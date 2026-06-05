Dall'automatizzazione delle attività di routine alla fornitura di insight in tempo reale per informare decisioni complesse, gli agenti e i copilot di AI sono pronti a diventare parte integrante delle operazioni aziendali. Questo vale almeno per le organizzazioni che riescono a trovare il modo di fornire ai modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) dati in tempo reale, contestualizzati e affidabili, in modo sicuro e scalabile.

Airy ha sviluppato un framework che aiuta gli sviluppatori a creare dei copilot, ovvero nuove interfacce per esplorare e lavorare con i dati. Insieme a IBM Confluent, l'azienda con sede a San Francisco collega LLM e dati in tempo reale. Questo approccio consente agli utenti di porre domande in linguaggio naturale sul proprio data streaming attraverso sistemi operativi e analitici. Questo compito prevede l'utilizzo di Apache Kafka, Apache Flink e Apache Iceberg per rendere realistici i copilot di AI con capacità agentiche nei casi d'uso aziendali.

Questo post illustra come Airy ha risolto i punti critici comuni che sviluppatori e architetti devono affrontare quando cercano di passare dall'uso di semplici chatbot alla costruzione di copilot AI intelligenti.