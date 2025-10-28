Per troppo tempo, il data lineage è stato considerato un "optional tecnico". In realtà, è il fondamento del reporting normativo e un fattore chiave per la fornitura di dati affidabili e pronti per l'AI. Il data lineage racconta la storia dei tuoi dati: da dove provengono, come si trasformano e dove vengono utilizzati. Se adeguatamente documentato, trasforma gli audit trail da prove frammentarie in una narrazione chiara e affidabile. Attraverso watsonx.data intelligence, le organizzazioni possono tracciare e comprendere i dati su sistemi cloud, on-premise e ibridi, ottenendo una visione unificata del data lineage e della qualità senza interrompere gli ambienti esistenti

Prendiamo, ad esempio, una delle 25 principali holding finanziarie statunitensi che ha trasformato il suo atteggiamento di conformità adottando il data lineage all'interno di IBM watsonx.data intelligence. Ottenendo una visibilità automatizzata ed end-to-end sui flussi di dati e sui metadati, l'azienda è stata in grado di identificare e monitorare i suoi elementi critici di dati (CDE), semplificare i processi di governance e avviare audit completamente preparati. L'audit interno è tornato senza alcun feedback costruttivo, un segnale potente che l'accuratezza e la tracciabilità dei dati sono ora più forti.

Mettendo al primo posto il data lineage, le organizzazioni possono:

Dimostrare la tracciabilità dei dati durante l'intero ciclo di vita.

durante l'intero ciclo di vita. Rispondere alle domande dei revisori in modo rapido e preciso.

in modo rapido e preciso. Supportare framework come GDPR, SOX, BCBS 239 con flussi di dati verificabili.

come GDPR, SOX, BCBS 239 con flussi di dati verificabili. Rafforzare la fiducia nell'affidabilità dei dati

Questo approccio non si limita alla governance, ma è alla base della fiducia nei dati aziendali. Una volta che conosci la storia, hai bisogno del controllo. La protezione dei dati aggiunge il livello di responsabilità, mostrando esattamente chi ha avuto accesso ai dati, quando e come.