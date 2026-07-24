Come i clienti collaborano con IBM Bob per trasformare il lavoro di modernizzazione in un vantaggio nello sviluppo software agentico

In tutte le distribuzioni/implementazioni dei clienti, IBM Bob aiuta i team a comprimere i cicli di modernizzazione, a rafforzare i workflow e a trasformare le competenze acquisite con fatica in modelli di erogazione riutilizzabili.
A soli tre mesi dal lancio ufficiale di IBM Bob, il numero di utenti ha superato quota 100.000. Dal suo lancio, Bob è emerso come molto più di un assistente di codifica basato su AI. I clienti che ci hanno lavorato lo descrivono come un partner di sviluppo software agentico che aiuta a pianificare, eseguire, convalidare, proteggere e gestire il software durante tutto il ciclo di vita dello sviluppo software (SDLC).
Le interviste con quattro dei primi clienti di IBM Bob, Blue Pearl, Novadoc, Novacomp e CrushBank hanno evidenziato delle sfide tecniche che spaziavano dalla modernizzazione di Java alla gestione della configurazione FileNet fino alla discovery dei dati legacy e alla preparazione dei dati per l'importazione dell'AI. Tutte queste aziende condividevano problemi comuni: i team dovevano ispezionare sistemi complessi, preservare la logica di business, ridurre i rischi e muoversi più velocemente di quanto normalmente consente il lavoro di modernizzazione tradizionale.
Molti team trascorrono settimane a tracciare dipendenze, documentare comportamenti non documentati, costruire coperture di test e decidere quali cambiamenti siano sicuri da implementare. IBM Bob aiuta a condensare questo lavoro in un ciclo di sviluppo più strutturato. Può analizzare le basi di codice, rispondere a domande sul comportamento del sistema, generare o aggiornare la documentazione, proporre piani di implementazione, rifattorizzare il codice e creare test. Supporta inoltre workflow ripetibili attraverso modalità specifiche per ruolo, regole, automazione della riga di comando, controlli di approvazione e integrazioni estensibili.
Le storie di clienti riportate di seguito evidenziano quattro vantaggi pratici:
Questo articolo analizza le distribuzione/implementazione di IBM Bob presso i clienti per mostrare come questi modelli si manifestano in progetti reali e cosa i team di ingegneri possono imparare da essi.
Blue Pearl, società di consulenza IT e partner IBM, ha utilizzato IBM Bob per modernizzare Blue App, la sua piattaforma di punta per la ricerca e l'abbinamento di talenti. L'applicazione mette in contatto circa 26.000 consulenti e liberi professionisti con clienti aziendali, ma la base di codice Java 11 conteneva dipendenze obsolete, chiamate API dismesse, vulnerabilità di sicurezza e nessuna copertura formale dei test automatizzati.
Un progetto di modernizzazione tradizionale come questo avrebbe richiesto più di 30 giorni di lavoro e comportava un rischio di regressione significativo. Con Bob, il team è passato da Java 11 a Java 21 in tre giorni e ha risolto 127 chiamate API obsolete. Ha inoltre stabilito una copertura dei test automatizzati del 92% da una base di test zero e l'ha distribuito presso 26.000 utenti senza problemi di produzione.
L'approccio di Blue Pearl mostra perché il contesto è importante. Il team ha fornito a Bob diagrammi dell'architettura, definizioni di endpoint, mappe del flusso di dati e descrizioni di come clienti e consulenti hanno utilizzato la piattaforma. Queste informazioni hanno aiutato Bob a mappare le dipendenze, a individuare le API obsolete, a evidenziare le librerie superate e a smascherare i punti di integrazione non documentati.
Il risultato non è stato solo un aggiornamento più rapido. Era un sistema più chiaro, con limiti più puliti, una logica di autenticazione e autorizzazione più forte, una migliore validazione degli input e una nuova observability tramite registrazione strutturata e tracciamento distribuito. Tutto questo riflette uno dei principali punti di forza di Bob: consentire ai team ad alte prestazioni di andare oltre lo sviluppo isolato verso una distribuzione coordinata e consapevole del sistema.
Con il nuovo Bob Premium Package for Java Modernization, i team possono modernizzare e mantenere le applicazioni Java aziendali tramite workflow guidati e ripetibili. Questi workflow supportano aggiornamenti di versione, modernizzazione a tempo di esecuzione, Trasformazione dell'Interfaccia utente, test e correzione della sicurezza in complessi ambienti di app. Di recente sono state introdotte diverse nuove funzionalità Bob e pacchetti premium per aiutare le organizzazioni a modernizzare, governare e ottimizzare l'ingegneria del software basata su AI su larga scala. Approfondimenti qui.)
Ottieni i dettagli tecnici sull'uso di IBM Bob da parte di Blue Pearl.
Novacomp ha affrontato un problema di discovery simile, ma in un contesto di modernizzazione diverso. Il suo progetto era incentrato su un'API REST Java business-critical con versioni di framework precedenti, alberi delle dipendenze legacy e requisiti rigorosi per preservare la logica aziendale e i contratti API.
Bob ha analizzato il servizio Java a livelli, ha identificato le annotazioni obsolete, ha spiegato le modifiche incompatibili con le versioni precedenti, ha esaminato i conflitti di dipendenza e ha proposto modifiche basate sul codice sorgente esistente. Le sue modalità specifiche per ruolo hanno aiutato a separare pianificazione, implementazione e recensioni, offrendo all'architetto un modo più pulito per passare dall'analisi del sistema alle modifiche al codice senza comprimere ogni passaggio in un unico prompt.
Questa capacità di ragionare dal repository è importante perché la modernizzazione raramente fallisce solo sulla sintassi. Il sistema fallisce quando i team non colgono dipendenze sottili, violano i contratti a valle o sottovalutano i cambiamenti di configurazione. L'uso di Bob da parte di Novacomp dimostra come un ambiente di sviluppo AI possa aiutare i team a sostituire gli aggiornamenti per tentativi ed errori con un percorso verificabile che adotta analisi di sistema, implementazione, validazione e revisione architettonica pre-integrazione.
Scopri i dettagli tecnici sull'uso di IBM Bob da parte di Novacomp.
Le distribuzioni presso i clienti dimostrano inoltre che la velocità aiuta solo quando i team possono fidarsi del lavoro. La modernizzazione di Blue Pearl ha rafforzato la sicurezza e le operazioni come parte integrante dello stesso ciclo di sviluppo. Bob ha contribuito a segnalare le dipendenze obsolete, a consigliare percorsi di modernizzazione, a migliorare la logica di autenticazione e autorizzazione e a introdurre la registrazione strutturata, gli hook di tracciamento e i controlli dello stato di salute.
Il codice modernizzato è robusto. Oltre ad aggiungere la copertura dei test unitari per il 92% della base di codice, l'applicazione è passata alla distribuzione senza reclami dei clienti o problemi di post-implementazione. Questo risultato è la versione pratica della sicurezza shift-left by design: è integrata in ogni fase del ciclo di vita. Dalla generazione del codice alla distribuzione, Bob applica di default governance, conformità e controlli sui rischi, garantendo una protezione di livello aziendale senza rallentare i team.
L'esperienza di Novacomp rafforza questo punto. Il valore di Bob derivava da una guida contestuale, non da un'automazione cieca. Ha esaminato la struttura del codice, la configurazione e le dipendenze, quindi ha proposto aggiornamenti per Java, Spring Boot, Maven, Gradle e gli strumenti correlati. Il workflow includeva build pulite, risoluzione dei conflitti di dipendenze, documentazione aggiornata e test rinnovati, rendendo la modernizzazione più rapida, ma anche più spiegabile. Il team ha potuto capire perché era stata consigliata una modifica e dove si adattava al percorso di migrazione più ampio.
CrushBank applica questo stesso modello di controllo ai dati legacy e al lavoro di distribuzione dell'AI. IBM Bob ha aiutato CrushBank a estendere la sua attività di supporto IT basata su AI in un'attività più ampia di abilitazione dei dati.
Bob ha accelerato il lavoro necessario per analizzare i sistemi legacy, mappare gli schemi, generare percorsi di inserimento e creare livelli di accesso governati. Di conseguenza, per CrushBank è conveniente puntare su clienti la cui sfida principale non è la risoluzione dei ticket, bensì lo sblocco dei sistemi di dati aziendali per la ricerca, l'analytics e l'AI.
Molti di questi sistemi sorgente non sono stati progettati per l'AI. Alcuni non hanno API moderne, alcuni funzionano on-premise e alcuni espongono conoscenze critiche solo tramite vecchi schermi o esportazioni manuali. IBM Bob aiuta gli sviluppatori di CrushBank ad analizzare tali sistemi, ispezionare schemi, generare codice di inserimento, creare test e creare server MCP che collegano i dati aziendali alle esperienze AI.
Bob non rimuove il controllo umano dal lavoro con dati sensibili. In un esempio di CrushBank che coinvolgeva un'applicazione SQL Server on-premise, Bob non ha interrogato direttamente i dati di produzione. Ha suggerito query di esempio ed esportazioni, poi uno sviluppatore le ha revisionate ed eseguite. Questo metodo mantiene il giudizio umano nel loop a cui appartiene: decisioni di accesso, sensibilità dei dati, interpretazione degli schemi e preparazione alla produzione. Questo modello di governance è particolarmente importante quando il lavoro di sviluppo riguarda i dati dei clienti, i workflow regolamentati o i modelli di accesso alla produzione.
Ottieni i dettagli tecnici sull'uso di IBM Bob da parte di CrushBank.
Il valore per il cliente di IBM Bob si manifesta anche negli artefatti creati attorno al codice. Blue Pearl è passata da una copertura di test automatizzati formali pari a zero a una copertura di test di regressione del 92%. Novacomp ha generato documentazione e rinnovato casi di test come parte integrante della sua modernizzazione. Novadoc ha utilizzato Bob per analizzare il codice legacy orientato a FileNet, creare nuova documentazione e modellare un framework parzialmente formato in un'applicazione distribuibile.
In ogni caso, l'output utile non era limitato al codice sorgente. Includeva il materiale di supporto necessario per rivedere, mantenere ed estendere il sistema. In questo contesto, l'approccio di codifica alfabetizzato di Bob diventa utile: i team possono descrivere l'intento in linguaggio naturale, poi trasformare quel contesto in dettagli di implementazione, test e documentazione che rimangono vicini al codice.
La storia di Novadoc è particolarmente utile per i team che gestiscono piattaforme aziendali complesse. L'azienda aveva bisogno di un modo più sicuro e ripetibile per spostare le modifiche alla configurazione di IBM FileNet negli ambienti di sviluppo, test e produzione. Molti sistemi FileNet si affidano ancora alla ricreazione manuale delle impostazioni, al confronto manuale tra gli ambienti e alla valutazione manuale di quali differenze siano rilevanti. Questa situazione genera dei rischi legati a derive di configurazione, errori di produzione e pianificazione incompleta del rollback.
Un ingegnere Novadoc ha impiegato un fine settimana per creare un'applicazione funzionante con IBM Bob. Una demo approssimativa normalmente avrebbe richiesto almeno due settimane. La soluzione di gestione della configurazione FileNet che ne deriva offre agli amministratori un percorso strutturato per estrarre lo stato corrente, confrontare gli ambienti di origine e di destinazione, visualizzare in anteprima le modifiche, approvare la distribuzione ed eseguire il ripristino quando necessario. Bob ha contribuito a modernizzare l'applicazione, migliorare la documentazione, adattare una base API e perfezionare le interazioni front-end e back-end.
Questo esempio mette in luce un cambiamento pratico nell'ingegneria. La documentazione, i diagrammi, i confronti, la logica di approvazione e la progettazione del rollback sono spesso trattati separatamente dallo sviluppo "reale". In ambienti regolamentati o ricchi di documenti, fanno parte del prodotto. Bob ha aiutato Novadoc a trasformare la conoscenza operativa in un workflow governato in grado di supportare amministratori interattivi tramite un'interfaccia utente e team orientati all'automazione tramite una CLI.
Scopri i dettagli tecnici sull'uso di IBM Bob da parte di Novadoc.
Un tema finale attraversa tutte e quattro le distribuzioni: IBM Bob aiuta i team a riutilizzare ciò che imparano. Questo supporto è importante per società di consulenza come Blue Pearl, Novadoc e Novacomp, in cui ogni coinvolgimento del cliente può apparire unico anche quando il problema sottostante si ripete. Tutto ciò è importante anche per CrushBank e la sua espansione dall'AI a supporto dell'IT all'abilitazione più ampia dei dati aziendali.
Il lavoro di Novadoc su FileNet mostra la commercializzazione di un prodotto in pratica. Quella che inizialmente era nata come soluzione per una specifica problematica di gestione della configurazione di un cliente, si è trasformata in un acceleratore riutilizzabile per ambienti FileNet simili. Invece di risolvere manualmente lo stesso problema di distribuzione per ogni cliente, Novadoc può applicare un'applicazione modulare che acquisisca la sua esperienza FileNet. Bob ha accelerato la prima fase di sviluppo, ma il valore maggiore risiede nel fatto che il lavoro è diventato un asset scalabile.
CrushBank estende questo modello ai dati e all'AI. Un progetto che un tempo richiedeva un team di quattro persone per quattro-sei settimane, ora può essere completato in circa la metà del tempo con uno o due sviluppatori. Le attività di Proof-of-concept (POC), che un tempo richiedevano settimane, ora possono procedere più velocemente e il percorso successivo alla POC, fino all'implementazione, si riduce a circa due settimane.
Il modello ripetibile è coerente in tutti gli ambienti dei clienti: individuazione del sistema di origine, mappatura dello schema, build ingestion, struttura dei dati in IBM watsonx.data, esposizione dell'accesso governato tramite server MCP e collegamento del risultato all'esperienza AI di cui gli utenti hanno bisogno. Questo modello offre inoltre ai clienti spazio per l'agilità multi-modello: la base dati e il livello di accesso possono supportare il modello o l'esperienza AI che meglio si adatta al workload, ai requisiti delle policy e all'ambiente dell'utente.
La ripetibilità contribuisce anche al controllo dei costi. Quando i team possono codificare le best practice, riutilizzare modalità e regole, automatizzare parti del workflow e misurare dove l'assistenza AI aiuta, possono ridurre lo sforzo di consegna senza indebolire la disciplina ingegneristica.
Le storie di clienti IBM Bob condividono la stessa lezione: lo sviluppo assistito dall'AI funziona al meglio quando rafforza il processo di ingegneria andando oltre la codifica, poiché Bob è progettato per operare nell'intero ciclo di vita dello sviluppo software (SLDC).
Blue Pearl ha utilizzato Bob per modernizzare una piattaforma Java molto utilizzata con test, sicurezza e observability più forti. Novacomp ha utilizzato Bob per trasformare un rischioso aggiornamento di Java e Spring Boot in una modernizzazione controllata di due giorni. Novadoc ha utilizzato Bob per convertire l'esperienza di distribuzione FileNet in un'applicazione riutilizzabile per la gestione della configurazione. CrushBank ha utilizzato Bob per trasformare i dati aziendali legacy in sistemi governati e AI-ready.
IBM Bob non semplifica la modernizzazione. I team hanno ancora bisogno di giudizio sull'architettura, modelli di accesso sicuri, disciplina dei test e revisione della produzione. Le implementazioni dei clienti dimostrano che Bob può spostare queste pratiche nelle prime fasi del workflow e applicarle più rapidamente. Ecco dove il vantaggio si moltiplica: meno tempo speso a fare supposizioni, più tempo dedicato alla convalida e un percorso più chiaro per passare da una complessità ereditata a sistemi che i team possono gestire, estendere e di cui si fidano.
Nel linguaggio del ciclo di vita dello sviluppo software, Bob aiuta i team a garantire un'ingegneria coerente, a scalare la distribuzione tra i team, a ottimizzare gli sforzi e ad anticipare la sicurezza. Allo stesso tempo, consente agli sviluppatori di mantenere il controllo sul lavoro che arriva in produzione.
Scopri di più sulle nuove funzionalità agentiche e sui pacchetti Premium di IBM Bob