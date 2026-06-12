Focal Systems: migliorare le prestazioni dei negozi con un sistema operativo di AI retail e dati in tempo reale

Nel retail, la freschezza non riguarda solo i prodotti: è il contesto in tempo reale di cui l'AI ha bisogno per agire immediatamente. Se esiste un contesto che conferisce significato ai dati non elaborati, l'AI di Focal fornisce indicazioni affidabili. Questi dati includono nuove immagini degli scaffali, modifiche ai prodotti e ai planogrammi, dati di inventario e segnali di vendita che fluiscono in modo continuo e vengono elaborati man mano che arrivano.

Il data streaming è ciò che permette alla soluzione di consumare nuove immagini degli scaffali, eseguire inferenze di modello, calcolare aggregati e pubblicare insight e azioni con ritardo minimo. È così che è possibile indirizzare i collaboratori verso la corsia giusta al momento giusto, anziché con ritardi di ore. È anche il modo in cui i responsabili ottengono metriche in tempo reale sulla disponibilità dei prodotti sugli scaffali, utili per prendere decisioni operative che hanno un impatto immediato.

La soluzione integra telecamere con modelli di deep learning per l'intelligence in tempo reale e consiste in quattro componenti principali:

Computer vision : telecamere proprietarie discrete, specificamente progettate per le esigenze dell'ambiente retail. Focal è in grado di coprire l'intero punto vendita, catturando immagini di ogni prodotto su ogni scaffale durante la giornata di shopping.

telecamere proprietarie discrete, specificamente progettate per le esigenze dell'ambiente retail. Focal è in grado di coprire l'intero punto vendita, catturando immagini di ogni prodotto su ogni scaffale durante la giornata di shopping. Shelf AI : il motore AI proprietario di Focal interpreta i dati acquisiti dalle sue telecamere per identificare i prodotti che sono disponibili, esauriti o in via di esaurimento. Questo approccio permette ai clienti di vedere la vera disponibilità dei prodotti proprio come vedono i loro clienti. Il modello Focal individua disallineamenti tra i planogrammi aziendali e ciò che è o non è sugli scaffali dei punti vendita.

il motore AI proprietario di Focal interpreta i dati acquisiti dalle sue telecamere per identificare i prodotti che sono disponibili, esauriti o in via di esaurimento. Questo approccio permette ai clienti di vedere la vera dei prodotti proprio come vedono i loro clienti. Il modello Focal individua disallineamenti tra aziendali e ciò che è o non è sugli scaffali dei punti vendita. Action Tool : Action Tool di Focal mette l'AI avanzata a portata di mano del team del negozio, dando priorità e assegnando compiti in tempo reale per migliorare la conformità, la disponibilità dei prodotti e l'efficienza dei dipendenti. Utilizzando l'app, i dipendenti dei negozi possono aggiornare l'inventario in tempo reale, riducendo lo spreco alimentare e generando ordini più precisi.

Action Tool di Focal mette l'AI avanzata a portata di mano del team del negozio, dando priorità e assegnando compiti in tempo reale per migliorare la conformità, la disponibilità dei prodotti e l'efficienza dei dipendenti. Utilizzando l'app, i dipendenti dei negozi possono aggiornare l'inventario in tempo reale, riducendo lo spreco alimentare e generando ordini più precisi. Impact : Impact è il dashboard di Focal per misurare e gestire i grandi miglioramenti che la computer vision può portare alle operazioni retail: manodopera sprecata, riduzione della durata dell'inventario, recupero delle vendite, compiti completati, conformità applicata e presentabilità migliorata. Impact include Store Walk , la piattaforma immersiva di Focal che permette alla leadership del settore retail di camminare virtualmente nei corridoi di qualsiasi punto vendita, ovunque. Questo strumento consente loro di ottenere una visione completa della disponibilità dei prodotti, della conformità agli scaffali e delle prestazioni operative.

In sintesi, la piattaforma Focal combina telecamere proprietarie montate sugli scaffali, AI avanzata e data streaming in tempo reale per trasformare le operazioni del retail. Le telecamere con computer vision scansionano continuamente gli scaffali e Shelf AI interpreta milioni di immagini ogni giorno. L'app mobile Action Tool guida i collaboratori nel rifornimento delle scorte esaurite, mentre la dashboard Impact offre una visibilità in tempo reale e persino una visione retrospettiva delle condizioni degli scaffali.