Creare un'esperienza del cliente in tempo reale nelle telecomunicazioni con watsonx.data su Google Cloud

Costruendo su watsonx.data con Astra DB su Google cloud, un operatore del settore delle telecomunicazioni ha creato una base pronta per il futuro che supporta le esigenze di esperienza del cliente (CX) moderne, così come l’innovazione continua via via che le funzionalità dell’AI si evolvono.
L'esperienza del cliente nel settore delle telecomunicazioni viene ridefinita in tempo reale. Secondo l'IBM Institute for Business Value (IBV), il 69% degli operatori nel settore delle telecomunicazioni ha già implementato l'AI generativa nell'assistenza clienti, mentre il 77% dei dirigenti afferma che l'AI migliora la reattività dell'organizzazione. Eppure molti faticano ancora a trasformare l'adozione dell'AI in risultati costantemente migliori per i clienti.
Il motivo è sempre più chiaro: i progressi dell'AI stanno superando la disponibilità dei dati. Per un operatore nel settore delle telecomunicazioni, l'ambizione di offrire un'esperienza intelligente e personalizzata al cliente era già ben presente. Mancava una base di dati in tempo reale in grado di supportare queste esperienze su larga scala. Tutto questo è cambiato con watsonx.data in esecuzione su Google Cloud.
La ricerca dell'IBV mostra che le telecomunicazioni sono in anticipo rispetto a molti settori nella sperimentazione dell'AI: il 44% dei fornitori di servizi di comunicazione utilizza già l'agentic AI nei chatbot rivolti ai clienti. Tuttavia, i dirigenti riconoscono anche che le architetture di dati legacy rimangono un vincolo critico.
Questo operatore ha dovuto affrontare sfide già note:
Ne risultava un'esperienza cliente intelligente, ma reattiva. L'insight che ha rimodellato la strategia è stato semplice e decisivo: l'esperienza del cliente è un problema di tempistiche e le tempistiche sono un problema di dati.
Per colmare il divario tra funzionalità di AI ed esiti dell'esperienza cliente (CX), l'azienda di telecomunicazioni ha modernizzato il suo livello di dati utilizzando watsonx.data, l'architettura dati aperta e governata di IBM, con Astra DB quale data store operativo in tempo reale.
Implementato nativamente su cloud, Astra DB (basato su Apache Cassandra) è stato progettato per soddisfare i requisiti di scalabilità, disponibilità e latenza delle aziende di telecomunicazioni.
All'interno di watsonx.data, Astra DB si integra con i servizi di analytics, AI e governance, creando un data fabric affidabile e in tempo reale per i casi d'uso dell'esperienza del cliente (CX).
Questa architettura supporta:
Questo passaggio ha consentito all'operatore di passare dal supporto reattivo a un coinvolgimento anticipato e basato sui dati, un passaggio critico in quanto l'AI diventa più autonoma e orientata all'azione.
Con una base di dati in tempo reale, la società di telecomunicazioni ha ottenuto miglioramenti tangibili:
Questo approccio è in linea con quanto scoperto dall'IBV, ovvero che il 75% dei dirigenti delle telecomunicazioni considera l'AI un vantaggio competitivo, ma solo quando è supportata dalla giusta architettura dati.
La ricerca di IBV chiarisce una cosa: il fattore di differenziazione nelle telecomunicazioni non è più l'adozione dell'AI, bensì l'esecuzione. L'AI differenzia quando i dati sono immediati, affidabili e disponibili su larga scala.
Se stai esplorando come modernizzare la tua base di dati nelle telecomunicazioni e sbloccare esperienze del cliente basate su AI in tempo reale, watsonx.data as a service (Astra DB) è disponibile direttamente tramite Google Cloud Marketplace. L'esperienza del cliente ora si muove alla velocità dei dati. La giusta piattaforma di dati rende tutto questo possibile.
