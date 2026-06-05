Esplora l'architettura copilot in tempo reale di Airy per vedere come IBM Confluent, Apache Flink e i dati governati ancorano gli LLM in un contesto nuovo, aiutando le aziende a ridurre la latenza, frenare le allucinazioni e scalare i workflow di agentic AI in modo conveniente.
Nota dell'editore: la versione originale di questo post sul blog è stata pubblicata da Confluent prima che acquisisse Airy nell'ottobre 2025.
Dall'automatizzazione delle attività di routine alla fornitura di insight in tempo reale per informare decisioni complesse, gli agenti e i copilot di AI sono pronti a diventare parte integrante delle operazioni aziendali. Questo vale almeno per le organizzazioni che riescono a trovare il modo di fornire ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) dati in tempo reale, contestualizzati e affidabili, in modo sicuro e scalabile.
Airy ha sviluppato un framework che aiuta gli sviluppatori a creare dei copilot, ovvero nuove interfacce per esplorare e lavorare con i dati. Insieme a IBM Confluent, l'azienda con sede a San Francisco collega LLM e dati in tempo reale. Questo approccio consente agli utenti di porre domande in linguaggio naturale sul proprio data streaming attraverso sistemi operativi e analitici. Questo compito prevede l'utilizzo di Apache Kafka, Apache Flink e Apache Iceberg per rendere realistici i copilot di AI con capacità agentiche nei casi d'uso aziendali.
Questo post illustra come Airy ha risolto i punti critici comuni che sviluppatori e architetti devono affrontare quando cercano di passare dall'uso di semplici chatbot alla costruzione di copilot AI intelligenti.
Che si tratti di prevedere il comportamento dei clienti nella finanza, personalizzare le strategie di marketing nel retail o ottimizzare le operazioni di supporto clienti, le aziende hanno bisogno dei copilot. Questi strumenti devono fornire ai team di ingegneria e di business informazioni accurate e tempestive.
Per renderlo possibile, il team di Airy ha dovuto affrontare le seguenti sfide:
Per le aziende con crescenti esigenze di dati e un numero sempre crescente di integrazioni point-to-point, le sfide relative all'accesso ai dati, al lineage e alla sicurezza crescono con l'aumentare del numero di interconnessioni e man mano che team diversi di più linee di business condividono i dati tra loro. È importante considerare come i flussi di dati siano governati e protetti per ridurre il rischio e ottenere il risultato desiderato.
Gli LLM dispongono di un'enorme quantità di conoscenze basate su dati disponibili pubblicamente e potrebbero non disporre di dati contestuali o specifici per l'azienda. Quando c'è una lacuna di conoscenza, gli LLM possono avere allucinazioni e generare risultati imprecisi.
Per le aziende, la posta in gioco è alta. Le allucinazioni in un copilot di gen AI progettato per assistere in compiti legali, finanziari o di interazione con i clienti potrebbero avere gravi conseguenze. Garantire che i dati forniti all'AI siano affidabili e verificabili è fondamentale.
I clienti enterprise hanno bisogno di un'architettura di dati in grado di elaborare milioni di eventi. Questo approccio garantisce che i sistemi possano comunque gestire grandi volumi di dati storici e in tempo reale con una latenza minima durante i carichi di picco, senza dover spendere troppo per casi d'uso su larga scala con domanda variabile.
Per risolvere tutte queste sfide, avevamo bisogno di una piattaforma di streaming dati altamente scalabile e ricca di funzionalità che ci permettesse di gestire l'inferenza in tempo reale con risultati affidabili su larga scala. Questa piattaforma dovrebbe soddisfare questi aspetti senza compromettere sicurezza, accuratezza o costi.
La piattaforma di data streaming Confluent consente ad Airy di colmare il divario tra analisi e operazioni. La piattaforma consente inoltre ad Airy di integrare i dati delle applicazioni SaaS dei propri clienti come Salesforce, database come MongoDB e PostgreSQL e sistemi come Apache Iceberg, Snowflake e Delta Lake. In questo modo, i copilot AI sviluppati dai clienti non devono più attendere l'elaborazione batch né fare affidamento su dati obsoleti.
Il caso d'uso principale di Airy su Confluent è l'agentic AI, che consente agli utenti di interagire con lo streaming di dati in linguaggio naturale e di trasformare i job di Flink in agenti che monitorano continuamente i flussi di dati.
Gli utenti possono porre al copilot domande semplici come "Quale argomento contiene i dati degli ordini?" e istruzioni come "Descrivi l'argomento degli acquisti" a domande e istruzioni più complesse come:
Grazie a Confluent, Airy consente agli agenti di monitorare attività semplici e di passare a workflow più complessi e articolati per soddisfare le richieste.
Airy utilizza i connettori Confluent per ottenere continuamente eventi, anche da MongoDB, PostgreSQL e Salesforce. Una volta acquisiti, i dati devono essere trasformati prima di poter essere utilizzati per attività come la segmentazione o la personalizzazione. Airy usa Flink per filtrare il rumore, aggregare metriche chiave e arricchire i flussi di dati con più contesto.
Per i dati strutturati negli argomenti, Airy consente agli LLM di generare Flink SQL accurati utilizzando contratti di dati, schemi in evoluzione e gestendo i metadati con la governance dei flussi. Fornire all'LLM il contesto relativo allo schema più recente per gli argomenti contribuisce a generare istruzioni Flink SQL più robuste.
Per dati semi-strutturati e non strutturati (ad esempio, testo, JSON), Airy utilizza l'elaborazione del flusso Flink e l'inferenza dei modelli AI per creare embedding e memorizzarli in database vettoriali per la retrieval-augmented generation (RAG). Secondo IDC, oltre il 90% dei dati aziendali non è strutturato. Il copilota di Airy rende possibile ai team estrarre ed analizzare in modo rapido ed efficiente questi dati (il tutto attraverso il linguaggio naturale) per rendere la conoscenza istantaneamente accessibile a un'organizzazione.
L'inferenza dei modelli AI di Flink ha semplificato lo stack di Airy: in precedenza il team creava componenti che dovevano essere eseguiti manualmente, ma che ora ha dismesso.
Airy utilizza Tableflow anche per aiutare i clienti a utilizzare al meglio Iceberg e memorizzare dati storici e recenti. Tableflow li aiuta inoltre a gestire meglio il proprio catalogo dati e a fornire facilmente i dati in tempo reale a qualsiasi data lake o warehouse a scelta.
Infine, Airy può eseguire la fase di post-elaborazione. Ad esempio, se un copilot formula raccomandazioni basate sui dati di prodotto, Airy può confrontarle con un argomento di inventario in tempo reale per garantire l'accuratezza e ridurre il rischio di allucinazioni trasmettendo solo dati aggiornati e pertinenti agli LLM dei clienti.
I benefici che Airy ha riscontrato finora utilizzando IBM Confluent includono:
Creare agenti AI e copilot per le aziende non è un compito semplice. Richiede il trattamento dei dati in tempo reale, accuratezza, sicurezza robusta e scalabilità economica. Ma con l'infrastruttura giusta è possibile affrontare queste sfide e offrire soluzioni basate su AI che generino un reale valore per le aziende.
La piattaforma di data streaming Confluent di IBM è stata una svolta per Airy. Utilizzando l'elaborazione del flusso Flink e l'inferenza dei modelli AI insieme alla governance dello stream e ai connettori, Airy aiuta i clienti a costruire un'AI affidabile che accelera l'adozione da parte dei copilot aziendali.
Con l'evoluzione di Airy, il team sta cercando di abilitare sistemi di AI composti che automatizzano la selezione degli strumenti. Invece di dedicare tempo a decidere, gli utenti possono comunicare l'obiettivo in linguaggio naturale e il sistema selezionerà autonomamente gli strumenti giusti (come Flink per l'elaborazione degli stream, quali fonti di dati interrogare, quali LLM economici utilizzare) in base al compito da svolgere.