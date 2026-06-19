Come CrushBank ha trasformato i dati legacy in sistemi AI-ready con IBM Bob

La terza sezione contiene dati AI-ready. Bob ha aiutato a generare una mappatura del database e uno schema Apache Iceberg . Bob ha anche aiutato a generare il codice Python e gli Airflow Dag necessari per spostare i dati da SQL Server a watsonx.data. Un Airflow Dag (grafico aciclico diretto) è una definizione di pipeline che controlla quali attività ETL vengono eseguite e in quale ordine.

L’ambiente dati di CrushBank è eseguito su IBM Cloud e include watsonx.data, Iceberg, il database vettoriale Milvus (per supportare la ricerca semantica e il recupero delle informazioni), Presto e Spark. Questa architettura consente ai clienti di utilizzare un livello di dati aziendali senza dover creare e gestire autonomamente il full stack.