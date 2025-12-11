Il team di IBM® Cloud Virtual Private Cloud (VPC) utilizza un framework completo di garanzia della qualità per standardizzare lo sviluppo e l'esecuzione dei casi di test, gestire la reportistica dei risultati e gestire in modo efficiente il monitoraggio e il triage dei problemi.
Ogni giorno, il team esegue oltre 77.000 suite di test in più ambienti, comprese tutte le regioni di produzione. Per supportare la scalabilità delle operazioni, sia gli sviluppatori che i tester hanno bisogno di un framework robusto e affidabile, in grado di eseguire test continui. Questi risultati dei test devono essere conservati per motivi di conformità e resi facilmente accessibili tramite dashboard, consentendo una valutazione rapida ed efficace della qualità complessiva del sistema.
Dopo aver valutato varie soluzioni on-premise e ospitate sul cloud, il team ha deciso di intraprendere una trasformazione completamente cloud-native, sfruttando i servizi cloud IBM. Questo cambiamento strategico non solo ha semplificato l'infrastruttura sottostante e ridotto la manutenzione, ma ha anche alleviato il workload del team di assicurazione qualità. Come risultato, la trasformazione ha rivelato opportunità di ottimizzazione delle risorse e risparmio sui costi.
Il team QA di IBM Cloud VPC inizialmente si è basato su un'infrastruttura ampia e complessa composta da molti strumenti specializzati, server e componenti di rete. Supportare questo ambiente ha richiesto molti esperti in molteplici domini tecnici, rendendolo costoso e difficile da mantenere.
Questo ambiente QA completo era ospitato su IBM Cloud VPC virtual server (VSI), come illustrato nel diagramma:
Per modernizzare e semplificare le operazioni, il team ha migrato i propri sistemi di QA ai servizi cloud di IBM. Hanno sostituito il loro server di file con IBM® Cloud Object Storage, spostarono i database ai servizi gestiti PostgreSQL ed Elasticsearch e sostituito il loro sistema di orchestrazione personalizzato con pipeline di automazione basate su Tekton. Questa modifica ha consentito di effettuare oltre 77.000 esecuzioni automatizzate giornaliere senza dover gestire una propria infrastruttura. Hanno anche riorganizzato il loro framework di QA in microservizi containerizzati eseguiti su un cluster Kubernetes resiliente.
Nel complesso, la trasformazione ha ridotto la complessità, diminuito le richieste di manutenzione e fornito un'architettura QA scalabile e cloud-native.
Ecco la nuova architettura:
Come risultato di questa trasformazione, il team di infrastrutture di garanzia della qualità (QA) è stato sollevato dal notevole onere operativo associato alla gestione di un ambiente grande e complesso. Questa modifica ha consentito al team di concentrare nuovamente i propri sforzi sul miglioramento e l'evoluzione del framework di test interno.
Il passaggio a un modello cloud-native ha inoltre evidenziato inefficienze nella progettazione e nell'esecuzione dei test, portando a un miglioramento dell'utilizzo delle risorse e all'ottimizzazione dei costi. In precedenza, a causa della limitata visibilità sul consumo delle risorse, alcuni team creavano più asset ridondanti, che spesso non venivano correttamente dismessi dopo l'esecuzione dei test.
Utilizzando le funzionalità di fatturazione e rendicontazione dell'utilizzo di IBM Cloud, ogni team ha ora una chiara visibilità sul consumo di risorse e sui costi associati, favorendo una cultura di responsabilità e gestione efficiente delle risorse.
Questa trasformazione ha ridotto i costi complessivi dell'infrastruttura e dei test accessori di quasi un terzo.
Il team di infrastruttura QA composto da 6 membri gestisce ora circa 80 pipeline, supportando anche altri team pilastro che gestiscono 90 pipeline. La necessità di personale esclusivamente dedicato alla manutenzione delle infrastrutture è stata di fatto eliminata. Inoltre, le competenze tecniche richieste per gestire e far funzionare il sistema sono cambiate in modo significativo, allineandosi ora a quelle di un tipico sviluppatore VPC. Non sono più necessarie competenze avanzate in reti, sistemi operativi e amministrazione di database.
Adottando attivamente internamente i servizi IBM Cloud, l'organizzazione non solo convalida la robustezza e l'affidabilità delle proprie tecnologie, ma ne accelera anche la maturità e la prontezza per un uso più ampio nelle imprese.
Questa adozione interna fornisce feedback preziosi e reali che favoriscono il miglioramento continuo, migliorano la resilienza e garantiscono che le soluzioni siano veramente pronte per l'azienda, permettendo a IBM di rispondere meglio alle esigenze in evoluzione dei suoi clienti.
