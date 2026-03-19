Guardium per identità non umane nell'era dell'agentic AI

Come Guardium protegge i dati strutturati, non strutturati e semi-strutturati quando i tuoi utenti in più rapida crescita non sono umani.
Le organizzazioni si affidano da tempo alle identità non umane (NHI) — credenziali, presidi di servizio, account bot — per alimentare i workflow automatizzati che fanno funzionare l'azienda. Nella maggior parte delle aziende, le NHI superano già gli utenti umani di circa 45 a 1.
Ciò che è cambiato è la natura di questi attori non umani. Le NHI sono tradizionalmente state statiche: account di servizio di lunga durata, chiavi API persistenti e ruoli IAM permanenti che ruotano raramente, con rischi come credenziali obsolete e permessi sovraccaricati. Ma l'agentic AI sta generando un'ondata di NHI dinamiche: token di breve durata, credenziali di sessione e identità generate dagli agenti create rapidamente. Queste NHI dinamiche sono effimere, ad alto volume e molto più difficili da tracciare.
Un agente non si limita a eseguire una query pianificata: scopre dinamicamente i dati, attraversa i repository e agisce su ciò che trova, il tutto alla velocità della macchina, con credenziali che possono esistere solo per pochi minuti. Guardium monitora sia le NHI statiche che quelle dinamiche, ma la sfida è diversa per ciascuno: le NHI statiche richiedono governance del ciclo di vita e l'applicazione della rotazione, mentre le NHI dinamiche richiedono un baselining comportamentale in tempo reale su larga scala per cui gli strumenti legacy non sono mai stati progettati.
I dati sono il carburante che guida l'AI e i sistemi agentivi li consumano a un volume senza precedenti, velocità e autonomia, leggendo record sensibili, combinando fonti per generare output e inviando informazioni nei modelli e nei workflow a valle.
La domanda si è evoluta da "Chi ha accesso?" a "Cosa fa l'agente con i dati, dove li invia e possiamo fidarci del risultato?" IBM Guardium è progettato appositamente per questa sfida: monitoraggio continuo e in tempo reale di ogni interazione di dati, umana o macchina, attraverso archivi strutturati, non strutturati e semi-strutturati.
I sistemi di agentic AI non accedono direttamente ai dati, ma operano tramite credenziali NHI: account di servizio, chiavi API, ruoli IAM e certificati. Queste credenziali si collegano a database strutturati come PostgreSQL, memorizzare semi-strutturati come MongoDB e Kafka e repository non strutturati come S3 e SharePoint. Guardium si trova sotto tutti e tre, analizza le SQL Query, acquisisce i protocolli NoSQL e effettua la registrazione degli accessi a livello di oggetto in tempo reale, applicando le politiche, stabilendo linee di base comportamentali, rilevando le vulnerabilità e attivando risposte automatiche prima che si verifichino danni.
Senza un monitoraggio dell'attività dati calibrato per l'accesso alla velocità della macchina, i rischi sono concreti e immediati:
Ognuno di questi scenari corrisponde direttamente all'architettura sopra riportata. Gli agenti sono legittimi. Le credenziali sono autorizzate. I modelli di accesso sono il problema, e solo il monitoraggio continuo dell'attività dati li rileva
Inizia mappando ogni storage dei dati e la sua attuale copertura di monitoraggio: le lacune costituiranno la tua lista di priorità. Inventaria tutte le NHI con accesso a dati sensibili. Successivamente distribuisci Guardium in storage strutturati, non strutturati e semi-strutturati per stabilire le basi comportamentali NHI, applicare politiche consapevoli della sensibilità e colmare le lacune di visibilità che l'agentic AI sta rapidamente ampliando.
Le organizzazioni che costruiscono questa base ora saranno quelle che distribuiranno un'agentic AI su larga scala, con la fiducia, la governance e la conformità richieste dai stakeholder e dalle autorità di regolamentazione.