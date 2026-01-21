Intelligenza artificiale Automazione IT

Creare un'esperienza del cliente in tempo reale nelle telecomunicazioni con watsonx.data su Google Cloud

Costruendo su watsonx.data con Astra DB su Google cloud, un operatore del settore delle telecomunicazioni ha creato una base pronta per il futuro che supporta le esigenze di esperienza del cliente (CX) moderne, così come l’innovazione continua via via che le funzionalità dell’AI si evolvono.

Pubblicato il 21 gennaio 2026
Torre cellulare in cima a una montagna con nuvole all'orizzonte e un tramonto

L'esperienza del cliente nel settore delle telecomunicazioni viene ridefinita in tempo reale. Secondo l'IBM Institute for Business Value (IBV), il 69% degli operatori nel settore delle telecomunicazioni ha già implementato l'AI generativa nell'assistenza clienti, mentre il 77% dei dirigenti afferma che l'AI migliora la reattività dell'organizzazione. Eppure molti faticano ancora a trasformare l'adozione dell'AI in risultati costantemente migliori per i clienti.

Il motivo è sempre più chiaro: i progressi dell'AI stanno superando la disponibilità dei dati. Per un operatore nel settore delle telecomunicazioni, l'ambizione di offrire un'esperienza intelligente e personalizzata al cliente era già ben presente. Mancava una base di dati in tempo reale in grado di supportare queste esperienze su larga scala. Tutto questo è cambiato con watsonx.data in esecuzione su Google Cloud.

La sfida: l'AI si muove velocemente, ma i dati no

La ricerca dell'IBV mostra che le telecomunicazioni sono in anticipo rispetto a molti settori nella sperimentazione dell'AI: il 44% dei fornitori di servizi di comunicazione utilizza già l'agentic AI nei chatbot rivolti ai clienti. Tuttavia, i dirigenti riconoscono anche che le architetture di dati legacy rimangono un vincolo critico.

Questo operatore ha dovuto affrontare sfide già note:

  • Dati dei clienti frammentati tra OSS, BSS, CRM e sistemi di rete
  • Pipeline di dati basate su batch che ritardano insight e azioni
  • Modelli AI costretti a operare su un contesto di clienti parziale o obsoleto
  • Capacità limitata di agire su eventi di rete o di utilizzo in tempo reale

Ne risultava un'esperienza cliente intelligente, ma reattiva. L'insight che ha rimodellato la strategia è stato semplice e decisivo: l'esperienza del cliente è un problema di tempistiche e le tempistiche sono un problema di dati.

La soluzione: perché watsonx.data e Astra DB

Per colmare il divario tra funzionalità di AI ed esiti dell'esperienza cliente (CX), l'azienda di telecomunicazioni ha modernizzato il suo livello di dati utilizzando watsonx.data, l'architettura dati aperta e governata di IBM, con Astra DB quale data store operativo in tempo reale.

Implementato nativamente su cloud, Astra DB (basato su Apache Cassandra) è stato progettato per soddisfare i requisiti di scalabilità, disponibilità e latenza delle aziende di telecomunicazioni.

Cosa è cambiato a livello di dati

  • Contesto cliente sempre aggiornato: Astra DB è diventato il sistema di registrazione dei segnali dei clienti in tempo reale, inclusi eventi di rete e indicatori di qualità del servizio, dati di utilizzo, roaming e diritti, così come per la storia delle interazioni a livello di sessione attraverso i canali digitali. Ciò garantiva che i sistemi e le applicazioni di AI accedessero allo stato attuale del cliente e non agli snapshot storici.
  • Prestazioni prevedibili a bassa latenza su larga scala: la latenza di lettura e scrittura di un millisecondo, mantenuta durante i picchi di domanda, consente di prendere decisioni in-the-moment attraverso milioni di interazioni simultanee.
  • Resilienza by design: la replica multi-regione su Google Cloud ha garantito un'alta disponibilità per i workload rivolti al cliente, anche durante interruzioni o picchi di traffico.
  • Semplicità operativa: come servizio completamente gestito, Astra DB ha eliminato il sovraccarico della gestione dei database distribuiti, permettendo ai team di concentrarsi sulla progettazione dell'esperienza e sull'innovazione.

Trasformare i dati in tempo reale in esiti per l'esperienza del cliente

All'interno di watsonx.data, Astra DB si integra con i servizi di analytics, AI e governance, creando un data fabric affidabile e in tempo reale per i casi d'uso dell'esperienza del cliente (CX).

Questa architettura supporta:

  • Funzionalità in tempo reale per l'inferenza AI
  • Agenti virtuali e assistenti digitali consapevoli del contesto
  • Workflow proattivi dell'esperienza cliente (CX), attivati da segnali di rete e di utilizzo in tempo reale

Questo passaggio ha consentito all'operatore di passare dal supporto reattivo a un coinvolgimento anticipato e basato sui dati, un passaggio critico in quanto l'AI diventa più autonoma e orientata all'azione.

Impatto misurabile sull'esperienza del cliente

Con una base di dati in tempo reale, la società di telecomunicazioni ha ottenuto miglioramenti tangibili:

  • Risoluzione proattiva dei problemi, identificando il degrado del servizio prima che i clienti contattino l'assistenza
  • Interazioni più rapide e pertinenti, con assistenti AI che accedono istantaneamente al contesto in tempo reale
  • Coinvolgimento personalizzato, guidato da comportamenti in tempo reale piuttosto che da profili statici
  • Riduzione del costo di servizio, poiché le interazioni Tier-1 con volume elevato sono state automatizzate in modo sicuro

Questo approccio è in linea con quanto scoperto dall'IBV, ovvero che il 75% dei dirigenti delle telecomunicazioni considera l'AI un vantaggio competitivo, ma solo quando è supportata dalla giusta architettura dati.

La lezione più importante per i dirigenti delle telecomunicazioni

La ricerca di IBV chiarisce una cosa: il fattore di differenziazione nelle telecomunicazioni non è più l'adozione dell'AI, bensì l'esecuzione. L'AI differenzia quando i dati sono immediati, affidabili e disponibili su larga scala. 

Fasi successive

Se stai esplorando come modernizzare la tua base di dati nelle telecomunicazioni e sbloccare esperienze del cliente basate su AI in tempo reale, watsonx.data as a service (Astra DB) è disponibile direttamente tramite Google Cloud Marketplace. L'esperienza del cliente ora si muove alla velocità dei dati. La giusta piattaforma di dati rende tutto questo possibile.

Karan Sachdeva

Global Business Development Leader, Strategic Partnerships

IBM