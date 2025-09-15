Trasferimenti di file più rapidi e intelligenti per le PMI: perché ora è il momento di provare IBM Aspera

Grazie alla tecnologia brevettata FASP di IBM®, Aspera elimina i colli di bottiglia nel trasferimento dei file, sfruttando appieno la larghezza di banda disponibile senza sacrificare l'affidabilità o la crittografia.
Quando gestisci una piccola o media impresa (PMI), il tempo è tutto. Che si tratti di consegnare lavori creativi ai clienti, di spostare grandi set di dati tra i team o di condividere file multimediali con partner in tutto il mondo, i ritardi nel trasferimento dei file possono significare scadenze non rispettate e opportunità perse. Metodi tradizionali come e-mail, FTP o persino servizi cloud di livello consumer semplicemente non riescono a tenere il passo con le richieste odierne di velocità, sicurezza e affidabilità.
La maggior parte delle PMI inizia con semplici strumenti di condivisione file che funzionano bene per file piccoli. Ma non appena i file diventano più grandi (video ad alta risoluzione, disegni CAD, immagini mediche o report ricchi di dati), questi strumenti diventano un collo di bottiglia. I caricamenti falliscono, i trasferimenti richiedono ore e la sicurezza diventa un aspetto secondario. La consegna dei file dovrebbe essere semplice come inviare un'e-mail, ma infinitamente più veloce e sicura.
IBM Aspera è progettato per aziende che devono spostare dati di qualsiasi dimensione, su qualsiasi distanza, alla massima velocità consentita dalla rete. Grazie alla tecnologia brevettata FASP di IBM, Aspera elimina i colli di bottiglia nel trasferimento dei file, sfruttando appieno la larghezza di banda disponibile senza sacrificare l'affidabilità o la crittografia.
Per le PMI, questo significa:
Sebbene IBM Aspera goda della fiducia di alcuni dei più grandi marchi del mondo, i suoi benefici si applicano anche alle PMI.
Queste storie dimostrano cosa è possibile fare quando velocità e sicurezza non sono ostacoli, ma vantaggi.
La tecnologia avanzata non è più riservata all'impresa. Con Aspera ora disponibile con uno sconto del 30% sui nuovi abbonamenti mensili e annuali fino al 15 dicembre 2025, le piccole e medie imprese possono adottare gli stessi strumenti potenti utilizzati dai leader del settore, a una frazione del costo.
Questa è la tua occasione per:
Se spostare file di grandi dimensioni ha rallentato la tua attività, è il momento di cambiare. IBM Aspera ti offre la velocità, la sicurezza e la scalabilità di cui hai bisogno, senza i costi aziendali.
Scopri di più su IBM Aspera e richiedi oggi stesso lo sconto del 30%.