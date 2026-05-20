L'AI generativa e l'analytics agentica sono facili da sperimentare e difficili da mettere in pratica. La selezione del modello e la progettazione dei prompt possono presentare delle sfide, ma i blocchi più comuni sono la governance dei dati e la prontezza dei dati: set di dati di bassa qualità, fonti frammentate, definizioni incoerenti e lacune di governance che rendono inaffidabili gli output dell'AI.

Brighthive, con sede a Chicago, ha deciso di risolvere la sfida della disponibilità dei dati. La sua proposta di valore è semplice: Brighthive offre alle organizzazioni l'equivalente di un team di dati governato e sempre attivo, che lavora sull'intero stack di dati. In questo modo, i team di dati umani possono dedicare meno tempo al lavoro manuale e più tempo all'analisi, alla strategia e all'AI.

L'azienda ha realizzato una piattaforma autonoma di data intelligence, basata su un'architettura multi-agente appositamente costruita) che trasforma il modo in cui le organizzazioni gestiscono, governano e analizzano i dati durante l'intero ciclo di vita.

Al centro della piattaforma c'è BrightAgent, un supervisore che orchestra un team di agenti AI specializzati. Consente alle aziende di passare da dati grezzi, disordinati e distribuiti a set di dati gestiti e AI-ready senza la necessità di un ampio team interno di ingegneri dei dati. BrightAgent coordina il lavoro in termini di acquisizione, qualità, governance, progettazione, analisi e visualizzazione.

BrightAgent supporta oltre 600 connettori dati precostituiti tramite Airbyte, pensati per complessi dei dati aziendali eterogenei del mondo reale, come Salesforce, HubSpot, NetSuite, Gainsight e centinaia di altri, e per le sfide di integrazione che ne derivano.

La sua integrazione con IBM watsonx Orchestrate consente l'applicazione di governance e observability ai workflow agentici, fornendo un insieme di requisiti critici che aiutano l'AI a passare dal pilota alla produzione. Insieme, Brighthive e IBM aiutano ad affrontare due parti chiave del problema dell'AI aziendale: Brighthive crea e mantiene la base dati affidabile, mentre watsonx Orchestrate aiuta le aziende a implementare, governare e scalare i workflow agentici che dipendono da tale base.