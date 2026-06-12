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Focal Systems: migliorare le prestazioni dei negozi con un sistema operativo di AI retail e dati in tempo reale

Focal Systems mostra come appare l'AI retail quando è costruita su IBM® Confluent come sistema operativo in tempo reale: segnali di inventario e dati di negozio che fluiscono attraverso Kafka e Flink, permettendo ai team di rilevare quando i livelli di inventario sono bassi, di attivare il rifornimento e misurare l'esecuzione in tempo reale.

Pubblicato il 12 giugno 2026

Ogni secondo in cui un prodotto rimane esaurito sullo scaffale, il fatturato si riduce silenziosamente. I clienti se ne vanno a mani vuote e le aziende perdono clienti, oltre a preziosi insight su ciò che sta accadendo sul campo.

Focal Systems ha sviluppato Shelf AI, una soluzione che "vede" continuamente gli scaffali dei negozi, rileva l'esaurimento scorte e aiuta i team a fare rifornimento in tempo, in modo da far trovare i prodotti sugli scaffali quando i clienti ne hanno bisogno.

La missione dell’azienda con sede a San Francisco è quella di modernizzare il retail automatizzando le operazioni nei punti vendita con computer vision, AI e data streaming, al fine di massimizzare la redditività e ridurre al minimo lo spreco alimentare. L'AI non è un componente aggiuntivo: è il motore centrale che alimenta le capacità di intelligenza retail di Focal.

Analizzando le immagini degli scaffali in tempo reale, la soluzione dell'azienda aiuta i negozi a ridurre gli sprechi e ad aumentare le vendite attraverso insight accurati e immediati sulla disponibilità degli scaffali e sull'inventario dei negozi. Focal ottiene questo risultato creando una soluzione semplice e fluida che migliora le prestazioni dei punti vendita con un sistema operativo di AI che utilizza dati in tempo reale di alta qualità su larga scala.

Ogni immagine fornisce diversi dati per guidare le decisioni

Nel retail, la freschezza non riguarda solo i prodotti: è il contesto in tempo reale di cui l'AI ha bisogno per agire immediatamente. Se esiste un contesto che conferisce significato ai dati non elaborati, l'AI di Focal fornisce indicazioni affidabili. Questi dati includono nuove immagini degli scaffali, modifiche ai prodotti e ai planogrammi, dati di inventario e segnali di vendita che fluiscono in modo continuo e vengono elaborati man mano che arrivano.

Il data streaming è ciò che permette alla soluzione di consumare nuove immagini degli scaffali, eseguire inferenze di modello, calcolare aggregati e pubblicare insight e azioni con ritardo minimo. È così che è possibile indirizzare i collaboratori verso la corsia giusta al momento giusto, anziché con ritardi di ore. È anche il modo in cui i responsabili ottengono metriche in tempo reale sulla disponibilità dei prodotti sugli scaffali, utili per prendere decisioni operative che hanno un impatto immediato.

La soluzione integra telecamere con modelli di deep learning per l'intelligence in tempo reale e consiste in quattro componenti principali:

  • Computer vision: telecamere proprietarie discrete, specificamente progettate per le esigenze dell'ambiente retail. Focal è in grado di coprire l'intero punto vendita, catturando immagini di ogni prodotto su ogni scaffale durante la giornata di shopping.
  • Shelf AI: il motore AI proprietario di Focal interpreta i dati acquisiti dalle sue telecamere per identificare i prodotti che sono disponibili, esauriti o in via di esaurimento. Questo approccio permette ai clienti di vedere la vera disponibilità dei prodotti proprio come vedono i loro clienti. Il modello Focal individua disallineamenti tra i planogrammi aziendali e ciò che è o non è sugli scaffali dei punti vendita.
  • Action Tool: Action Tool di Focal mette l'AI avanzata a portata di mano del team del negozio, dando priorità e assegnando compiti in tempo reale per migliorare la conformità, la disponibilità dei prodotti e l'efficienza dei dipendenti. Utilizzando l'app, i dipendenti dei negozi possono aggiornare l'inventario in tempo reale, riducendo lo spreco alimentare e generando ordini più precisi.
  • Impact: Impact è il dashboard di Focal per misurare e gestire i grandi miglioramenti che la computer vision può portare alle operazioni retail: manodopera sprecata, riduzione della durata dell'inventario, recupero delle vendite, compiti completati, conformità applicata e presentabilità migliorata. Impact include Store Walk, la piattaforma immersiva di Focal che permette alla leadership del settore retail di camminare virtualmente nei corridoi di qualsiasi punto vendita, ovunque. Questo strumento consente loro di ottenere una visione completa della disponibilità dei prodotti, della conformità agli scaffali e delle prestazioni operative.

In sintesi, la piattaforma Focal combina telecamere proprietarie montate sugli scaffali, AI avanzata e data streaming in tempo reale per trasformare le operazioni del retail. Le telecamere con computer vision scansionano continuamente gli scaffali e Shelf AI interpreta milioni di immagini ogni giorno. L'app mobile Action Tool guida i collaboratori nel rifornimento delle scorte esaurite, mentre la dashboard Impact offre una visibilità in tempo reale e persino una visione retrospettiva delle condizioni degli scaffali.

Sfide affrontate nella creazione di un sistema operativo retail con AI in tempo reale

Prima che Focal Systems standardizzasse una piattaforma di data streaming gestita, il team ha sviluppato servizi personalizzati e un framework interno che faticava a stare al passo con le rapide esigenze del retail, tra cui:

  • Dati ad alta cardinalità: era difficile elaborare e visualizzare in modo efficiente e tempestivo enormi quantità di dati ad alta cardinalità (per negozio, per telecamera, per immagine).
  • Mancanza di scalabilità: il framework personalizzato presentava problemi con la gestione di un elevato volume di dati in ingresso e di cardinalità, il che stressava le pipeline point-to-point e rendeva inflessibile la gestione aggregata. Questo approccio ha rallentato l'iterazione delle metriche e delle caratteristiche.
  • Necessità di soluzioni gestite e pronte per le imprese: in qualità di team snello, Focal aveva bisogno di una piattaforma gestita e altamente disponibile per accelerare lo sviluppo. Tuttavia, tali soluzioni devono anche offrire una personalizzazione sufficiente per evitare di trasformarsi in punti ciechi dal punto di vista tecnico man mano che la piattaforma cresce. Considerata la collaborazione di Focal con i principali rivenditori aziendali, la compatibilità con le esigenze aziendali e il tempo di attività garantito rappresentavano requisiti imprescindibili.
  • Trovare il giusto equilibrio tra efficienza dei costi ed economia unitaria: l'efficienza dei costi è fondamentale. Le scelte di Focal in materia di architettura e tecnologia vengono sottoposte a un'attenta valutazione alla luce dell'interno modello economico per garantire una crescita sostenibile.

Utilizzo di IBM Confluent come pilastro AI per lo streaming

Un servizio completamente gestito, cloud-native e scalabile era un requisito difficile per Focal, e il ricco sistema di IBM Confluent accelerava il percorso dal prototipo alla produzione senza aumentare il carico operativo. Poiché il team già utilizzava Apache Kafka cloud-native su Confluent Cloud, questo ha reso semplice abilitare Apache Flink serverless insieme allo stack esistente.

  • Backbone di streaming basato sugli eventi: Kafka on Confluent è il livello di comunicazione tra le fasi della pipeline AI/ML e i servizi nel flusso di elaborazione delle immagini.
  • Elaborazione dei flussi con Flink: Focal calcola le metriche per negozio e per telecamera in tempo reale con Flink SQL e astrazioni di tabelle mappate sugli argomenti Kafka.
  • Connettori e governance: l'architettura si basa su connettori per i dissipatori operativi (ad esempio, MongoDB) e per il trasferimento di dati curati in Snowflake. Governance e catalogazione sono importanti poiché Focal espande i dataset e i team che interagiscono con essi.

Il grafico mostra l'architettura a colpo d'occhio:

Diagramma dell'architettura di Customer Focal Systems

A livello elevato, ecco come i dati passano dallo scaffale dei negozi all'intelligence attuabile:

Ingestion

I dati retail vengono acquisiti tramite API in MySQL e trasmessi in streaming nei topic di Kafka. Questi includono immagini degli scaffali (e metadati associati), aggiornamenti dei prodotti, livelli di inventario, dati di vendita e altro ancora dalla pipeline di computer vision.

Computer vision e inferenza

‎Gli LLM e i modelli ML proprietari di Focal funzionano su GCP (riquadro rosa nel diagramma ad arco sopra). Le caratteristiche e le rilevazioni dell'immagine (ad esempio presenza del prodotto, lacune, elementi spostati) vengono estratte e pubblicate su argomenti Kafka, quindi elaborate con Flink.

Elaborazione in tempo reale dei flussi di dati per renderli AI-ready

‎Sebbene la pipeline principale sia l'elaborazione delle immagini, la soluzione elabora anche dati provenienti da prodotti, inventario, acquisti e output di inferenza dei modelli. Focal utilizza Flink per calcolare metriche e aggregati in tempo reale, trasformando i rilevamenti in insight sulla disponibilità degli scaffali, eventi di esaurimento scorte e segnali di conformità ai planogrammi. Il livello di streaming funge anche da tessuto di comunicazione a microservizi per la pipeline di elaborazione delle immagini basata sugli eventi.

Le fasi di preparazione dei dati prima dell’elaborazione con l'AI comprendono la rimozione delle informazioni personali identificabili (PII), la mascheratura, l'OCR, l’estrazione di caratteristiche e altre operazioni di pre-elaborazione delle immagini. Queste fasi garantiscono che i dati che raggiungono i modelli e i sistemi a valle siano sia protetti dal punto di vista della privacy che pronti per l’utilizzo da parte dei modelli.

Sink operativi e analitici

Focal salva i risultati operativi a bassa latenza su MongoDB e trasmette in streaming set di dati selezionati a Snowflake a fini di analytics e reportistica. Utilizza inoltre lo streaming per CDC verso data warehouse e data lake, così che i sistemi a valle rimangano aggiornati senza batch ETL.

Memorizza le esperienze Walk e Impact

Le direttive azionabili fluiscono nell'esperienza mobile Store Walk di Focal Systems (guidando il personale nel rifornimento) e si aggregano come metriche Impact per l'efficienza dei negozi e i dashboard di disponibilità degli scaffali.

Tutto sui casi d'uso dell'AI per il retail

Lo stack AI di Focal Systems include più LLM e modelli di ML proprietari. Scegliere il modello giusto per il lavoro, mantenendo interni la proprietà intellettuale critica e l'addestramento, è la cosa più importante.

Le principali applicazioni alimentate da dati in streaming combinati con lo stack AI di Focal Systems sono:

  • Monitoraggio della disponibilità degli scaffali (rilevamento di esaurimenti): l'inferenza continua trasforma i flussi di immagini in segnali affidabili e con timestamp che guidano i workflow di rifornimento in Action Tool.
  • Verifica automatizzata dell'inventario (cycle counting): Focal calcola le discrepanze e individua le tendenze sulla base dei rilevamenti e dei metadati, al fine di ridurre le verifiche manuali e migliorare l’accuratezza.
  • Conformità ai planogrammi e ottimizzazione del merchandising: la soluzione rileva gli articoli fuori posto e i problemi di conformità dal flusso di visione dal vivo e fa emergere le azioni più efficaci.
  • "Viaggio nel tempo" con Store Walk: i team possono rivedere l'aspetto di qualsiasi reparto durante la giornata, con metriche calcolate in tempo reale, perché i dati vengono elaborati e resi disponibili immediatamente, non il giorno successivo.

Impatto aziendale dell'AI in tempo reale per il retail

Il cambiamento più grande è che le decisioni relative al negozio sono guidate dal contesto in tempo reale. Arrivano nuove immagini, il sistema deduce, aggrega e pubblica e gli operatori agiscono. I manager vedono che la stessa verità radicata si riflette in Impact, il tutto al passo con lo stato effettivo del punto vendita.

Questo ciclo virtuoso dipende da un contesto end-to-end fresco e di alta qualità, ed è per questo che lo streaming è al centro dell'architettura. In definitiva, Focal sta realizzando il negozio autogestibile del futuro, basato su un'AI avanzata.

La combinazione di Kafka e Flink gestiti su Confluent consente a Focal di agire con rapidità, semplificare l’architettura di streaming e concentrarsi sulla logica di business anziché sulla gestione dell’infrastruttura. Il team ha sostituito i servizi personalizzati e i framework precedentemente non scalabili con l'elaborazione di flussi Flink SQL e la consegna accelerata, abbassando al contempo la barriera alla produzione.

Dal punto di vista del cliente, Focal consente ai team dei negozi di ricevere direttive tempestive e affidabili tramite Action Tool. Consente inoltre agli stakeholder retail di ottenere insight in tempo reale sulla disponibilità degli scaffali e sull'accuratezza dell'inventario tramite Impact, entrambi alimentati da flussi di dati arricchiti che migliorano gli output. Il risultato è un minor numero di esaurimenti di scorte, una maggiore disponibilità sugli scaffali e una maggiore precisione dell'inventario, rifornimenti e conteggi dei cicli più rapidi e un aumento delle vendite, con meno sprechi e maggiore affidabilità aziendale in ogni punto vendita.

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Tobias Behre

Vice President of Product

Focal Systems

Marcin Stachura

Senior Software Engineer

Focal Systems

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