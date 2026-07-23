Da politiche frammentarie a risposte concrete: come creare un knowledge assistant basato sulle autorizzazioni con IBM watsonx Orchestrate

Trovare una policy non dovrebbe richiedere di sapere quale scuola l'ha pubblicata, quale sito SharePoint la contiene o quali filtri faranno emergere la versione corrente. Eppure, questa rappresentava la sfida pratica per i dipendenti della Swan Christian Education Association (SCEA), una rete di sette scuole e una sede centrale nell'Australia Occidentale.

Insegnanti, amministratori, dirigenti scolastici e personale dell'ufficio centrale si affidavano a politiche, procedure, moduli e documenti operativi distribuiti in tutta l'organizzazione. La SCEA gestiva già un sistema strutturato di gestione aziendale su Microsoft 365, con SharePoint che custodiva documenti controllati e Power Platform che permetteva approvazioni, pubblicazioni e altri workflow. Tuttavia, i dipendenti dovevano comunque comprendere la struttura del repository prima ancora di poter trovare una risposta autorevole.

Origin Digital, società australiana di consulenza per la trasformazione digitale e collaboratrice di IBM, ha lavorato con il partner tecnologico di IBM Symplistic.ai per realizzare un assistente di conoscenza basato sul consenso per SCEA. IBM watsonx Orchestrate interpreta le domande e coordina le interazioni, mentre Symplistic.ai ContentIQ recupera i contenuti autorizzati da SharePoint tramite la sua interfaccia di agente conversazionale. I dipendenti possono porre domande in linguaggio naturale e ricevere risposte supportate da citazioni di documenti di fonte approvati.

L'impegno con la SCEA è iniziato come un progetto pilota per convalidare l'architettura, il modello di autorizzazioni e l'esperienza utente prima ancora della distribuzione in produzione. Il pilot ha dimostrato che watsonx Orchestrate e ContentIQ si integrano con il sistema di gestione aziendale implementato da Origin Digital per la SCEA.

Sebbene i guadagni di produttività previsti rimangano non misurati nella produzione, il business case di SCEA stima che un recupero più rapido delle informazioni possa restituire circa 40.000 ore lavorative all'anno. Questo miglioramento rappresenta un valore stimato di produttività annuale di 2,2 milioni di AUD.

In questo post esaminiamo perché l'Enterprise Search convenzionale non era sufficiente per la SCEA. Spieghiamo inoltre come i livelli di recupero e orchestrazione lavorino insieme e come le scelte di design rendano l'architettura riutilizzabile per assistenti futuri.