Andare oltre l'hype: accelerare l'innovazione nella labirintica era del cloud ibrido

Si prevede che l'agentic AI genererà quasi 6 trilioni di dollari di valore economico entro il 2028, accelerando il suo ruolo nel processo decisionale, nelle operazioni e nell'automazione aziendali.

L'integrazione degli agenti AI nei workflow richiede un ripensamento dei processi IT tradizionali e delle integrazioni di sistema per supportare la trasformazione in un'impresa basata sugli agenti. Un elemento fondamentale di questo cambiamento è l'adozione di un approccio standardizzato per collegare i sistemi di agenti AI con software, infrastrutture e strumenti aziendali.

Il protocollo MCP (Model Context Protocol) è ciò che consente questo approccio. Un esempio lampante è IBM® Cloud MCP Server, che porta la potenza dell'agentic AI a IBM® Cloud Management, trasformando le tradizionali interazioni da riga di comando e API in esperienze intuitive e conversazionali.

L'innovazione dell'AI prospera grazie alla collaborazione, come dimostra il nostro ecosistema in continua espansione di partner AI, inclusi ISV come Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai e molti altri.

"La nostra esperienza di lavoro su IBM Cloud è stata fenomenale", ha detto il professor Flavio du Pin Calmon, Harvard School of Engineering and Applied Sciences. "Le funzionalità e l'esperienza di IBM ci hanno aiutato a eseguire modelli di grandi dimensioni che richiedevano grandi cluster di GPU in modo rapido ed efficiente, aiutandoci a ottenere nuovi risultati di ricerca relativi alla sicurezza dell'AI in tempi record."

Le moderne scoperte dell'AI sono inseparabili dalla potenza delle GPU e degli acceleratori di AI. IBM offre ai clienti uno spettro di scelte, da una varietà di GPU e acceleratori AI ai nostri chip AI personalizzati progettati per l'addestramento su larga scala di foundation model.

Abbiamo recentemente annunciato una collaborazione con AMD per consegnare un enorme cluster di GPU MI300X su IBM® Cloud a Zyphra, favorendo l'addestramento open source di modelli AI multimodali di frontiera. Abbiamo inoltre integrato gli standard OCP AI (Open Compute Project AI) nell'architettura IBM Cloud, garantendo interoperabilità ed efficienza per i clienti che sviluppano sistemi AI.