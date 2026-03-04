Standardizzando il mobile device management su IBM MaaS360, Beacon Mobility ha creato una piattaforma in grado di adattarsi alla crescita, alla complessità operativa e alle esigenze normative. I conducenti possono spostarsi tra regioni e contratti senza interruzioni. È possibile aggiungere rapidamente nuovi veicoli e tablet. I requisiti di conformità possono evolversi senza ristrutturare il sistema. Man mano che l'organizzazione continua a crescere, la stessa base può supportare più app, workflow e bisogni degli stakeholder senza aumentare il carico operativo.

Basandosi sulla piattaforma di mobile device management di IBM, un'operazione di trasporto critico per la sicurezza ha trasformato la mobilità su larga scala in una capacità ripetibile, sicura e scalabile. In questo modo, l'azienda è riuscita a ridurre l'attrito per i conducenti, migliorare il servizio per le scuole e le famiglie e ridurre il costo totale di proprietà man mano che la flotta continua ad espandersi.

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