Trasferimenti di file più rapidi e intelligenti per le PMI: perché ora è il momento di provare IBM Aspera

La tecnologia avanzata non è più riservata all'impresa. Con Aspera ora disponibile con uno sconto del 30% sui nuovi abbonamenti mensili e annuali fino al 15 dicembre 2025, le piccole e medie imprese possono adottare gli stessi strumenti potenti utilizzati dai leader del settore, a una frazione del costo.

Questa è la tua occasione per:

Consegnare i progetti più velocemente

Stupire i clienti con trasferimenti di file affidabili e sicuri

Libera il tuo team da problemi tecnologici e rallentamenti

Se spostare file di grandi dimensioni ha rallentato la tua attività, è il momento di cambiare. IBM Aspera ti offre la velocità, la sicurezza e la scalabilità di cui hai bisogno, senza i costi aziendali.

Scopri di più su IBM Aspera e richiedi oggi stesso lo sconto del 30%.