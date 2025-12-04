Computer Gross promuove l'innovazione dell'AI in Italia con IBM® watsonx

Computer Gross collabora con circa trecento IBM Business Partner in tutta Italia. Questi partner spaziano da grandi integratori di sistemi a piccoli team specializzati, inclusi studi boutique con profonda esperienza in temi come AI, cloud e sicurezza. Indipendentemente dalle loro dimensioni, tutte condividono la stessa sfida: tenere il passo con la tecnologia AI in rapida evoluzione.
Per aiutare l'ecosistema partner italiano a sviluppare le competenze necessarie per adottare AI in modo responsabile, Computer Gross ha creato il watsonx Competence Center. Questo importante investimento interno è dedicato a promuovere l'AI generativa nel mercato italiano.
La loro missione, secondo le loro stesse parole, è: "promuovere l'utilizzo dell'AI generativa nel mercato italiano, facilitando lo sviluppo dei caso d'uso allineati ai diversi settori di industria."
Davide ha spiegato come il Competence Center rafforzi la collaborazione all'interno dell'ecosistema: "Se sei un partner piccolo, potresti non avere tutte le competenze per guidare da solo un progetto complesso di AI. Il Competence Center mette in contatto i partner tra loro, in modo che possano condividere competenze e crescere insieme."
Grazie alla formazione strutturata, alle certificazioni e all'accesso diretto alla tecnologia IBM, il centro sta diventando un catalizzatore per la preparazione all'AI in tutta Italia.