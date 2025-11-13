Intelligenza artificiale Automazione IT

Hybrid cloud pronto per l'impresa: perché i CIO scelgono Red Hat OpenShift Virtualization alimentato dalla metodologia di agentic AI di IBM

Pubblicato 13 novembre 2025
I Chief Investment Officer (CIO) si trovano ad affrontare la sfida di come modernizzarsi rapidamente senza interrompere le operazioni o compromettere la governance. I cloud ibridi promettono agilità e innovazione, ma molte aziende si affidano ancora a workload critici basati su macchine virtuali (VM), che non possono essere facilmente modificati o ritirati. Pertanto, la modernizzazione non consiste nell'abbandonare ciò che funziona, ma nell'integrarlo in modo intelligente.

Red Hat OpenShift Virtualization su Azure Red Hat OpenShift (ARO) è alimentato dall'agentic AI di IBM per la migrazione e modernizzazione delle applicazioni, offrendo ai CIO un percorso unificato e intelligente per evolvere gli ambienti esistenti in un hybrid cloud più agile, sicuro e pronto per il futuro.

Modernizzazione con fiducia, senza compromessi

La maggior parte delle aziende oggi opera in uno stato ibrido, bilanciando applicazioni di lunga data che girano su VM con nuovi workload cloud-native costruiti per container. Per i CIO, questa duplice realtà crea attriti operativi, complessità di governance e visibilità incoerente.

La complessità ibrida è una delle maggiori sfide operative che devono affrontare le organizzazioni IT. Gestire molteplici piattaforme, strumenti e politiche prosciuga produttività e aumenta i costi. E la virtualizzazione tradizionale e le moderne piattaforme container spesso coesistono come silos separati, ognuno con i propri strumenti di gestione, policy e workflow.

Red Hat OpenShift Virtualization on ARO elimina questa divisione, unendo VM e container su una piattaforma Kubernetes di livello aziendale. Le organizzazioni possono eseguire, gestire e scalare entrambi i workload parallelamente senza dover riscrivere o riprogettare le applicazioni. Questo approccio unificato consente un percorso di modernizzazione graduale e a basso rischio, che preserva la continuità aziendale accelerando la trasformazione.

Semplicità operativa: una piattaforma, esperienza unificata

Red Hat OpenShift Virtualization su ARO semplifica anche le operazioni fornendo ai team un modello coerente tra gli ambienti, dal provisioning e patching all'observability e alla scalabilità. Gli ingegneri della piattaforma possono monitorare le prestazioni, automatizzare gli aggiornamenti e applicare la governance da un unico pannello di controllo.

Il vantaggio operativo è evidente: meno parti in movimento, migliore visibilità e risposta più rapida alle esigenze aziendali. In sostanza, consente ai CIO di semplificare le operazioni amplificando l'agilità.

Sicurezza, conformità e governance di livello aziendale

La modernizzazione non deve avvenire a scapito del controllo. Le imprese operano in settori regolamentati dove la residenza dei dati, la gestione degli accessi e la verificabilità non sono negoziabili.

All'interno di Azure Red Hat OpenShift, le aziende ottengono un unico pannello di controllo per orchestrare e governare sia le VM che i container. Gli sviluppatori e i team IT possono utilizzare le stesse pipeline CI/CD, gli stessi framework e le stesse politiche di automazione per tutti i workload. Questa integrazione semplifica le operazioni, migliora la visibilità e garantisce una governance coerente, dall'on-premise ai data center nel cloud di Azure. Per i CIO, ciò significa meno frammentazione operativa, meno strumenti da gestire e una base hybrid cloud più coesa.

Red Hat OpenShift offre automazione guidata da policy, strumenti di sicurezza e conformità basati su SELinux che standardizzano la governance dei workload. Azure Red Hat OpenShift (ARO) aggiunge la forza del portfolio di conformità globale e della gestione delle identità di Microsoft, assicurando l'allineamento aziendale con gli standard del settore.

In aggiunta, i servizi di IBM Consulting forniscono governance direttamente nel processo di modernizzazione, garantendo che i controlli di conformità, le valutazioni dei rischi e le convalide della configurazione avvengano durante la migrazione e non dopo.

Per i CIO, questo modello integrato significa una modernizzazione sicura fin dalla progettazione e conforme per impostazione predefinita.

Accelerazione della migrazione con il metodo di agentic AI di IBM

Sebbene la destinazione, un ambiente ibrido unificato, sia chiara, il percorso per arrivarci è spesso complesso. È qui che il metodo agente di IBM per la migrazione e la modernizzazione delle applicazioni apporta un valore unico.

L'obiettivo primario è spostare le macchine virtuali (VM) con modifiche minime, preservando il sistema operativo, le configurazioni e lo stack di applicazioni. L'agentic AI di IBM utilizza agenti intelligenti e autonomi per analizzare il workload, mappare le dipendenze e identificare strategie di migrazione ottimali per ogni applicazione. Questi agenti basati sul ragionamento apprendono dai dati, dal contesto e dalle migrazioni precedenti per migliorare costantemente le raccomandazioni. Il diagramma spiega questo spostamento e l'accelerazione causata dal metodo AMM agentico.

Quando applicato a Red Hat OpenShift Virtualization su ARO, questo approccio agentico accelera la modernizzazione in tre modi:

  • Valutazione più rapida: identifica rapidamente i workload pronti per la migrazione così come sono, o quelli che necessitano di refactoring e che possono essere containerizzati.
  • Esecuzione più intelligente: automatizza i workflow di migrazione mentre integrando controlli di sicurezza e conformità in tutto il processo.
  • Ottimizzazione continua: utilizza i feedback per mettere a punto l'utilizzo delle risorse, le politiche di governance e le prestazioni dopo la migrazione.

Il risultato è un programma di modernizzazione intelligente, adattivo ed esponenzialmente più veloce, che riduce rischi, attività manuali e costi.

IBM Consulting Advantage (ICA) combina funzionalità di agentic AI con il metodo agentic AMM

Le funzionalità fornite dall'agentic AI devono essere consumabili da sviluppatori, architetti con integratori di sistemi (SI), aziende e CSP o ISV affinché possano davvero fare la differenza. Il metodo agentico per AMM risponde a questa domanda fornendo supporto integrato per la piattaforma di asset appositamente costruita IBM Consulting Advantage (ICA). ICA fornisce una piattaforma centralizzata e sicura per l'assorbimento di tutti gli agenti, asset, servizi e applicazioni di IBM Consulting.

ICA ospita anche piattaforme di sottoinsiemi, che raggruppano asset, assistenti e agenti, che si concentrano su un flusso di funzionalità specifiche, ad esempio migrazione e modernizzazione delle applicazioni.

Come parte dell'ICA, IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) riunisce asset focalizzati sulla migrazione e modernizzazione delle applicazioni. ICA for CT offre un framework unico per il framework Hybrid Cloud Journey, che consente alle organizzazioni di spostare diversi tipi di applicazioni mission-critical nel cloud con coerenza e risultati prevedibili.

Un esempio di asset con capacità di agentic AI alimentati da IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation, e utilizzati dal metodo agentico per AMM, è IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). ICDC è un livello di orchestrazione basato sull'agentic AI che coordina molteplici attività di modernizzazione in tempo reale. Utilizza insight e telemetria dei progetti per dare priorità alle attività, adattare i piani delle ondate di migrazione e ottimizzare l'allocazione delle risorse, funzionando essenzialmente come un "cervello di modernizzazione".

Asset come ICDC fanno parte dell'architettura più ampia di modernizzazione AI-first di IBM e si integrano con altri asset e piattaforme IBM, come watsonx, Cloud Transformation Advisor ecc. Questo approccio aiuta a garantire che ogni iniziativa di modernizzazione sia profondamente intelligente, adattativa e orientata ai risultati.

Con il metodo agentico per la migrazione e la modernizzazione delle applicazioni, IBM unisce un ampio set di strumenti che può supportare l'approccio di migrazione end-to-end, dalla scoperta alla distribuzione, combinando le catene di strumenti IBM e Red Hat. Questo processo è completamente orchestrato da Azure AI Foundry.

La forza della partnership

Dietro questa trasformazione si cela un'alleanza strategica che combina innovazione aperta, scala cloud e fiducia aziendale.

  • Red Hat offre la piattaforma ibrida aperta che collega workload tradizionali e cloud-native.
  • Microsoft Azure offre un'infrastruttura cloud globale e resiliente progettata per la scalabilità e la conformità aziendale.
  • IBM porta con sé competenze nella modernizzazione e il suo approccio all'agentic AI, che consente una migrazione intelligente e accelerata e una gestione del ciclo di vita.

Insieme, questa partnership crea un ecosistema in cui le organizzazioni possono modernizzarsi in modo sicuro, intelligente ed efficiente, dall'infrastruttura alle applicazioni.

Il futuro ibrido: integrare, non sostituire

Il futuro ibrido non consiste nel sostituire i sistemi legacy, ma nell'integrarli in un tessuto più agile, governato e intelligente. Con Red Hat OpenShift Virtualization su ARO, alimentato dall'agentic AI di IBM, i CIO ottengono una piattaforma che si evolve insieme al loro business, unificando workload, assicurando operazioni e accelerando la trasformazione.

Con ARO, Red Hat offre una piattaforma unica in Azure per migrare e modernizzare le applicazioni. L'applicazione migrata a Red Hat OpenShift Virtualization può essere modernizzata nella piattaforma ARO sfruttando progressivamente la maggiore produttività degli sviluppatori offerta da ARO. Pertanto, Azure Red Hat OpenShift Virtualization offre un percorso interessante per le aziende bloccate su piattaforme di virtualizzazione più vecchie e alla ricerca di ottimizzazione dei costi.

Alcuni degli altri benefici interessanti dell'utilizzo di Red Hat OpenShift Virtualization o ARO sono

  • Licenza RHEL integrata con l'abbonamento ARO
  • Riduzione della spesa grazie alla rapida migrazione dei workload a Red Hat OpenShift Virtualization
  • Ampie opzioni per utilizzare i servizi basati su Azure, come AI, sicurezza, piattaforme di dati e analytics
  • Opportunità per gli attuali amministratori di virtualizzazione on-premise di migliorare le competenze Kubernetes richieste

Il metodo agentico di IBM per la migrazione e la modernizzazione delle applicazioni può accelerare significativamente il trasferimento a Red Hat OpenShift Virtualization su ARO. Questo metodo è in grado di offrire risparmi di tempo e costi misurabili, riducendo al contempo i rischi grazie all'automazione basata su AI e a framework comprovati.

Per saperne di più su Red Hat OpenShift Virtualization su Azure, alimentato dalla metodologia di agentic AI di IBM, incontraci allo stand n. 1341 di Microsoft Ignite (18-21 novembre 2025, San Francisco). Per maggiori dettagli visita Ignite.

Vikas Ganoorkar

Global Cloud Migration Practice leader

IBM Consulting

Franklin Koilpillai

Global Cloud Migration & Modernization Architect

IBM Consulting

