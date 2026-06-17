Come Careerforce Pro trasforma gli eventi di assunzione in segnali AI governati

Sul lato sinistro, Careerforce Pro acquisisce dati di assunzione da diversi canali: curriculum vitae, screening vocali, videointerviste e codici QR acquisiti dai candidati in occasione di fiere del lavoro, negozi o siti web dedicati alla ricerca di lavoro. Broker di messaggistica e streaming RabbitMQ supporta la pipeline di eventi asincroni.

Questa scelta di design è importante per le assunzioni ad alto volume perché l'attività dei candidati può aumentare rapidamente dopo un annuncio di lavoro, specialmente in ambito sanitario o in ruoli sul campo. Separando l'ingestione dall'elaborazione a valle, Careerforce Pro può gestire le ondate di richieste senza forzare ogni evento attraverso un percorso in tempo reale fragile.

La base applicativa si sviluppa su uno stack cloud-native (in fondo al diagramma). Il livello di presentazione utilizza un'interfaccia basata su React che funziona su AWS EKS, con AWS Certificate Manager e Web Application Firewall (WAF) che supportano l'accesso sicuro. L'API e il livello di autenticazione includono Spring Cloud Gateway, la scoperta dei servizi tramite Netflix Eureka open source e l'autenticazione basata su JWT.

Il livello applicativo utilizza EKS, ECR e GitHub Actions, con Java™ Spring Boot che supporta l'orchestrazione dei workflow aziendali e Python FastAPI che supporta inferenza AI, servizi NLP e iterazioni più rapide delle funzionalità AI.

Il livello dati è progettato per separare lo storage in base al workload. PostgreSQL su Amazon RDS gestisce dati transazionali strutturati. Redis e Amazon ElastiCache supportano interazioni a bassa latenza. Amazon S3 memorizza curriculum, registrazioni e artefatti. Amazon EFS offre la persistenza condivisa dei file. CloudWatch, Grafana e Prometheus offrono visibilità sullo stato di salute del sistema, la latenza, il comportamento di scalabilità e l'affidabilità del workflow.

Il centro del diagramma mostra dove appare lo stack di IBM. IBM watsonx.ai supporta la valutazione dei candidati supportata dall'AI, inclusi analisi del curriculum, estrazione di dati strutturati, abbinamento contestuale candidato-ruolo e workflow di colloquio assistiti dall'AI tramite Agent Iris, un agente autonomo di interviste sviluppato da Careerforce. L'architettura si basa su modelli di fondazione Llama 3.3 70B e Llama Maverick per compiti di screening, matching e valutazione. L'agente Iris conduce interviste vocali strutturate, raccoglie le risposte dei candidati e inserisce le trascrizioni nel workflow di valutazione.

AWS Transcribe e AWS Translate supportano le parti vocali, video e multilingue del flow. AWS Transcribe converte il parlato in testo e separa gli altoparlanti, permettendo al sistema di distinguere tra l'intervistatore AI e il candidato. Queste trascrizioni alimentano l'analisi del sentiment, i controlli di coerenza e la revisione strutturata. AWS Translate supporta workflow multilingue, inclusi i colloqui in lingua spagnola.

IBM watsonx.governance si trova al di sotto del livello di valutazione dell'AI. Supporta il monitoraggio a livello decisionale, la spiegabilità e il rilevamento delle distorsioni su attributi protetti, audit trail, monitoraggio delle prestazioni del modello e monitoraggio delle derive. Per le assunzioni, questo livello di governance è critico. Aiuta i recruiter e i responsabili delle risorse umane a capire perché un candidato ha ricevuto un punteggio, quali prove hanno plasmato la raccomandazione e se il sistema si sta comportando come previsto tra i gruppi.

Sul lato destro del diagramma, Careerforce Pro fornisce insight controllati sulle assunzioni ai team di assunzione. I recruiter possono esaminare riassunti strutturati dei candidati, segnali di corrispondenza, segnalazioni di incoerenza e informazioni sui colloqui all'interno del portale Careerforce Pro.

La roadmap estende quegli output in funzionalità più ampie di intelligence sulla forza lavoro, tra cui i check-in culturali (sondaggi che forniscono insight per il miglioramento del morale) e i colloqui di uscita. Include anche il benchmarking "assumi simile" (in cui le assunzioni ad alte prestazioni creano benchmark per altri candidati), interviste video basate su avatar e workflow di controllo dei precedenti.