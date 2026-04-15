Come Dynamiq ha costruito un workflow di ricerca legale e consapevole dei costi con IBM watsonx

I team legali devono fornire risposte rapide e difendibili su contratti, policy e problemi di conformità. Tuttavia, il volume dei documenti continua a crescere, mentre le aziende si aspettano sempre più tempi di risposta pressoché immediati. Questo era il problema principale per un cliente assicurativo europeo che lavorava con Dynamiq, un partner IBM.

Per affrontare la sfida, il partner IBM Dynamiq ha utilizzato IBM watsonx per fornire una soluzione tecnica a un problema legato a numerose informazioni non strutturate, molteplici passaggi e un notevole lavoro manuale di revisione. Dynamiq ha implementato un sistema per supportare la sintesi di contratti multi-documento, le domande e risposte sulle policy, l’analisi della concorrenza e i controlli di conformità tra diverse giurisdizioni.

L’architettura risultante ha combinato orchestrazione, classificazione delle query a basso costo e ricerca approfondita, riducendo il tempo di revisione dei contratti da 90 a 45 minuti e abbattendo il tempo di risposta alle richieste aziendali da due giorni a un’ora. Inoltre, ha accelerato l’identificazione delle clausole (il processo di individuare ed estrarre disposizioni, obblighi o condizioni specifiche nascoste all’interno di contratti molto lunghi) da 20 minuti a due minuti.

Nelle operazioni legali, la velocità è importante. È importante perché una singola clausola trascurata può modificare responsabilità, termini di pagamento o obblighi di conformità, e gli avvocati spesso devono confrontare decine di clausole tra più contratti con scadenze strette.