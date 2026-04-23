Scopri come il trattamento dell'integrazione della pipeline di dati come sistema centrale abbia aiutato questo leader della logistica delle spedizioni a fornire una visibilità in tempo reale su un segmento altamente frammentato della supply chain statunitense.
Per FlexiVan, leader nei servizi di noleggio di rimorchi per container marittimi, la sfida dei dati inizia con temi familiari: complessità e scalabilità. L'azienda gestisce 120.000 di questi rimorchi specializzati (chiamati "chassis") in oltre 200 sedi, supportando il trasporto terrestre di container in una delle parti più frammentate della supply chain statunitense.
Ogni giorno, quella rete produce milioni di eventi da porti, camionisti, depositi, magazzini e chassis dotati di IoT. Un singolo punto di dati mancante può trasformarsi in ritardi nei prelievi, in spese giornaliere, in asset sottoutilizzati o in costi di manutenzione e riparazione evitabili.
Il team di FlexiVan a Scottsdale, Arizona, si è proposto di modernizzare questo ambiente costruendo una piattaforma che combina telemetria IoT, dati di partner e clienti, analisi geospaziali e generazione di insight basati su AI sopra la piattaforma IBM® webMethods Hybrid Integration. WebMethods ha ridotto gli spread di integrazione e accelerato l'onboarding dei partner del 25%, migliorando al contempo coerenza, scalabilità e abbassando i tassi di incidenti.
Il risultato: un sistema che trasforma il movimento degli chassis in intelligenza di rete in tempo reale, aiutando i clienti a ridurre i ritardi, a migliorare l'utilizzo e a prendere decisioni più rapide lungo l'intero percorso di trasporto.
Il problema di visibilità che FlexiVan ha deciso di risolvere con IBM è più acuto nel passaggio tra porto e magazzino.
Quando un container viene scaricato al porto, un camionista preleva il chassis, il container viene caricato e il trasporto ha inizio. Da quel momento in poi, la visibilità può rapidamente diminuire. I piazzali dei camion non tracciano in modo affidabile i movimenti, le soste intermedie creano ambiguità e i clienti possono perdere di vista dove si trova un container tra il ritiro in porto e l'arrivo in magazzino.
Questo divario rende più difficile prevedere gli ETA, gestire le eccezioni ed evitare gli addebiti giornalieri che si accumulano quando gli asset rimangono per troppo tempo nel posto sbagliato.
FlexiVan ha colmato il divario di visibilità trasformando il chassis in una fonte di dati. Il suo "chassis intelligente" aggiunge la telemetria IoT tramite GPS, sensori di montaggio e sensori di peso, con i dispositivi che inviano aggiornamenti ogni cinque minuti mentre si spostano e memorizzano i dati localmente quando la connettività diminuisce. Questo design offre agli operatori una fedeltà sufficiente per ricostruire il movimento e una disciplina della batteria sufficiente per mantenere i dispositivi sul campo per anni.
FlexiVan ha dovuto anche risolvere la sfida posta da un landscape di integrazione altamente diversificato. Gli eventi portuali, le prenotazioni dei clienti, gli aggiornamenti sugli autotrasporti, i dati delle strutture e la telemetria IoT sono arrivati tutti attraverso diversi canali e formati, tra cui lo scambio elettronico di dati (EDI), le transazioni B2B, le API, i file CSV e i feed dei sensori di streaming.
Se lasciato scoordinato, quell'ambiente crea silos, qualità dei dati incoerenti e tempi di risposta più lenti quando si verificano eccezioni. IBM webMethods svolge un ruolo centrale nella risoluzione di questo problema, fungendo da infrastruttura di integrazione unificata per la piattaforma. Standardizza e orchestra i flussi di dati tra partner e sistemi interni, aiutando FlexiVan a trasformare segnali operativi frammentati in una visione coerente e affidabile del movimento del carico su scala nazionale.
Con questo sistema, gli utenti finali non devono più attendere la prossima scansione manuale o l'evento inserito manualmente; hanno visibilità in tempo reale su porti, depositi e magazzini. Possono vedere dove si accumulano i ritardi, per quanto tempo uno chassis o un container è rimasto in un unico posto, quali asset rimangono inattivi e dove si formano i punti di strozzatura nella rete.
Questo cambia l'esperienza dell'utente, passando da un controllo reattivo dello stato a un intervento proattivo. Cambia anche l'economia. Anche una riduzione di un giorno del tempo di permanenza può far risparmiare milioni ai clienti e FlexiVan ha anche ridotto del 25% i tempi di onboarding dei partner, riducendo al contempo i tassi di incidenti.
L'architettura considera l'integrazione come un sistema centrale, non come un livello di supporto. Lo stack parte da strutture, sensori IoT e clienti come fonti di dati principali. Sopra di questo si trova un motore di integrazione IBM webMethods responsabile dell'orchestrazione tra API, flussi B2B e input IoT. Un livello dati supporta database operativi, analytics e workload ML/AI.
Le applicazioni rivolte ai clienti si trovano poi in cima, tra cui il portale clienti AIM360, un portale fornitori e FlexiGPT (un'interfaccia agente interna costruita sui dati aziendali). L'osservabilità e le notifiche affiancano lo stack, con sicurezza e crittografia integrate nel design.
FlexiVan utilizza webMethods come livello di integrazione unificato che riunisce una gamma di feed di dati in una piattaforma standardizzata. Questo è importante in un ambiente in cui l'azienda deve assorbire dati non solo dai propri dispositivi, ma anche da porti, aziende di trasporto e clienti che utilizzano EDI, API e altri formati.
Il motore di integrazione funziona come il sistema nervoso dell'ecosistema perché fa più che spostare messaggi. Aiuta anche a far rispettare l'integrità dei dati, la gestione delle eccezioni, dell'osservabilità e la sicurezza in un sistema dove eventi incompleti o inaccurati possono rapidamente trasformarsi in decisioni operative sbagliate.
Il resto dello stack riflette le stesse scelte di design pragmatiche. L'intera piattaforma funziona su AWS. Amazon RDS for PostgreSQL viene utilizzato nel livello dati come storage dei dati operativo grazie alle sue funzionalità geospaziali tramite l'estensione PostGIS. Con quasi 10.000 sedi georeferenziate tra strutture dei clienti, porti, cantieri e depositi, FlexiVan è in grado di ricostruire i percorsi end-to-end di chassis e container attraverso la rete con alta precisione.
La piattaforma utilizza Amazon Redshift come data warehouse per analytics su larga scala e Qlik Sense per business intelligence, reporting e dashboard. A complemento di questo stack, FlexiVan ha sviluppato una piattaforma interna di ML/AI basata sul framework Shakudo Agentic, supportando modelli di analytics avanzati e workflow agentici scalabili.
Nel front end, la piattaforma adotta un'architettura micro-frontend che utilizza Angular e React, con le API di Google Maps che supportano la visualizzazione geospaziale.
Questo progetto risolve efficacemente uno specifico problema tecnico: il movimento nella supply chain non arriva come uno stream di eventi unico e lineare. I dati provengono da una combinazione di transazioni registrate da esseri umani, messaggi dei partner, dati di telemetria dei dispositivi e prove visive raccolte sul campo. La piattaforma di FlexiVan mette in relazione queste fonti in quello che descrive come un database di viaggio, una registrazione end-to-end del viaggio che può supportare il monitoraggio, l'analisi dell'utilizzo, la gestione delle eccezioni e la manutenzione predittiva.
Una delle parti più interessanti dell'architettura è come colma il divario tra uno chassis in movimento e il container che si trova sopra di esso. Il GPS può dire a un operatore dove si trova uno chassis, ma non necessariamente quale container è montato su di esso in quel momento.
FlexiVan utilizza la visione AI con feed delle telecamere nei porti per identificare l'ID del container, l'ID del telaio e la targa del camion, creando un record fisico collegato che rende il resto delle analisi più affidabili.
Questa base rende il livello di AI più di un chatbot sui dati operativi. Il motore di analisi principale della piattaforma gestisce già l'elaborazione geospaziale, l'analisi dell'utilizzo e il rilevamento dell'inefficienza. Lo strato di AI si basa su questo lavoro per riassumere i problemi, interpretare i modelli e far emergere insight attuabili. In effetti, il motore di analisi produce l'intelligence e l'AI aiuta gli utenti a consumarla più velocemente.
Per gli utenti finali ciò significa meno clic, risposte più rapide e un percorso verso esperienze in linguaggio naturale che possono rispondere a domande come dove si trovano gli asset, dove si formano problemi e quali eccezioni richiedono prima un'azione.
FlexiVan applica la stessa base di dati anche alla manutenzione e alla riparazione. Poiché la manutenzione e la riparazione dei telai sono i principali driver di costo, il sistema utilizza il chilometraggio, i modelli di percorso e il comportamento storico per prevedere le esigenze di manutenzione e ridurre i guasti.
Questo ha ovvie implicazioni sui costi interni, ma migliora anche l'esperienza dell'utente finale, riducendo i tempi di inattività e rendendo la disponibilità delle apparecchiature più prevedibile. Gli stessi dati possono supportare le decisioni sui percorsi e sui fornitori, aiutando i team a indirizzare gli chassis verso opzioni di servizio a basso costo e a migliorare l'efficienza complessiva della rete.
Il vantaggio immediato di FlexiVan è una migliore visibilità nell'ultimo miglio. I clienti possono tracciare i movimenti in tempo reale, convalidare l'attività di autotrasporto, migliorare la pianificazione, ridurre i costi giornalieri e identificare gli asset inattivi prima che si trasformino in capacità sprecata. Ma il risultato tecnico più importante è la modularità che semplifica l'aggiunta di nuovi canali, nuovi partner e nuovi workflow basati su AI.
Il livello di integrazione standardizza già gli input disordinati. I livelli geospaziali e di analytics trasformano già il movimento in contesto. Il livello di applicazione già espone quel contesto agli utenti negli strumenti operativi.
Il prossimo passo passa naturalmente dalla visibilità alla previsione e all'ottimizzazione autonoma. La roadmap di FlexiVan include workflow agentici per colmare i dati di movimento mancanti, strumenti di enterprise intelligence per i team interni ed esperienze del cliente più dinamiche guidate da query in linguaggio naturale e generazione di insight. Queste ambizioni funzionano solo se l'integrazione, l'osservabilità e l'affidabilità dei dati sono già in atto.
Basandosi su IBM webMethods come spina dorsale di integrazione, FlexiVan ha trasformato un problema di visibilità ristretta dal porto al magazzino in una piattaforma di intelligence logistica scalabile. Può aggiungere più canali partner, più fonti di telemetria e più workflow basati su AI senza ricostruire il core ogni volta. Per FlexiVan, ciò riduce il costo della scalabilità dell'innovazione. Per gli utenti finali, significa meno incertezze, interventi più rapidi e una supply chain che si comporta meno come una black box e più come un sistema osservabile.