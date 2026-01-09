Intelligenza artificiale Automazione IT

Comanda il futuro: come IBM Digital Intelligence Suite for Defense offre un vantaggio decisionale

IBM® Digital Intelligence Suite offre ai clienti del settore della difesa e della pubblica amministrazione un vantaggio decisivo, fornendo insight rapidi, intelligence attuabile e un vantaggio decisionale superiore attraverso un'interfaccia utente basata sul linguaggio naturale.

Pubblicato il 9 gennaio 2026
Illustrazione digitale dell'architettura di un pilastro di un edificio di governo con punti e blueprint intorno ad esso

I leader della difesa stanno attraversando un'era di estrema complessità: operazioni multidominio, minacce informatiche, sovraccarico di intelligence e un ritmo sempre più accelerato delle sfide globali alla sicurezza. I cicli decisionali che in passato richiedevano giorni, ora devono avvenire in pochi minuti. I sistemi tradizionali non riescono a tenere il passo con il volume, la velocità e la varietà di dati che arrivano ai centri di comando.

Per affrontare queste sfide, IBM sta raddoppiando le capacità di AI specifiche per la difesa con IBM Digital Intelligence Suite for Defense. Questo strumento è un asset di IBM Consulting di nuova generazione, basato sull'AI generativa e costruito attorno ad agenti agentici creati ad hoc. Offre ai clienti del settore della difesa e della pubblica amministrazione un vantaggio decisivo, fornendo insight rapidi, intelligence fattibile e un vantaggio decisionale superiore attraverso un'interfaccia utente basata sul linguaggio naturale.

5 modi in cui IBM Digital Intelligence Suite for Defense si distingue

1. Architettura scalabile e pronta per la distribuzione

IBM Digital Intelligence Suite (IDIS) è basata su un framework aperto basato su API che può essere avviato su qualsiasi piattaforma cloud, come IBM Cloud, AWS, Azure o Google Cloud. Può anche essere distribuito on-premise e all'edge come applicazione containerizzata con Red Hat® OpenShift® o Kubernetes. Questa flessibilità soddisfa i rigorosi obblighi di sicurezza e sovranità dei dati degli ambienti di difesa.

Panoramica di IDIS, che mostra come viene gestito e costruito

2. Prompt engineering e retrieval-augmented generation (RAG) all'avanguardia

Basato su IBM watsonx, IDIS unisce sofisticate tecniche di prompting al recupero di dati quasi in tempo reale per produrre output generativi precisi e contestualizzati. La sua metodologia proprietaria di "context engineering" aiuta a garantire che ogni risposta sia basata sulle informazioni più pertinenti.

3. Motore di modelli multilingue AI-first

IBM Digital Intelligence suite si integra perfettamente con i principali modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) e modelli linguistici di piccole dimensioni (SLM): IBM Granite, Llama, GPT-OSS, Claude Sonnet e altri, grazie al suo design modulare, API-first. Inoltre, sovrappone orchestrazione avanzata e intelligenza al nuovo modello IBM Defense Model, sviluppato in collaborazione con Janes, che offre una potenza analitica senza pari.

4. Funzionalità principali della suite IBM Digital Intelligence Suite per la difesa

Insieme, queste funzionalità trasformano fonti di dati diversificati in insight attuabili e in continuo miglioramento:

  • Interfaccia utente multilingue interattiva: interroga e ricevi risposte in più lingue, istantaneamente.
  • Gestione dinamica del corpus: carica documenti, crea una knowledge base specifica per i casi d'uso e lascia che il sistema li analizzi su richiesta, derivando la "Precision Strike Analysis".
  • Base di conoscenza OSINT: utilizza intelligence open source per arricchire ogni risposta.
  • Query suggerite basate sul contesto: i prompt intelligenti guidano gli utenti verso insight più approfonditi.
  • Ciclo di feedback continuo: impara dagli input degli utenti per migliorare la pertinenza nel tempo.
  • Architettura con adattatore plug‑in: integra facilmente nuovi strumenti, applicazioni e fonti di dati.

5. Agenti su misura per attività mission-critical

Gli agenti agentici di IDIS sono ottimizzati per una vasta gamma di scenari difensivi, tra cui:

  • Analisi multidominio
  • Pianificazione operativa congiunta
  • Valutazione delle minacce informatiche
  • Valutazione della preparazione dei materiali e della logistica
  • Definizione delle linee d'azione (COA)
  • Pianificazione della campagna elettorale

Un framework fidato e regolamentato

Con i rapidi progressi dell'AI generativa, l'IDIS rimane all'avanguardia integrando continuamente i più recenti modelli specializzati e di grandi dimensioni, assicurando che la soluzione non rimanga mai indietro rispetto alle funzionalità emergenti.

Ogni esperimento, prototipo e distribuzione viene condotto in un ambiente rigorosamente governato che integra l'approccio "human‑in‑the‑loop" per tutte le decisioni critiche per la missione, garantendo l'affidabilità, la responsabilità e la conformità essenziali per le operazioni.

Un vantaggio strategico per i leader della difesa

IDIS trasforma i dati non elaborati in insight attuabili, permettendo a comandanti e responsabili politici di agire più rapidamente, in modo più intelligente e con maggiore fiducia nel complesso landscape della sicurezza odierno.

Collaborando con IBM Consulting e utilizzando al meglio il collaudato framework di design thinking IBM Garage, i clienti possono sperimentare, prototipare, implementare e ottimizzare continuamente le soluzioni. Questo approccio aiuta a ottenere un vantaggio decisionale mantenendo al contempo i più elevati standard di sicurezza ed eccellenza operativa.

Ogni distribuzione avviene in un ambiente sicuro e regolamentato, garantendo conformità, responsabilità e affidabilità per le decisioni mission-critical. Visita IBM Consulting per scoprire come IDIS può aiutarti a ottenere un vantaggio decisionale.

Esplora IBM Defense Model

Guarda IDIS in azione

Cristina Caballé Fuguet

Vice President and Global Government Industry Leader at IBM Consulting