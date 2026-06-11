Claims Connection Group ha sviluppato l'applicazione Lexxari su IBM per convertire polizze assicurative complesse in intelligenze strutturate e ricercabili, aiutando le agenzie a sostituire cicli di revisione manuale e lente delle polizze con risposte concrete in pochi minuti.
La revisione della polizza assicurativa è un problema di recupero di informazioni ad alto rischio. Il proprietario di un immobile potrebbe chiamare un'agenzia assicurativa dopo un incendio, una grandinata, una perdita ibrida o un albero caduto e fare una semplice domanda: "Sono coperto?" Dietro questa domanda si trova un lungo documento di polizza con limiti di copertura, esclusioni, condizioni ed eccezioni distribuiti su decine e decine di pagine. Lexaari ottiene rapidamente risposte accurate.
Claims Connection Group opera nell'ecosistema dei sinistri assicurativi per proprietà e auto, aiutando a mettere in contatto gli assicurati con appaltatori qualificati e coordinando tutte le parti coinvolte. In questo workflow, un vettore è la compagnia assicurativa, un agente o un broker aiuta il contraente a gestire la copertura e un perito valuta il reclamo. Il contraente ha solo bisogno di una guida chiara e di un passo successivo sicuro.
Claims Connection Group ha creato Lexxari per ridurre il tempo necessario per comprendere il linguaggio delle politiche e intraprendere le azioni giuste. L'applicazione trasforma le polizze assicurative in informazioni strutturate e ricercabili tramite smart sheet (riassunti specifici per danni che estraggono informazioni chiave sulla copertura, limiti ed esclusioni). E lo fa tramite AskLexxari, un'interfaccia conversazionale per domande che non rientrano in una checklist predefinita.
IBM® watsonx.ai, IBM® watsonx Orchestrate, IBM® Code Engine e IBM® Verify forniscono a Claims Connection Group e Lexxari una base modulare per l'analisi delle politiche basata sul sorgente, l'accesso sicuro degli utenti e la distribuzione scalabile. Quello stack IBM offre inoltre a Lexxari la flessibilità necessaria per adattarsi all’evoluzione del volume dei sinistri o alle mutevoli esigenze dei clienti, garantendo al contempo i controlli richiesti dal workflow.
Questo articolo illustra il caso d'uso nel settore assicurativo, l’architettura IBM watsonx alla base di Lexxari e le scelte progettuali che consentono all’applicazione di scalare senza compromettere la tracciabilità.
Il caso d'uso principale è l'interpretazione della polizza in sede di sinistro. Ad esempio, nel caso in cui un albero sia caduto, un assicurato potrebbe aver bisogno di sapere se la rimozione dell’albero, la pulizia dei detriti o la riparazione del tetto siano coperte dalla polizza. Un appaltatore ha bisogno delle stesse informazioni prima che inizino i lavori, così che il lavoro rimanga entro i limiti di copertura della polizza.
La sfida cresce durante un evento catastrofico. In una violenta tempesta che si è abbattuta sul Minnesota nel 2025 (un "derecho", ovvero una linea di forti temporali in rapido movimento), venti con velocità comprese tra 130 e 145 miglia orarie hanno abbattuto circa 9 milioni di alberi.
Alcuni assicurati avevano dozzine di alberi sulla loro proprietà, gli agenti hanno dovuto affrontare un elevato volume di chiamate urgenti e il linguaggio sottile delle polizze cambiava risposta per ogni situazione. Una clausola che sembrava consentire i costi di rimozione degli alberi, per esempio, poteva applicarsi solo se l'albero era bruciato, non quando era stato abbattuto dal vento.
Questo tipo di eccezione è il punto in cui le recensioni manuali si interrompono sotto pressione. Un revisore esperto può trovare la risposta, ma potrebbe richiedere fino a 45 minuti. Lexxari è stato progettato per semplificare tale processo caricando la polizza, selezionando un tipo di danno e generando una sintesi supportata da fonti attendibili che un utente esperto può esaminare prima di fornire consulenza all'assicurato.
Il valore per gli utenti finali non è solo la velocità. Gli agenti ottengono risposte più coerenti, i periti e gli appaltatori ricevono indicazioni pronte per la gestione dei sinistri e gli assicurati hanno indicazioni più chiare sui prossimi passi prima di presentare una richiesta di risarcimento. Questo approccio può inoltre ridurre le richieste di rimborso non dovute (cioè quelle non coperte).
L'architettura di Lexxari inizia con un'interfaccia utente basata su browser che gira su IBM Cloud Code Engine, il tempo di esecuzione serverless di IBM Cloud per applicazioni e lavori containerizzati. Questa architettura consente al team di implementare i servizi senza dover gestire direttamente i server. L'interfaccia (descritta nella parte superiore del diagramma) consente agli utenti (per esempio agli agenti assicurativi) di caricare il PDF di una polizza, selezionare un tipo di danno. Possono generare uno smart sheet o porre una domanda tramite AskLexxari.
L'autenticazione viene eseguita tramite IBM Verify utilizzando OpenID Connect, o OIDC, un protocollo standard di accesso che consente a un'applicazione di verificare l'identità di un utente con un fornitore di identità. I controlli di accesso basati sui ruoli garantiscono che un utente veda solo le politiche e gli output autorizzati.
Dopo il caricamento, l'applicazione verifica se il testo PDF può essere letto direttamente. Alcune politiche vengono generate digitalmente e sono facili da interpretare. Altri arrivano sotto forma di scansioni, immagini o altri formati non standard. Quando il documento necessita di un'elaborazione aggiuntiva, Lexxari utilizza il riconoscimento ottico dei caratteri, o OCR, con funzionalità in watsonx.ai.
Un backend FastAPI eseguito su Cloud Code Engine coordina l'elaborazione (riquadro azzurro chiaro in alto a sinistra nel diagramma). Qui, il backend convalida la necessità di OCR, estrae il testo della policy, instrada i prompt a IBM watsonx.ai, genera smart sheet e registra gli eventi di utilizzo. Espone anche l'endpoint di recupero utilizzato da AskLexxari.
Per i workflow predefiniti, l'utente seleziona un tipo di danno come incendio, vento o grandine. Lexxari esegue quindi una griglia di domande sul testo della policy estratto. Ogni tipo di danno può includere circa 16-20 domande di polizza (ad esempio, "Qual è la franchigia per incendio?" o "Quali sono i limiti della polizza?"). Il modello estrae risposte come limiti di copertura, date delle polizze, franchigie, esclusioni e altri metadati, per poi restituirle in un smart sheet strutturato.
Per domande aperte, AskLexxari utilizza retrieval-augmented generation, o RAG, che restringe l'input a evidenze specifiche per policy. Questo approccio consente inoltre di tracciare una traccia di controllo, in modo che l'operatore umano possa verificare rapidamente la risposta. Watsonx Orchestrate collega l'esperienza conversazionale al resto del workflow (riquadro azzurro in alto a destra del diagramma).
Anziché considerare il chatbot come l’applicazione stessa, Lexxari utilizza Orchestrate per indirizzare il processo di domande e risposte attraverso i dati relativi alle politiche, i servizi di backend e le fasi di verifica delle fonti più appropriati. Questa separazione è importante: passaggi deterministici, come il caricamento, la convalida OCR e la generazione di smart sheet, rimangono deterministici, mentre il componente AI gestisce l'estrazione e le domande e risposte con un forte uso linguistico.
L'architettura lascia anche spazio alla scelta dei modelli. La configurazione dei modelli può essere gestita tramite le impostazioni di distribuzione, quindi l'applicazione non è vincolata a una sola famiglia di modelli. Questo offre al team un modo pratico per testare i modelli per accuratezza, costo, latenza e adattamento senza riscrivere l'intero workflow.
Il livello di analytics utilizza Elasticsearch per memorizzare output, attività di domande e risposte, feedback e dati di utilizzo (riquadro in basso a destra). Elasticsearch è un motore di ricerca e Analytics Engine progettato per indicizzare dati strutturati e dati non strutturati. In Lexxari, supporta il monitoraggio dell'uso, l'analisi dei feedback e i futuri miglioramenti alle domande del smart sheet. L'applicazione può tracciare quali tipi di danno selezionano gli utenti, quali domande pongono e dove le risposte ricevono feedback positivi o negativi.
I principali requisiti di progettazione erano modularità, accuratezza, spiegabilità, revisione umana, sicurezza e scalabilità.
Modularità
La modularità implica che ogni parte dell'architettura possa essere modificata senza rendere necessaria una ricostruzione completa. Questo requisito è importante perché Claims Connection Group serve utenti diversi, dalle agenzie più piccole ai grandi vettori, ciascuno con sistemi, esigenze di conformità e preferenze di implementazione differenti.
Accuratezza
L'accuratezza parte da una solida base normativa. Lexxari istruisce il modello a rispondere dal linguaggio delle policy, non dalle conoscenze generali. Per gli smart sheet generati, le risposte rimandano alle informazioni di origine a livello di pagina. Per le sessioni di domande e risposte conversazionali, il workflow RAG fornisce un grounding della fonte più granulare così gli utenti possono ispezionare da dove proviene la risposta.
Attendibilità
La spiegabilità significa che l'utente può comprendere perché l'applicazione ha prodotto una risposta specifica. Nel settore assicurativo, questo aspetto è critico perché una risposta in merito alla copertura può determinare se un assicurato presenti una richiesta di risarcimento, se un appaltatore inizi i lavori o se un cliente debba sostenere una spesa a proprio carico. Una risposta supportata da fonti attendibili consente a un revisore professionista di confrontare la risposta con il testo della normativa prima di agire.
Gli umani mantengono l'autorità
Lexxari fornisce assistenza agli agenti assicurativi, ai periti e al personale di Claims Connection Group, ma non sostituisce il giudizio professionale. Gli utenti possono convalidare la risposta, ispezionare la fonte, fornire feedback e prendere la decisione finale. Tale scelta progettuale garantisce una chiara attribuzione delle responsabilità, riducendo al contempo l'onere della ricerca manuale.
Sicurezza
La sicurezza ha dovuto essere integrata nell’architettura sin dall’inizio, poiché Lexxari tratta informazioni di identificazione personale (PII) contenute nei documenti assicurativi, nel contesto dei sinistri e nei dati specifici degli utenti. IBM Verify offre la gestione delle identità e degli accessi tramite OIDC, mentre i controlli basati sui ruoli contribuiscono a limitare gli utenti alle policy e agli output a cui sono autorizzati ad accedere.
Scalabilità
Anche la scalabilità era importante perché la domanda assicurativa non cresce in linea retta. Una giornata normale potrebbe comportare un numero gestibile di domande sulle polizze, mentre una tempesta di forte intensità può causare un improvviso picco di chiamate, caricamenti e verifiche della copertura. L'esecuzione dell'interfaccia utente e del backend FastAPI su IBM Code Engine aiuta l'applicazione a scalare tra queste raffiche. Il design modulare consente a Claims Connection Group di aggiungere nuovi tipi di danni, ambienti dei clienti e integrazioni senza ricostruire il workflow principale.
La lezione più importante che si può trarre da Lexxari è che l’AI aziendale non richiede sempre un numero maggiore di agenti o una logica dei modelli più complessa. In molte implementazioni, la progettazione prevedibile dei workflow conta di più. L'architettura Lexxari si avvale di fasi deterministiche in cui il processo è ben definito, quali il caricamento dei documenti, la convalida tramite OCR, la selezione del tipo di danno e la registrazione dei dati. Utilizza AI dove la comprensione del linguaggio crea valore, come ad esempio estrarre dettagli di copertura e rispondere a domande basate su fonti.
Questo design rende l'applicazione più facile da estendere. Claims Connection Group può aggiungere tipologie di danno, moduli di polizza, linee assicurative, workflow per la valutazione dei preventivi, call center o Integrazione senza dover ricostruire le fondamenta. Lo stesso modello può anche supportare ambienti di distribuzione diversi man mano che cambiano i requisiti dei clienti aziendali.
Per gli utenti finali, le scelte tecniche si traducono in risposte più rapide, comunicazioni più chiare e un minor numero di errori evitabili nelle richieste di rimborso. Per Claims Connection Group, lo stack IBM supporta un'applicazione che può partire da un unico workflow assicurativo urgente ed espandersi fino a diventare un business più ampio di intelligence delle polizze. Sviluppando Lexxari su IBM, Claims Connection Group ottiene una base modulare per scalare l'intelligenza artificiale in tutte le attività relative ai sinistri, mantenendo al centro le prove alla fonte, la sicurezza e il giudizio umano.