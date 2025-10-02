IBM Concert, supportato dalla tecnologia watsonx, è molto più di una semplice dashboard. È il livello di intelligence alla base di operazioni di sicurezza più intelligenti. Unisce dati in tempo reale, priorità basate su AI e workflow degli sviluppatori per aiutare i team a superare il rumore, concentrarsi su ciò che conta e agire più rapidamente. Dalla gestione delle vulnerabilità agli insight operativi, Concert ti aiuta a trasformare la complessità in chiarezza.

IBM Concert ha aiutato a identificare potenziali rischi di sicurezza in 874 applicazioni interne in 24 ore, identificando il 32% in più di vulnerabilità rispetto agli strumenti tradizionali basati su CVSS che IBM utilizzava in precedenza. Cosa ci ha colpito ancora di più? Ha dato priorità a circa 70 CVE di minore gravità che presentavano un rischio reale, ma che altrimenti avrebbero potuto non essere considerate prioritarie se la valutazione fosse stata effettuata esclusivamente in base al punteggio CVSS.