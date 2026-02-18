BORICA, fornitore nazionale di servizi di pagamento bulgaro, amplia la prevenzione delle frodi di nuova generazione con IBM® Safer Payments e IBS

Per i suoi clienti, che comprendono banche di tutte le dimensioni, fornitori di servizi di pagamento e acquirer di carte, BORICA ha implementato IBM Safer Payments per i servizi di carte, con l'intenzione di includere presto i circuiti di pagamento istantaneo. Questa implementazione rappresenta un passo importante per BORICA verso la fornitura continua di servizi bancari sicuri e innovativi su larga scala, e ha già dimostrato successo nel rilevare transazioni fraudolente.

"Implementando IBM Safer Payments, BORICA ha creato un livello centralizzato e multi-tenant di prevenzione delle frodi e dei reati finanziari per l'infrastruttura di pagamento nazionale della Bulgaria", ha affermato Albena Petkova, Director of Financial Fraud Prevention Services di BORICA. "La piattaforma ora protegge la maggior parte delle transazioni nazionali con carta (oltre il 70%) in tempo reale, offrendo un monitoraggio comportamentale del rilevamento delle frodi basato sul rischio in tutte le banche e i fornitori di servizi di pagamento partecipanti. L'integrazione con il sistema antifrode per i pagamenti senza carta e le operazioni sui canali digitali è in fase di sviluppo. Questo modello di servizio condiviso consente controlli antiriciclaggio e antifrode coerenti su scala nazionale, riducendo in modo significativo le perdite per frode e migliorando l'esperienza del cliente grazie alla riduzione al minimo dei rifiuti di transazioni false".

IBS ha contribuito a integrare senza soluzione di continuità la soluzione nel workflow dei pagamenti, permettendo a BORICA di ottenere una visione unificata del comportamento dei clienti e migliorare l'efficacia delle sue misure di protezione dalle frodi. "La fiducia dei nostri clienti è la chiave del nostro successo. Mettiamo la sicurezza al centro, in modo che i clienti abbiano la certezza che il loro denaro e le loro informazioni personali siano ben protetti. Questa tecnologia sta dando risultati positivi per noi", ha aggiunto Petkova.

Con i servizi di modernizzazione e Integrazione delle applicazioni di IBS, che aiutano i clienti a sbloccare applicazioni legacy e a costruire nuove funzionalità digitali progettate per l'era cloud, la soluzione è stata implementata in poche settimane. "In IBS abbiamo l'opportunità di aiutare i nostri clienti a innovare ancora più velocemente e a sbloccare più possibilità", ha affermato Goran Angelov, CEO di IBS. "La nostra collaborazione con BORICA esemplifica il nostro impegno nel potenziare le organizzazioni con soluzioni sicure e all'edge".