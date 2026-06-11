La revisione della polizza assicurativa è un problema di recupero di informazioni ad alto rischio. Il proprietario di un immobile potrebbe chiamare un'agenzia assicurativa dopo un incendio, una grandinata, una perdita ibrida o un albero caduto e fare una semplice domanda: "Sono coperto?" Dietro questa domanda si trova un lungo documento di polizza con limiti di copertura, esclusioni, condizioni ed eccezioni distribuiti su decine e decine di pagine. Lexaari ottiene rapidamente risposte accurate.

Claims Connection Group opera nell'ecosistema dei sinistri assicurativi per proprietà e auto, aiutando a mettere in contatto gli assicurati con appaltatori qualificati e coordinando tutte le parti coinvolte. In questo workflow, un vettore è la compagnia assicurativa, un agente o un broker aiuta il contraente a gestire la copertura e un perito valuta il reclamo. Il contraente ha solo bisogno di una guida chiara e di un passo successivo sicuro.

Claims Connection Group ha creato Lexxari per ridurre il tempo necessario per comprendere il linguaggio delle politiche e intraprendere le azioni giuste. L'applicazione trasforma le polizze assicurative in informazioni strutturate e ricercabili tramite smart sheet (riassunti specifici per danni che estraggono informazioni chiave sulla copertura, limiti ed esclusioni). E lo fa tramite AskLexxari, un'interfaccia conversazionale per domande che non rientrano in una checklist predefinita.

IBM® watsonx.ai, IBM® watsonx Orchestrate, IBM® Code Engine e IBM® Verify forniscono a Claims Connection Group e Lexxari una base modulare per l'analisi delle politiche basata sul sorgente, l'accesso sicuro degli utenti e la distribuzione scalabile. Quello stack IBM offre inoltre a Lexxari la flessibilità necessaria per adattarsi all’evoluzione del volume dei sinistri o alle mutevoli esigenze dei clienti, garantendo al contempo i controlli richiesti dal workflow.

Questo articolo illustra il caso d'uso nel settore assicurativo, l’architettura IBM watsonx alla base di Lexxari e le scelte progettuali che consentono all’applicazione di scalare senza compromettere la tracciabilità.