WealthAPI è una fintech con sede in Germania che sviluppa servizi backend per analisi finanziarie basate su AI in tempo reale, inclusa analisi del portfolio, insight dei flussi di cassa, monitoraggio dei dividendi e conformità. Questa soluzione viene fornita agli istituti finanziari partner attraverso un modello B2B2C. La piattaforma supporta percorsi finanziari rapidi e personalizzati che partono da dati grezzi di conti e transazioni e arrivano alla comprensione dei patrimoni, al confronto delle prestazioni e alla generazione di raccomandazioni.

La scalabilità e la stabilità sono fondamentali in questo caso d'uso: l'infrastruttura deve essere preparata a gestire sia i workload in stato stazionario che i picchi improvvisi della domanda. WealthAPI si è rivolta a IBM watsonx.dataper gestire grandi workload di dati strutturati, tra cui storage vettoriale e ricerca, che richiedono elevate prestazioni di lettura e scrittura su larga scala. Il risultato è stato una riduzione dei tempi di risposta fino all'80%.