I co-fondatori di Busie, Brady Perry e Louis Bookoff, hanno deciso fin dall'inizio di implementare un'architettura orientata agli eventi per la loro piattaforma charter. Hanno sperimentato un'infrastruttura monolitica durante lo sviluppo iniziale del prodotto, ma presto si è rivelata limitante. Il sistema, strettamente interconnesso, si è rivelato difficile da scalare per raggiungere i volumi di elaborazione previsti, rallentando il rapido sviluppo di nuove caratteristiche della piattaforma.

Sebbene la loro architettura iniziale dei microservizi si basasse fortemente su chiamate API RESTful, riconoscevano l'importanza di stabilire un'infrastruttura dati fondamentale che scalasse e si adattasse al cambiamento delle esigenze nel tempo. Avendo conosciuto il concetto di data streaming tramite le risorse per sviluppatori di IBM Confluent, sapevano che Apache Kafka avrebbe soddisfatto queste esigenze.

In quanto lean startup, non avevano le risorse e le competenze per autogestire efficacemente Kafka, così hanno fatto domanda per il programma startup di Confluent. Il programma offre fino a un anno di crediti gratuiti Confluent Cloud e accesso a esperti interni. È progettato per startup in fase iniziale con casi d'uso innovativi per data streaming.

Con IBM Confluent, Busie è in grado di utilizzare ampi strumenti per sviluppatori, incluso il supporto multilingue, per integrare rapidamente nuovi ingegneri. Possono quindi costruire un'architettura durevole basata sugli eventi per potenziare la loro piattaforma charter sin dal primo giorno. Possono inoltre trarre vantaggio dalle risorse complete e completamente gestite che IBM Confluent fornisce, inclusi connettori efficacemente gestiti, elaborazione di flussi e Schema Registry.