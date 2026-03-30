Vista aerea di un grande parcheggio con container disposti in diagonale
Intelligenza artificiale Automazione IT

Come una potenza industriale, UNACEM, ha modernizzato le operazioni con l'agentic AI

Adottando un modello operativo di agentic AI con watsonx Orchestrate, UNACEM ha trasformato un persistente collo di bottiglia logistico in una base scalabile per la produttività aziendale.

Pubblicato il 30 marzo 2026

Le innovazioni in termini di produttività non deriveranno da un maggior numero di dashboard, di app o da una maggiore automazione tradizionale. Al contrario, deriveranno da agenti autonomi e orientati agli obiettivi, in grado di comprendere il contesto, coordinare il lavoro tra i diversi sistemi e interagire con gli utenti laddove si svolge il lavoro.

Poche aziende illustrano questo cambiamento in modo più chiaro di UNACEM, un gruppo industriale con sede in Perù. Il gruppo opera in cinque paesi (Perù, Ecuador, Cile, Colombia e Stati Uniti) e conta oltre 40 filiali nei settori del cemento, aggregati, calcestruzzo e produzione di energia. Il loro percorso mostra cosa accade quando un'operazione industriale tradizionale adotta un modello operativo di agentic AI, non come un salto tecnologico, ma come un'evoluzione pragmatica e basata sul ROI del lavoro quotidiano.

La sfida: il paradosso della produttività che i leader industriali devono superare

Per anni, le imprese industriali hanno cercato di ottenere più output da operazioni complesse aggiungendo automazioni incrementali. Il problema non è più la mancanza di sistemi o dati: è il costo legato al coordinamento che chiede alle persone di navigare manualmente in quei sistemi, passo dopo passo, turno dopo turno.

UNACEM ha affrontato questo problema in uno dei suoi colli di bottiglia più visibili: la catena di consegna del cemento presso il suo impianto di Lima. Qui, i conducenti dei camion potevano dover aspettare tre ore o anche di più per il prelievo e la preparazione degli ordini, creando lunghe code, limitando la produttività giornaliera e ritardando i tempi di consegna previsti per i clienti del settore edile. Roy Pérez, Vice President of IT di UNACEM, ha definito chiaramente il mandato: ridurre la latenza senza aggiungere attriti per gli utenti in prima linea, un vincolo che, come ha sottolineato, richiedeva di ripensare il modo in cui le decisioni e le azioni fluivano tra i sistemi.

La soluzione: perché l'agentic AI e perché ora

Il team IT Global Business Services (GBS) di UNACEM, sotto la guida di Pérez e in collaborazione con IBM e con il partner di consulenza EXISOFT, specialista in Business Process Management, ha riformulato la sfida: e se ogni operatore avesse un membro del team digitale in grado di pianificare, ragionare ed eseguire il lavoro tra i sistemi, attraverso una conversazione naturale?

Questo approccio ha portato all'agentic AI e all'adozione di IBM watsonx Orchestrate come struttura portante dell'orchestrazione:

  • Incontra gli utenti dove lavorano. I conducenti non avevano bisogno di un'altra app. Avevano bisogno di risposte in fretta. Esponendo l'assistente logistico attraverso WhatsApp e la chat web, UNACEM ha mantenuto l'esperienza familiare, trasferendo il lavoro pesante agli agenti dietro le quinte.
  • Automatizza non solo le attività, ma anche le decisioni. Orchestrate consente agli agenti di pianificare, instradare, riflettere e richiamare strumenti per eseguire attività a più fasi, superando i rigidi script a favore di workflow adattivi.
  • Crea una volta, scala per diversi casi d'uso. Con Orchestrate come livello che coordina agenti, strumenti e dati, UNACEM può applicare la stessa base al supporto IT, al procurement, ai riepiloghi dei clienti e altro ancora. In questo modo si trasforma una singola vittoria in una strategia di portfolio.
  • La responsabilità dove conta. Poiché gli agenti recuperano risposte basate sui manuali di UNACEM, sui documenti di procurement e sui contenuti operativi (indicizzati come embedding e interrogati tramite ricerca vettoriale) le risposte riflettono conoscenze approvate piuttosto che output non verificati del modello. Questo processo è fondamentale in contesti critici per la sicurezza e a diretto contatto con i clienti.

All'interno dell'architettura di UNACEM: il nuovo blueprint per le operazioni agentiche

Lo stack di UNACEM mostra come appare nella pratica l'agentic AI "enterprise-ready":

  • Canali e interazione: web e WhatsApp sono collegati tramite adattatori di canale. Pertanto, la stessa logica degli agenti viene eseguita in modo coerente su interfacce già familiari agli utenti.
  • Orchestrazione degli agenti: watsonx Orchestrate gestisce il pensiero, la pianificazione, il routing, la riflessione e la collaborazione multiagente. Offre inoltre un Agent Builder low-code e un Agent Development Kit (ADK) pro-code per lo sviluppo personalizzato, in modo che i team aziendali e tecnici possano lavorare in perfetta sintonia.
  • Ragionamento e recupero: watsonx.ai fornisce LLM ed embedding, mentre pgvector su IBM Databases for PostgreSQL consente la ricerca vettoriale basata sui contenuti aziendali di UNACEM (SharePoint, manuali OneDrive, asset Excel come "Club Ferretero"), archiviati in IBM Cloud Object Storage.
  • Runtime di integrazione: i microservizi IBM Code Engine gestiscono embedding, storage delle conversazioni, adattatori di canale e hook API in sistemi operativi come lo stato degli ordini e le code degli impianti.
  • Operazioni e governance: AgentOps in Orchestrate supporta il monitoraggio, la governance e la gestione del ciclo di vita degli agenti durante il passaggio dalla fase pilota alla scalabilità.

L'architettura consente a UNACEM di combinare agenti predefiniti e personalizzati, riutilizzare un catalogo di strumenti (API e automazioni) e utilizzare modelli IBM e di terze parti tramite watsonx.ai e l'AI Model Gateway. Questo metodo preserva la libertà di scelta ed evita di rimanere vincolati a soluzioni preesistenti man mano che le esigenze si evolvono. Questa apertura è un modello di integrazione che accelera ogni caso d'uso successivo e permette una scalabilità futura.

Architettura di Cloud Integration con diagramma di flusso utente e app che illustra un'architettura di Cloud Integration che collega gli utenti tramite browser, portale web e WhatsApp a vari servizi cloud e applicazioni upstream, evidenziando il flusso di dati e le interazioni di sistema

Il risultato: una riduzione del 40% dei tempi di attesa e un nuovo modello operativo

Il primo agente logistico di UNACEM, esposto tramite WhatsApp, ha ridotto i tempi di attesa dei conducenti al cancello dello stabilimento durante il ritiro del cemento fino al 40%.¹ Questo cambiamento ha alleviato la congestione in loco, aumentato il carico giornaliero e migliorato l'affidabilità dell'ETA per i clienti: tutti risultati che, secondo Pérez, riflettono il valore che deriva dall'aver consentito azioni più rapide e affidabili al margine operativo.

Ma la lezione più profonda è architettonica: la vittoria non è l'assistente o il bot: è il blueprint. Con Orchestrate, il team GBS di UNACEM può replicare valore attraverso una pipeline di agenti (richieste di accesso IT, procurement e offerte, sintesi automatiche di ordini e acquisti, casi d'uso dell'help desk e altro ancora).

Estensione alla sicurezza: "Chiedi alla sicurezza" come agente di alto valore

Il passo successivo nella roadmap di UNACEM è Ask Safety, un agente che applica la stessa architettura agli EHS (Ambiente, Salute e Sicurezza), in cui la riduzione del rischio e la conformità sono non negoziabili.

Cosa fa:

  • Fornisce indicazioni interattive sulla sicurezza sull'uso dei DPI, sulla gestione di macchinari pesanti, forni e sui protocolli di incidenti.
  • Consente valutazioni rapide per confermare la formazione e la conformità e risponde a domande procedurali in modo colloquiale.
  • Invia avvisi via e-mail per le azioni richieste e genera KPI di utilizzo e report per i leader.

Come funziona:

  • Canali: web e WhatsApp per venire incontro ai lavoratori con interfacce familiari.
  • Orchestrazione: Orchestrate coordina attività in più fasi, come la guida delle liste di controllo e la registrazione dei completamenti.
  • Knowledge grounding: i manuali e le procedure di sicurezza in OneDrive o SharePoint sono incorporati in PostgreSQL o pgvector e memorizzati in IBM Cloud Object Storage, con i modelli watsonx.ai che supportano il recupero semantico.
  • Servizi di runtime: Code Engine gestisce gli embedding, lo storage delle conversazioni e l'integrazione con i sistemi di sicurezza interni.

Apertura nella pratica. Orchestrate permette a UNACEM di combinare agenti preconfezionati e personalizzati, riutilizzare un catalogo di strumenti e integrare modelli IBM o di terze parti senza riscrivere l'agente, garantendo che le linee guida di sicurezza rimangano accurate, aggiornate e portatili.

Responsabile per design. Le risposte di Ask Safety si basano su procedure documentate e il comportamento degli agenti è governato da AgentOps, misure di sicurezza critiche quando le linee guida influiscono sul benessere dei lavoratori.

La conclusione: cosa dovrebbero imparare i leader aziendali dal caso d'uso di UNACEM

Gli agenti sono la prima tecnologia in grado di ridurre la latenza operativa su larga scala. Le dashboard informano. I workflow tracciano le linee guida. Gli agenti agiscono, colmando il divario tra insight ed esecuzione.

L'adozione segue il canale. Portare l'esperienza su WhatsApp ha eliminato le attriti per i conducenti, accelerato l'adozione e portato valore immediato. Lo stesso principio si applica a qualsiasi ruolo in prima linea: incontrare gli utenti dove già lavorano per ottenere un impatto più rapido.

La velocità aumenta quando le organizzazioni iniziano in piccolo e agiscono rapidamente. UNACEM si concentrava su vittorie rapide che potessero essere impiegate rapidamente, testate in condizioni reali e iterate continuamente. Questo approccio di "imparare facendo" ha ridotto i rischi, rafforzato la fiducia interna e creato lo slancio necessario per una più ampia adozione.

Per vincere su larga scala servono modelli collaudati, non progetti pilota. Un livello di orchestrazione aperto che tollera un patrimonio ibrido e applica pratiche responsabili come governance, lineage e risposte fondate, consente di spostare rapidamente senza perdere il controllo. Questa base permette ai team di scalare da un singolo agente a un portfolio di agenti, ottenendo rapidamente successi fin da subito ed evitando di dover cambiare piattaforma in seguito.

Il quadro generale: l'agentic AI come prossimo sistema operativo aziendale

La mossa di UNACEM segnala una verità più ampia del settore: l'agentic AI diventerà il sistema operativo della produttività aziendale, uno strato di coordinamento che unifica persone, dati, modelli, API, strumenti e decisioni in workflow che vengono eseguiti ovunque avvenga il lavoro.

IBM watsonx Orchestrate fornisce questo livello di pensiero, pianificazione, routing e riflessione attraverso un portfolio di agenti, integrandosi con i sistemi e i modelli esistenti in modo aperto, ibrido e responsabile.

UNACEM mostra come arrivarci: inizia con un collo di bottiglia ad alto impatto, espone gli agenti in canali familiari e costruisci su un fabric di integrazione aperto che funziona su strutture ibride e mantiene le interazioni responsabili basandole sulla conoscenza aziendale. È così che trasformi il tempo di coda in tempo di valore, ripetutamente.

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Prova watsonx Orchestrate in azione

Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

Note a piè di pagina

1 Fonte: metriche interne delle prestazioni IT di GBS, convalidate tramite conferma scritta con la leadership IT di UNACEM, incluso il responsabile IT.