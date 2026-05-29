Come Fiducia AI ha utilizzato IBM watsonx.ai, IBM Cloud Object Storage e IBM Cloud per trasformare la Fashion Week in un'esperienza di acquisto scalabile

Con il suo sfarzo e la sua spettacolarità, la passerella delle sfilate di moda è progettata per attirare rapidamente l'attenzione. La sfida è come trasformare quel momento in un coinvolgimento del cliente, una comprensione del prodotto e una fiducia nell'acquisto. Questa sfida è ancora più evidente per i capi d'abbigliamento strutturati, dove le foto statiche e le tabelle delle taglie faticano a trasmettere come un indumento vesta, si muova o si adatti alle forme del corpo.

Kate Barton, una stilista di New York nota per capi scultorei altamente ingegnerizzati, aveva bisogno di un'esperienza digitale che potesse mantenere l'integrità dei suoi design rendendo la collezione più facile da esplorare online.

Fiducia AI, con sede a San Ramon, California, ha collaborato con Kate Barton e IBM per sviluppare SpeedShotX, un'esperienza intelligente con obiettivi e smartphone conversazionale che ha debuttato alla New York Fashion Week nel febbraio 2026. Gli ospiti potevano identificare i capi della collezione, porre domande in quasi qualsiasi lingua tramite voce o testo e assistere a prove virtuali fotorealistiche attraverso un'esperienza costruita con IBM watsonx.ai su IBM Cloud.

L'implementazione è avvenuta rapidamente. L'attivazione di Kate Barton per la Settimana della Moda di New York e l'e-commerce ha richiesto circa cinque giorni per la realizzazione, poi altri due giorni per l'estensione alla vetrina Shopify del marchio. In meno di due mesi di utilizzo dell'e-commerce, più di 2.500 clienti hanno partecipato all'esperienza di prova virtuale.