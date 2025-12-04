Intelligenza artificiale Automazione IT

Computer Gross promuove l'innovazione dell'AI in Italia con IBM® watsonx

Per aiutare l'ecosistema italiano a sviluppare competenze per l'adozione dell'AI responsabile, Computer Gross ha lanciato il watsonx Competence Center, un investimento dedicato a promuovere l'AI generativa nel mercato italiano.

Pubblicato il 4 dicembre 2025
Computer Gross sta aiutando le organizzazioni italiane a spostare dall’interesse all’AI al suo impatto. In questa intervista di IBM TechXchange, l’azienda racconta come watsonx.data e un watsonx Competence Center dedicato stiano preparando i partner in tutta Italia per la prossima era di AI affidabile.

Una partnership costruita per la prossima ondata di AI

Computer Gross è uno dei distributori di soluzioni più affermati in Italia, e collaboratore di lunga data di IBM. Per decenni, l'azienda ha supportato migliaia di organizzazioni italiane nell'adozione di nuove tecnologie e nella modernizzazione dei loro sistemi. Oggi, si concentra esclusivamente sull'AI e sulla base di dati che la rendono utile e affidabile.

A IBM TechXchange 2025, abbiamo parlato con Davide Bagnoli, Team Leader for Cloud and AI presso Computer Gross, di come l'azienda stia aiutando il proprio ecosistema di partner a navigare in questo cambiamento. La nostra conversazione ha evidenziato quanto siano diventati centrali i dati e l'abilitazione delle competenze nel landscape italiano dell'AI.

"Lavoriamo con i dati ogni giorno", ha detto Davide. "Ci forniscono un insight del mercato e ci aiutano a capire dove i nostri partner hanno bisogno di supporto."

Supportare l'ecosistema AI Italiano in rapida crescita

Computer Gross collabora con circa trecento IBM Business Partner in tutta Italia. Questi partner spaziano da grandi integratori di sistemi a piccoli team specializzati, inclusi studi boutique con profonda esperienza in temi come AI, cloud e sicurezza. Indipendentemente dalle loro dimensioni, tutte condividono la stessa sfida: tenere il passo con la tecnologia AI in rapida evoluzione.

Per aiutare l'ecosistema partner italiano a sviluppare le competenze necessarie per adottare AI in modo responsabile, Computer Gross ha creato il watsonx Competence Center. Questo importante investimento interno è dedicato a promuovere l'AI generativa nel mercato italiano. 

La loro missione, secondo le loro stesse parole, è: "promuovere l'utilizzo dell'AI generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo dei caso d'uso allineati ai diversi settori di industria."

Davide ha spiegato come il Competence Center rafforzi la collaborazione all'interno dell'ecosistema: "Se sei un partner piccolo, potresti non avere tutte le competenze per guidare da solo un progetto complesso di AI. Il Competence Center mette in contatto i partner tra loro, in modo che possano condividere competenze e crescere insieme."

Grazie alla formazione strutturata, alle certificazioni e all'accesso diretto alla tecnologia IBM, il centro sta diventando un catalizzatore per la preparazione all'AI in tutta Italia.

watsonx.data come chiave di volta

Man mano che le aziende italiane digitalizzano le loro operazioni, generano enormi volumi di dati attraverso strumenti e formati diversi. La maggior parte delle organizzazioni riconosce il valore di queste informazioni, ma fatica a utilizzarle in modo efficace per AI. Ed è qui che watsonx.data è diventato essenziale per la strategia di Computer Gross.

"watsonx.data riunisce diversi tipi di dati in un formato pronto per l'AI", ha detto Davide. "Evita i silo e ti consente di utilizzare le tue informazioni per progetti concreti."

Con watsonx.data, I partner possono mettere insieme dati strutturati, come database e tabelle di applicazione, e contenuti non strutturati, inclusi documenti, PDF o log, all'interno di un unico ambiente di lakehouse. Questo approccio unificato riduce i silo e la complessità dei dati, migliora la qualità dei dati e crea un percorso coerente verso dati pronti per l'AI in ambienti di cloud ibrido. Semplificando l'accesso, la governance e la preparazione, watsonx.data aiuta i partner ad accelerare l'analytics, l'addestramento dei modelli e lo sviluppo dell'AI con una base di dati affidabile.

Strumenti che si adattano al modo in cui lavorano i team

Davide ha trascorso del tempo nei laboratori pratici di watsonx.data durante TechXchange ed ha evidenziato l'importanza che le piattaforme di AI supportino le diverse preferenze degli utenti. I data scientist spesso preferiscono un'interfaccia visiva chiara, mentre sviluppatori e architetti preferiscono l'automazione e i workflows in riga di comando.

"I diversi professionisti lavorano in modi diversi", ha detto Davide. "watsonx.data offre sia un'interfaccia utente pulita che l'opzione di automatizzare attraverso la riga di comando. I miglioramenti rispetto all'ultimo anno sono stati notevoli".

Questo doppio approccio rende più facile per i partner adottare la piattaforma e integrare l'AI nei loro processi esistenti.

Prepararsi alla prossima ondata: gli agenti AI

Guardando al futuro, Davide crede che gli agenti AI diventeranno un modo potente per automatizzare il lavoro e integrare l'intelligence nelle applicazioni. Ha paragonato il futuro dell'AI al modo in cui è stato costruito il software tradizionale, suddividendo i problemi complessi in parti gestibili che possono essere riutilizzate e adattate. Ma gli agenti hanno bisogno di informazioni affidabili come base.

"I modelli da soli sono giocattoli senza dati validi", ha affermato Davide. "Molte aziende mantengono informazioni tra database e file sharing ma non le utilizzano. Con watsonx.data, tutto si riunisce. A quel punto potrai sbloccarne il valore."

Preparando la base di dati e incoraggiando i partner a esplorare approcci basati su agenti, Computer Gross sta aiutando le aziende italiane a costruire un'AI che sia pratica, scalabile e allineata alle esigenze reali.

Continuare una partnership costruita per il progresso

Computer Gross sta già registrando ottimi risultati grazie ai suoi investimenti nell'IA. L'azienda ha ricevuto il Netcomm Award per l'uso innovativo di IBM watsonx Assistant sulla sua piattaforma commerciale B2B. Questo riconoscimento riflette ciò che può accadere quando l'AI viene applicata con una solida strategia di dati.

Ciò che spicca è l'impegno dell'azienda ad aiutare l'ecosistema italiano a progredire oltre la sperimentazione. Attraverso il watsonx Competence Center, watsonx.data e la stretta collaborazione con IBM, Computer Gross sta costruendo le basi per l'adozione dell'AI affidabile in tutta l'Italia.

L'intervista completa a Davide Bagnoli, riportata di seguito, cattura questo slancio e illustra come l'AI stia dando forma a nuove possibilità per partner e clienti.

