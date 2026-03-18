Come Athena Intelligence crea automazione back-office basata su agenti per aziende regolamentate con IBM HashiCorp Terraform

La strategia di Athena Intelligence comprende un approccio pragmatico agli agenti AI aziendali. La strategia si basa sulla distribuzione ovunque i clienti abbiano bisogno e sull'integrazione con i loro strumenti esistenti. Consente poi l'autonomia attraverso permessi stratificati, approvazioni e verificabilità. I controlli di governance possono operare a livello di organizzazione, team e utente, con tracce di attribuzione e audit progettate per rivedere e annullare selettivamente i workflow degli agenti quando necessario.

È questa combinazione che rende possibile la scalabilità. Le implementazioni multi-cloud e on-premise non sono più progetti ingegneristici una tantum. I nuovi casi d'uso smettono di innescare nuovi cicli di procurement. I team possono portare avanti oggi il percorso di accelerazione in parallelo con il percorso di reinvenzione del workflow di domani, per poi convergere su ciò che offre la migliore esperienza e la massima efficienza operativa.

Basandosi sulle basi di automazione dell'infrastruttura di IBM tramite IBM Terraform, Athena Intelligence può trattare i vincoli di distribuzione regolamentata, i rilasci controllati e gli ambienti ripetibili come caratteristiche del prodotto piuttosto che come servizi su misura. Questo cambiamento consente ai team di concentrarsi sull'espansione di flussi di lavoro agentivi che producono risultati concreti, non solo raccomandazioni, per gli utenti aziendali.

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