Migliorare l'observability di Instana: risoluzione dei guasti utilizzando un'indagine multi-agentica sugli incidenti

L'indagine multi-agentica sugli incidenti di Instana automatizza l'analisi della causa principale nei moderni sistemi IT aziendali, riducendo i tempi di risoluzione da ore a minuti.
L'agentic AI per l'indagine sugli incidenti esegue autonomamente l'analisi della causa principale e un'indagine più approfondita per trovare il guasto che ha causato l'incidente. Instana analizza automaticamente la topologia del sistema, il tracing distribuito, le metriche delle prestazioni delle applicazioni, i log e gli eventi dell'infrastruttura in parallelo.
Esegue indagini multi-entità, analisi dei servizi e dell'infrastruttura correlati, sfruttando agenti AI collaborativi per l'indagine sugli incidenti di agentic AI e RCA guidata da grafici, consentendo un'identificazione più rapida e accurata della causa principale con il minimo sforzo manuale.
Consideriamo un esempio di come si presenta questa sfida:
Nei tradizionali workflow di risposta agli incidenti, Alex doveva affrontare un processo di indagine che richiedeva molto tempo. Il lavoro richiederebbe di esplorare manualmente decine di servizi e workload Kubernetes, passando da una dashboard all'altra in diversi strumenti di observability, seguendo tracce e log attraverso vari passaggi del grafo delle chiamate e cercando di ricostruire come il guasto si è propagato nel sistema. Anche con una solida piattaforma di observability che fornisca dati di telemetria completi, il carico cognitivo necessario per correlare tutte queste informazioni e identificare la causa principale più probabile potrebbe richiedere ore.
Questa sfida è diventata più acuta man mano che le organizzazioni hanno tentato di accelerare la risposta agli incidenti aggiungendo agenti basati su modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) ai loro stack di observability.
Perché gli agenti LLM generici non risolvono già questo problema? Modelli di agenti popolari come ReAct o "plan-and-act" sembrano allettanti: lasciare che il modello decida cosa interrogare, richiamare gli strumenti e costruire un blocco di appunti per il ragionamento. In pratica, gli scenari SRE e operativi mettono in luce tre problemi complessi:
Gli incidenti generano grandi quantità di dati tra cui tracce, log, metriche, eventi Kubernetes e cronologia delle modifiche. Il riversamento di tutto questo in un'unica finestra contestuale non è scalabile. Troppo poco contesto significa che l'agente perde l'indizio decisivo, mentre troppo contesto significa che i segnali si insabbiano, la latenza e i costi aumentano e il ragionamento si degrada.
Lasciare che l'LLM chiami gli strumenti "liberamente" può portare a comandi o selezioni di cluster errati, argomenti incoerenti con parametri sbagliati (finestre temporali, namespace, filtri) e chiamate ripetute o ridondanti che appesantiscono il contesto e i costi.
Tutto ciò si somma nel corso di indagini a più fasi:
In produzione, non è possibile assegnare a un LLM una superficie I/O aperta. Gli SRE necessitano di un ragionamento verificabile e riproducibile: cosa ha esaminato il sistema? Perché ha deciso che questo nodo era la causa principale? Avremmo la stessa risposta se riavviassimo l'indagine? In altre parole: gli incidenti non sono un problema di chat. Si tratta di un problema di ragionamento strutturato a grafo.
Anche con una solida piattaforma di observability, trovare la causa principale più probabile potrebbe richiedere ore. E i tentativi di "aggiungere semplicemente un agente LLM" allo stack di observability spesso fallivano in modi sottili: sovraccarico di contesto, chiamate di strumenti fragili o ragionamenti opachi di cui nessun SRE voleva fidarsi nel bel mezzo di un'interruzione.
Con IBM Instana, Alex e altri ingegneri dell'affidabilità possono fare qualcosa di diverso: apre l'incidente in Instana, scorre fino alla probabile causa principale e clicca su Esegui indagine.
Nel giro di pochi minuti, l'indagine basata su AI identifica la condizione precisa del guasto, la causa principale che ha scatenato l'incidente e mappa come il guasto si sia propagato nel sistema. Armate di questa diagnosi, le organizzazioni possono ora procedere immediatamente a effettuare le correzioni del problema, riducendo drasticamente il tempo medio di risoluzione (MTTR).
I sistemi moderni sanno già come tutto si connette: i servizi che chiamano altri servizi, i servizi che girano su container, nodi e cluster, e i sistemi includono mappe di configurazione, code, database e dipendenze esterne. Eventi di modifica come distribuzioni, aggiornamenti di configurazione, autoscaling e altro sono tutti tracciati e correlati.
Puoi pensare a questo come a un grafo operativo: i nodi sono entità (servizi, pod, host, configurazioni), gli edge sono relazioni (chiamate, esecuzioni, dipendenze). Gli incidenti non sono picchi isolati; sono guasti che si propagano attraverso questo grafico nel tempo.
Il passaggio chiave è lasciare che il sistema (topologia, guasti, algoritmi causali) guidi l'agente a ragionare in piccoli pezzi ben definiti. Questa è l'idea alla base dell'indagine intelligente di Instana sugli incidenti.
Dal punto di vista dell'incidente, una persona come Alex può vedere un'entità probabile di causa principale già identificata da Instana usando l'AI (vedi blog dettagliato) insieme al contesto applicativo e infrastrutturale di dove si verifica il problema, la topologia e il raggio di esplosione che mostrano diversi servizi e dipendenze colpiti, dettagli sugli errori e grafici di latenza.
Invece di passare manualmente attraverso le dashboard, fa semplicemente clic su Esegui indagine e i risultati iniziano a fluire.
Intelligent Incident Investigation è un nuovo workflow multifase, guidato da grafici e assistito da LLM.
L'indagine sugli incidenti si svolge in quattro fasi, analizzando dati incidentali nel contesto curati da AI causali (cosa ha già scoperto Instana?), analisi degli eventi di modifica (cosa è cambiato intorno all'incidente?), indagine multientità (come si è propagato il guasto?) e report generato dall'AI (quali sono la causa, le evidenze e la correzione più probabili?).
Instana parte dalle entità allertate (nel caso di Alex, l'API di elaborazione dei pagamenti e alcuni servizi a valle), dai candidati attuali alla causa principale e dalla topologia locale che include chiamate a monte/valle, genitori/figli infrastrutturali e risorse correlate.
Invece di inondare il modello con tutta la telemetria, il sistema chiede: "Dato questo incidente, quali entità e relazioni sono più promettenti da ispezionare per prime?" Il controller popola una coda di indagine con queste entità e inizia a recuperare per ciascuna dei pacchetti di contesto limitato: una piccola porzione del grafo entro k-hop attorno all'entità, insieme a log, tracce e metriche pertinenti.
La maggior parte degli SRE si chiede istintivamente: "Cosa è cambiato subito prima che questo esplodesse?" L'indagine automatizza questo passaggio osservando una finestra temporale (ad esempio, da 60 minuti prima a 20 minuti dall'inizio dell'incidente), raccogliendo distribuzioni, modifiche alla configurazione, eventi di scalabilità e altri segnali di cambiamento tra i servizi e infrastrutture rilevanti, e rendendo disponibili i cambiamenti che si allineano in modo più sospetto con l'inizio dell'incidente.
Invece di far scorrere ad Alex le cronologie delle distribuzioni e cercare di allineare le timeline a occhio, è il motore di indagine agentico a effettuare questa correlazione per lei.
È proprio in questa fase che il workflow Exploration Over Graph (EOG) consente a Instana di individuare con precisione il guasto. Per ogni entità nella coda di indagine, il sistema effettua una chiamata allo strumento, raccogliendo pacchetti di prove e chiedendo all'agente: questa entità è una causa principale, un sintomo o le prove sono inconcludenti? Le evidenze suggeriscono che il guasto si propaghi lungo specifici edge (ad esempio, dal servizio A al servizio B, o da un file configurato male a un servizio)? Il sistema aggiorna quindi un sottografo causale che cattura gli edge di propagazione confermati ("il fallimento di A sta causando il fallimento di B") e le entità classificate come cause principali rispetto ai sintomi rispetto a quelle esonerate.
Instana gestisce la coda, assicurandosi che l'LLM veda solo le sezioni di sistema focalizzate e mantenga spiegazioni verificabili e riproducibili. Attraverso diverse iterazioni, l'indagine basata sull'AI identifica la causa principale, ovvero un pool di connessioni configurato in modo errato nel servizio Payment Gateway, e traccia l'intera catena di propagazione del guasto attraverso l'API di elaborazione dei pagamenti fino a tutti i servizi a valle, fornendo azioni correttive concrete.
L'impatto dell'indagine multi-agentica di Instana va oltre i singoli incidenti. Automatizzando la correlazione di topologia, tracce, log, metriche ed eventi di modifica, Instana riduce il tempo necessario per identificare la causa principale da ore a minuti, riducendo direttamente il tempo medio di risoluzione (MTTR). Per le organizzazioni che gestiscono servizi ad alto volume di transazioni, dove ogni minuto di interruzione ha un impatto negativo su fatturato ed esperienza del cliente, questo miglioramento offre un valore aziendale immediato.
I team SRE ricevono spiegazioni coerenti e supportate da prove degli incidenti piuttosto che dati di telemetria non elaborati distribuiti su più dashboard. I dati di observability completi rimangono accessibili per un'indagine più approfondita, quando necessario, ma il sistema fornisce un punto di partenza chiaro che elimina ore di lavoro di correlazione manuale. Poiché l'indagine è verificabile e riproducibile, i team SRE possono validare le conclusioni dell'AI e costruire fiducia nel sistema nel tempo. Il ragionamento è trasparente: quali entità sono state ispezionate, quali prove sono state raccolte e perché un determinato nodo è stato identificato come la causa principale.
Quando l'AI gestisce il lavoro di correlazione che richiede molto tempo durante gli incidenti, i team SRE possono indirizzare gli sforzi verso pratiche proattive di affidabilità come obiettivi di livello di servizio (SLO), gestione del budget degli errori e chaos engineering. Questo passaggio da una gestione reattiva degli incidenti a un approccio proattivo di ingegneria dell'affidabilità migliora la stabilità complessiva del sistema e riduce la frequenza degli incidenti critici.
Nelle valutazioni interne su ITBench, una suite di benchmarking per compiti di automazione IT e incidenti, l'approccio di indagine guidata da grafi di Instana ha prodotto grafi di causa principale più accurati con significativamente meno deviazioni rispetto agli agenti LLM tradizionali in stile ReAct, mantenendo però la dimensione del contesto piccola e il comportamento verificabile. Questa validazione dimostra che l'approccio strutturato e guidato da grafi offre risultati superiori rispetto ai modelli generici di agenti LLM.
Nell'ambito delle nostre funzionalità di Instana Intelligent Incident Investigation basate su AI, così come dell'intera pipeline della probabile causa principale, potrai selezionare Vai a eventi → Incidenti, filtrare gli avvisi intelligenti delle applicazioni con una probabile causa principale e fare clic su Esegui indagine per iniziare un'indagine multi-entità basata su AI
Da lì vedrai: fasi di indagine in streaming in tempo reale, una catena di propagazione dei guasti tra servizi e infrastrutture, e suggerimenti di correzione basati su evidenze su cui puoi agire immediatamente.
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Grazie ai collaboratori Dishant Kaushik, Marc Palaci-Olgun, Shivangi Pathak, Chun-Wah Chung, Adwan Syed, Nevil Kandathil Sintho, Melissa Denby, Paul Watkins e Gopika Murali K.