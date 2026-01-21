Creare un'esperienza del cliente in tempo reale nelle telecomunicazioni con watsonx.data su Google Cloud

La ricerca dell'IBV mostra che le telecomunicazioni sono in anticipo rispetto a molti settori nella sperimentazione dell'AI: il 44% dei fornitori di servizi di comunicazione utilizza già l'agentic AI nei chatbot rivolti ai clienti. Tuttavia, i dirigenti riconoscono anche che le architetture di dati legacy rimangono un vincolo critico.

Questo operatore ha dovuto affrontare sfide già note:

Dati dei clienti frammentati tra OSS, BSS, CRM e sistemi di rete

Pipeline di dati basate su batch che ritardano insight e azioni

Modelli AI costretti a operare su un contesto di clienti parziale o obsoleto

Capacità limitata di agire su eventi di rete o di utilizzo in tempo reale

Ne risultava un'esperienza cliente intelligente, ma reattiva. L'insight che ha rimodellato la strategia è stato semplice e decisivo: l'esperienza del cliente è un problema di tempistiche e le tempistiche sono un problema di dati.