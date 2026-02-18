BORICA, fornitore nazionale di servizi di pagamento bulgaro, amplia la prevenzione delle frodi di nuova generazione con IBM® Safer Payments e IBS

Per rafforzare la resilienza dell'ecosistema di pagamenti bulgaro, BORICA AD ha collaborando con IBS per implementare IBM Safer Payments, introducendo una protezione dalle frodi scalabile e guidata dall'IA nelle istituzioni finanziarie del paese.
BORICA AD, azienda che crea soluzioni moderne di pagamento, carte e fintech e opera come fornitore nazionale di servizi pagamento in Bulgaria, ha collaborato con il principale integratore di sistemi di consulenza IT del paese, IBS.
Le due organizzazioni implementeranno IBM Safer Payments e offriranno una maggiore prevenzione delle frodi nei pagamenti in tutti i canali. Queste funzionalità salvaguardano e potenziano i clienti di BORICA, fornendo un maggiore accesso a esperienze bancarie avanzate, sicure e innovative.
BORICA offre un ampio portfolio di servizi di pagamento innovativi, tra cui pagamenti istantanei e servizi di carte. Funge anche da ufficio di servizi SWIFT e da elaboratore di terze parti per Mastercard e Visa.
BORICA comprende l'importanza di fornire soluzioni che soddisfino le aspettative dei clienti in termini di comodità. Inoltre, garantisce una sicurezza all'avanguardia in grado di resistere ad attacchi informatici sempre più sofisticati e a violazioni da frodi su larga scala.
Per farlo, BORICA ha scelto IBM Safer Payments, una moderna soluzione di rilevamento delle frodi che consente agli utenti di intercettare transazioni fraudolente in tempo reale, assicurando al contempo che le transazioni autentiche dei clienti non vengano fermate per errore.
IBM Safer Payments utilizza machine learning e intelligenza artificiale per analizzare comportamenti e modelli delle frodi, costruire e adattare modelli per scoraggiare minacce emergenti di frode e raccomandare risposte di contromisura.
IBM Safer Payments può essere configurato per monitorare miliardi di transazioni all'anno, incluse oltre 4.000 transazioni al secondo con tempi di risposta inferiori a 10 millisecondi, su tutti i canali di pagamento. Per offrire prestazioni di questa portata, IBM Safer Payments utilizza un'elaborazione parallela massiccia con opzioni di scalabilità sia verticale che orizzontale. BORICA ha scelto IBM Safer Payments per garantire un'infrastruttura moderna, scalabile e ad alte prestazioni, progettata per adattarsi alle esigenze in evoluzione dei propri clienti e delle sue attività.
Per i suoi clienti, che comprendono banche di tutte le dimensioni, fornitori di servizi di pagamento e acquirer di carte, BORICA ha implementato IBM Safer Payments per i servizi di carte, con l'intenzione di includere presto i circuiti di pagamento istantaneo. Questa implementazione rappresenta un passo importante per BORICA verso la fornitura continua di servizi bancari sicuri e innovativi su larga scala, e ha già dimostrato successo nel rilevare transazioni fraudolente.
"Implementando IBM Safer Payments, BORICA ha creato un livello centralizzato e multi-tenant di prevenzione delle frodi e dei reati finanziari per l'infrastruttura di pagamento nazionale della Bulgaria", ha affermato Albena Petkova, Director of Financial Fraud Prevention Services di BORICA. "La piattaforma ora protegge la maggior parte delle transazioni nazionali con carta (oltre il 70%) in tempo reale, offrendo un monitoraggio comportamentale del rilevamento delle frodi basato sul rischio in tutte le banche e i fornitori di servizi di pagamento partecipanti. L'integrazione con il sistema antifrode per i pagamenti senza carta e le operazioni sui canali digitali è in fase di sviluppo. Questo modello di servizio condiviso consente controlli antiriciclaggio e antifrode coerenti su scala nazionale, riducendo in modo significativo le perdite per frode e migliorando l'esperienza del cliente grazie alla riduzione al minimo dei rifiuti di transazioni false".
IBS ha contribuito a integrare senza soluzione di continuità la soluzione nel workflow dei pagamenti, permettendo a BORICA di ottenere una visione unificata del comportamento dei clienti e migliorare l'efficacia delle sue misure di protezione dalle frodi. "La fiducia dei nostri clienti è la chiave del nostro successo. Mettiamo la sicurezza al centro, in modo che i clienti abbiano la certezza che il loro denaro e le loro informazioni personali siano ben protetti. Questa tecnologia sta dando risultati positivi per noi", ha aggiunto Petkova.
Con i servizi di modernizzazione e Integrazione delle applicazioni di IBS, che aiutano i clienti a sbloccare applicazioni legacy e a costruire nuove funzionalità digitali progettate per l'era cloud, la soluzione è stata implementata in poche settimane. "In IBS abbiamo l'opportunità di aiutare i nostri clienti a innovare ancora più velocemente e a sbloccare più possibilità", ha affermato Goran Angelov, CEO di IBS. "La nostra collaborazione con BORICA esemplifica il nostro impegno nel potenziare le organizzazioni con soluzioni sicure e all'edge".
In qualità di fornitore nazionale di servizi di pagamento in Bulgaria, BORICA AD necessitava di una piattaforma di prevenzione delle frodi moderna, in grado di sostituire i sistemi legacy basati su batch con una protezione in tempo reale su scala nazionale. In collaborazione con IBM e il partner di implementazione IBS, BORICA ha distribuito IBM Safer Payments come livello centralizzato e multitenant per la prevenzione delle frodi e dei reati finanziari nella sua infrastruttura di pagamento.
La piattaforma protegge oggi più del 70% delle transazioni nazionali con carta in tempo reale, supportando più di 16 banche e fornitori di servizi di pagamento su una piattaforma nazionale condivisa. Elabora più di 4.000 transazioni al secondo con meno di 10 millisecondi di latenza, fornendo un rilevamento delle frodi comportamentale e basato sul rischio tra le istituzioni partecipanti.
IBM Safer Payments è stato selezionato per fornire il monitoraggio multicanale con rilevamento basato su macchine, consentendo a BORICA di intercettare le transazioni fraudolente riducendo al minimo i falsi rifiuti. L'implementazione per i servizi delle carte è completa e l'integrazione per i circuiti di pagamento istantaneo e i canali digitali è in fase di sviluppo. Con IBS che guida l'Integrazione nei workflow di pagamento esistenti, BORICA ha rafforzato i controlli AML e antifrode su scala nazionale, mantenendo al contempo prestazioni, resilienza e fiducia dei clienti.
Il risultato è una base per la prevenzione delle frodi scalabile e ad alte prestazioni progettata per supportare l'ecosistema dei pagamenti digitali in evoluzione della Bulgaria.
Informazioni su BORICA AD
BORICA AD è una società per azioni e i suoi azionisti sono 19 banche del paese. La società ha sviluppato e ora fornisce e gestisce la moderna infrastruttura tecnologica del settore dei pagamenti bulgaro. In questo modo, BORICA è un partner di fiducia del settore pubblico, delle banche e degli istituti di pagamento da oltre 35 anni. L'azienda si impegna a fornire soluzioni moderne e innovative alle istituzioni finanziarie. Il suo portfolio comprende servizi di pagamento tra cui pagamenti istantanei, servizi di carte, SWIFT Service Bureau, servizi fiduciari, servizi di infrastruttura, National Card e Payment Scheme. BORICA AD agisce come processore di terze parti (TPP) per Mastercard e VISA. La Banca Nazionale Bulgara concede la licenza all'azienda per operare tre sistemi di pagamento: il sistema di pagamento BORICA per i pagamenti con carta, BISERA per i bonifici di credito nell'area di pagamento in euro unico (SEPA) e il prelevo diretto in Euro. Per maggiori informazioni, visita la home page di BORICA AD.
Informazioni su IBS
IBS Bulgaria è un'azienda leader nella consulenza IT, nell'integrazione di sistemi e nello sviluppo di software, fondata in Bulgaria e al servizio delle migliori aziende e del governo dal 2003. IBS crede che i dati digitali e le tecnologie stiano cambiando il modo in cui viviamo e lavoriamo e IBS è orgogliosa di guidare questa trasformazione per i suoi clienti. Nel settore finanziario, le aree di interesse includono integrazione e gestione di API, dati e AI, soluzioni fintech e Regtech, lotta alle frodi e ai crimini finanziari. Per saperne di più, visita la home page di IBS