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Guardium per identità non umane nell'era dell'agentic AI

Come Guardium protegge i dati strutturati, non strutturati e semi-strutturati quando i tuoi utenti in più rapida crescita non sono umani.

Pubblicato il 19 marzo 2026

Le organizzazioni si affidano da tempo alle identità non umane (NHI) — credenziali, presidi di servizio, account bot — per alimentare i workflow automatizzati che fanno funzionare l'azienda. Nella maggior parte delle aziende, le NHI superano già gli utenti umani di circa 45 a 1.

Ciò che è cambiato è la natura di questi attori non umani. Le NHI sono tradizionalmente state statiche: account di servizio di lunga durata, chiavi API persistenti e ruoli IAM permanenti che ruotano raramente, con rischi come credenziali obsolete e permessi sovraccaricati. Ma l'agentic AI sta generando un'ondata di NHI dinamiche: token di breve durata, credenziali di sessione e identità generate dagli agenti create rapidamente. Queste NHI dinamiche sono effimere, ad alto volume e molto più difficili da tracciare.

La sfida: fidarsi del risultato

Un agente non si limita a eseguire una query pianificata: scopre dinamicamente i dati, attraversa i repository e agisce su ciò che trova, il tutto alla velocità della macchina, con credenziali che possono esistere solo per pochi minuti. Guardium monitora sia le NHI statiche che quelle dinamiche, ma la sfida è diversa per ciascuno: le NHI statiche richiedono governance del ciclo di vita e l'applicazione della rotazione, mentre le NHI dinamiche richiedono un baselining comportamentale in tempo reale su larga scala per cui gli strumenti legacy non sono mai stati progettati.

I dati sono il carburante che guida l'AI e i sistemi agentivi li consumano a un volume senza precedenti, velocità e autonomia, leggendo record sensibili, combinando fonti per generare output e inviando informazioni nei modelli e nei workflow a valle.

La domanda si è evoluta da "Chi ha accesso?" a "Cosa fa l'agente con i dati, dove li invia e possiamo fidarci del risultato?" IBM Guardium è progettato appositamente per questa sfida: monitoraggio continuo e in tempo reale di ogni interazione di dati, umana o macchina, attraverso archivi strutturati, non strutturati e semi-strutturati.

Come funziona: dall'agente allo storage dei dati fino a Guardium

Diagramma Come funziona: dall'agente allo storage dei dati fino a Guardium

I sistemi di agentic AI non accedono direttamente ai dati, ma operano tramite credenziali NHI: account di servizio, chiavi API, ruoli IAM e certificati. Queste credenziali si collegano a database strutturati come PostgreSQL, memorizzare semi-strutturati come MongoDB e Kafka e repository non strutturati come S3 e SharePoint. Guardium si trova sotto tutti e tre, analizza le SQL Query, acquisisce i protocolli NoSQL e effettua la registrazione degli accessi a livello di oggetto in tempo reale, applicando le politiche, stabilendo linee di base comportamentali, rilevando le vulnerabilità e attivando risposte automatiche prima che si verifichino danni.

Casi d'uso: 3 esempi di cosa può andare storto senza monitoraggio

Senza un monitoraggio dell'attività dati calibrato per l'accesso alla velocità della macchina, i rischi sono concreti e immediati:

  • Un agente HR con un account di servizio obsoleto legge silenziosamente 10.000 record dei dipendenti in pochi minuti. Nessun avviso perché la soglia è stata ottimizzata per i volumi di query umane. I dati salariali, i SSN e le valutazioni delle prestazioni sono ora nel contesto dell'agente, e potenzialmente nei suoi output.
  • Un code agent copia le credenziali del database di produzione in un ambiente di staging mentre automatizza una distribuzione. Le credenziali rimangono non rotate in un archivio meno protetto, creando una backdoor che bypassa ogni controllo di accesso nel database di produzione.
  • Un agente di ricerca estrae informazioni riservate sulla concorrenza da una libreria SharePoint, le combina con i dati CRM di PostgreSQL e scrive un report sintetizzato in una raccolta MongoDB condivisa. I dati sensibili hanno superato tre limiti di sicurezza in pochi secondi, senza alcuna traccia di controllo che colleghi i movimenti.

Ognuno di questi scenari corrisponde direttamente all'architettura sopra riportata. Gli agenti sono legittimi. Le credenziali sono autorizzate. I modelli di accesso sono il problema, e solo il monitoraggio continuo dell'attività dati li rileva

IBM Guardium Shadow AI Database
Dashboard Guardium che mostra attività NHI unificata tra storage dei dati strutturati, non strutturati e semi-strutturati. Dashboard Guardium che mostra attività NHI unificata tra storage dei dati strutturati, non strutturati e semi-strutturati.

La soluzione: mappa e monitora i tuoi dati

Inizia mappando ogni storage dei dati e la sua attuale copertura di monitoraggio: le lacune costituiranno la tua lista di priorità. Inventaria tutte le NHI con accesso a dati sensibili. Successivamente distribuisci Guardium in storage strutturati, non strutturati e semi-strutturati per stabilire le basi comportamentali NHI, applicare politiche consapevoli della sensibilità e colmare le lacune di visibilità che l'agentic AI sta rapidamente ampliando.

Le organizzazioni che costruiscono questa base ora saranno quelle che distribuiranno un'agentic AI su larga scala, con la fiducia, la governance e la conformità richieste dai stakeholder e dalle autorità di regolamentazione.

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Devan Shah

Chief Architect - Data Security

Ian Wight

Global Sales Manager - Data Security and AI Governance

IBM

Polly Lau

WW Data Security Global Product Architect

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