Il problema di visibilità che FlexiVan ha deciso di risolvere con IBM è più acuto nel passaggio tra porto e magazzino.

Quando un container viene scaricato al porto, un camionista preleva il chassis, il container viene caricato e il trasporto ha inizio. Da quel momento in poi, la visibilità può rapidamente diminuire. I piazzali dei camion non tracciano in modo affidabile i movimenti, le soste intermedie creano ambiguità e i clienti possono perdere di vista dove si trova un container tra il ritiro in porto e l'arrivo in magazzino.

Questo divario rende più difficile prevedere gli ETA, gestire le eccezioni ed evitare gli addebiti giornalieri che si accumulano quando gli asset rimangono per troppo tempo nel posto sbagliato.

FlexiVan ha colmato il divario di visibilità trasformando il chassis in una fonte di dati. Il suo "chassis intelligente" aggiunge la telemetria IoT tramite GPS, sensori di montaggio e sensori di peso, con i dispositivi che inviano aggiornamenti ogni cinque minuti mentre si spostano e memorizzano i dati localmente quando la connettività diminuisce. Questo design offre agli operatori una fedeltà sufficiente per ricostruire il movimento e una disciplina della batteria sufficiente per mantenere i dispositivi sul campo per anni.

FlexiVan ha dovuto anche risolvere la sfida posta da un landscape di integrazione altamente diversificato. Gli eventi portuali, le prenotazioni dei clienti, gli aggiornamenti sugli autotrasporti, i dati delle strutture e la telemetria IoT sono arrivati tutti attraverso diversi canali e formati, tra cui lo scambio elettronico di dati (EDI), le transazioni B2B, le API, i file CSV e i feed dei sensori di streaming.

Se lasciato scoordinato, quell'ambiente crea silos, qualità dei dati incoerenti e tempi di risposta più lenti quando si verificano eccezioni. IBM webMethods svolge un ruolo centrale nella risoluzione di questo problema, fungendo da infrastruttura di integrazione unificata per la piattaforma. Standardizza e orchestra i flussi di dati tra partner e sistemi interni, aiutando FlexiVan a trasformare segnali operativi frammentati in una visione coerente e affidabile del movimento del carico su scala nazionale.

Con questo sistema, gli utenti finali non devono più attendere la prossima scansione manuale o l'evento inserito manualmente; hanno visibilità in tempo reale su porti, depositi e magazzini. Possono vedere dove si accumulano i ritardi, per quanto tempo uno chassis o un container è rimasto in un unico posto, quali asset rimangono inattivi e dove si formano i punti di strozzatura nella rete.

Questo cambia l'esperienza dell'utente, passando da un controllo reattivo dello stato a un intervento proattivo. Cambia anche l'economia. Anche una riduzione di un giorno del tempo di permanenza può far risparmiare milioni ai clienti e FlexiVan ha anche ridotto del 25% i tempi di onboarding dei partner, riducendo al contempo i tassi di incidenti.