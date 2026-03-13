Migliorare l'observability di Instana: risoluzione dei guasti utilizzando un'indagine multi-agentica sugli incidenti

I sistemi moderni sanno già come tutto si connette: i servizi che chiamano altri servizi, i servizi che girano su container, nodi e cluster, e i sistemi includono mappe di configurazione, code, database e dipendenze esterne. Eventi di modifica come distribuzioni, aggiornamenti di configurazione, autoscaling e altro sono tutti tracciati e correlati.

Puoi pensare a questo come a un grafo operativo: i nodi sono entità (servizi, pod, host, configurazioni), gli edge sono relazioni (chiamate, esecuzioni, dipendenze). Gli incidenti non sono picchi isolati; sono guasti che si propagano attraverso questo grafico nel tempo.

Il passaggio chiave è lasciare che il sistema (topologia, guasti, algoritmi causali) guidi l'agente a ragionare in piccoli pezzi ben definiti. Questa è l'idea alla base dell'indagine intelligente di Instana sugli incidenti.

Dal punto di vista dell'incidente, una persona come Alex può vedere un'entità probabile di causa principale già identificata da Instana usando l'AI (vedi blog dettagliato) insieme al contesto applicativo e infrastrutturale di dove si verifica il problema, la topologia e il raggio di esplosione che mostrano diversi servizi e dipendenze colpiti, dettagli sugli errori e grafici di latenza.