Andare oltre l'hype: accelerare l'innovazione nella labirintica era del cloud ibrido
IBM ha rilasciato una serie di importanti annunci nel 2025, pensati per aiutare le organizzazioni ad accelerare la trasformazione.
IBM ha rilasciato una serie di importanti annunci nel 2025, pensati per aiutare le organizzazioni ad accelerare la trasformazione.
L'acquisizione di HashiCorp, ad esempio, sta permettendo alle aziende di accelerare l'innovazione, rafforzare la sicurezza e ottenere più valore dal cloud.
Red Hat AI aiuta le aziende ad accelerare lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni AI in ambienti di cloud ibrido. Inoltre, con Red Hat InstructLab su IBM® Cloud, stiamo promuovendo un approccio guidato dalla comunità allo sviluppo di AI e modelli linguistici attraverso la formazione di competenze e conoscenze.
Poiché si prevede che la gen AI aggiungerà oltre 1 miliardo di app entro il 2028, le aziende devono essere più intenzionali nella loro strategia di cloud ibrido e di workload. IBM aiuta le aziende a farlo con il suo approccio "hybrid by design", sostenuto da IBM Cloud. L'analisi IBM di oltre 50 organizzazioni clienti mostra che le organizzazioni che applicano i principi hybrid by design ai programmi IT possono generare un ROI oltre 3 volte superiore in cinque anni.
Le principali società di analisi riconoscono i nostri punti di forza: Gartner ci ha nominato Leader in diversi Magic Quadrant, tra cui Generative AI Specialized Cloud Infrastructure, Generative AI Model Providers, Generative AI Engineering, Cloud AI Developer Services e Data Science and Machine Learning. Omdia, a sua volta, ha nominato IBM Leader nel recente report Omdia Universe: Global Cloud Service Provider, 2025.
Il focus di IBM su 6 driver progettati per il successo dei clienti sottolinea questo slancio.
Si prevede che l'agentic AI genererà quasi 6 trilioni di dollari di valore economico entro il 2028, accelerando il suo ruolo nel processo decisionale, nelle operazioni e nell'automazione aziendali.
L'integrazione degli agenti AI nei workflow richiede un ripensamento dei processi IT tradizionali e delle integrazioni di sistema per supportare la trasformazione in un'impresa basata sugli agenti. Un elemento fondamentale di questo cambiamento è l'adozione di un approccio standardizzato per collegare i sistemi di agenti AI con software, infrastrutture e strumenti aziendali.
Il protocollo MCP (Model Context Protocol) è ciò che consente questo approccio. Un esempio lampante è IBM® Cloud MCP Server, che porta la potenza dell'agentic AI a IBM® Cloud Management, trasformando le tradizionali interazioni da riga di comando e API in esperienze intuitive e conversazionali.
L'innovazione dell'AI prospera grazie alla collaborazione, come dimostra il nostro ecosistema in continua espansione di partner AI, inclusi ISV come Millionways, Streebo, Netomi, Tavily, Maven AGI, Beam AI, Symplistic.ai e molti altri.
"La nostra esperienza di lavoro su IBM Cloud è stata fenomenale", ha detto il professor Flavio du Pin Calmon, Harvard School of Engineering and Applied Sciences. "Le funzionalità e l'esperienza di IBM ci hanno aiutato a eseguire modelli di grandi dimensioni che richiedevano grandi cluster di GPU in modo rapido ed efficiente, aiutandoci a ottenere nuovi risultati di ricerca relativi alla sicurezza dell'AI in tempi record."
Le moderne scoperte dell'AI sono inseparabili dalla potenza delle GPU e degli acceleratori di AI. IBM offre ai clienti uno spettro di scelte, da una varietà di GPU e acceleratori AI ai nostri chip AI personalizzati progettati per l'addestramento su larga scala di foundation model.
Abbiamo recentemente annunciato una collaborazione con AMD per consegnare un enorme cluster di GPU MI300X su IBM® Cloud a Zyphra, favorendo l'addestramento open source di modelli AI multimodali di frontiera. Abbiamo inoltre integrato gli standard OCP AI (Open Compute Project AI) nell'architettura IBM Cloud, garantendo interoperabilità ed efficienza per i clienti che sviluppano sistemi AI.
Con la maturazione dell'AI, i container stanno diventando la piattaforma di lancio predefinita per la maggior parte delle applicazioni gen AI. L'approccio hybrid by design di IBM Cloud mira a fornire la flessibilità di distribuzione che queste applicazioni richiedono intrinsecamente.
Il nostro runtime per container Red Hat OpenShift fornisce una base coerente per l'esecuzione delle applicazioni Kubernetes, consentendo la portabilità dei workload senza retooling. Le GPU possono essere facilmente utilizzate per supportare i workload AI con Red Hat OpenShift AI e InstructLab. Inoltre, le flotte serverless permettono alle aziende di eseguire workload AI su larga scala e ad alta intensità di calcolo su una piattaforma serverless completamente gestita.
"IBM non si è limitata a fungere da provider di cloud, ma anche da partner, collaborando con noi per migliorare ed evolvere. Sappiamo che questo approccio andrà avanti, rispondendo alle esigenze dei clienti," ha dichiarato Junya Souda, General Manager, Cloud CoE Department, Kampo System Solutions Co Ltd.
Oltre il 70% dei leader dei settori a livello globale concorda sul fatto che la distribuzione ibrida sia fondamentale per realizzare il pieno potenziale di una trasformazione digitale. Ecco perché abbiamo investito molto in IBM® Power Virtual Server, una piattaforma ibrida di livello aziendale progettata appositamente per workload mission-critical. Questo luglio, IBM® Power11 è stato reso disponibile su tutto il portfolio server, incluso IBM® Power Virtual Server, permettendo alle aziende di ottenere ancora più prestazioni e agilità.
Un altro aggiornamento entusiasmante è che IBM Cloud è ora disponibile come opzione di hyperscaler per SAP Cloud ERP Private. Questa opzione consente ai clienti di modernizzare il Cloud ERP su una piattaforma riconosciuta per offrire i più alti livelli di disponibilità e sicurezza tra i server certificati SAP.
Inoltre, con IBM® watsonx, gli utenti che eseguono SAP cloud ERP Private su IBM® Power Virtual Server possono creare agenti per automatizzare flussi di lavoro finanziari, manifatturieri, procurement e supply chain che richiedono dati sia da sistemi SAP che non SAP.
"Con oltre 3.500 filiali in tutto il mondo, ci era chiaro che la migrazione verso SAP S/4HANA doveva essere sicura, scalabile e a prova di futuro", ha dichiarato Thomas Jensen, Director SAP & IT Development, JYSK. "IBM Power Virtual Server come hyperscaler RISE ci ha convinto: con prestazioni elevate, infrastruttura resiliente e un solido pacchetto di investimenti a supporto della trasformazione della nostra attività."
Oggi le aziende sono sotto pressione non solo per modernizzare, ma anche per progettare i propri ambienti IT in modo scalabile, riducendo al contempo la dipendenza dagli stack proprietari. IBM aiuta le aziende ad accelerare i loro percorsi di virtualizzazione e modernizzazione attraverso due percorsi complementari:
"Il tempo è essenziale e si vuole passare al cloud il più rapidamente possibile", afferma Paul Cunningham, Senior Vice President e General Manager, System & Verification Group, Cadence. "Diversi anni fa non era possibile farlo. Si dovevano affrontare ostacoli legati alla sicurezza, al lift and shift o di altra natura. Ora, con Cadence OnCloud, è davvero possibile".
Le imprese oggi si trovano sempre più di fronte a un'altra sfida critica: i requisiti di sovranità digitale stanno evolvendo più rapidamente degli standard creati per governarli. In IBM, consideriamo la sovranità come una postura strategica—progettata su un approccio ibrido che consente alle imprese di mantenere autonomia strategica, sfruttando al contempo la scala, la velocità e l'innovazione di piattaforme globali affidabili.
La nostra presenza globale continua ad espandersi per offrire ai clienti accesso locale, bassa latenza e sicurezza certificata. Ad esempio, in Europa, la nostra regione multizona di Francoforte (MZR) fungerà da data center privato SAP Cloud ERP. Affronta le esigenze di sovranità operativa e residenza dei dati per RISE with SAP su IBM Power Virtual Server.
Anche la nostra funzionalità di confidential computing ha fatto un importante passo avanti. Con Intel Trust Domain Extensions (Intel TDX) ora attive a Francoforte, i clienti UE possono eseguire workload sensibili con isolamento hardware, proteggendo i dati anche durante l'uso.
Il nostro MZR di Montreal è stato inaugurato nell'aprile di quest'anno, aprendo la strada al supporto delle imprese dei settori regolamentati in Canada. In India, IBM e Bharti Airtel, uno dei principali fornitori di servizi di telecomunicazioni indiani, hanno stretto una partnership per consentire alle imprese regolamentate di scalare workload AI in modo più efficiente. Con questa collaborazione, la nostra presenza in India si rafforza con MZR a Chennai e Mumbai.
Il futuro del cloud non è uguale per tutti. È su misura. Si tratta di soluzioni costruite per le normative uniche del tuo settore. Consideriamo il settore dei servizi finanziari, dove stiamo aiutando banche centrali, regolatori e operatori di pagamento a guidare l'innovazione senza compromettere sicurezza, conformità e resilienza. Gli esempi chiave includono:
"Siamo entusiasti che il nostro Payment HSMaaS sia disponibile su IBM Cloud, rafforzando il nostro impegno a fornire soluzioni di sicurezza all'avanguardia per il settore finanziario", ha dichiarato Håcan Tiwemark, COO di Utimaco. Offrendo la nostra soluzione all'interno di IBM Cloud, stiamo fornendo alle istituzioni finanziarie un framework di sicurezza dei pagamenti dispiegabile, scalabile e migliorato."
IBM® Cloud for Financial Services consente alle aziende del settore dei servizi finanziari di affrontare le loro sfide principali e di creare, implementare e scalare con fiducia nel cloud. Al centro di questa piattaforma c'è l'IBM Cloud Framework for Financial Services, una solida base di controlli operativi e di sicurezza costruiti appositamente per il settore finanziario.
Ora, IBM è orgogliosa di annunciare il rilascio di IBM Cloud Framework for Financial Services 2.0, una dimostrazione del nostro impegno a tenere il passo con le normative globali in evoluzione, le minacce avanzate alla cybersecurity e i requisiti di resilienza operativa in evoluzione. Questo framework rappresenta un prezioso blueprint anche per altri settori regolamentati.
Accelera subito il tuo percorso di AI e modernizzazione, senza spendere una fortuna.