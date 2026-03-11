Scopri come questo fornitore di tecnologia svedese utilizza l'AI per estrarre dati chiave da contratti complessi, segnalare i rischi e proteggere le entrate.
I beni immobili sono i principali candidati all'automazione. Sono densi, incoerenti tra proprietari e giurisdizioni e ricchi di piccole clausole che comportano conseguenze finanziarie significative. Queste clausole includono finestre di rinnovo, formule di indicizzazione, inclusioni di servizi, obblighi dell'inquilino ed eccezioni che non vengono mai inserite in modo pulito nei sistemi a valle.
La svedese Edsvard Hallbarhet AB ha riconosciuto questa sfida e ha creato un sistema per trasformare l'ampia gamma di documenti associati ai beni immobili e alla gestione immobiliare in dati strutturati e controllabili da macchina al momento dell'ingestione. Questo approccio significa che i clienti possono interrompere l'indicizzazione manuale dei documenti, rilevare tempestivamente le discrepanze nelle fatture ed evidenziare le clausole rischiose prima che si trasformino in controversie o perdite di fatturato. Tutto in un'interfaccia basata su AI semplice da usare.
L'azienda di AI ha costruito una soluzione sopra IBM Cloud, scelta per le sue capacità ibride flessibili, e watsonx.data, le cui funzionalità di open lakehouse hanno contribuito a snellire e semplificare l'architettura di Edsvard. Questo approccio semplificava il processo eliminando la necessità di spostare i dati per arricchimento e elaborazione.
La soluzione di Edsvard, denominata Contract Intelligence, utilizza l'AI per estrarre termini e dati chiave direttamente dai contratti. Questa analisi viene poi confrontata con altri sistemi di registrazione, come fatture, libri contabili, dichiarazioni energetiche e notifiche, per individuare discrepanze e avviare le azioni necessarie.
Oltre alla riconciliazione numerica, Contract Intelligence segnala anche clausole rischiose che possono modificare sostanzialmente l'esposizione di un contratto anche quando i numeri principali sembrano accurati. La loro soluzione deve funzionare sia per implementazioni di piccole dimensioni che per quelle su larga scala. Tutto, da 100 documenti per valori specifici a implementazioni su scala più ampia su centinaia di migliaia di documenti, come è comune tra i clienti dell'azienda negli Stati Uniti.
Tecnicamente, la piattaforma è costruita come un sistema a due livelli. Un livello sorgente contiene una gamma di dati non strutturati: PDF, documenti Word, fogli di calcolo, presentazioni e persino foto da dispositivi mobile. Il secondo livello consiste in un livello di AI che esegue Contract Intelligence (e una funzionalità parallela di Invoice Intelligence) esposta tramite un'API.
La soluzione funziona come servizio su IBM Cloud ed è progettata anche per funzionare su watsonx.data, su altri provider di cloud e on-premise quando necessario. Questa esigenza di soluzione ibrida è emersa sul campo: i clienti più grandi insistevano sempre più su implementazioni in cloud privato o on-premise a causa di preoccupazioni normative e relative alla privacy. La strategia "hybrid by design" di IBM è stata una delle ragioni principali per cui ha attratto il team di Edsvard.
All'interno del livello dei sistemi AI, la pipeline è volutamente semplice e orientata alla produzione: estrazione di testo per documenti digitali nativi; riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) per l'input; preparazione del testo; e named entity recognition come parte del processo di normalizzazione prima dell'inferenza del modello.
A seconda della fase, potrebbe essere assegnato un singolo componente per eseguire l'attività, oppure potrebbero essercene diversi, tra i quali viene selezionato automaticamente il più appropriato. Ad esempio, la fase di OCR potrebbe utilizzare il software open source Tesseract, PaddlePaddle o un altro motore OCR.
Il lavoro differenziato avviene nel ciclo di modellazione e adattamento. Edsvard adotta un sistema di annotazione e una strategia di modello linguistico su misura: il team ha scelto di costruire un proprio modello personalizzato ottimizzato per lingue di destinazione specifiche, tra cui inglese, svedese, spagnolo, italiano e molte altre. Il lavoro ha incluso una formazione più approfondita sul dominio per le tipologie di contratto e una messa a punto specifica per il cliente basata sulle annotazioni.
Tutte queste azioni mirano a estrarre i campi esatti che contano (numeri di contratto, periodi di validità, area della proprietà, sezioni dell'edificio, affitto e tempi di rinnovo o risoluzione, ad esempio).
Edsvard ha scelto di costruire un proprio modello per poterne ottimizzare dimensioni, architettura e addestramento, ottenendo così tempi di addestramento e inferenza più rapidi. Questa azione ha anche portato a un ingombro di memoria più ridotto. Il team ha scoperto che questo approccio è più deterministico e garantisce la migliore qualità dei dati possibile.
I campi estratti vengono assemblati in uno "stato accurato del contratto", memorizzato in un archivio di serie temporali (watsonx.data) e poi reso disponibile tramite API e dashboard. Per Contract Intelligence, Edsvard ha infine costruito una dashboard personalizzata per l'output: il team inizialmente ha usato Elasticsearch Kibana ma non è riuscito a raggiungere il livello di usabilità richiesto. Per Invoice Intelligence, a volte i clienti preferiscono che i valori estratti vengano inviati direttamente nei propri sistemi.
Una decisione architettonica chiave, rilevante sia per la scalabilità che per il TCO, è che Contract Intelligence viene fornito come servizio REST e non è vincolato a un singolo portale documentale.
Il sistema sorgente Samporten (un'offerta software di tracciamento dei progetti sviluppata da Edsvard) si adattava perfettamente ai casi d'uso originali delle proprietà e delle costruzioni. Tuttavia, il nuovo sistema può facilmente integrarsi con un ambiente DMS/CRM/ERP esistente e può, ad esempio, eseguire la scansione di SharePoint per elaborare documenti dove già si trovano.
Watsonx.data è un fattore chiave in questo caso: consente alla piattaforma di inserire i dati ed elaborarli sul posto, riducendo al minimo lo spostamento dei dati e le pipeline di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) su misura e arricchendo i dati dove si trovano. Questo processo riduce il sovraccarico operativo, la latenza e i potenziali guasti.
L'impatto aziendale si concentra su risultati operativi misurabili a cui ingegneri e product manager tendono a interessarsi: una riduzione di oltre il 90% nella gestione manuale, migliore qualità dei dati (meno informazioni perse tra i sistemi), funzionalità di forecasting migliorata con modelli di calcolo comuni e maggiore stabilità finanziaria. Spesso i clienti di Edsvard segnalano anche una migliore capacità di negoziare con le banche.
Dal punto di vista operativo, la piattaforma facilita la scalabilità dei workflow da centinaia di documenti a migliaia e l'ingresso di nuove proprietà attraverso l'elaborazione dei contratti, anziché la ricostruzione dei processi. Per i team immobiliari, termini di fatturazione più accurati e periodi di rinnovo più chiari possono anche ridurre le controversie degli inquilini e accorciare i cicli di riconciliazione della fatturazione.
Basandosi su IBM Cloud e watsonx.data, e progettando per un distribuzione ibrido fin dall'inizio, Edsvard ha trasformato una sfida di riconciliazione contrattuale in una piattaforma modulare di AI documentale: una che può essere distribuita come servizio, integrarsi con sistemi aziendali esistenti (incluso SharePoint) e scalare da piccole distribuzioni di assistenti AI a rollout multi-sede senza ricostruire il livello di ingestione e dati.
Guardando al futuro, il team prevede di costruire con IBM Power11 per offrire una soluzione end-to-end on-premise "single box". Il team sta anche esplorando come l'agentic AI potrebbe automatizzare le azioni successive una volta compresi i contratti. Il risultato netto è una base che può espandersi a nuovi tipi di documenti, nuovi ambienti e nuovi workflow, mantenendo stabile la superficie di progettazione e l'esperienza dell'utente focalizzata su precisione e usabilità.
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