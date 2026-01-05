Qualsiasi agente, qualsiasi framework: all'interno dell'IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

I team di tutta l'azienda stanno sperimentando con agenti AI per HR, vendite, supporto IT, supply chain e altro ancora. Ma i leader dell'AI si trovano ora di fronte a una nuova sfida: come far lavorare insieme tutti questi agenti in modo sicuro, governato e scalabile, anziché come soluzioni puntuali scollegate.

IBM watsonx Orchestrate è stato creato esattamente per questo momento. Al centro di questa visione si trova IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: una collezione in crescita di agenti e strumenti AI predefiniti di IBM e partner fidati, progettati per integrarsi in workflow orchestrati con il minimo attrito.