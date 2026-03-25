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Come WealthAPI crea pipeline di intelligence finanziaria AI-ready con IBM watsonx.data e Google Cloud BigQuery

WealthAPI trasforma i feed finanziari disordinati in insight in tempo reale tramite ingestion basata su eventi, alta qualità dei dati ed embedding sicuri alimentati da watsonx.data.

Pubblicato il 25 marzo 2026

WealthAPI è una fintech con sede in Germania che sviluppa servizi backend per analisi finanziarie basate su AI in tempo reale, inclusa analisi del portfolio, insight dei flussi di cassa, monitoraggio dei dividendi e conformità. Questa soluzione viene fornita agli istituti finanziari partner attraverso un modello B2B2C. La piattaforma supporta percorsi finanziari rapidi e personalizzati che partono da dati grezzi di conti e transazioni e arrivano alla comprensione dei patrimoni, al confronto delle prestazioni e alla generazione di raccomandazioni.

La scalabilità e la stabilità sono fondamentali in questo caso d'uso: l'infrastruttura deve essere preparata a gestire sia i workload in stato stazionario che i picchi improvvisi della domanda. WealthAPI si è rivolta a IBM watsonx.dataper gestire grandi workload di dati strutturati, tra cui storage vettoriale e ricerca, che richiedono elevate prestazioni di lettura e scrittura su larga scala. Il risultato è stato una riduzione dei tempi di risposta fino all'80%.

La consulenza in tempo reale richiede dati in tempo reale

In un flusso consultivo tradizionale, i dati vengono raccolti lentamente, riconciliati manualmente e revisionati in riunioni periodiche. WealthAPI punta a un'esperienza diversa: generare una visione coerente del patrimonio netto, delle posizioni e delle prestazioni in pochi secondi, con confronti più ricchi tra classi di asset e prodotti.

Questo cambiamento crea tre vincoli ingegneristici pratici:

  • Ingestione su larga scala da fonti incoerenti: i dati bancari e di intermediazione arrivano con standardizzazione limitata e alta variabilità, con una combinazione di flussi in tempo reale, transazioni storiche e dati di riferimento come master data dei prodotti e quotazioni.
  • Qualità dei dati che deve reggere senza l'intervento umano: la pulizia ad alta intensità in stile “family office” non è compatibile con i margini su scala consumer. Tuttavia, gli utenti si aspettano ancora un livello di accuratezza nelle posizioni, nelle cronologie e nelle analisi equivalente a quello fornito da un approccio manuale.
  • Capacità elastica per picchi di crescita: la domanda può arrivare a raffiche, quindi il sistema deve supportare decine di migliaia di utenti e scalare fino a milioni senza modifiche architetturali.

Il valore misurabile si manifesta nel percorso dell’utente finale: tempi più rapidi per ottenere insight, meno errori che creano confusione su posizioni o transazioni e disponibilità affidabile durante i picchi, che altrimenti comprometterebbero la fiducia in un prodotto finanziario.

Ecco come WealthAPI ha soddisfatto questi vincoli ingegneristici.

Uno strato di dati split-brain: event stream, log di analytics e ricerca vettoriale

L'architettura di WealthAPI separa i workload in base al modello di accesso, alla latenza e alla struttura:

Un diagramma della soluzione del cliente IBM WealthAPI che evidenzia IBM watsonx.data

1. Ingestione e distribuzione: Publish/Subscribe come infrastruttura portante

I dati in entrata fluiscono attraverso un livello di message-queue per disaccoppiare i produttori dai servizi a valle. Il servizio Google publish/subscribe offre buffering elastico e fan-out, permettendo a più servizi di consumare lo stesso flusso di eventi senza accoppiamento stretto.

2. Observability e analytics non strutturata: Google Cloud BigQuery per log e query flessibili

BigQuery è l’archivio principale di WealthAPI per dati operativi ad alto volume, spesso non strutturati, inclusi log di utilizzo, monitoraggio degli errori, controllo della qualità e tracciamento delle risposte bancarie. Questa configurazione supporta query ad hoc e analytics su grandi insiemi di log, dove la rigidità dello schema è più un problema che un asset.

3. Dati operativi strutturati e accesso ad alte prestazioni: watsonx.data

Per i dati strutturati che richiedono un throughput di lettura e scrittura eccellente, WealthAPI utilizza watsonx.data. I criteri decisionali sono inquadrati come una regola di routing pragmatica:

  • Se i dati si adattano bene a SQL, mantenerli in SQL per query flessibili (WealthAPI si affida tipicamente a MySQL e PostgreSQL).
  • Se si tratta di materiale non strutturato, multi-terabyte e non richiede prestazioni di lettura elevate, BigQuery funziona bene.
  • Se il database è strutturato e richiede prestazioni di lettura e scrittura eccellenti su larga scala, watsonx.data è la soluzione scelta da WealthAPI.

4. Arricchimento AI-ready: embedding e similarità su scala di produzione

Un elemento distintivo dell’architettura è la generazione e il recupero degli embedding:

  • I dati arrivano attraverso gli event stream
  • Un modello genera embedding basandosi sul caso d'uso
  • Gli embedding sono memorizzati in watsonx.data insieme ai dati del dominio
  • La piattaforma effettua ricerche di similarità per confrontare prodotti, identificare alternative vicine e supportare l'arricchimento e la cura assistita dall'AI

Dimensione e costo degli embedding sono realtà operative: i vettori consumano rapidamente spazio di storage, rendendo l’efficienza e le prestazioni di ricerca priorità assolute, che watsonx.data gestisce in modo efficace. Un caso d'uso chiave dell'AI per WealthAPI è la capacità di rendere comparabili un'ampia varietà di asset tra le varie fonti: quotazioni azionarie, dati di riferimento e fondi negoziati in borsa. Gli embedding sono potenti in questo contesto, poiché abilitano ricerche vettoriali ad alte prestazioni.

Ingegneria del "licence to operate": conformità, controlli di accesso e confini sicuri per l'AI

Per i workload finanziari, l'affidabilità e la sicurezza sono caratteristiche dell'esperienza utente: gli utenti non si preoccupano della scelta del database fino a quando la disponibilità non cala o i dati sensibili non trapelano. 

Diverse barriere di protezione sono fondamentali per preservare affidabilità e sicurezza:

  • Conformità al Digital Operational Resilience Act (DORA). Applicato da BaFin, DORA affronta i rischi legati alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), dai requisiti di segnalazione degli incidenti alle procedure di test della resilienza operativa. La residenza regionale dei dati è un requisito pratico, in particolare per i partner che si aspettano che i dati rimangano nell'UE e spesso all'interno di specifiche giurisdizioni.
  • Prevenzione dell’esposizione di dati sensibili nei log, in modo che i team di ingegneria e supporto possano diagnosticare i problemi senza visualizzare i dati bancari che devono rimanere riservati.
  • Confini sicuri per l’uso di embedding e modelli, garantendo che i segnali derivati dalle transazioni non diventino dati di addestramento e che i workflow di recupero non attraversino i confini tra tenant.

Questi controlli si collegano direttamente al costo totale di proprietà (TCO): meno incidenti, meno recensioni manuali e una separazione più chiara dei compiti riducono il carico operativo che altrimenti cresce più rapidamente dei ricavi nelle fintech su scala consumer.

Il ruolo di IBM: infrastruttura dati vector-ready che si adatta alla domanda e alla roadmap

La modularità è un tema ricorrente per WealthAPI. I cicli dell'innovazione si stanno accorciando e le funzionalità dell'AI stanno evolvendo rapidamente. Il sistema deve essere in grado di collegare nuovi servizi senza rielaborare le fondamenta.

Il vantaggio di IBM in questo schema si concentra sull'infrastruttura dati AI-ready che supporta il recupero in produzione e la governance via via che le architetture si espandono. Watsonx.data porta funzionalità vettoriali nell'ecosistema watsonx  per aiutare i team a rendere operativi dati non strutturati e multimodali per i workload AI.

Questa realtà è importante perché il costo di "ricominciare da capo" aumenta rapidamente negli ambienti regolamentati. I team che sviluppano piattaforme finanziarie necessitano di un metodo duraturo per archiviare, recuperare e governare sia i dati operativi che le rappresentazioni AI-ready, mantenendo prestazioni prevedibili anche durante picchi improvvisi di domanda.

Anche la velocità è importante. WealthAPI ha rilevato che watsonx.data ha portato a un miglioramento dell'80% nei tempi di risposta, insieme a una riduzione dei tempi di scrittura e una migliore gestione delle collisioni. Tutti questi progressi consentono agli utenti di ottenere insight finanziari pressoché istantanei.

Scalabilità per soddisfare la domanda

L'architettura di WealthAPI è progettata per mantenere una promessa semplice con gli utenti finali: insight finanziari rapidi e coerenti che rimane affidabile anche durante i picchi di crescita improvvisi. La piattaforma separa l'ingestione basata su eventi dall'analisi non strutturata e dal recupero vettoriale ad alte prestazioni, trattando la qualità dei dati e la sicurezza come vincoli di progettazione continui, piuttosto che come ripensamento posteriore.

Basandosi sull'infrastruttura dati AI-ready di IBM, incluse le funzionalità che supportano workload operativi ad alto rendimento e una ricerca vettoriale efficiente, i team possono mantenere stabile il core. Possono poi espandersi in nuovi modelli, nuove integrazioni con partner e nuove funzionalità rivolte all'utente senza dover ricostruire il livello dati ogni volta.

Approfondimenti su IBM watsonx.data

Wolfram Stacklies

CTO and Cofounder, WealthAPI

Chad Jennings

Global Head of Customer Voice and Product Experience

IBM