Come una potenza industriale, UNACEM, ha modernizzato le operazioni con l'agentic AI

Il primo agente logistico di UNACEM, esposto tramite WhatsApp, ha ridotto i tempi di attesa dei conducenti al cancello dello stabilimento durante il ritiro del cemento fino al 40%.¹ Questo cambiamento ha alleviato la congestione in loco, aumentato il carico giornaliero e migliorato l'affidabilità dell'ETA per i clienti: tutti risultati che, secondo Pérez, riflettono il valore che deriva dall'aver consentito azioni più rapide e affidabili al margine operativo.

Ma la lezione più profonda è architettonica: la vittoria non è l'assistente o il bot: è il blueprint. Con Orchestrate, il team GBS di UNACEM può replicare valore attraverso una pipeline di agenti (richieste di accesso IT, procurement e offerte, sintesi automatiche di ordini e acquisti, casi d'uso dell'help desk e altro ancora).