Come Fiducia AI ha utilizzato IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage e IBM Cloud per trasformare la Fashion Week in un'esperienza di acquisto scalabile

Fiducia AI si è affidata a IBM per aiutare la casa di moda Kate Barton a creare e lanciare un'esperienza di shopping virtuale interattivo. Questa innovazione ha trasformato una fugace interazione tipica di una sfilata di moda in una piattaforma commerciale e ha gettato le basi per future esperienze retail basate sull'AI.
Con il suo sfarzo e la sua spettacolarità, la passerella delle sfilate di moda è progettata per attirare rapidamente l'attenzione. La sfida è come trasformare quel momento in un coinvolgimento del cliente, una comprensione del prodotto e una fiducia nell'acquisto. Questa sfida è ancora più evidente per i capi d'abbigliamento strutturati, dove le foto statiche e le tabelle delle taglie faticano a trasmettere come un indumento vesta, si muova o si adatti alle forme del corpo.
Kate Barton, una stilista di New York nota per capi scultorei altamente ingegnerizzati, aveva bisogno di un'esperienza digitale che potesse mantenere l'integrità dei suoi design rendendo la collezione più facile da esplorare online.
Fiducia AI, con sede a San Ramon, California, ha collaborato con Kate Barton e IBM per sviluppare SpeedShotX, un'esperienza intelligente con obiettivi e smartphone conversazionale che ha debuttato alla New York Fashion Week nel febbraio 2026. Gli ospiti potevano identificare i capi della collezione, porre domande in quasi qualsiasi lingua tramite voce o testo e assistere a prove virtuali fotorealistiche attraverso un'esperienza costruita con IBM watsonx.ai su IBM Cloud.
L'implementazione è avvenuta rapidamente. L'attivazione di Kate Barton per la Settimana della Moda di New York e l'e-commerce ha richiesto circa cinque giorni per la realizzazione, poi altri due giorni per l'estensione alla vetrina Shopify del marchio. In meno di due mesi di utilizzo dell'e-commerce, più di 2.500 clienti hanno partecipato all'esperienza di prova virtuale.
Il caso d'uso inizia con una semplice lacuna nell'esperienza della moda. Il pubblico delle passerelle può vedere gli abiti, ma di solito non riesce a identificare ogni capo in tempo reale, porre domande dettagliate o capire come un capo possa adattarsi a loro personalmente. Gli acquirenti online devono affrontare un problema correlato: spesso scelgono tra immagini statiche che appiattiscono la struttura, le proporzioni e il movimento di un indumento.
SpeedShotX ha colmato questa lacuna rendendo la raccolta interattiva. Un utente poteva scattare o caricare un'immagine di un abito di Kate Barton e poi ricevere una risposta con informazioni sul design, l'ispirazione, l'artigianato e le possibilità di styling.
Gli utenti hanno potuto ottenere anche visualizzazioni in tempo reale di come starebbero con un capo d'abbigliamento attraverso una prova virtuale. L'esperienza supportava anche l'interazione multilingue, in modo che un maggior numero di utenti potesse interagire con la collezione senza dover ricorrere all'assistenza di persona o a un app.
Per i clienti di Kate Barton, il valore era sia pratico che immersivo. Il sistema ha aiutato gli utenti a identificare i look da passerella, esplorare i dettagli dei prodotti nella lingua preferita e visualizzare i capi prima di proseguire nel percorso di acquisto. Per il marchio, ha esteso un momento della Fashion Week a una funzionalità di e-commerce che i clienti potevano continuare a utilizzare dopo l'evento.
Fiducia ha implementato la soluzione su IBM Cloud e l'ha costruita su IBM watsonx.ai con un'architettura multi-modello che combinava IBM Granite per workflow strutturati, Llama per l'elaborazione visiva e modelli OpenAI per l'interazione conversazionale. I servizi watsonx Model Gateway coordinavano il livello del modello, mentre IBM Cloud Object Storage supportava la gestione e la consegna visiva degli asset su tutto il live event e lo store Shopify.
Il sistema separa i workflow lato amministrativo dalle interazioni con i clienti in runtime. Sul lato amministrativo, Granite e Llama supportano gli strumenti SpeedShotX per la validazione dei dati di prodotto, la revisione dei contenuti, il miglioramento dei metadati e suggerimenti intelligenti. Poiché le collezioni di moda cambiano stagionalmente, la piattaforma aveva bisogno di un modo gestibile per aggiornare i contenuti dei prodotti e mantenere l'accuratezza senza ricostruire l'esperienza ogni volta.
Durante l'esecuzione, i modelli OpenAI GPT accessibili tramite il watsonx Gateway elaboreranno immagini scattate o caricate, interpreteranno l'intento dell'utente e genereranno risposte formattate per i consumatori. Questa selezione del modello basata sulle attività consente a SpeedShotX di utilizzare il modello corretto per ogni workflow anziché forzare ogni interazione attraverso un singolo modello. Garantisce inoltre che Fiducia abbia la flessibilità necessaria per lavorare su IBM Cloud, watsonx, altri hyperscaler, LLM e API basate su AI man mano che cambia il panorama dei modelli.
IBM Cloud Object Storage fungeva da backbone dei contenuti. Immagini di capi d'abbigliamento, dati della collezione, metadati, contenuti generati, output di validazione e asset di attivazione in tempo reale venivano archiviati lì. Questa piattaforma ha fornito al sistema un ambiente scalabile e sicuro per gestire gli asset necessari sia per i workflow amministrativi che per le esperienze utente in tempo reale.
Il diagramma dell'architettura mostra un design IBM Cloud a livello di produzione. Il traffico pubblico passa attraverso DNS e controlli edge verso una regione IBM Cloud e un cloud privato virtuale.
Il traffico applicativo scorre attraverso il bilanciamento del carico e l'ingresso in un cluster Kubernetes, mentre i servizi dati rimangono su percorsi di rete privati. I servizi gestiti includono watsonx.ai, watsonx Gateway per instradare le richieste a OpenAI e altri provider LLM, HashiCorp Vault per la gestione dei segreti e PostgreSQL con pgvector per RAG scalabile. L'architettura utilizza anche MySQL per i dati di configurazione e Redis per la cache di metadati ad alta produttività e Cloud Object Storage per video, immagini, modelli 3D e documenti.
Gli endpoint sono protetti da Cloudflare, che contribuisce anche a distribuire i contenuti a livello globale. Insieme, Cloudflare e il caching di Redis aiutano la piattaforma a scalare per gestire un traffico elevato, offrendo un'esperienza omogenea e coerente a un'enorme base di clienti.
Fiducia sta anche lavorando per estendere l'architettura. È in corso un'integrazione OpenCLAW per migliorare l'orchestrazione, l'automazione dei workflow e l'interoperabilità tra i servizi di AI. È in corso anche l'integrazione di NVIDIA Video Search and Summarization (VSS) per supportare la ricerca visiva, la comprensione accelerata delle immagini e l'inferenza ottimizzata per GPU per esperienze multimodali più ricche.
La principale sfida tecnica del progetto non consisteva semplicemente nella scelta di un modello. Si trattava di far funzionare insieme più modelli, asset visivi, flussi di commercio e requisiti di eventi dal vivo in modo che risultassero reattivi agli utenti. Il lavoro più complicato è stato l'orchestrazione, non la messa a punto dei modelli, che corrisponde alla struttura del sistema implementato: la selezione del modello, la consegna degli asset, la connettività sicura del servizio e le prestazioni del tempo di esecuzione dovevano essere allineate affinché l'esperienza funzionasse davanti a un destinatario dal vivo.
IBM watsonx.ai e watsonx Model Gateway hanno aiutato Fiducia a coordinare quel livello di modello mantenendo l'architettura flessibile. IBM Cloud ha fornito la base di implementazione per il traffico di eventi dal vivo e l'uso continuo dell'e-commerce. IBM Cloud Object Storage ha fornito uno strato di contenuto scalabile per immagini di prodotto, metadati e asset generati. Insieme, questi componenti hanno contribuito a far passare SpeedShotX dall'attivazione degli eventi all'integrazione dello storefront con una rielaborazione minima.
Questa funzione ha permesso agli ospiti della Fashion Week di identificare i capi in tempo reale, porre domande sulla collezione tramite testo o voce e provare i look virtualmente. Gli acquirenti di Shopify possono accedere alla prova virtuale direttamente da pagine di prodotti selezionate dal proprio browser. L'esperienza ha reso il linguaggio di design di Kate Barton più leggibile online, aiutando i clienti a comprendere silhouette, proporzioni e movimento prima dell'acquisto.
Il progetto ha anche chiarito una lezione chiave per l'AI nel retail: la qualità visiva fa parte dell'esperienza utente. Durante lo sviluppo, il team di Fiducia ha appreso che i dettagli del tessuto, il drappeggio, la consistenza, l'illuminazione e i riflessi dovevano essere credibili per un'esperienza di moda di lusso. L'edge caching è diventato importante anche perché la piattaforma si basa su immagini ricche, video e flussi di attivazione in tempo reale che devono essere reattivi su tutti i dispositivi e le regioni.
SpeedShotX ha fornito a Kate Barton un modello ripetibile per l'interazione retail basata sull'AI. L'architettura ha supportato una presentazione della New York Fashion Week, per poi trasferirsi in un negozio Shopify online in soli due giorni. Questo passaggio ha trasformato l'esperienza da una funzionalità temporanea per eventi a un livello commerciale a cui i clienti possono continuare ad accedere mentre esplorano la collezione online.
L'adozione di SpeedShotX ha permesso a Kate Barton di espandere il mercato potenziale totale per le sfilate di moda della casa di design. Questi eventi sono il luogo in cui i clienti commerciali (le catene retail, ad esempio) vengono ad acquistare le nuove linee di design. Grazie al lavoro di Fiducia, le persone possono ora trasformare l'esperienza della sfilata di moda in un acquisto immediato.
L'architettura è progettata anche per andare oltre una singola collezione. I lavori futuri possono includere l'indicizzazione su scala terabyte per il grounding e il recupero contestuale, la cache avanzata, miglioramenti nell'orchestrazione e indicizzazione video affinché i modelli possano comprendere scene, indumenti, movimento e contesto di interazione dai contenuti video. Questa roadmap è fondamentale per i rivenditori con cataloghi di grandi dimensioni, aggiornamenti stagionali e asset multimediali più ricchi.
Creando SpeedShotX su IBM watsonx.ai e Cloud Object Storage e implementando su IBM Cloud, Fiducia ha creato una base in grado di supportare il rilevamento visivo in tempo reale, la conversazione multilingue e la prova virtuale basata su browser. Questa base è facilmente configurabile per ogni nuova attivazione. Per Kate Barton, il risultato è un'esperienza di acquisto digitale più utile. Per Fiducia, è un modello di commercio basato sull'AI scalabile che può seguire i marchi dagli eventi dal vivo al coinvolgimento del cliente.
Per i consumatori, fare shopping di moda diventa più visivo, accessibile e utile: possono scoprire i capi nel contesto, fare domande nella lingua preferita e provare virtualmente i capi prima di decidere cosa acquistare.