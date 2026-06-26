Come IBM aiuta SupPlant a trasformare miliardi di segnali di dati in decisioni di irrigazione in tempo reale su scala globale

Il lato sinistro del diagramma mostra il livello dell'origine dei dati. Include sensori in tempo reale sul campo che catturano dati su alberi, frutti, suolo, pressione dell'acqua e tronco. Il sistema include anche immagini satellitari, che SupPlant correla con i dati dei sensori sul campo, in modo da poter applicare le conoscenze acquisite nelle aziende agricole dotate di strumentazione ad aree più vaste dove non sono installati sensori.

I dati dei sensori sono integrati da previsioni meteorologiche, informazioni su agricoltori e colture, stato di salute della vegetazione, strutture dei rami, umidità del suolo e dati relativi allo stress idrico e termico. I dati storici completano il livello con dati relativi a oltre 2.200 stagioni e a più di 40 colture.

Questi punti dati non arrivano tutti nello stesso modo. I dati dei sensori possono arrivare quasi in tempo reale, mentre quelli meteorologici, le immagini satellitari, i registri degli agricoltori e le informazioni sulle colture possono arrivare con programmi più lenti. L'architettura deve quindi inserisci sia i dati streaming che quelli batch, normalizzare quegli input e renderli utilizzabili insieme. Il caricamento in batch tramite API dei fornitori sposta i dati nel livello centrale, dove possono essere elaborati, memorizzare e recuperati per l'analytics.

La parte centrale del diagramma mostra Astra DB in IBM watsonx.data. Astra DB, basato su Apache Cassandra, funge da database NoSQL operativo progettato per memorizzare e recuperare dati che non si adattano perfettamente a righe e colonne tradizionali.

Questo lo rende utile per i dati di sensori, satelliti ed eventi ad alto volume. Nell'architettura di SupPlant, questo livello supporta lo storage scalabile, il recupero rapido e l'accesso in tempo reale ai motori di analytics e raccomandazione. Astra DB aiuta anche ad automatizzare l'ingestione e il recupero di dati satellitari e dai sensori, così da poterli arricchire per l'uso tramite AI.

Il livello di dati non elaborati fornisce sia raccomandazioni immediate che miglioramenti del modello a lungo termine. Ad esempio, un sensore sugli avocado può catturare un'istantanea della dimensione del frutto ogni mezz'ora e le misurazioni grezze possono poi essere elaborate in riepiloghi giornalieri, rilevamento di anomalie, transizioni tra fasi di crescita, analisi di fine stagione e confronti tra colture, stagioni e agricoltori.