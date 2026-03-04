Affidandosi a IBM MaaS360, questo fornitore di servizi di trasporto scolastico ha ridotto i tempi di provisioning dei dispositivi nelle implementazioni di dispositivi mobili su larga scala da settimane a ore.
La gestione di operazioni di trasporto su larga scala dipende da molto più che veicoli e percorsi. Beacon Mobility, un fornitore nazionale di trasporto scolastico, gestisce circa 13.000 veicoli in 25 stati e decine di aziende operative, ognuna con percorsi, contratti e requisiti normativi unici.
Inoltre, la necessità di gestire in modo sicuro più di 10.000 tablet a bordo del veicolo, supportare più stakeholder e adattarsi rapidamente ai continui cambiamenti operativi senza introdurre rischi o tempi di inattività amplifica la complessità dei loro servizi.
Al centro di tutto questo c'è un unico risultato non negoziabile: portare i bambini da e verso la scuola in sicurezza. I tablet montati sul cruscotto fungono da interfaccia operativa principale per conducenti, dispatcher, meccanici, amministratori e stakeholder esterni. Supportano l'esecuzione dei percorsi, il monitoraggio del tempo, le comunicazioni, la navigazione e il monitoraggio della conformità, operando su una rete che serve genitori e distretti scolastici che si aspettano visibilità e verificabilità in tempo reale.
IBM MaaS360, una suite di mobile device management e sicurezza, consente a Beacon Mobility di orchestrare queste interfacce senza soluzione di continuità, superando le complessità dell'aggiornamento, della gestione e della manutenzione di questa complessa flotta mobile distribuita.
Il tablet all'interno di ogni veicolo è il canale principale tra i conducenti e l'organizzazione in generale:
Il provisioning manuale e la gestione incoerente dei dispositivi diventano rapidamente ostacoli in questo contesto. Senza un controllo centralizzato, la scalabilità delle operazioni mobili introduce rischi, ritardi e lacune di sicurezza (i dispositivi smarriti o rubati, ad esempio, devono essere protetti immediatamente). Le applicazioni devono rimanere conformi ai requisiti distrettuali e statali e i conducenti devono essere in grado di salire su veicoli e percorsi diversi senza attriti.
IBM MaaS360 consente una gestione centralizzata in tutto questo ecosistema, consentendo la configurazione, la sicurezza e l'aggiornamento da remoto di migliaia di tablet, supportando al contempo un'ampia gamma di stakeholder con esigenze e aspettative differenti.
IBM MaaS360 è il mobile device management per la vasta flotta di tablet Android di Beacon Mobility. Oltre alla registrazione Android Enterprise, la piattaforma supporta anche la registrazione basata su iOS, MacOS Windows e QR-code e si integra con framework di sicurezza specifici per OEM, tra cui Samsung Knox, per rafforzare le protezioni a livello di dispositivo.
La registrazione zero-touch è un requisito fondamentale. Il provisioning dei dispositivi avviene in modo rapido e costante, senza bisogno di configurazioni manuali, il che è essenziale quando si gestiscono più di 10.000 tablet con un team IT ridotto.
IBM MaaS360 è il livello di gestione dei dispositivi di Beacon Mobility, che supporta una serie di utenti finali con registrazione, configurazione e gestione delle app. MaaS360 offre un'architettura standardizzata e scalabile che consente all'IT di gestire la registrazione, la sicurezza e la distribuzione delle applicazioni da un unico pannello, supportando al contempo il cambiamento operativo continuo:
L'utilizzo di IBM MaaS360 offre cinque benefici operativi misurabili:
I tempi di provisioning sono stati ridotti da giorni o settimane a minuti. Questo miglioramento è particolarmente critico durante la ristretta finestra estiva tra gli anni scolastici, quando le flotte vengono aggiornate o ampliate. I tablet sono soggetti a pre-provisioning, spediti e distribuiti pronti all'uso.
Sicurezza:
Il livello di sicurezza migliora grazie a dashboard di conformità centralizzate, risposta più rapida alle vulnerabilità e azioni immediate sui dispositivi compromessi.
Facilità d'uso:
I conducenti beneficiano di esperienze tablet coerenti e prevedibili con le app di cui hanno bisogno già configurate quando iniziano un percorso.
Miglioramenti del supporto:
I costi di supporto vengono ridotti tramite la standardizzazione. Un minor numero di configurazioni errate comporta un minor numero di ticket di assistenza, consentendo a un piccolo team IT di concentrarsi sull'ottimizzazione piuttosto che sulla correzione. Aggiornamenti più rapidi consentono di implementare le modifiche di routing in tempo reale, garantendo prestazioni puntuali e il rispetto degli impegni sui livelli di servizio.
Operazioni più sicure:
Soprattutto, la piattaforma supporta operazioni più sicure. Una gestione affidabile dei dispositivi garantisce che i conducenti abbiano sempre gli strumenti necessari per trasportare gli studenti in sicurezza, garantendo al contempo trasparenza e responsabilità nei confronti dei distretti scolastici e delle famiglie.
Standardizzando il mobile device management su IBM MaaS360, Beacon Mobility ha creato una piattaforma in grado di adattarsi alla crescita, alla complessità operativa e alle esigenze normative. I conducenti possono spostarsi tra regioni e contratti senza interruzioni. È possibile aggiungere rapidamente nuovi veicoli e tablet. I requisiti di conformità possono evolversi senza ristrutturare il sistema. Man mano che l'organizzazione continua a crescere, la stessa base può supportare più app, workflow e bisogni degli stakeholder senza aumentare il carico operativo.
Basandosi sulla piattaforma di mobile device management di IBM, un'operazione di trasporto critico per la sicurezza ha trasformato la mobilità su larga scala in una capacità ripetibile, sicura e scalabile. In questo modo, l'azienda è riuscita a ridurre l'attrito per i conducenti, migliorare il servizio per le scuole e le famiglie e ridurre il costo totale di proprietà man mano che la flotta continua ad espandersi.