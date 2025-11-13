Le funzionalità fornite dall'agentic AI devono essere consumabili da sviluppatori, architetti con integratori di sistemi (SI), aziende e CSP o ISV affinché possano davvero fare la differenza. Il metodo agentico per AMM risponde a questa domanda fornendo supporto integrato per la piattaforma di asset appositamente costruita IBM Consulting Advantage (ICA). ICA fornisce una piattaforma centralizzata e sicura per l'assorbimento di tutti gli agenti, asset, servizi e applicazioni di IBM Consulting.
ICA ospita anche piattaforme di sottoinsiemi, che raggruppano asset, assistenti e agenti, che si concentrano su un flusso di funzionalità specifiche, ad esempio migrazione e modernizzazione delle applicazioni.
Come parte dell'ICA, IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation (ICA for CT) riunisce asset focalizzati sulla migrazione e modernizzazione delle applicazioni. ICA for CT offre un framework unico per il framework Hybrid Cloud Journey, che consente alle organizzazioni di spostare diversi tipi di applicazioni mission-critical nel cloud con coerenza e risultati prevedibili.
Un esempio di asset con capacità di agentic AI alimentati da IBM Consulting Advantage for Cloud Transformation, e utilizzati dal metodo agentico per AMM, è IBM Consulting Delivery Curator (ICDC). ICDC è un livello di orchestrazione basato sull'agentic AI che coordina molteplici attività di modernizzazione in tempo reale. Utilizza insight e telemetria dei progetti per dare priorità alle attività, adattare i piani delle ondate di migrazione e ottimizzare l'allocazione delle risorse, funzionando essenzialmente come un "cervello di modernizzazione".
Asset come ICDC fanno parte dell'architettura più ampia di modernizzazione AI-first di IBM e si integrano con altri asset e piattaforme IBM, come watsonx, Cloud Transformation Advisor ecc. Questo approccio aiuta a garantire che ogni iniziativa di modernizzazione sia profondamente intelligente, adattativa e orientata ai risultati.
Con il metodo agentico per la migrazione e la modernizzazione delle applicazioni, IBM unisce un ampio set di strumenti che può supportare l'approccio di migrazione end-to-end, dalla scoperta alla distribuzione, combinando le catene di strumenti IBM e Red Hat. Questo processo è completamente orchestrato da Azure AI Foundry.