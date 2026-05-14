Oltre bit e byte: costruire fiducia nel cloud con Intel SGX e TDX su IBM Cloud

Intel TDX introduce un nuovo modello di trust inserendo operazioni sensibili all'interno della modalità SEAM, una modalità CPU dedicata che opera al di fuori dei normali livelli di privilegio host e guest per proteggere le funzioni critiche. Questo ambiente affidabile viene inizializzato dal SEAM Loader nel firmware, che carica e verifica il modulo TDX. Funzionando interamente in modalità SEAM, il Modulo TDX impone l'isolamento tra i Trust Domain (TD) e l'hypervisor, gestisce le operazioni del ciclo di vita come la creazione e l'attestazione, e garantisce che qualsiasi dato che attraversa i confini venga filtrato e sanificato per prevenire l'esposizione.

Come mostrato nella Figura 2 sopra, la differenza chiave risiede nel modo in cui i workload interagiscono con la piattaforma. In Oval A, una VM tradizionale chiama direttamente l'hypervisor (VMCALL), fidandosi completamente di esso. Al contrario, Oval B mostra il modulo TDX, dove un Trust Domain (TD) non si fida dell'hypervisor e chiama invece il TDX Module (TDVMCALL) per i servizi dell'hypervisor. Il modulo TDX convalida e filtra le hypercall provenienti dal TD e le gestisce in modo indipendente dall'hypervisor; tuttavia, alcuni servizi (come lo scheduling) vengono trasferiti all'hypervisor tramite chiamate SEAM.

Come mostrato nella Figura 3 sottostante, il flusso di attestazione segue un modello simile a SGX ma con differenze chiave nell'implementazione. Il processo inizia quando un (1) challenger invia un nonce alla piattaforma, attivando il (2) agente di attestazione all'interno del TD per richiedere un report TD dal modulo TDX usando /dev/tdx-guest. Il report viene poi (3) utilizzato per generare una quote, che viene (4) firmata da un Quoting Enclave in esecuzione sull'host e (5) restituita al challenger. Il challenger poi (6) verifica la quote utilizzando certificati Intel PCS (incluso il recupero dei certificati PCK) per confermare l'autenticità della piattaforma e infine (7) rilascia i segreti al workload affidabile.