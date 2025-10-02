La gestione della cybersecurity e delle operazioni IT è più complessa e critica che mai. I CIO e i CISO sono sotto pressione per proteggere gli ambienti ibridi in espansione, rimanendo al contempo allineati con la rapidità dell'innovazione. IBM ha affrontato questa sfida diventando il suo primo cliente.
Per garantire che IBM Concert fornisca un valore concreto, le nostre organizzazioni CIO e CISO hanno collaborato come "Client Zero". Questa collaborazione strategica ci ha consentito di testare, convalidare e perfezionare la piattaforma su scala aziendale, garantendo che IBM Concert sia pronto per i più grandi clienti di IBM.
Non si trattava semplicemente di implementare un nuovo strumento su scala aziendale. Si trattava anche di reinventare il modo in cui proteggiamo e gestiamo le applicazioni aziendali con maggiore velocità, intelligenza e precisione.
IBM Concert, supportato dalla tecnologia watsonx, è molto più di una semplice dashboard. È il livello di intelligence alla base di operazioni di sicurezza più intelligenti. Unisce dati in tempo reale, priorità basate su AI e workflow degli sviluppatori per aiutare i team a superare il rumore, concentrarsi su ciò che conta e agire più rapidamente. Dalla gestione delle vulnerabilità agli insight operativi, Concert ti aiuta a trasformare la complessità in chiarezza.
IBM Concert ha aiutato a identificare potenziali rischi di sicurezza in 874 applicazioni interne in 24 ore, identificando il 32% in più di vulnerabilità rispetto agli strumenti tradizionali basati su CVSS che IBM utilizzava in precedenza. Cosa ci ha colpito ancora di più? Ha dato priorità a circa 70 CVE di minore gravità che presentavano un rischio reale, ma che altrimenti avrebbero potuto non essere considerate prioritarie se la valutazione fosse stata effettuata esclusivamente in base al punteggio CVSS.
IBM Concert ha contribuito a gestire lo stress da avvisi semplificando l'attenzione per la sicurezza, riducendo del 67% gli avvisi a bassa priorità rispetto agli strumenti tradizionali basati su CVSS che IBM utilizzava in precedenza e aiutando i team a concentrarsi sulle vulnerabilità ad alto rischio attivamente utilizzate nel mondo reale.
Passando da una priorità basata esclusivamente sulla gravità a una basata sulla possibilità di utilizzo, Concert ha consentito a IBM di passare dalla lotta reattiva alla gestione proattiva delle minacce.
IBM Concert non rileva solo le vulnerabilità, bensì è progettato per promuovere l'azione. Integrandosi direttamente negli spazi di lavoro degli sviluppatori, ha il potenziale di accelerare le correzioni e chiudere il ciclo tra il rilevamento e la risoluzione.
Nella definizione delle nostre priorità di sicurezza, stiamo ora spostando l'attenzione verso l'utilizzo delle funzionalità di integrazione di Concert per integrare la sicurezza più profondamente nel ciclo di sviluppo. Questa direzione promuove una cultura secure-by-design, in cui la sicurezza non è un elemento secondario, bensì un elemento fondamentale fin dall'inizio.
Mentre continuiamo a espandere le funzionalità di IBM Concert, stiamo esplorando nuove fonti di dati e applicazioni più ampie nelle operazioni IT. Convalidando prima Concert all'interno di IBM (un'azienda globale che opera in oltre 170 paesi, con decine di migliaia di applicazioni, ambienti hybrid cloud complessi ed enormi volumi di dati operativi), ci assicuriamo che possa funzionare davvero su scala aziendale.
Questa implementazione interna non solo dimostra la capacità di Concert di gestire la complessità e la scalabilità, ma pone anche le basi per fornire operazioni robuste e intelligenti ai nostri clienti. L'obiettivo? Costruire un'azienda più intelligente e resiliente, proattiva, predittiva e sicura.
IBM Concert non è semplicemente un altro strumento per la sicurezza, bensì è un catalizzatore per il cambiamento.
Utilizzandolo internamente abbiamo potuto constatare in prima persona come migliora la visibilità dei rischi e consente ai team di agire più rapidamente grazie a insight basati su AI. Se sei pronto a passare dalla sicurezza reattiva a quella proattiva, IBM Concert è progettato per aiutarti a guidare questa trasformazione.
Esplora la gestione delle vulnerabilità delle applicazioni