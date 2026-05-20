Brighthive ha sviluppato un team dati governato per l'azienda (automatizzando l'importazione, la qualità, la governance, l'ingegneria, l'analisi e la visualizzazione che rende i dati aziendali disordinati utilizzabili per workflow agentici) con IBM® watsonx Orchestrate che consente l'implementazione su larga scala.
L'AI generativa e l'analytics agentica sono facili da sperimentare e difficili da mettere in pratica. La selezione del modello e la progettazione dei prompt possono presentare delle sfide, ma i blocchi più comuni sono la governance dei dati e la prontezza dei dati: set di dati di bassa qualità, fonti frammentate, definizioni incoerenti e lacune di governance che rendono inaffidabili gli output dell'AI.
Brighthive, con sede a Chicago, ha deciso di risolvere la sfida della disponibilità dei dati. La sua proposta di valore è semplice: Brighthive offre alle organizzazioni l'equivalente di un team di dati governato e sempre attivo, che lavora sull'intero stack di dati. In questo modo, i team di dati umani possono dedicare meno tempo al lavoro manuale e più tempo all'analisi, alla strategia e all'AI.
L'azienda ha realizzato una piattaforma autonoma di data intelligence, basata su un'architettura multi-agente appositamente costruita) che trasforma il modo in cui le organizzazioni gestiscono, governano e analizzano i dati durante l'intero ciclo di vita.
Al centro della piattaforma c'è BrightAgent, un supervisore che orchestra un team di agenti AI specializzati. Consente alle aziende di passare da dati grezzi, disordinati e distribuiti a set di dati gestiti e AI-ready senza la necessità di un ampio team interno di ingegneri dei dati. BrightAgent coordina il lavoro in termini di acquisizione, qualità, governance, progettazione, analisi e visualizzazione.
BrightAgent supporta oltre 600 connettori dati precostituiti tramite Airbyte, pensati per complessi dei dati aziendali eterogenei del mondo reale, come Salesforce, HubSpot, NetSuite, Gainsight e centinaia di altri, e per le sfide di integrazione che ne derivano.
La sua integrazione con IBM watsonx Orchestrate consente l'applicazione di governance e observability ai workflow agentici, fornendo un insieme di requisiti critici che aiutano l'AI a passare dal pilota alla produzione. Insieme, Brighthive e IBM aiutano ad affrontare due parti chiave del problema dell'AI aziendale: Brighthive crea e mantiene la base dati affidabile, mentre watsonx Orchestrate aiuta le aziende a implementare, governare e scalare i workflow agentici che dipendono da tale base.
La maggior parte delle aziende incontra gli stessi colli di bottiglia nella preparazione dei dati: i dati critici sono disordinati e frammentati tra i sistemi con schemi non corrispondenti e definizioni incoerenti, mentre la governance e la pulizia rimangono lente e manuali a causa della limitata capacità in termini di ingegneria dei dati. Di conseguenza, i team dati dedicano troppo tempo all'integrazione ripetitiva, ai controlli di qualità, all'applicazione delle politiche e alla manutenzione delle pipeline. I programmi di AI si bloccano in attesa di una base solida e ben definita, che però non arriva abbastanza velocemente.
Inoltre, l'AI generica introduce un rischio di conformità quando i dati operativi devono essere estratti e inviati a API esterne, un procedimento spesso inaccettabile negli ambienti regolamentati. Nel frattempo, molti strumenti di analytics agentica assumono input puliti e ben governati e operano solo su dati pre-modellati, quindi quando i dati reali non soddisfano tali assunzioni, l'accuratezza si degrada e i workflow diventano fragili.
BrightAgent affronta questa situazione integrando dati tra i sistemi, applicando le regole di governance in modo programmatico, migliorando continuamente la qualità e generando degli schemi che mantengono coerenti le pipeline. Inoltre, fa emergere analisi e visualizzazioni, in modo che gli utenti business possano agire sui risultati, il tutto all'interno dell'ambiente dei dati governati. I dati non escono dall'infrastruttura del cliente: ogni azione è consapevole delle autorizzazioni, registrata e verificabile. Inoltre, le modifiche possono essere suddivise in fasi per una revisione umana prima di essere confermate.
Questo è il principale elemento di differenziazione di Brighthive: non si limita a "chattare con i dati" dopo che qualcun altro li ha puliti e governati. Aiuta a creare, governare e mantenere la base dati stessa, a partire dall'inserimento e fino all'analytics, in modo che i sistemi agentici possano produrre degli output affidabili in produzione.
BrightAgent è progettato per le organizzazioni senza la larghezza di banda o la capacità di governare e mantenere la base di dati. Inoltre:
L'interfaccia BrighAgent è progettata per utenti non tecnici, che possono porre domande in linguaggio naturale e ottenere risposte basate sui dati reali, calibrati in base al ruolo e al livello di accesso. Un analista di sinistri e un CFO che pongono la stessa domanda riceveranno risposte opportunamente diverse, tutte all'interno di limiti di governance imposti.
L'architettura di BrightAgent collega una connettività ampia a controlli continui di qualità e governance, in modo che i set di dati diventino abbastanza stabili per l'analytics e le azioni degli agenti. In generale, è progettata per ridurre il lavoro di integrazione personalizzato, standardizzare gli schemi e mantenere applicate le politiche man mano che fonti e definizioni cambiano nel tempo.
Come illustrato nel diagramma qui sopra, l'architettura è organizzata in quattro livelli verticali, insieme a due aspetti middleware. La gestione delle identità e degli accessi di IBM autentica ogni chiamata in entrata nello stack tramite il livello di autenticazione, mentre il motore delle policy di Brighthive gestisce il livello di governance:
1. Il livello dell'applicazione:
È l'area superficiale esposta agli utenti finali e alle piattaforme ospitanti. BrightAgent è distribuito all'interno di IBM watsonx Orchestrate, quindi gli utenti aziendali lo raggiungono attraverso la stessa console Orchestrate che già utilizzano per gli altri agenti, senza dover adottare un'interfaccia utente separata. Il provisioning viene eseguito tramite l'API IBM Cloud Open Service Broker (OSB v2.12). Questo processo permette ad Orchestrate di avviare un tenant Brighthive, creare utenti e generare un URL di dashboard firmato esattamente come implementa qualsiasi altro servizio catalogato. La gestione delle identità e degli accessi (IAM) di IBM funge da livello di autenticazione davanti a ogni chiamata OSB. Una volta eseguito il provisioning, il livello gestisce l'importazione da oltre 600 connettori sorgente (tabelle strutturate e file non strutturati) ed espone un catalogo di dati governati agli agenti a valle. Ospita anche l'hub dell'interfaccia utente degli agenti in cui le persone configurano, approvano e ispezionano le esecuzioni.
2. Il livello dati:
Questo livello federa i dati che risiedono in silo organizzativi diversi senza imporre una migrazione. Il progetto consiste in una rete di dati decentralizzata: ogni team di dominio possiede i propri set di dati, schemi e controlli di qualità. Nel frattempo, il mesh fabric fornisce primitive a livello di organizzazione (applicazione RBAC/ABAC, lineage e gate di qualità), in modo che la governance venga applicata una sola volta nel fabric anziché re-implementata per pipeline. AWS è la spina dorsale del magazzino e della sicurezza qui: S3 e Redshift per lo storage e l'elaborazione, Lake Formation per il controllo granulare degli accessi e KMS/IAM per la gestione delle chiavi e delle identità. I controlli di qualità vengono eseguiti durante l'intero ciclo di vita dei dati. Quando un agente legge un set di dati, quest'ultimo è già stato convalidato rispetto alle regole di schema, aggiornamento e sensibilità, anziché essere sottoposto a un controllo di integrità ad hoc al momento dell'inferenza.
3. Il livello agente:
È qui che avviene il lavoro agentico. LangChain fornisce le primitive di orchestrazione (strumenti, catene, grafi e interfacce di memoria) e AWS Bedrock ospita i foundation model che chiamano tali orchestrazioni. Oltre a questo tempo di esecuzione, BrightAgent compone agenti specifici per ruoli (recupero, generazione SQL, visualizzazione, sintesi e monitor in background) sia in workflow rivolti all'utente sia in job in background proattivi che vengono eseguiti su programmi o trigger. La separazione tra primo piano e background è intenzionale. Durante il periodo in cui gli agenti sincroni rispondono alle domande degli utenti nel ciclo di chat, gli agenti di background pre-calcolano segnali di aggiornamento, avvisi di anomalia e contesto stabilizzato. Gli agenti in primo piano possono quindi attingere a questo contesto senza pagare il costo di latenza al momento della richiesta.
4. Il livello di contesto:
Gli agenti sono validi solo quanto il contesto che ricevono, quindi questo livello possiede il substrato di recupero e memoria. Include un'architettura di embedding adattata per recuperi complessi su corpora misti strutturati e non strutturati e basi di conoscenza interconnesse con un modello dedicato per ambito e intento. In questo modo, una query di generazione SQL non recupera sullo stesso indice di una query di visualizzazione. Include inoltre un contesto di guardrail esplicito che viene prefissato a ogni inferenza. Un database a grafo sostiene il ragionamento relazionale su entità, policy, edge e topologia dello spazio di lavoro. Nel frattempo, il framework di contesto proprietario di Brighthive gestisce la memoria a lungo e breve termine tra le sessioni, bilancia il costo dei token per priorità e traccia la provenienza in modo che ogni output di agente sia rintracciabile fino alle sue origini.
BrightAgent coordina sei agenti specializzati che collaborano durante l'inserimento tramite dashboard, in modo che ogni fase erediti il contesto e trasferisca gli output convalidati a quello successivo. Il risultato è un workflow end-to-end in cui la qualità e la governance vengono applicate a monte, per poi essere riutilizzate a valle per l'analisi e la visualizzazione.
L'inclusione di BrightAgent nel catalogo degli agenti watsonx Orchestrate, che contiene una gamma di agenti precostituiti, consente alle aziende di implementarlo nei loro workflow. Queste imprese beneficiano inoltre della governance e della sicurezza fornite da Orchestrate.
In questo modo, la prontezza dei dati diventa una funzionalità riutilizzabile all'interno di un livello di orchestrazione più ampio, anziché un progetto una tantum legato a un singolo caso d'uso.
La combinazione è potente: Brighthive risolve il problema della base dei dati, rendendo i dati aziendali puliti, governati e AI-ready, mentre IBM watsonx Orchestrate risolve il problema di implementazione e orchestrazione rendendo i workflow agentici osservabili, scalabili e di livello aziendale. Insieme, colmano il divario che ha bloccato molte iniziative di AI aziendale: la distanza tra "abbiamo strumenti di AI" e "i nostri strumenti di AI producono risultati affidabili in produzione".
BrightAgent è un alleato per i dati aziendali che rende le pipeline governate e di alta qualità più autonome nel tempo. La sua architettura tratta la governance come infrastruttura: ogni output eredita il livello di conformità della piattaforma e i cinque livelli di contesto della piattaforma: grafo della conoscenza, motore di metadati, contesto dello spazio di lavoro, memoria a livello utente e compattazione smart diventano sempre più intelligenti ad ogni interazione.
Per le imprese, questo approccio risolve il problema del cosiddetto fattore bus. Quando l'analista senior che conosce i dati se ne va, la conoscenza istituzionale non se ne va con lui: è incorporata nella piattaforma. E quando arriva il prossimo caso d'uso, la base di dati governati è già in atto.
Integrandosi con lo stack di dati, l'AI e l'orchestrazione di IBM, BrightAgent trasforma la preparazione dei dati in una funzionalità scalabile anziché in una tassa ricorrente. Supporta un percorso in cui possono essere aggiunte nuove fonti e nuovi caso d'uso senza dover rifare ogni volta le fondamenta, mantenendo comunque la governance e l'observability richieste per un uso aziendale affidabile.
La piattaforma può essere configurata in poche ore, non in settimane, e non richiede che le organizzazioni assumano un team di ingegneria dei dati o sostituiscano il loro stack di dati esistente per arrivarci.