Focal Systems: migliorare le prestazioni dei negozi con un sistema operativo di AI retail e dati in tempo reale

Focal Systems mostra come appare l'AI retail quando è costruita su IBM® Confluent come sistema operativo in tempo reale: segnali di inventario e dati di negozio che fluiscono attraverso Kafka e Flink, permettendo ai team di rilevare quando i livelli di inventario sono bassi, di attivare il rifornimento e misurare l'esecuzione in tempo reale.
Ogni secondo in cui un prodotto rimane esaurito sullo scaffale, il fatturato si riduce silenziosamente. I clienti se ne vanno a mani vuote e le aziende perdono clienti, oltre a preziosi insight su ciò che sta accadendo sul campo.
Focal Systems ha sviluppato Shelf AI, una soluzione che "vede" continuamente gli scaffali dei negozi, rileva l'esaurimento scorte e aiuta i team a fare rifornimento in tempo, in modo da far trovare i prodotti sugli scaffali quando i clienti ne hanno bisogno.
La missione dell’azienda con sede a San Francisco è quella di modernizzare il retail automatizzando le operazioni nei punti vendita con computer vision, AI e data streaming, al fine di massimizzare la redditività e ridurre al minimo lo spreco alimentare. L'AI non è un componente aggiuntivo: è il motore centrale che alimenta le capacità di intelligenza retail di Focal.
Analizzando le immagini degli scaffali in tempo reale, la soluzione dell'azienda aiuta i negozi a ridurre gli sprechi e ad aumentare le vendite attraverso insight accurati e immediati sulla disponibilità degli scaffali e sull'inventario dei negozi. Focal ottiene questo risultato creando una soluzione semplice e fluida che migliora le prestazioni dei punti vendita con un sistema operativo di AI che utilizza dati in tempo reale di alta qualità su larga scala.
Nel retail, la freschezza non riguarda solo i prodotti: è il contesto in tempo reale di cui l'AI ha bisogno per agire immediatamente. Se esiste un contesto che conferisce significato ai dati non elaborati, l'AI di Focal fornisce indicazioni affidabili. Questi dati includono nuove immagini degli scaffali, modifiche ai prodotti e ai planogrammi, dati di inventario e segnali di vendita che fluiscono in modo continuo e vengono elaborati man mano che arrivano.
Il data streaming è ciò che permette alla soluzione di consumare nuove immagini degli scaffali, eseguire inferenze di modello, calcolare aggregati e pubblicare insight e azioni con ritardo minimo. È così che è possibile indirizzare i collaboratori verso la corsia giusta al momento giusto, anziché con ritardi di ore. È anche il modo in cui i responsabili ottengono metriche in tempo reale sulla disponibilità dei prodotti sugli scaffali, utili per prendere decisioni operative che hanno un impatto immediato.
La soluzione integra telecamere con modelli di deep learning per l'intelligence in tempo reale e consiste in quattro componenti principali:
In sintesi, la piattaforma Focal combina telecamere proprietarie montate sugli scaffali, AI avanzata e data streaming in tempo reale per trasformare le operazioni del retail. Le telecamere con computer vision scansionano continuamente gli scaffali e Shelf AI interpreta milioni di immagini ogni giorno. L'app mobile Action Tool guida i collaboratori nel rifornimento delle scorte esaurite, mentre la dashboard Impact offre una visibilità in tempo reale e persino una visione retrospettiva delle condizioni degli scaffali.
Prima che Focal Systems standardizzasse una piattaforma di data streaming gestita, il team ha sviluppato servizi personalizzati e un framework interno che faticava a stare al passo con le rapide esigenze del retail, tra cui:
Un servizio completamente gestito, cloud-native e scalabile era un requisito difficile per Focal, e il ricco sistema di IBM Confluent accelerava il percorso dal prototipo alla produzione senza aumentare il carico operativo. Poiché il team già utilizzava Apache Kafka cloud-native su Confluent Cloud, questo ha reso semplice abilitare Apache Flink serverless insieme allo stack esistente.
Il grafico mostra l'architettura a colpo d'occhio:
A livello elevato, ecco come i dati passano dallo scaffale dei negozi all'intelligence attuabile:
Ingestion
I dati retail vengono acquisiti tramite API in MySQL e trasmessi in streaming nei topic di Kafka. Questi includono immagini degli scaffali (e metadati associati), aggiornamenti dei prodotti, livelli di inventario, dati di vendita e altro ancora dalla pipeline di computer vision.
Computer vision e inferenza
Gli LLM e i modelli ML proprietari di Focal funzionano su GCP (riquadro rosa nel diagramma ad arco sopra). Le caratteristiche e le rilevazioni dell'immagine (ad esempio presenza del prodotto, lacune, elementi spostati) vengono estratte e pubblicate su argomenti Kafka, quindi elaborate con Flink.
Elaborazione in tempo reale dei flussi di dati per renderli AI-ready
Sebbene la pipeline principale sia l'elaborazione delle immagini, la soluzione elabora anche dati provenienti da prodotti, inventario, acquisti e output di inferenza dei modelli. Focal utilizza Flink per calcolare metriche e aggregati in tempo reale, trasformando i rilevamenti in insight sulla disponibilità degli scaffali, eventi di esaurimento scorte e segnali di conformità ai planogrammi. Il livello di streaming funge anche da tessuto di comunicazione a microservizi per la pipeline di elaborazione delle immagini basata sugli eventi.
Le fasi di preparazione dei dati prima dell’elaborazione con l'AI comprendono la rimozione delle informazioni personali identificabili (PII), la mascheratura, l'OCR, l’estrazione di caratteristiche e altre operazioni di pre-elaborazione delle immagini. Queste fasi garantiscono che i dati che raggiungono i modelli e i sistemi a valle siano sia protetti dal punto di vista della privacy che pronti per l’utilizzo da parte dei modelli.
Sink operativi e analitici
Focal salva i risultati operativi a bassa latenza su MongoDB e trasmette in streaming set di dati selezionati a Snowflake a fini di analytics e reportistica. Utilizza inoltre lo streaming per CDC verso data warehouse e data lake, così che i sistemi a valle rimangano aggiornati senza batch ETL.
Memorizza le esperienze Walk e Impact
Le direttive azionabili fluiscono nell'esperienza mobile Store Walk di Focal Systems (guidando il personale nel rifornimento) e si aggregano come metriche Impact per l'efficienza dei negozi e i dashboard di disponibilità degli scaffali.
Lo stack AI di Focal Systems include più LLM e modelli di ML proprietari. Scegliere il modello giusto per il lavoro, mantenendo interni la proprietà intellettuale critica e l'addestramento, è la cosa più importante.
Le principali applicazioni alimentate da dati in streaming combinati con lo stack AI di Focal Systems sono:
Il cambiamento più grande è che le decisioni relative al negozio sono guidate dal contesto in tempo reale. Arrivano nuove immagini, il sistema deduce, aggrega e pubblica e gli operatori agiscono. I manager vedono che la stessa verità radicata si riflette in Impact, il tutto al passo con lo stato effettivo del punto vendita.
Questo ciclo virtuoso dipende da un contesto end-to-end fresco e di alta qualità, ed è per questo che lo streaming è al centro dell'architettura. In definitiva, Focal sta realizzando il negozio autogestibile del futuro, basato su un'AI avanzata.
La combinazione di Kafka e Flink gestiti su Confluent consente a Focal di agire con rapidità, semplificare l’architettura di streaming e concentrarsi sulla logica di business anziché sulla gestione dell’infrastruttura. Il team ha sostituito i servizi personalizzati e i framework precedentemente non scalabili con l'elaborazione di flussi Flink SQL e la consegna accelerata, abbassando al contempo la barriera alla produzione.
Dal punto di vista del cliente, Focal consente ai team dei negozi di ricevere direttive tempestive e affidabili tramite Action Tool. Consente inoltre agli stakeholder retail di ottenere insight in tempo reale sulla disponibilità degli scaffali e sull'accuratezza dell'inventario tramite Impact, entrambi alimentati da flussi di dati arricchiti che migliorano gli output. Il risultato è un minor numero di esaurimenti di scorte, una maggiore disponibilità sugli scaffali e una maggiore precisione dell'inventario, rifornimenti e conteggi dei cicli più rapidi e un aumento delle vendite, con meno sprechi e maggiore affidabilità aziendale in ogni punto vendita.