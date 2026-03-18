Come Athena Intelligence crea automazione back-office basata su agenti per aziende regolamentate con IBM HashiCorp Terraform

La soluzione infrastructure-as-code di IBM aiuta Athena Intelligence a costruire rapidamente piattaforme agentive in grado di scalare i workflow aziendali, indipendentemente da dove o come vengano implementati.
Athena Intelligence, fornitore di piattaforme AI che trasformano le operazioni sui dati, ha fissato un obiettivo di progettazione che ha rapidamente escluso la maggior parte delle architetture di agenti AI. Avevano bisogno di implementare in ambienti regolamentati, come i settori finanziario o legale, dove lo stato finale può variare dall'on-premise isolato all'esecuzione simultanea su più cloud. Gli aggiornamenti vengono scaricati secondo il calendario del cliente, mentre permessi, approvazioni e audit trail ne regolano l'autonomia.
Questa progettazione è stata applicata a un caso d'uso aziendale complesso e pronto per la trasformazione: cicli di analytics mensili o settimanali che richiedono di raccogliere input da Excel, PowerPoint, e-mail, SharePoint e sistemi di registro SQL, per poi sintetizzarli in previsioni che guidano le decisioni su acquisti e supply chain.
Athena offre un "collaboratore" digitale pronto per le imprese creato per i settori regolamentati, una sorta di analista di dati artificiale progettato per svolgere analisi laboriose e attività operative comuni a tutte le aziende. Si basa su IBM HashiCorp® Terraform®, uno strumento infrastructure-as-code che consente agli sviluppatori di fornire, aggiornare e gestire componenti di infrastruttura on-premise e cloud, incluse macchine virtuali e cluster Kubernetes. Gli sviluppatori svolgono questo compito scrivendo file di configurazione leggibili dall'uomo.
I risultati sono chiari: la variabilità derivante dai processi manuali viene eliminata e gli agenti gestiscono le patch dell'infrastruttura. Le distribuzioni che prima richiedevano fino a quattro settimane ora si completano in appena due giorni.
Nell'analytics aziendale, gli stakeholder distribuiti nelle varie regioni contribuiscono agli aggiornamenti con gli strumenti che già utilizzano. Poi, un team centrale si concentra sulla normalizzazione degli input, la riconciliazione delle incongruenze, la costruzione di una narrazione e la produzione di artifact pronti per i dirigenti.
Sfortunatamente, l’alta aspettativa — e la necessità critica — di prendere decisioni strategiche basate sui dati si scontra spesso con la realtà complessa di enormi quantità di dati eterogenei. Questi dati sono sparsi e isolati all'interno dell'organizzazione.
La piattaforma di analytics basata sull'AI di Athena Intelligence si concentra sul supporto e semplificazione del workflow di analytics end-to-end: acquisire dati da diverse fonti aziendali comuni, analizzarli e sintetizzarli, per poi produrre gli stessi deliverable su cui l'organizzazione già fa affidamento (foglio di calcolo, presentazioni, e-mail e messaggi).
Il valore di Athena per gli utenti finali risiede nell'eliminazione delle parti del processo più soggette a fallimento. I miglioramenti includono:
Tre livelli principali definiscono l'architettura di Athena Intelligence e i vincoli di distribuzione dei clienti modellano fondamentalmente ciascuno di essi.
I clienti potrebbero richiedere implementazioni su AWS, Azure, GCP o ambienti on-premise, rendendo l'infrastruttura come codice fondamentale. Terraform viene utilizzato per fornire o integrare i servizi richiesti. Postgres, ad esempio, differisce tra i vari cloud e anche la distribuzione on-premise appare diversa. L'obiettivo è una piattaforma "con batteria inclusa" che offra comunque agli utenti la flessibilità di apportare modifiche quando necessario per motivi normativi o legacy.
Una scelta progettuale ricorrente è quella di utilizzare risorse di calcolo effimere e isolate. Gli agenti attivano risorse isolate per svolgere il lavoro, poi le terminano per ridurre l'esposizione e controllare le spese. Ecco alcuni esempi:
Ad esempio, un'azienda deve spostare l'infrastruttura da GCP ad AWS, dove caratteristiche o funzionalità potrebbero essere diverse. La gestione di ciò richiederebbe generalmente a un essere umano di sviluppare uno strumento o un connettore per tradurre la funzionalità nel nuovo ambiente. La soluzione di Athena consente agli agenti di fare proprio questo: costruire strumenti che supportino l'autocorrezione e l'autoriparazione.
In scenari senza connessioni API, un agente può avviare un'intera VM, accedere con le proprie credenziali e costruire automaticamente una soluzione alternativa.
Questo approccio guida un requisito operativo: una observability che funziona anche quando il fornitore non può accedere all'ambiente del cliente. Senza i dati di telemetria provenienti dal sistema del cliente che aiutano il fornitore a individuare e risolvere un problema, Athena consente agli agenti di interrogare i log che hanno generato, in modo che i team infrastrutturali possano risolvere i problemi più rapidamente.
Invece di costringere gli utenti a usare una nuova interfaccia, la piattaforma si collega a sistemi già integrati nelle operazioni quotidiane:
Un elemento tecnico chiave di differenziazione è il “potenziale d'azione”: non solo recuperare informazioni, ma eseguire attività come redigere mazzi, modificare fogli di calcolo, eseguire query sul database o operare all'interno dei canali di comunicazione esistenti. Un sistema di governance limita queste azioni, consentendo il tracciamento delle attività, i rollback selettivi, il tracciamento delle modifiche e il versioning. Per approfondimenti sul sistema di governance Athena, leggi questo post del blog.
Alcuni clienti di Athena adottano un modello di adozione "a due fasi". Un team lavora per rendere i workflow esistenti basati su ETL e dashboard "migliori, più veloci, più forti". Altri vengono eseguiti in parallelo, chiedendo se il modello di dashboard sia ancora necessario quando gli agenti possono interrogare direttamente i sistemi e restituire risposte in modo conversazionale. Si tratta di ricavare valore oggi con un lavoro già definito, assumendo al contempo uno stato futuro di completa ridefinizione dei workflow.
Terraform è adatto per Athena Intelligence grazie alla sua capacità di distribuire e mantenere stack complessi in vari ambienti preservando il controllo del cliente.
Tra i vari benefici spiccano i seguenti:
Questi vantaggi si traducono in una distribuzione più rapida in ambienti vincolati. Quello che un tempo avrebbe richiesto fino a un mese è stato perfezionato in un processo semplificato. A partire dal riconoscimento dell'infrastruttura e terminando con il lancio dell'app in un cluster Kubernetes, l'intero workflow può ora essere completato in appena due giorni.
Ci sono meno passaggi manuali tra i team e costi marginali inferiori per sostenere nuovi workflow una volta che le basi sono state create. I clienti hanno un percorso più rapido verso il valore e possono rispondere alle esigenze aziendali con maggiore agilità.
La strategia di Athena Intelligence comprende un approccio pragmatico agli agenti AI aziendali. La strategia si basa sulla distribuzione ovunque i clienti abbiano bisogno e sull'integrazione con i loro strumenti esistenti. Consente poi l'autonomia attraverso permessi stratificati, approvazioni e verificabilità. I controlli di governance possono operare a livello di organizzazione, team e utente, con tracce di attribuzione e audit progettate per rivedere e annullare selettivamente i workflow degli agenti quando necessario.
È questa combinazione che rende possibile la scalabilità. Le implementazioni multi-cloud e on-premise non sono più progetti ingegneristici una tantum. I nuovi casi d'uso smettono di innescare nuovi cicli di procurement. I team possono portare avanti oggi il percorso di accelerazione in parallelo con il percorso di reinvenzione del workflow di domani, per poi convergere su ciò che offre la migliore esperienza e la massima efficienza operativa.
Basandosi sulle basi di automazione dell'infrastruttura di IBM tramite IBM Terraform, Athena Intelligence può trattare i vincoli di distribuzione regolamentata, i rilasci controllati e gli ambienti ripetibili come caratteristiche del prodotto piuttosto che come servizi su misura. Questo cambiamento consente ai team di concentrarsi sull'espansione di flussi di lavoro agentivi che producono risultati concreti, non solo raccomandazioni, per gli utenti aziendali.