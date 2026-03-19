Guardium per identità non umane nell'era dell'agentic AI

Un agente non si limita a eseguire una query pianificata: scopre dinamicamente i dati, attraversa i repository e agisce su ciò che trova, il tutto alla velocità della macchina, con credenziali che possono esistere solo per pochi minuti. Guardium monitora sia le NHI statiche che quelle dinamiche, ma la sfida è diversa per ciascuno: le NHI statiche richiedono governance del ciclo di vita e l'applicazione della rotazione, mentre le NHI dinamiche richiedono un baselining comportamentale in tempo reale su larga scala per cui gli strumenti legacy non sono mai stati progettati.

I dati sono il carburante che guida l'AI e i sistemi agentivi li consumano a un volume senza precedenti, velocità e autonomia, leggendo record sensibili, combinando fonti per generare output e inviando informazioni nei modelli e nei workflow a valle.

La domanda si è evoluta da "Chi ha accesso?" a "Cosa fa l'agente con i dati, dove li invia e possiamo fidarci del risultato?" IBM Guardium è progettato appositamente per questa sfida: monitoraggio continuo e in tempo reale di ogni interazione di dati, umana o macchina, attraverso archivi strutturati, non strutturati e semi-strutturati.