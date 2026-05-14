Il primo principio di progettazione è che tutti questi sistemi devono poter essere distribuiti sia on-premise che nel cloud. I clienti hanno linee guida di distribuzione estremamente rigide, quindi Cogniware deve distribuire ovunque l'utente lo richieda. Questa flessibilità è fondamentale ed è uno dei motivi principali per cui Cogniware ha scelto una soluzione IBM.

L'architettura tecnica segue una sequenza pragmatica. I dati entrano attraverso pipeline ETL in un lakehouse sviluppato su IBM watsonx.data, scelto per la scalabilità e la capacità di gestire dati strutturati e dati non strutturati e in object storage. Lì, i record vengono preparati per l'analisi (nella casella di sinistra del diagramma).