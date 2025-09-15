Operazioni di business Gestione degli asset Automazione IT

Trasferimenti di file più rapidi e intelligenti per le PMI: perché ora è il momento di provare IBM Aspera

Pubblicato 15 settembre 2025
Biswadarshi Panda

Product Marketing Manager

Quando gestisci una piccola o media impresa (PMI), il tempo è tutto. Che si tratti di consegnare lavori creativi ai clienti, di spostare grandi set di dati tra i team o di condividere file multimediali con partner in tutto il mondo, i ritardi nel trasferimento dei file possono significare scadenze non rispettate e opportunità perse. Metodi tradizionali come e-mail, FTP o persino servizi cloud di livello consumer semplicemente non riescono a tenere il passo con le richieste odierne di velocità, sicurezza e affidabilità.

Il problema: condivisione file "abbastanza buona"

La maggior parte delle PMI inizia con semplici strumenti di condivisione file che funzionano bene per file piccoli. Ma non appena i file diventano più grandi (video ad alta risoluzione, disegni CAD, immagini mediche o report ricchi di dati), questi strumenti diventano un collo di bottiglia. I caricamenti falliscono, i trasferimenti richiedono ore e la sicurezza diventa un aspetto secondario. La consegna dei file dovrebbe essere semplice come inviare un'e-mail, ma infinitamente più veloce e sicura.

La soluzione: IBM Aspera

IBM Aspera è progettato per aziende che devono spostare dati di qualsiasi dimensione, su qualsiasi distanza, alla massima velocità consentita dalla rete. Grazie alla tecnologia brevettata FASP di IBM, Aspera elimina i colli di bottiglia nel trasferimento dei file, sfruttando appieno la larghezza di banda disponibile senza sacrificare l'affidabilità o la crittografia.

Per le PMI, questo significa:

  • Tempi di consegna più rapidi sui progetti dei clienti
  • Condivisione sicura che mantiene al sicuro i dati sensibili
  • Scalabilità che cresce in base alle esigenze dell'azienda
  • Workflow semplificati che fanno risparmiare tempo e stress al tuo team

Prova sul campo: Fox Sports e Nexus5

Sebbene IBM Aspera goda della fiducia di alcuni dei più grandi marchi del mondo, i suoi benefici si applicano anche alle PMI.

  • Fox Sports: durante eventi importanti come la Coppa del Mondo FIFA, Fox Sports ha utilizzato Aspera per spostare enormi volumi di contenuti trasmessi in diretta quasi in tempo reale. Per un conduttore radiofonico, i secondi contano, e Aspera ha fatto centro. Anche se la tua azienda non trasmette in streaming eventi sportivi in diretta a milioni di persone, la stessa tecnologia garantisce che i file si spostino in modo rapido, affidabile e sicuro, indipendentemente dalle dimensioni.
  • Nexus5: questa agenzia di contenuti creativi cercava un modo per condividere file video di grandi dimensioni con clienti e collaboratori in tutto il mondo. Con Aspera, Nexus5 ha eliminato i ritardi, ha migliorato la collaborazione e ha rispettato le tempistiche dei programmi di produzione. La sua storia rispecchia quella di molte PMI: troppe ore perse in attesa dei caricamenti. Passando ad Aspera, Nexus5 ha guadagnato tempo prezioso e tranquillità.

Queste storie dimostrano cosa è possibile fare quando velocità e sicurezza non sono ostacoli, ma vantaggi.

Perché agire ora: 30% di sconto

La tecnologia avanzata non è più riservata all'impresa. Con Aspera ora disponibile con uno sconto del 30% sui nuovi abbonamenti mensili e annuali fino al 15 dicembre 2025, le piccole e medie imprese possono adottare gli stessi strumenti potenti utilizzati dai leader del settore, a una frazione del costo.

Questa è la tua occasione per:

  • Consegnare i progetti più velocemente
  • Stupire i clienti con trasferimenti di file affidabili e sicuri
  • Libera il tuo team da problemi tecnologici e rallentamenti

Se spostare file di grandi dimensioni ha rallentato la tua attività, è il momento di cambiare. IBM Aspera ti offre la velocità, la sicurezza e la scalabilità di cui hai bisogno, senza i costi aziendali.

Scopri di più su IBM Aspera e richiedi oggi stesso lo sconto del 30%.

