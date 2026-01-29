Cinque modi per ottenere la qualità dei dati con un'architettura Medallion

Medallion Data Architecture (MDA) è il miglior approccio incentrato sulla qualità, progettato per risolvere le sfide significative che le organizzazioni devono affrontare per diventare basate sui dati.

MDA è un modello di progettazione dei dati che organizza i dati in aree distinte e stratificate (Bronzo, Argento e Oro) durante tutto il loro ciclo di vita. Questo ciclo passa dalla data ingestion alla trasformazione dei dati e dall'aggregazione al consumo di dati.

Questo approccio è progettato per superare i limiti dell'integrazione semplice come estrazione, trasformazione e carico (ETL). In questo caso, si dedica troppo tempo alla pulizia dei dati a causa della loro qualità incoerente, il che in ultima analisi ostacola la capacità di estrarre insight fruibili. La struttura stratificata dell'architettura è ciò che migliora progressivamente la qualità e la struttura dei dati, affrontando direttamente le carenze dei metodi tradizionali.