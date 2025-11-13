La maggior parte delle aziende oggi opera in uno stato ibrido, bilanciando applicazioni di lunga data che girano su VM con nuovi workload cloud-native costruiti per container. Per i CIO, questa duplice realtà crea attriti operativi, complessità di governance e visibilità incoerente.

La complessità ibrida è una delle maggiori sfide operative che devono affrontare le organizzazioni IT. Gestire molteplici piattaforme, strumenti e politiche prosciuga produttività e aumenta i costi. E la virtualizzazione tradizionale e le moderne piattaforme container spesso coesistono come silos separati, ognuno con i propri strumenti di gestione, policy e workflow.

Red Hat OpenShift Virtualization on ARO elimina questa divisione, unendo VM e container su una piattaforma Kubernetes di livello aziendale. Le organizzazioni possono eseguire, gestire e scalare entrambi i workload parallelamente senza dover riscrivere o riprogettare le applicazioni. Questo approccio unificato consente un percorso di modernizzazione graduale e a basso rischio, che preserva la continuità aziendale accelerando la trasformazione.