Come i clienti collaborano con IBM Bob per trasformare il lavoro di modernizzazione in un vantaggio nello sviluppo software agentico

Blue Pearl, società di consulenza IT e partner IBM, ha utilizzato IBM Bob per modernizzare Blue App, la sua piattaforma di punta per la ricerca e l'abbinamento di talenti. L'applicazione mette in contatto circa 26.000 consulenti e liberi professionisti con clienti aziendali, ma la base di codice Java 11 conteneva dipendenze obsolete, chiamate API dismesse, vulnerabilità di sicurezza e nessuna copertura formale dei test automatizzati.

Un progetto di modernizzazione tradizionale come questo avrebbe richiesto più di 30 giorni di lavoro e comportava un rischio di regressione significativo. Con Bob, il team è passato da Java 11 a Java 21 in tre giorni e ha risolto 127 chiamate API obsolete. Ha inoltre stabilito una copertura dei test automatizzati del 92% da una base di test zero e l'ha distribuito presso 26.000 utenti senza problemi di produzione.

L'approccio di Blue Pearl mostra perché il contesto è importante. Il team ha fornito a Bob diagrammi dell'architettura, definizioni di endpoint, mappe del flusso di dati e descrizioni di come clienti e consulenti hanno utilizzato la piattaforma. Queste informazioni hanno aiutato Bob a mappare le dipendenze, a individuare le API obsolete, a evidenziare le librerie superate e a smascherare i punti di integrazione non documentati.

Il risultato non è stato solo un aggiornamento più rapido. Era un sistema più chiaro, con limiti più puliti, una logica di autenticazione e autorizzazione più forte, una migliore validazione degli input e una nuova observability tramite registrazione strutturata e tracciamento distribuito. Tutto questo riflette uno dei principali punti di forza di Bob: consentire ai team ad alte prestazioni di andare oltre lo sviluppo isolato verso una distribuzione coordinata e consapevole del sistema.

Con il nuovo Bob Premium Package for Java Modernization, i team possono modernizzare e mantenere le applicazioni Java aziendali tramite workflow guidati e ripetibili. Questi workflow supportano aggiornamenti di versione, modernizzazione a tempo di esecuzione, Trasformazione dell'Interfaccia utente, test e correzione della sicurezza in complessi ambienti di app. Di recente sono state introdotte diverse nuove funzionalità Bob e pacchetti premium per aiutare le organizzazioni a modernizzare, governare e ottimizzare l'ingegneria del software basata su AI su larga scala. Approfondimenti qui.)

Ottieni i dettagli tecnici sull'uso di IBM Bob da parte di Blue Pearl.

Novacomp ha affrontato un problema di discovery simile, ma in un contesto di modernizzazione diverso. Il suo progetto era incentrato su un'API REST Java business-critical con versioni di framework precedenti, alberi delle dipendenze legacy e requisiti rigorosi per preservare la logica aziendale e i contratti API.