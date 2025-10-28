Se il data lineage funge da mappa, allora la protezione dei dati è la lente di ingrandimento, che rivela esattamente chi ha interagito con i dati lungo il percorso. Guardium registra l'accesso ai dati sensibili, registrando chi li ha visualizzati, quando e da dove. Applica le politiche e l'approccio di accesso meno privilegiato, segnala le attività sospette degli utenti e fornisce report di conformità integrati per GDPR, HIPAA, SOX, PCI-DSS e altro per semplificare i workflow di audit e consentire decisioni rapide sulla conformità.
Insieme, il data lineage e la protezione formano un tessuto di conformità continuo, in cui vengono presi in considerazione il movimento e l'accesso ai dati. Laddove il data lineage mostra il flusso, la protezione dei dati applica le regole, trasformando l'osservazione in protezione.
Guardium Data Protection completa il data lineage all'interno di watsonx.data intelligence concentrandosi su chi accede ai dati, arricchendo la narrativa sulla conformità con l'attività degli utenti e il contesto di controllo. Il risultato è una storia di conformità: flusso più accesso, contesto più controllo.
Usati in combinazione, il data lineage e la protezione riducono i punti ciechi, trasformando le prove di audit in strumenti di conformità end-to-end.