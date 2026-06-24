IBM Confluent ha fornito a Busie una base di data streaming gestita necessaria per costruire una piattaforma orientata agli eventi per gli operatori di autobus charter. Questa piattaforma ha trasformato dati operativi compartimentati in ricerche in tempo reale, preventivi, prezzi, fatturazione e notifiche ai clienti.
I fornitori di trasporti si affidano da tempo a processi manuali per mantenere le loro operazioni fluide. Registri fisici, schedari e operatori del servizio clienti hanno da tempo permesso loro di trasportare le persone dal punto A al punto B in modo sicuro ed efficiente. Sebbene i processi manuali abbiano sostenuto le operazioni di queste aziende per anni, hanno anche impedito loro di scalare.
Questo cambiamento riflette le aspettative dei viaggiatori in autobus di oggi, che desiderano un’esperienza digitale senza interruzioni paragonabile alle loro app mobili preferite come Uber o Lyft. Vogliono poter prenotare un trasporto di gruppo con un clic, con prezzi accurati, stime affidabili dall’arrivo al drop-off e un’esperienza di prenotazione online fluida.
Busie, un’azienda con sede a New York e finalista nella prima startup di data streaming di Confluent, consente ai fornitori di trasporto su terra di offrire questa esperienza ai propri clienti. La loro piattaforma charter offre una soluzione plug-and-play che supporta un processo di prenotazione online end-to-end, rassicurando i clienti charter, riducendo i costi di acquisizione clienti e raddoppiando infine le conversioni di prenotazione.
I fornitori di trasporti possono digitalizzare e semplificare le proprie operazioni, dalle richieste omnicanale alla gestione dell’inventario, dai prezzi dinamici ai pagamenti, dalla pianificazione dinamica dei percorsi basati sui veicoli all’analytics dei clienti. Alla base della loro piattaforma c’è data streaming con IBM Confluent.
Continua a leggere per scoprire come Busie utilizza data streaming per portare servizi digitali ai fornitori di trasporti e perché hanno costruito la loro piattaforma su IBM.
I co-fondatori di Busie, Brady Perry e Louis Bookoff, hanno deciso fin dall'inizio di implementare un'architettura orientata agli eventi per la loro piattaforma charter. Hanno sperimentato un'infrastruttura monolitica durante lo sviluppo iniziale del prodotto, ma presto si è rivelata limitante. Il sistema, strettamente interconnesso, si è rivelato difficile da scalare per raggiungere i volumi di elaborazione previsti, rallentando il rapido sviluppo di nuove caratteristiche della piattaforma.
Sebbene la loro architettura iniziale dei microservizi si basasse fortemente su chiamate API RESTful, riconoscevano l'importanza di stabilire un'infrastruttura dati fondamentale che scalasse e si adattasse al cambiamento delle esigenze nel tempo. Avendo conosciuto il concetto di data streaming tramite le risorse per sviluppatori di IBM Confluent, sapevano che Apache Kafka avrebbe soddisfatto queste esigenze.
In quanto lean startup, non avevano le risorse e le competenze per autogestire efficacemente Kafka, così hanno fatto domanda per il programma startup di Confluent. Il programma offre fino a un anno di crediti gratuiti Confluent Cloud e accesso a esperti interni. È progettato per startup in fase iniziale con casi d'uso innovativi per data streaming.
Con IBM Confluent, Busie è in grado di utilizzare ampi strumenti per sviluppatori, incluso il supporto multilingue, per integrare rapidamente nuovi ingegneri. Possono quindi costruire un'architettura durevole basata sugli eventi per potenziare la loro piattaforma charter sin dal primo giorno. Possono inoltre trarre vantaggio dalle risorse complete e completamente gestite che IBM Confluent fornisce, inclusi connettori efficacemente gestiti, elaborazione di flussi e Schema Registry.
Il percorso di Busie nel data streaming è iniziato con lo sbloccare i dati da database compartimentati. Utilizzavano diversi connettori precostituiti, sia completamente gestiti in IBM cloud Confluent sia autogestiti su AWS ECS con AWS Fargate per collegare dati da 13 database PostgreSQL e MongoDB. I dati in questi DB variavano dalle tabelle dei clienti alle richieste di prezzo, dalle prenotazioni allo stato dei veicoli.
L'unione di questi dati ha abbattuto i silos tra i database e li ha sbloccati per il consumo da parte delle applicazioni a valle.
Con un'architettura di data streaming di base, Busie ha iniziato a creare applicazioni che utilizzavano ulteriori caratteristiche della piattaforma di data streaming di IBM Confluent. La loro applicazione principale, Range Operator Portal, un ERP verticalizzato per il processo di prenotazione di charter end-to-end, è alimentata da un robusto motore di ricerca chiamato "Charter Experience Finder" (ChEF).
ChEF adotta un approccio di elaborazione shift-left, aggregando e arricchendo dati provenienti da fonti eterogenee all'interno di IBM Confluent Cloud per creare un modello dati unificato ottimizzato per ricerca, paginazione e filtraggio. Questo approccio consente agli operatori di trasporto di trovare rapidamente le informazioni di cui hanno bisogno.
La produttività per il caricamento della vista principale nel Range Operator Portal è migliorata del 300%, offrendo un'esperienza digitale più fluida per i clienti. Questo miglioramento è il risultato diretto del loro approccio shift-left al trattamento dei dati.
I clienti di Busie possono inoltre eseguire potenti operazioni di ricerca sui propri dati, trovando le informazioni di cui hanno bisogno più velocemente rispetto a qualsiasi altro prodotto sul mercato. Questa funzionalità consente loro di risparmiare tempo prezioso nelle operazioni quotidiane.
Oltre a questo progresso, Busie ha introdotto funzionalità mai viste prima nel settore. Prezzi dinamici, fatturazione online asincrona, contratti digitali e notifiche in tempo reale (come aggiornamenti sullo stato del charter) sono solo alcune delle innovazioni rese possibili dal data streaming.
È importante sottolineare che Busie può lanciare queste caratteristiche in poche settimane o mesi invece che in anni, grazie all'ampio set di strumenti di IBM Confluent. Possono facilmente integrare nuove fonti di dati nella piattaforma e creare prodotti dati ben strutturati e regolamentati, facilmente individuabili e pronti per l'uso da applicazioni a valle.
In quanto lean startup con risorse limitate, questa funzionalità si è rivelata preziosa per rispondere rapidamente alle richieste dei propri clienti. Ciò ha inoltre permesso loro di sviluppare nuove funzionalità sulla piattaforma di noleggio, consentendo a Busie di gestire volumi di richieste di prezzo pari a milioni di dollari al mese.
Questa funzionalità ha inoltre permesso loro di controllare i costi di data storage. La funzionalità di elaborazione in streaming di IBM Confluent consente di filtrare efficacemente i flussi di dati, limitando il volume di dati che raggiungono i database a valle a quanto strettamente necessario.
Man mano che Busie continua a innovare, prevede di sfruttare ulteriormente le capacità della piattaforma di data streaming di IBM Confluent. L'elaborazione dello streaming con Apache Flink completamente gestito, ad esempio, offre al team diverse opportunità per sviluppare la propria offerta di prodotti. Dashboard di analisi in tempo reale, prezzi basati sul rendimento (cioè prezzi dinamici basati sulla disponibilità di conducenti e veicoli) e la segnalazione in tempo reale della posizione dei veicoli sono solo alcune delle applicazioni di streaming in considerazione.
Il data streaming è fondamentale per la missione di Busie di aiutare i fornitori di trasporti a diventare digitali. Con IBM Confluent come spina dorsale della propria piattaforma di noleggio, Busie fornisce una soluzione plug-and-play su misura per le aziende di trasporto, che il settore tecnologico ha spesso ignorato. Lo streaming, l'elaborazione, la regolamentazione e la condivisione di dati in tempo reale provenienti da più fonti permettono a Busie di offrire una piattaforma completa che gestisce tutto, dalla pianificazione dei preventivi alla pianificazione dinamica dei percorsi.
Con il supporto di IBM Confluent, Busie può sviluppare il proprio prodotto a ritmo sostenuto, promuovendo l'innovazione rapidamente e con risorse limitate. Avendo preso la decisione di basare la propria piattaforma su IBM Confluent Cloud, Busie ha aperto la strada a un successo a lungo termine.