L'authoring normativo rimane una delle attività più complesse e lunghe per la distribuzione dei prodotti sul mercato. I documenti normativi sono grandi, altamente strutturati e soggetti a una revisione rigorosa, e richiedono precisione scientifica e una stretta aderenza alla formattazione e alla conformità.

Poiché i requisiti normativi diventano sempre più complessi, le organizzazioni del settore delle scienze della vita sono sottoposte a una pressione crescente per evadere le richieste più velocemente, mantenendo la qualità, la coerenza e la tracciabilità. Pertanto, accelerare questo processo utilizzando l'AI è diventato un obiettivo prioritario per molte organizzazioni: lo stesso approccio può essere applicato a tutti i settori.

Per rispondere a questa sfida, IBM ha collaborato con organizzazioni farmaceutiche globali per co-sviluppare e pilotare Regulate.AI, il nostro IBM Regulatory Authoring Accelerator. Regulate.AI è uno strumento di authoring multi-agente basato sull'agentic AI e progettato per supportare la creazione di documenti scalabili e di alta qualità nei casi d'uso normativi. La nostra collaborazione è incentrata sullo spostamento dell'AI oltre il proof-of-concept, incorporandola nei workflow quotidiani e reali per l'autorizzazione normativa e progettandola per operare su scala aziendale attraverso molteplici casi d'uso.

Più in generale, nella sua forma attuale, questo acceleratore può essere applicato a un'ampia gamma di casi d'uso del reporting, tra cui la sostenibilità, il reporting finanziario e annuale o lo sviluppo di report scientifici. La flessibilità dello strumento e l'approccio indipendente dai modelli e dagli input ne consentiranno l'utilizzo in tutti i settori.