serviti, vengono generate le raccomandazioni e poi gli agricoltori ricevono tali raccomandazioni su WhatsApp. Questo semplice flusso visivo nasconde diverse importanti scelte ingegneristiche.
Il lato sinistro del diagramma mostra il livello dell'origine dei dati. Include sensori in tempo reale sul campo che catturano dati su alberi, frutti, suolo, pressione dell'acqua e tronco. Il sistema include anche immagini satellitari, che SupPlant correla con i dati dei sensori sul campo, in modo da poter applicare le conoscenze acquisite nelle aziende agricole dotate di strumentazione ad aree più vaste dove non sono installati sensori.
I dati dei sensori sono integrati da previsioni meteorologiche, informazioni su agricoltori e colture, stato di salute della vegetazione, strutture dei rami, umidità del suolo e dati relativi allo stress idrico e termico. I dati storici completano il livello con dati relativi a oltre 2.200 stagioni e a più di 40 colture.
Questi punti dati non arrivano tutti nello stesso modo. I dati dei sensori possono arrivare quasi in tempo reale, mentre quelli meteorologici, le immagini satellitari, i registri degli agricoltori e le informazioni sulle colture possono arrivare con programmi più lenti. L'architettura deve quindi inserisci sia i dati streaming che quelli batch, normalizzare quegli input e renderli utilizzabili insieme. Il caricamento in batch tramite API dei fornitori sposta i dati nel livello centrale, dove possono essere elaborati, memorizzare e recuperati per l'analytics.
La parte centrale del diagramma mostra Astra DB in IBM watsonx.data. Astra DB, basato su Apache Cassandra, funge da database NoSQL operativo progettato per memorizzare e recuperare dati che non si adattano perfettamente a righe e colonne tradizionali.
Questo lo rende utile per i dati di sensori, satelliti ed eventi ad alto volume. Nell'architettura di SupPlant, questo livello supporta lo storage scalabile, il recupero rapido e l'accesso in tempo reale ai motori di analytics e raccomandazione. Astra DB aiuta anche ad automatizzare l'ingestione e il recupero di dati satellitari e dai sensori, così da poterli arricchire per l'uso tramite AI.
Il livello di dati non elaborati fornisce sia raccomandazioni immediate che miglioramenti del modello a lungo termine. Ad esempio, un sensore sugli avocado può catturare un'istantanea della dimensione del frutto ogni mezz'ora e le misurazioni grezze possono poi essere elaborate in riepiloghi giornalieri, rilevamento di anomalie, transizioni tra fasi di crescita, analisi di fine stagione e confronti tra colture, stagioni e agricoltori.
Il motore di analytics elabora dati meteorologici, coltivati e di irrigazione e li inserisce nei modelli di ML/AI per rilevare lo stress delle colture (ad esempio da calore o mancanza d'acqua), prevedere le necessità di irrigazione e prevedere la crescita o la resa. L'obiettivo non è mostrare all'agricoltore tutte le variabili ma attivare l'azione migliore: irrigare oggi, aggiungere un'irrigazione notturna prima di un'ondata di calore, esaminare un avviso di bassa umidità del suolo o modificare un piano settimanale.
Con il modello di irrigazione basato sulla crescita di SupPlant, i sensori trasmettono i dati climatici e delle piante al cloud. Il sistema elabora questi dati e può supportare l'irrigazione autonoma, in cui le condizioni misurate della pianta determinano il comportamento di irrigazione. SupPlant utilizza questi siti di riferimento strumentati come dati di riferimento oggettivi: dati reali validati utilizzati per addestrare e testare i modelli. Questi risultati affinano i modelli di colture e i coefficienti delle colture, che sono numeri utilizzati per stimare quanta acqua una coltura necessita in una specifica fase di crescita.
Il diagramma passa quindi dai suggerimenti alla messaggistica in tempo reale. Una coda di messaggistica agisce come buffer, permettendo a una parte del sistema di pubblicare il lavoro mentre un'altra parte lo consuma al ritmo giusto. Kafka viene comunemente utilizzato come bus di eventi, dove i produttori pubblicano eventi e i consumatori li leggono. SupPlant utilizza IBM Confluent per la sua coda di messaggistica Kafka, che si trova tra l'analytics e la consegna WhatsApp.
Tale disaccoppiamento è fondamentale. Un agricoltore potrebbe desiderare consigli settimanali in un orario specifico. Un'allerta meteo potrebbe dover raggiungere centinaia di migliaia di agricoltori durante un evento di picco. L'architettura non può dipendere da una connessione diretta e fragile tra un modello e un messaggio. Utilizzando un bus per eventi, SupPlant può assorbire i picchi, instradare gli eventi e mantenere le consegne affidabili quando la domanda aumenta.
La parte destra del diagramma mostra il livello di raccomandazione in tempo reale. Raccomandazioni, avvisi e supporto vengono forniti tramite WhatsApp, fornendo agli agricoltori indicazioni settimanali sull'irrigazione, avvisi ad hoc e aiuto senza dover installare un'altra app o accedere a un portale.
IBM watsonx.data fornisce a SupPlant una base di dati per dati agricoli ad alto volume e sensibili al fattore tempo. Astra DB supporta un accesso rapido al contesto storico e operativo, di cui il motore di raccomandazione ha bisogno quando le condizioni attuali del campo, il comportamento precedente delle colture, i dati satellitari e i segnali meteorologici devono essere analizzati insieme. Astra DB in IBM watsonx.data aiuta a rendere questi input utilizzabili per analytics e AI, supportando al contempo sia l'azione in tempo reale sia il miglioramento a lungo termine del modello.
IBM Confluent e Kafka supportano il livello basato sugli eventi che collega i consigli alla consegna rivolta agli agricoltori. Modelli, algoritmi e servizi di analytics possono pubblicare eventi di irrigazione, avvisi e call to action senza essere strettamente collegati alla distribuzione su WhatsApp. La separazione aiuta SupPlant a gestire i picchi di domanda, come l'invio di avvisi sulle ondate di caldo a un gran numero di agricoltori senza sovraccaricare il sistema.
Il risultato è un'esperienza più semplice per l'agricoltore. Un messaggio settimanale può consigliare quanto irrigare. Un avviso di ondata di caldo può dire a un agricoltore di aggiungere l'irrigazione di notte prima che lo stress delle colture aumenti. Le immagini satellitari possono anche aiutare a spiegare le condizioni del campo, come umidità irregolare del suolo che indica un problema di valvola o copertura di irrigazione.
L'architettura di SupPlant mostra una lezione utile per le distribuzioni di AI: l'intelligence crea valore solo quando raggiunge l'utente in tempo e nel workflow giusto. Una raccomandazione che arriva in ritardo o che richiede a un agricoltore di interpretare un dashboard non migliorerà una decisione sull'irrigazione.
Grazie alle soluzioni IBM, il design di SupPlant separa dati, modelli e distribuzione. Questa base offre a SupPlant lo spazio per scalare l'irrigazione senza sensori, espandere la copertura delle colture e supportare i programmi governativi senza dover ricostruire il prodotto per ogni mercato. Ogni nuova stagione, coltura e regione può aggiungere più dati al sistema, migliorando i modelli e mantenendo semplice l'esperienza degli agricoltori.
Costruendo con il portfolio di dati di IBM, SupPlant trasforma i segnali da impianti, meteo e satelliti in decisioni agricole in tempo reale. Per gli agricoltori, ciò significa decisioni migliori sull'irrigazione, un uso più efficiente dell'acqua e migliori risultati colturali. Per SupPlant, crea un percorso scalabile per servire più utenti, supportare più modelli di business e far crescere l'agricoltura di precisione senza costringere l'utente finale a sostenere la complessità.