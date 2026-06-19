Come CrushBank ha trasformato i dati legacy in sistemi AI-ready con IBM Bob

Con IBM Bob, CrushBank aiuta i clienti a passare da applicazioni e database disconnessi a dati governati che alimentano ricerca, assistenti, recupero delle conoscenze e analytics. IBM Bob ha consentito all’azienda di ampliare un’attività di supporto IT trasformandola in soluzioni di dati e AI che coinvolgono l’intera azienda.
La maggior parte dei progetti di AI aziendale si trova prima o poi ad affrontare lo stesso dilemma: i dati più utili sono spesso quelli più difficili da raggiungere.
Per molte aziende, le conoscenze aziendali critiche risiedono all’interno di applicazioni legacy, database on-premise e archivi documentali che non sono stati progettati per l’AI. Alcuni sistemi non hanno API moderne. Alcuni si trovano all’interno di un archivio dati locale. Alcuni contengono anni di dati operativi, ma li rendono accessibili solo tramite vecchie schermate, procedure memorizzate o esportazioni manuali.
CrushBank lavora su questo problema nell’ambito del supporto IT da diversi anni. L’azienda aiuta i team di supporto a trovare risposte più rapidamente, risolvere i ticket in modo più uniforme e migliorare la soddisfazione dei clienti attraverso la definizione delle priorità basata su AI. Ora CrushBank sta applicando lo stesso approccio data-first a casi d’uso aziendali più ampi con il supporto di IBM Bob.
CrushBank sapeva già come trasformare dati operativi confusi in risposte utili. Tuttavia, IBM Bob ha offerto agli sviluppatori dell’azienda la possibilità di estendere questo modello a sistemi legacy, fonti di dati e settori diversi. Questo approccio ha offerto l’opportunità di ampliare il mercato di riferimento.
IBM Bob aiuta gli sviluppatori di CrushBank ad analizzare sistemi legacy, esaminare gli schemi e generare codice di acquisizione dei dati. Possono creare test e sviluppare server MCP che collegano i dati aziendali a modelli come Claude, ChatGPT, Llama e altri sistemi di AI. In questo post spiegheremo come CrushBank utilizza IBM Bob per trasformare la discovery dei dati legacy in un processo di ingegneria ripetibile per dati e applicazioni AI-ready.
Molte organizzazioni vogliono utilizzare l’AI, ma non vedono un percorso chiaro verso ROI aziendale. I loro dati possono essere preziosi, ma sono sparsi tra vecchie applicazioni aziendali, database e documenti.
Un data lakehouse può essere utile una volta che i dati vengono trasferiti al suo interno. Combina uno storage flessibile con funzionalità di query tipiche dei data warehouse, consentendo ai team di analizzare dati strutturati come le anagrafiche dei clienti insieme a dati non strutturati, come documenti e note. Tuttavia, la sfida più grande consiste nel recuperare i dati legacy, comprenderne il significato e rielaborarli per l’AI.
È qui che IBM Bob cambia le regole del gioco. Per superare la sfida descritta in precedenza, sarebbe necessario un team dedicato, composto da un ingegnere, un rappresentante commerciale e un data scientist. Avrebbero bisogno di settimane per completare un proof of concept (PoC), dimostrare il valore e concludere l’accordo.
Ora, CrushBank può affiancare uno sviluppatore a Bob e creare la PoC in un solo pomeriggio. Con IBM Bob, un intero progetto che normalmente richiederebbe a un team di quattro persone di CrushBank fino a 6 settimane può essere completato nella metà del tempo e con uno o due sviluppatori.
Con Bob, un singolo sviluppatore può ora esplorare i database, effettuare il reverse engineering degli schemi, scrivere codice di acquisizione dei dati e creare test da zero. Lo sviluppatore mantiene il controllo, mentre Bob accelera il lavoro ripetitivo necessario per analizzare i sistemi, proporre schemi, generare codice e documentare l’implementazione.
Il tempo necessario per passare dal PoC alla distribuzione è stato ridotto a circa due settimane. Ora, tutti i progetti successivi al PoC vengono affrontati con un solo sviluppatore, il supporto occasionale di uno specialista dei dati e IBM Bob.
Il risultato: gli utenti possono effettuare ricerche tra informazioni precedentemente disconnesse, interrogare un assistente sui dati operativi, recuperare documenti pertinenti o eseguire analisi che combinano più sistemi. Per l’organizzazione del cliente, questo metodo crea un percorso più rapido dai dati legacy al valore dell’AI senza dover prima sostituire ogni applicazione.
Osservando il diagramma, si nota che il processo ha inizio con l’aggregazione dei dati legacy. Lo sviluppatore e IBM Bob analizzano i dati e ne convalidano la struttura per garantire che siano pronti per l’AI. Questo approccio consente ai server MCP di interrogare i dati da utilizzare con applicazioni e modelli AI. Ecco una panoramica del processo:
Nel livello dei dati aziendali legacy, CrushBank parte da applicazioni, database e documenti che potrebbero non esporre punti di integrazione chiari. Un esempio reale ha coinvolto un’azienda di ingegneria elettrica che utilizzava un’applicazione SQL Server on-premise per gestire la propria attività.
I dati erano utili, ma l’applicazione non disponeva di un semplice percorso di accesso esterno. Prima che qualsiasi applicazione di AI potesse utilizzare quei dati, il team doveva comprendere il database, identificare le tabelle corrette, definire un metodo di estrazione, normalizzare i dati e proteggere gli accessi.
La parte successiva del diagramma è il punto in cui entra in scena IBM Bob. Bob aiuta gli sviluppatori a livello di analisi dei sistemi, data discovery, creazione degli schemi, sviluppo delle pipeline di acquisizione, modernizzazione da Java a Python e generazione di test.
Bob opera all’interno del workflow di sviluppo, non come livello di chat separato. Gli sviluppatori possono utilizzare interazioni orientate alla pianificazione per chiedere di cosa necessita il sistema, a quali domande l’azienda vuole ricevere risposta e quali strutture di database sembrano rilevanti prima di passare all’implementazione.
Questo workflow mantiene il giudizio umano all’interno del processo. Nell’esempio di SQL Server, Bob non ha interrogato direttamente i dati di produzione. Piuttosto, suggeriva query ed esportazioni di esempio. Uno sviluppatore ha esaminato le richieste, eseguito le query e restituito i risultati.
Human-in-the-loop significa che una persona esamina i piani, il codice, le query o i passaggi di accesso generati prima che entrino a far parte del sistema operativo. Per il lavoro sui dati legacy, questa revisione protegge non solo dagli errori, ma aiuta anche a prevenire modelli di accesso non sicuri, supposizioni errate ed esposizione di dati sensibili.
La terza sezione contiene dati AI-ready. Bob ha aiutato a generare una mappatura del database e uno schema Apache Iceberg . Bob ha anche aiutato a generare il codice Python e gli Airflow Dag necessari per spostare i dati da SQL Server a watsonx.data. Un Airflow Dag (grafico aciclico diretto) è una definizione di pipeline che controlla quali attività ETL vengono eseguite e in quale ordine.
L’ambiente dati di CrushBank è eseguito su IBM Cloud e include watsonx.data, Iceberg, il database vettoriale Milvus (per supportare la ricerca semantica e il recupero delle informazioni), Presto e Spark. Questa architettura consente ai clienti di utilizzare un livello di dati aziendali senza dover creare e gestire autonomamente il full stack.
La quarta sezione del diagramma è il livello del server MCP. CrushBank utilizza i server MCP per fornire accesso sicuro, connettività dei modelli e governance. Bob aiuta a costruire anche questo livello. Una volta che i dati strutturati sono disponibili in Iceberg e i contenuti non strutturati sono rappresentati in Milvus, Bob può contribuire alla pianificazione del server MCP. Può generare codice di accesso e creare file di istruzioni che indicano al sistema AI come utilizzare il server.
Gli sviluppatori di CrushBank forniscono il giudizio di dominio, determinando quali domande aziendali sono rilevanti, quali dati sono sensibili e quali modelli di accesso sono accettabili. Bob gestisce le attività di ingegneria ripetitive relative ad API, codice server, istruzioni e test.
Una volta che i dati sono stati acquisiti e i server MCP sono pronti, è il momento di creare il livello di analytics e AI. La quinta fase consiste nella scelta del modello. L’architettura di analytics di CrushBank non è legata a un unico modello. Un cliente può collegare i propri dati a Claude, ChatGPT, Llama o a un altro modello che supporti il modello di integrazione richiesto. Questa flessibilità è importante, perché molti clienti dispongono già di assistenti AI preferiti.
L’ultima fase è l’applicazione AI. CrushBank può supportare ricerca, assistenti, recupero delle conoscenze e analytics. La stessa base può alimentare l’interfaccia proprietaria di CrushBank, un assistente all’interno dell’ambiente del modello preferito dal cliente, oppure un workflow agentico creato con IBM Langflow. Per i clienti che necessitano di un’orchestrazione gestita, CrushBank può utilizzare anche prodotti IBM come watsonx Orchestrate quando l’orchestrazione è adatta al contesto di implementazione.
Il valore di IBM Bob non risiede semplicemente nella sua capacità di scrivere codice. Il vantaggio principale è che aiuta a trasformare il lavoro di analisi e discovery, spesso disordinato, in artefatti che gli ingegneri possono revisionare, testare e riutilizzare.
L’impatto sulla realizzazione dei progetti può essere significativo. Il lavoro che in precedenza richiedeva un team di consulenza più ampio può passare a un team più ridotto: spesso si tratta di uno sviluppatore affiancato da Bob, con il supporto di competenze mirate sui dati. La fase di discovery che una volta richiedeva settimane può essere ridotta a pochi giorni per alcuni progetti.
In un caso d’uso basato sull’analisi dei dati, CrushBank ha combinato dati provenienti da sistemi di gestione dei progetti, dati ERP e dati CRM per creare un modello di previsione del churn. Il modello ha utilizzato esempi storici di churn per identificare i futuri clienti a rischio, offrendo all’azienda la possibilità di intervenire per tempo. Bob ha contribuito a identificare i pattern, creare il percorso di acquisizione dei dati e sviluppare una semplice interfaccia per Streamlit .
CrushBank ha ottenuto questo risultato addestrando Bob con principi di codifica, standard e best practice documentate di CrushBank. Quel contesto aiuta Bob a generare risultati che seguono le convenzioni del team invece di produrre codice generico che richiede un’ampia rielaborazione. Le modalità e le regole personalizzate all’interno di Bob separano la pianificazione, la programmazione e la revisione. Gli sviluppatori possono ragionare sull’architettura, passare all’implementazione e quindi analizzare le modifiche generate senza uscire dal workflow.
L’AI non invia il codice in produzione senza una serie completa di test e una revisione da parte dei colleghi umani. CrushBank non approva automaticamente il codice generato. Le revisioni del codice, la scansione dei dati sensibili e la revisione umana mantengono gli output di Bob all’interno del ciclo di vita dello sviluppo software. Questa disciplina è particolarmente importante quando il lavoro coinvolge dati legacy, record dei clienti o sistemi poco documentati.
L’uso di IBM Bob da parte di CrushBank dimostra come lo sviluppo assistito dall’AI possa accelerare l’automazione e mantenere la disciplina ingegneristica nel processo. L’architettura continua a dipendere dalla revisione umana, dall’accesso sicuro, dal data modeling e da buone pratiche di distribuzione. Bob aiuta ad applicare queste pratiche più rapidamente in più ambienti dei clienti.
Questa ripetibilità è il vantaggio della scalabilità. Ogni cliente può avere applicazioni legacy, database e documenti diversi, ma il modello rimane coerente: individuare il sistema, mappare lo schema, creare il processo di acquisizione, strutturare i dati, renderli disponibili attraverso server MCP governati e collegarli all’esperienza AI più adatta alle esigenze degli utenti.
I prodotti IBM supportano ogni livello di questo modello. IBM Bob accelera la pianificazione, lo sviluppo, la generazione dei test e la revisione, mentre watsonx.data fornisce il livello di dati governati. IBM Cloud fornisce le basi infrastrutturali. watsonx Orchestrate può supportare l’orchestrazione gestita nei contesti in cui i clienti ne hanno bisogno.
Per CrushBank, praticamente qualsiasi azienda che intenda utilizzare i propri dati aziendali per l’AI è diventata un potenziale cliente. Attraverso lo sviluppo con IBM Bob e i prodotti IBM per dati e AI, l’azienda si è evoluta da un’attività di AI per il supporto IT a un’attività più ampia di abilitazione dei dati.