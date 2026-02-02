IBM ha collaborato con organizzazioni farmaceutiche globali per co-sviluppare e sperimentare Regulate.AI, uno strumento di authoring multi-agente basato sull'agentic AI e progettato per supportare la creazione di documenti normativi scalabili e di alta qualità, adatti ai casi d'uso in diversi settori.
L'authoring normativo rimane una delle attività più complesse e lunghe per la distribuzione dei prodotti sul mercato. I documenti normativi sono grandi, altamente strutturati e soggetti a una revisione rigorosa, e richiedono precisione scientifica e una stretta aderenza alla formattazione e alla conformità.
Poiché i requisiti normativi diventano sempre più complessi, le organizzazioni del settore delle scienze della vita sono sottoposte a una pressione crescente per evadere le richieste più velocemente, mantenendo la qualità, la coerenza e la tracciabilità. Pertanto, accelerare questo processo utilizzando l'AI è diventato un obiettivo prioritario per molte organizzazioni: lo stesso approccio può essere applicato a tutti i settori.
Per rispondere a questa sfida, IBM ha collaborato con organizzazioni farmaceutiche globali per co-sviluppare e pilotare Regulate.AI, il nostro IBM Regulatory Authoring Accelerator. Regulate.AI è uno strumento di authoring multi-agente basato sull'agentic AI e progettato per supportare la creazione di documenti scalabili e di alta qualità nei casi d'uso normativi. La nostra collaborazione è incentrata sullo spostamento dell'AI oltre il proof-of-concept, incorporandola nei workflow quotidiani e reali per l'autorizzazione normativa e progettandola per operare su scala aziendale attraverso molteplici casi d'uso.
Più in generale, nella sua forma attuale, questo acceleratore può essere applicato a un'ampia gamma di casi d'uso del reporting, tra cui la sostenibilità, il reporting finanziario e annuale o lo sviluppo di report scientifici. La flessibilità dello strumento e l'approccio indipendente dai modelli e dagli input ne consentiranno l'utilizzo in tutti i settori.
L'evoluzione del nostro strumento è stata guidata da sessioni di progettazione congiunte e sviluppo iterativo. Questo processo consente a Regulate.AI di adattarsi a diversi approcci di authoring all'interno dell'organizzazione, in base al tipo di documento, alla complessità dei contenuti e alle esigenze degli utenti.
Il nostro strumento offre due approcci: generazione basata su pattern e su template. La stesura basata su pattern offre flessibilità, apprendendo da documenti precedenti come le coppie input-output, permettendo ai modelli di generalizzare su contenuti vari. Tuttavia, per molti casi d'uso normativi e scientifici, un approccio basato su template offre maggiore controllo, scalabilità e coerenza. Attraverso la redazione di strutture predefinite, i template permettono agli utenti di guidare direttamente l'output e applicare gli stessi standard su più tipi di documenti e contesti normativi.
Questo approccio collaborativo garantisce che Regulate.AI non si evolva come uno strumento AI generico, ma come un acceleratore basato sulla realtà delle esigenze dei membri del team di regolamentazione.
La redazione di normative è raramente lineare. I documenti vengono redatti, revisionati, rivisti e perfezionati più volte, spesso da grandi team distribuiti che lavorano con tempistiche serrate. Regulate.AI è stato progettato per supportare questa realtà, permettendo la collaborazione durante tutto il ciclo di vita dell'authoring invece di agire come un plug-in di Word. Può consentire la collaborazione tra gli utenti e i workflow di creazione documentale dell'organizzazione.
L'acceleratore offre esperienze basate sui ruoli, allineate a responsabilità distinte nell'ambito del processo di elaborazione delle norme. Gli amministratori gestiscono le configurazioni, i compositori strutturano e preparano report e modelli, mentre gli autori e i revisori elaborano, commentano e perfezionano i contenuti.
Questo modello basato sui ruoli è essenziale negli ambienti normativi, in cui la proprietà chiara, l'accesso controllato e i passaggi di consegne definiti sono necessari per mantenere la conformità, consentendo ai team di lavorare in parallelo. Bilanciando flessibilità e governance, l'acceleratore supporta una collaborazione efficiente senza compromettere la coerenza o la supervisione.
Le robuste funzionalità di authoring, tra cui controllo delle versioni, commenti, consapevolezza delle dipendenze nelle sezioni dei documenti ed esportazione di report completi, sono altrettanto critiche in un contesto normativo. I documenti normativi tipicamente subiscono più cicli di revisione iterativa, spesso con aggiornamenti in fase avanzata guidati da nuovi dati, feedback o requisiti di presentazione in evoluzione. La consapevolezza delle dipendenze garantisce che le modifiche apportate in una sezione siano riflesse in modo accurato e coerente in tutto il documento, riducendo il rischio di discrepanze e rielaborazioni, un elemento importante per le sottomissioni grandi e complesse.
Queste funzionalità sono state sviluppate e convalidate utilizzando esempi reali di report normativi in una vasta gamma di ambiti delle scienze della vita, sia clinici che non clinici. Questo approccio assicura che lo strumento non solo razionalizzi i processi di scrittura, ove appropriato, ma tenga anche conto delle sfumature, dei controlli e della variabilità insiti nella scrittura normativa. Di conseguenza, Regulate.AI è progettato per scalare tra team e casi d'uso, pur rimanendo riutilizzabile, robusto e adatto alle operazioni.
Al centro di Regulate.AI vi è un insieme di funzionalità basate su AI progettate per ridurre lo sforzo manuale e accelerare il processo di authoring, mantenendo gli umani saldamente aggiornati sul processo decisionale.
Queste funzionalità supportano gli autori durante tutto il ciclo di vita della bozza, aiutandoli a spostare dai dati non elaborati a documenti di alta qualità pronti per la consegna con molto meno sforzo manuale:
Insieme, queste funzionalità aiutano a spostare lo sforzo dell'autore lontano da compiti ripetitivi come la formattazione e la riscrittura, permettendo di dedicare più tempo a revisione, interpretazione e processo decisionale. Questo approccio migliora l'esperienza e la motivazione dell'autore, contrastando il crescente onere amministrativo delle presentazioni normative.
Regulate.AI è stato sviluppato pensando alla distribuzione, progettato per integrarsi nei sistemi normativi esistenti anziché funzionare come strumento autonomo.
Come parte integrante della collaborazione, stiamo sviluppando l'integrazione con piattaforme come Veeva Vault, che informano i percorsi di integrazione e le decisioni tecniche di progettazione. L'acceleratore può supportare l'integrazione con ambienti di storage più ampi, consentendo l'integrazione flessibile dei dati sorgente e la gestione strutturata dei report regolatori.
Mentre l'attuale collaborazione si concentra su specifici casi d'uso, l'architettura sottostante è progettata per scalare e supportare altri tipi di documenti, aree terapeutiche e requisiti organizzativi nel tempo.
Un approccio strutturato ma collaborativo, che combina progettazione congiunta, validazione della fattibilità tecnica e sviluppo iterativo, ha garantito che l'acceleratore rimanga robusto, scalabile e adatto agli ambienti regolamentati.
Regulate.AI viene fornito come parte di Enterprise Advantage, il servizio basato su asset di IBM Consulting per la costruzione, la gestione e la scalabilità di applicazioni agentiche. Creata utilizzando le funzionalità di IBM Consulting Advantage, Regulate.AI è una delle applicazioni agentiche precostituite disponibili nel marketplace Advantage.
Mentre Regulate.AI continua a evolversi, la nostra analisi suggerisce significativi guadagni in termini di efficienza, con il potenziale di ridurre il tempo impiegato dai redattori normativi di oltre il 50-60%.
Oltre all'efficienza, la collaborazione mette in evidenza il valore di applicare la gen AI in modo responsabile, integrandola nei workflow regolamentati, mantenendo la supervisione umana e allineandola strettamente agli standard normativi. Questo approccio consente benefici tangibili preservando qualità, conformità e fiducia.
IBM è impegnata a continuare l'investimento in Regulate.AI e a scalare l'acceleratore attraverso una chiara roadmap di sviluppo e lavorando in partnership con i nostri clienti del settore farmaceutico per l'implementazione in vari casi d'uso. Questo processo comprende l'espansione della copertura su ulteriori tipi di documenti normativi, il miglioramento delle funzionalità di authoring e recensioni, il rafforzamento delle integrazioni (incluse le piattaforme di invio e gestione dei contenuti) e il rafforzamento della soluzione per un lancio più ampio nelle imprese.
Adottando un approccio che adatta lo strumento a ogni caso d'uso e organizzazione, man mano che Regulate.AI matura, è posizionato per diventare una funzionalità ripetibile e scalabile. Consente ai team regolatori di lavorare più rapidamente e con maggiore fiducia, mantenendo al contempo la governance e la qualità richieste negli ambienti regolamentati.