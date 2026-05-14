Oltre bit e byte: costruire fiducia nel cloud con Intel SGX e TDX su IBM Cloud

Su IBM Cloud, Intel® Software Guard Extensions (SGX) e Intel® Trust Domain Extensions (TDX) offrono due approcci distinti per proteggere i dati in uso, ciascuno adatto a diverse esigenze di workload.
Le macchine virtuali tradizionali hanno trasformato il modo in cui utilizziamo le risorse di calcolo migliorando l'efficienza hardware e offrendo un robusto isolamento del workload. Tuttavia, man mano che le organizzazioni gestiscono sempre più workload sensibili come l'inferenza di modelli AI/ML, la gestione delle chiavi blockchain, l'analytics sicura dei dati, i dati sanitari e i sistemi finanziari, le preoccupazioni riguardanti la fiducia, la riservatezza dei dati e la sicurezza in tempo reale negli ambienti condivisi e multi-tenant sono diventate più urgenti che mai.
Quanta fiducia si deve riporre nell'infrastruttura cloud condivisa quando i dati vengono elaborati attivamente? Storicamente, la sicurezza del cloud si concentrava sulla protezione dei dati a destinazione tramite la crittografia a livello di disco o file e in transito utilizzando protocolli come il TLS. Sebbene questi controlli rimangano essenziali, lasciano una lacuna quando i dati sono in uso e vengono elaborati attivamente nella memoria del sistema.
Negli ambienti cloud tradizionali, la protezione dei dati sensibili dipende in gran parte dalla sicurezza del software di sistema sottostante. Il confidential computing fa un ulteriore passo avanti incorporando la protezione direttamente nell'hardware, contribuendo a garantire che i dati rimangano protetti anche durante l'elaborazione.
SGX fornisce una protezione a livello di enclave per componenti di applicazione specifici, mentre TDX offre un isolamento completo a livello di VM. IBM Cloud integra entrambe le tecnologie per aiutare le imprese a rafforzare la fiducia negli ambienti cloud condivisi.
Intel SGX crea una regione di memoria protetta a livello hardware, nota come enclave page cache (EPC), che le applicazioni guest possono utilizzare per il confidential computing. Queste enclave isolano codice e dati in memoria, proteggendoli anche da software privilegiati come il sistema operativo o l'hypervisor.
Le istanze abilitate IBM Cloud SGX si basano sull'estensione hardware SGX di Intel, che consente agli utenti di definire enclave sicure nella memoria dell'applicazione. Queste enclave sono:
IBM Cloud supporta workflow di attestazione remota, permettendo alle applicazioni di verificare l'identità e l'integrità dei servizi basati su enclave prima di condividere dati sensibili.
Come mostrato nella Figura 1 sopra, il processo inizia quando un (1) Challenger invia un nonce al server, attivando l'Applicazione (2) per richiedere un report enclave. Questo report viene (3) inviato al Quoting Enclave per essere (4) firmato, quindi (5) restituito al Challenger come "Quote" verificata. Il Challenger quindi (6) convalida questa Quote tramite certificati Intel PCS per confermare l'autenticità hardware, rilasciando infine (7) i segreti all'applicazione sicura.
I benefici dell'utilizzo di Intel SGX su IBM Cloud sono molteplici:
IBM Cloud supporta Intel® Trust Domain Extensions (TDX) per fornire un nuovo livello di sicurezza alle macchine virtuali abilitando macchine virtuali isolate dall'hardware con crittografia completa della memoria. Con TDX, intere macchine virtuali funzionano come Trust Domain (TD), in cui memoria e stato della CPU sono protetti dal processore. Questo modello è particolarmente adatto alle aziende che intendono proteggere i workload esistenti senza rifattorizzare le applicazioni, riducendo in modo significativo la fiducia riposta nel software dell'infrastruttura cloud. A differenza della virtualizzazione tradizionale, Intel TDX stabilisce un forte isolamento tra le macchine virtuali ospiti e l'infrastruttura cloud sottostante, incluso l'hypervisor.
Il processo di attestazione segue uno schema simile a quello di SGX, ma TDX introduce diversi elementi di architettura distinti, descritti di seguito.
Intel TDX introduce un nuovo modello di trust inserendo operazioni sensibili all'interno della modalità SEAM, una modalità CPU dedicata che opera al di fuori dei normali livelli di privilegio host e guest per proteggere le funzioni critiche. Questo ambiente affidabile viene inizializzato dal SEAM Loader nel firmware, che carica e verifica il modulo TDX. Funzionando interamente in modalità SEAM, il Modulo TDX impone l'isolamento tra i Trust Domain (TD) e l'hypervisor, gestisce le operazioni del ciclo di vita come la creazione e l'attestazione, e garantisce che qualsiasi dato che attraversa i confini venga filtrato e sanificato per prevenire l'esposizione.
Come mostrato nella Figura 2 sopra, la differenza chiave risiede nel modo in cui i workload interagiscono con la piattaforma. In Oval A, una VM tradizionale chiama direttamente l'hypervisor (VMCALL), fidandosi completamente di esso. Al contrario, Oval B mostra il modulo TDX, dove un Trust Domain (TD) non si fida dell'hypervisor e chiama invece il TDX Module (TDVMCALL) per i servizi dell'hypervisor. Il modulo TDX convalida e filtra le hypercall provenienti dal TD e le gestisce in modo indipendente dall'hypervisor; tuttavia, alcuni servizi (come lo scheduling) vengono trasferiti all'hypervisor tramite chiamate SEAM.
Come mostrato nella Figura 3 sottostante, il flusso di attestazione segue un modello simile a SGX ma con differenze chiave nell'implementazione. Il processo inizia quando un (1) challenger invia un nonce alla piattaforma, attivando il (2) agente di attestazione all'interno del TD per richiedere un report TD dal modulo TDX usando /dev/tdx-guest. Il report viene poi (3) utilizzato per generare una quote, che viene (4) firmata da un Quoting Enclave in esecuzione sull'host e (5) restituita al challenger. Il challenger poi (6) verifica la quote utilizzando certificati Intel PCS (incluso il recupero dei certificati PCK) per confermare l'autenticità della piattaforma e infine (7) rilascia i segreti al workload affidabile.
Ci sono molteplici benefici e casi d'uso di TDX su IBM Cloud:
Intel SGX e TDX rappresentano un passo avanti significativo nel modo in cui si instaura la fiducia negli ambienti cloud. Integrando la sicurezza nelle politiche hardware piuttosto che software, IBM Cloud offre alle aziende un modo concreto per ridurre la superficie di attacco per i workload più importanti.
SGX è adatto agli utenti che hanno bisogno di una protezione a livello di enclave per componenti di applicazione specifici, mentre TDX è la scelta di interesse per chi desidera un isolamento completo a livello VM senza modificare il codice di applicazione.
Poiché la pressione normativa e la sensibilità dei workload cloud continuano a crescere, la disponibilità di entrambe le opzioni offre agli architetti una reale flessibilità. Se stai valutando dove si colloca il confidential computing nel tuo stack, la documentazione IBM Cloud sul confidential computing di VPC è un punto di partenza pratico.
Scopri di più sulla documentazione di IBM Cloud relativa al confidential computing