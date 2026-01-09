Comanda il futuro: come IBM Digital Intelligence Suite for Defense offre un vantaggio decisionale

I leader della difesa stanno attraversando un'era di estrema complessità: operazioni multidominio, minacce informatiche, sovraccarico di intelligence e un ritmo sempre più accelerato delle sfide globali alla sicurezza. I cicli decisionali che in passato richiedevano giorni, ora devono avvenire in pochi minuti. I sistemi tradizionali non riescono a tenere il passo con il volume, la velocità e la varietà di dati che arrivano ai centri di comando.

Per affrontare queste sfide, IBM sta raddoppiando le capacità di AI specifiche per la difesa con IBM Digital Intelligence Suite for Defense. Questo strumento è un asset di IBM Consulting di nuova generazione, basato sull'AI generativa e costruito attorno ad agenti agentici creati ad hoc. Offre ai clienti del settore della difesa e della pubblica amministrazione un vantaggio decisivo, fornendo insight rapidi, intelligence fattibile e un vantaggio decisionale superiore attraverso un'interfaccia utente basata sul linguaggio naturale.