La soluzione funziona come servizio su IBM Cloud ed è progettata anche per funzionare su watsonx.data, su altri provider di cloud e on-premise quando necessario. Questa esigenza di soluzione ibrida è emersa sul campo: i clienti più grandi insistevano sempre più su implementazioni in cloud privato o on-premise a causa di preoccupazioni normative e relative alla privacy. La strategia "hybrid by design" di IBM è stata una delle ragioni principali per cui ha attratto il team di Edsvard.

All'interno del livello dei sistemi AI, la pipeline è volutamente semplice e orientata alla produzione: estrazione di testo per documenti digitali nativi; riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per l'input; preparazione del testo; e named entity recognition come parte del processo di normalizzazione prima dell'inferenza del modello.

A seconda della fase, potrebbe essere assegnato un singolo componente per eseguire l'attività, oppure potrebbero essercene diversi, tra i quali viene selezionato automaticamente il più appropriato. Ad esempio, la fase di OCR potrebbe utilizzare il software open source Tesseract, PaddlePaddle o un altro motore OCR.

Il lavoro differenziato avviene nel ciclo di modellazione e adattamento. Edsvard adotta un sistema di annotazione e una strategia di modello linguistico su misura: il team ha scelto di costruire un proprio modello personalizzato ottimizzato per lingue di destinazione specifiche, tra cui inglese, svedese, spagnolo, italiano e molte altre. Il lavoro ha incluso una formazione più approfondita sul dominio per le tipologie di contratto e una messa a punto specifica per il cliente basata sulle annotazioni.

Tutte queste azioni mirano a estrarre i campi esatti che contano (numeri di contratto, periodi di validità, area della proprietà, sezioni dell'edificio, affitto e tempi di rinnovo o risoluzione, ad esempio).

Edsvard ha scelto di costruire un proprio modello per poterne ottimizzare dimensioni, architettura e addestramento, ottenendo così tempi di addestramento e inferenza più rapidi. Questa azione ha anche portato a un ingombro di memoria più ridotto. Il team ha scoperto che questo approccio è più deterministico e garantisce la migliore qualità dei dati possibile.

I campi estratti vengono assemblati in uno "stato accurato del contratto", memorizzato in un archivio di serie temporali (watsonx.data) e poi reso disponibile tramite API e dashboard. Per Contract Intelligence, Edsvard ha infine costruito una dashboard personalizzata per l'output: il team inizialmente ha usato Elasticsearch Kibana ma non è riuscito a raggiungere il livello di usabilità richiesto. Per Invoice Intelligence, a volte i clienti preferiscono che i valori estratti vengano inviati direttamente nei propri sistemi.