IBM® watsonx.data e watsonx.ai, L'analisi basata su grafici e un insieme modulare di API aiutano gli investigatori a setacciare complessi set di dati e a scoprire piste su finanziamenti illeciti e riciclaggio di denaro il 60% più rapidamente.
Raramente gli investigatori di crimini finanziari iniziano con un fascicolo pulito. Al contrario, si trovano di fronte a moltissime transazioni sospette e segnalazioni di attività che si accumulano più velocemente di quanto la maggior parte dei team possa esaminare manualmente. Con l'aumento dei volumi di dati, si dedica più tempo alla cernita, al filtraggio e all'organizzazione dei dati e rimane quindi meno tempo per il lavoro investigativo di tracciamento dei finanziamenti illeciti.
Cogniware ha creato la piattaforma Argos per affrontare questo problema. La soluzione dell'azienda praghese porta grandi volumi di dati finanziari in un ambiente di dati governati alimentato da IBM watsonx.data. Poi collega persone, conti, transazioni e luoghi sospetti in un grafico e valuta tale grafico per individuare modelli come i circuiti di riciclaggio e le catene di finanziamento illecito.
Con IBM® watsonx.ai, gli investigatori possono interrogare i risultati in linguaggio naturale, generare riepiloghi, far emergere le anomalie e produrre rapporti più velocemente, mentre il nucleo del rilevamento rimane basato sull'analisi dei grafici e dei modelli, piuttosto che sull'automazione black box.
Il risultato è una piattaforma sicura che aiuta gli investigatori a spostarsi dal sovraccarico di dati a piste prioritarie il 60% più velocemente. Il miglioramento si ottiene mantenendo gli esseri umani nel circolo decisionale. La soluzione offre ai team di indagine finanziaria un modo per tenere il passo con i volumi crescenti di casi senza aumentare il numero di dipendenti allo stesso ritmo. In alcuni casi, ha permesso ai team di riaprire indagini che si erano bloccate per mancanza di prove.
Il caso d'uso parte da un problema aziendale familiare: troppi dati, poco segnale. Poiché gli istituti finanziari inviano grandi volumi di rapporti su transazioni e attività sospette, gli investigatori sprecano tempo prezioso per smistare, filtrare e organizzare i dati, invece di analizzarli.
Gli utenti target di Cogniware sono le unità di intelligence finanziaria e i team delle forze dell'ordine che cercano di individuare i modelli di trasferimento del denaro, in particolare indizi connessi al riciclaggio di denaro e al finanziamento illecito. Gli investigatori visualizzano dashboard che riepilogano il caso, poi si spostano n una vista di analisi dei collegamenti basata su grafici che rende visibili le relazioni tra persone, account, transazioni e sedi.
Il grafico è il luogo in cui emergono i modelli. Il riciclaggio di denaro può apparire come un circolo vizioso, poiché chi ricicla denaro riceve i fondi dopo che sono stati "ripuliti". Il finanziamento illecito, al contrario, può apparire come una catena che spinge i fondi all'esterno per fini dannosi.
L'interfaccia utente di Argos riporta, in basso a sinistra, una rappresentazione visiva del grafico. Questo esempio mostra un flusso di denaro, che potrebbe indicare riciclaggio. Questo riconoscimento di schemi aiuta gli investigatori a individuare transazioni illecite.
I team possono configurare decine di modelli per valutare e segnalare comportamenti sospetti su larga scala. Ciò comporta meno ricerca manuale di dati scollegati e più tempo dedicato a decidere se un caso merita un approfondimento.
Il primo principio di progettazione è che tutti questi sistemi devono poter essere distribuiti sia on-premise che nel cloud. I clienti hanno linee guida di distribuzione estremamente rigide, quindi Cogniware deve distribuire ovunque l'utente lo richieda. Questa flessibilità è fondamentale ed è uno dei motivi principali per cui Cogniware ha scelto una soluzione IBM.
L'architettura tecnica segue una sequenza pragmatica. I dati entrano attraverso pipeline ETL in un lakehouse sviluppato su IBM watsonx.data, scelto per la scalabilità e la capacità di gestire dati strutturati e dati non strutturati e in object storage. Lì, i record vengono preparati per l'analisi (nella casella di sinistra del diagramma).
Da lì, il sistema sposta i dati in un livello operativo (la casella centrale del diagramma) che li rende utilizzabili per l'indagine tramite storage di grafici, indici e componenti di workflow. Il database dei grafici della piattaforma, ArangoDB, funge da nucleo perché la vera unità di analisi è la relazione tra entità in tutto il caso. È fondamentale, ad esempio, che la persona giusta sia collegata al conto finanziario giusto.
Un insieme di API modulari, ad esempio, un'API che invia avvisi all'interfaccia utente e un'altra che gestisce tutti i dati in tempo reale, collega i livelli di storage e grafico alla logica di investigazione. Queste API vengono attivate quando il sistema rileva la necessità di una risposta immediata da parte dell'utente. Il livello di elaborazione aziendale e investigativa (nel riquadro a destra nel diagramma) comprende:
L'architettura include anche un componente di database vettoriale (Milvus) e un componente di annotazione per la ricerca basata su AI e la revisione con intervento umano, oltre a un catalogo di governance dei dati e un'API data lakehouse sviluppata su SQL e Presto. Si tratta di un design modulare. Nuovi modelli, nuovi workflow e nuove fonti possono essere inseriti senza riscrivere l'intera piattaforma.
Ecco come funziona il flusso di richieste end-to-end. Un utente pone una domanda o attiva un'analisi in Argos e la richiesta passa attraverso le API di Argos. I dati vengono quindi recuperati e valutati nel grafico, vengono controllati i modelli, vengono generati avvisi o insight e i risultati tornano all'interfaccia utente.
Il livello di AI generativa consente query in linguaggio naturale, machine learning e analytics avanzate per migliorare il modo in cui gli utenti interagiscono con il sistema. Anche questa parte della piattaforma Argos è modulare:
I problemi quindi vengono separati: si inseriscono e si amministrano i dati a un livello, si ragiona sulle relazioni a un altro, poi si espone l'AI assistiva tramite servizi strettamente definiti invece che una black box.
Le tecnologie IBM offrono una gestione scalabile dei dati e un'assistenza AI ben limitata. watsonx.data fornisce la base del lakehouse per grandi volumi di dati non strutturati. watsonx.ai aggiunge funzionalità di elaborazione del linguaggio naturale, machine learning e AI generativa che aiutano a rendere il sistema più facile da usare per gli investigatori non tecnici. La modularità della piattaforma è stata un fattore importante per Cogniware. Il team poteva scegliere modelli diversi in linguaggi specifici e cambiarli quando necessario.
La componente AI della piattaforma Argos aiuta nella risoluzione delle entità, nel rilevamento di anomalie e pattern, nella sintesi, nella generazione di rapporti, nella risposta alle domande e nell'aderenza guidata alle procedure interne.
L'architettura utilizza anche protocolli di sicurezza, meccanismi di grounding contestuale e di fact-checking per ridurre il rischio di allucinazioni e mantenere gli output pertinenti per il contesto del caso. Questi fattori sono importanti in un workflow in cui risposte errate possono distorcere un'indagine.
La decisione effettiva che un comportamento sospetto sia avvenuto rimane ancorata alla struttura dei grafici, alla logica dei modelli e alla revisione umana. Questa scelta protegge la fiducia degli utenti e aiuta a gestire il costo totale di proprietà. Gli investigatori ottengono guadagni di produttività. Evitano il rischio operativo di permettere a un modello stocastico di determinare definitivamente comportamenti sospetti.
L'impatto che la piattaforma Argos ha sulle indagini è chiaro. In un contesto di indagine finanziaria, il volume di dati che richiedevano revisioni è raddoppiato in due anni, ma è stato gestito facilmente senza richiedere l'assunzione di altri investigatori. In un altro esempio, un caso precedentemente rinviato e chiuso per mancanza di prove è stato risolto in pochi minuti dopo aver applicato Argos e i suoi strumenti di AI.
Il risultato di maggiore respiro è rappresentato da indagini più rapide, analisi self-service più semplici per gli utenti non esperti di tecnologia e tempi di gestione più brevi, da mesi a giorni, nei casi di frode complessi.
Basandosi sullo stack di dati e AI di IBM, Cogniware ha trasformato un workflow di criminalità finanziaria ad alta pressione in una piattaforma investigativa scalabile. È in grado di gestire una maggiore quantità di dati e individuare più modelli, mantenendo al contempo gli analisti costantemente informati.