Per modernizzare e semplificare le operazioni, il team ha migrato i propri sistemi di QA ai servizi cloud di IBM. Hanno sostituito il loro server di file con IBM® Cloud Object Storage, spostarono i database ai servizi gestiti PostgreSQL ed Elasticsearch e sostituito il loro sistema di orchestrazione personalizzato con pipeline di automazione basate su Tekton. Questa modifica ha consentito di effettuare oltre 77.000 esecuzioni automatizzate giornaliere senza dover gestire una propria infrastruttura. Hanno anche riorganizzato il loro framework di QA in microservizi containerizzati eseguiti su un cluster Kubernetes resiliente.

Nel complesso, la trasformazione ha ridotto la complessità, diminuito le richieste di manutenzione e fornito un'architettura QA scalabile e cloud-native.

Ecco la nuova architettura: