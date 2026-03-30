Come una potenza industriale, UNACEM, ha modernizzato le operazioni con l'agentic AI

Adottando un modello operativo di agentic AI con watsonx Orchestrate, UNACEM ha trasformato un persistente collo di bottiglia logistico in una base scalabile per la produttività aziendale.
Le innovazioni in termini di produttività non deriveranno da un maggior numero di dashboard, di app o da una maggiore automazione tradizionale. Al contrario, deriveranno da agenti autonomi e orientati agli obiettivi, in grado di comprendere il contesto, coordinare il lavoro tra i diversi sistemi e interagire con gli utenti laddove si svolge il lavoro.
Poche aziende illustrano questo cambiamento in modo più chiaro di UNACEM, un gruppo industriale con sede in Perù. Il gruppo opera in cinque paesi (Perù, Ecuador, Cile, Colombia e Stati Uniti) e conta oltre 40 filiali nei settori del cemento, aggregati, calcestruzzo e produzione di energia. Il loro percorso mostra cosa accade quando un'operazione industriale tradizionale adotta un modello operativo di agentic AI, non come un salto tecnologico, ma come un'evoluzione pragmatica e basata sul ROI del lavoro quotidiano.
Per anni, le imprese industriali hanno cercato di ottenere più output da operazioni complesse aggiungendo automazioni incrementali. Il problema non è più la mancanza di sistemi o dati: è il costo legato al coordinamento che chiede alle persone di navigare manualmente in quei sistemi, passo dopo passo, turno dopo turno.
UNACEM ha affrontato questo problema in uno dei suoi colli di bottiglia più visibili: la catena di consegna del cemento presso il suo impianto di Lima. Qui, i conducenti dei camion potevano dover aspettare tre ore o anche di più per il prelievo e la preparazione degli ordini, creando lunghe code, limitando la produttività giornaliera e ritardando i tempi di consegna previsti per i clienti del settore edile. Roy Pérez, Vice President of IT di UNACEM, ha definito chiaramente il mandato: ridurre la latenza senza aggiungere attriti per gli utenti in prima linea, un vincolo che, come ha sottolineato, richiedeva di ripensare il modo in cui le decisioni e le azioni fluivano tra i sistemi.
Il team IT Global Business Services (GBS) di UNACEM, sotto la guida di Pérez e in collaborazione con IBM e con il partner di consulenza EXISOFT, specialista in Business Process Management, ha riformulato la sfida: e se ogni operatore avesse un membro del team digitale in grado di pianificare, ragionare ed eseguire il lavoro tra i sistemi, attraverso una conversazione naturale?
Questo approccio ha portato all'agentic AI e all'adozione di IBM watsonx Orchestrate come struttura portante dell'orchestrazione:
Lo stack di UNACEM mostra come appare nella pratica l'agentic AI "enterprise-ready":
L'architettura consente a UNACEM di combinare agenti predefiniti e personalizzati, riutilizzare un catalogo di strumenti (API e automazioni) e utilizzare modelli IBM e di terze parti tramite watsonx.ai e l'AI Model Gateway. Questo metodo preserva la libertà di scelta ed evita di rimanere vincolati a soluzioni preesistenti man mano che le esigenze si evolvono. Questa apertura è un modello di integrazione che accelera ogni caso d'uso successivo e permette una scalabilità futura.
Il primo agente logistico di UNACEM, esposto tramite WhatsApp, ha ridotto i tempi di attesa dei conducenti al cancello dello stabilimento durante il ritiro del cemento fino al 40%.¹ Questo cambiamento ha alleviato la congestione in loco, aumentato il carico giornaliero e migliorato l'affidabilità dell'ETA per i clienti: tutti risultati che, secondo Pérez, riflettono il valore che deriva dall'aver consentito azioni più rapide e affidabili al margine operativo.
Ma la lezione più profonda è architettonica: la vittoria non è l'assistente o il bot: è il blueprint. Con Orchestrate, il team GBS di UNACEM può replicare valore attraverso una pipeline di agenti (richieste di accesso IT, procurement e offerte, sintesi automatiche di ordini e acquisti, casi d'uso dell'help desk e altro ancora).
Il passo successivo nella roadmap di UNACEM è Ask Safety, un agente che applica la stessa architettura agli EHS (Ambiente, Salute e Sicurezza), in cui la riduzione del rischio e la conformità sono non negoziabili.
Cosa fa:
Come funziona:
Apertura nella pratica. Orchestrate permette a UNACEM di combinare agenti preconfezionati e personalizzati, riutilizzare un catalogo di strumenti e integrare modelli IBM o di terze parti senza riscrivere l'agente, garantendo che le linee guida di sicurezza rimangano accurate, aggiornate e portatili.
Responsabile per design. Le risposte di Ask Safety si basano su procedure documentate e il comportamento degli agenti è governato da AgentOps, misure di sicurezza critiche quando le linee guida influiscono sul benessere dei lavoratori.
Gli agenti sono la prima tecnologia in grado di ridurre la latenza operativa su larga scala. Le dashboard informano. I workflow tracciano le linee guida. Gli agenti agiscono, colmando il divario tra insight ed esecuzione.
L'adozione segue il canale. Portare l'esperienza su WhatsApp ha eliminato le attriti per i conducenti, accelerato l'adozione e portato valore immediato. Lo stesso principio si applica a qualsiasi ruolo in prima linea: incontrare gli utenti dove già lavorano per ottenere un impatto più rapido.
La velocità aumenta quando le organizzazioni iniziano in piccolo e agiscono rapidamente. UNACEM si concentrava su vittorie rapide che potessero essere impiegate rapidamente, testate in condizioni reali e iterate continuamente. Questo approccio di "imparare facendo" ha ridotto i rischi, rafforzato la fiducia interna e creato lo slancio necessario per una più ampia adozione.
Per vincere su larga scala servono modelli collaudati, non progetti pilota. Un livello di orchestrazione aperto che tollera un patrimonio ibrido e applica pratiche responsabili come governance, lineage e risposte fondate, consente di spostare rapidamente senza perdere il controllo. Questa base permette ai team di scalare da un singolo agente a un portfolio di agenti, ottenendo rapidamente successi fin da subito ed evitando di dover cambiare piattaforma in seguito.
La mossa di UNACEM segnala una verità più ampia del settore: l'agentic AI diventerà il sistema operativo della produttività aziendale, uno strato di coordinamento che unifica persone, dati, modelli, API, strumenti e decisioni in workflow che vengono eseguiti ovunque avvenga il lavoro.
IBM watsonx Orchestrate fornisce questo livello di pensiero, pianificazione, routing e riflessione attraverso un portfolio di agenti, integrandosi con i sistemi e i modelli esistenti in modo aperto, ibrido e responsabile.
UNACEM mostra come arrivarci: inizia con un collo di bottiglia ad alto impatto, espone gli agenti in canali familiari e costruisci su un fabric di integrazione aperto che funziona su strutture ibride e mantiene le interazioni responsabili basandole sulla conoscenza aziendale. È così che trasformi il tempo di coda in tempo di valore, ripetutamente.
1 Fonte: metriche interne delle prestazioni IT di GBS, convalidate tramite conferma scritta con la leadership IT di UNACEM, incluso il responsabile IT.