Computer Gross promuove l'innovazione dell'AI in Italia con IBM® watsonx

Computer Gross è uno dei distributori di soluzioni più affermati in Italia, e collaboratore di lunga data di IBM. Per decenni, l'azienda ha supportato migliaia di organizzazioni italiane nell'adozione di nuove tecnologie e nella modernizzazione dei loro sistemi. Oggi, si concentra esclusivamente sull'AI e sulla base di dati che la rendono utile e affidabile.

A IBM TechXchange 2025, abbiamo parlato con Davide Bagnoli, Team Leader for Cloud and AI presso Computer Gross, di come l'azienda stia aiutando il proprio ecosistema di partner a navigare in questo cambiamento. La nostra conversazione ha evidenziato quanto siano diventati centrali i dati e l'abilitazione delle competenze nel landscape italiano dell'AI.

"Lavoriamo con i dati ogni giorno", ha detto Davide. "Ci forniscono un insight del mercato e ci aiutano a capire dove i nostri partner hanno bisogno di supporto."