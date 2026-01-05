Intelligenza artificiale Automazione IT

Qualsiasi agente, qualsiasi framework: all'interno dell'IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog

La prossima ondata di AI aziendale non è un'altra app: è una forza lavoro di agenti AI integrati in azienda.

Pubblicato il 5 gennaio 2026
I team di tutta l'azienda stanno sperimentando con agenti AI per HR, vendite, supporto IT, supply chain e altro ancora. Ma i leader dell'AI si trovano ora di fronte a una nuova sfida: come far lavorare insieme tutti questi agenti in modo sicuro, governato e scalabile, anziché come soluzioni puntuali scollegate.

IBM watsonx Orchestrate è stato creato esattamente per questo momento. Al centro di questa visione si trova IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: una collezione in crescita di agenti e strumenti AI predefiniti di IBM e partner fidati, progettati per integrarsi in workflow orchestrati con il minimo attrito.

Un catalogo costruito per l'interoperabilità

La maggior parte dei cataloghi di agenti sul mercato condivide alcune caratteristiche: presuppongono che sia tutto incluso in un unico cloud o suite di produttività; puntano tutto su un kit di sviluppo software (SDK) e sul tempo di esecuzione degli agenti preferiti; e rendono la scoperta facile, ma principalmente all'interno di quell'unico sistema.

Al contrario, IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog è progettato per aziende eterogenee e reali:

  • Qualsiasi agente, qualsiasi framework: il catalogo non è legato a un singolo SDK, a un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) o a un cloud. Gli agenti costruiti su tecnologie IBM, framework open source, stack hyperscaler o codice sviluppato in house possono essere integrati con un framework coerente basato sull'interoperabilità ed essere esposti come cittadini di prima classe nel catalogo.
  • Interoperabilità tra suite e cloud: il catalogo è progettato per le organizzazioni che utilizzano Workday, SAP, Salesforce, ServiceNow, app line-of-business personalizzate e più cloud contemporaneamente, non solo la suite di produttività di un fornitore.
  • Da “scaffale di agenti” a “piattaforma di orchestrazione”: gli agenti non sono semplicemente posizionati uno accanto all’altro come tessere. Sono collegati al motore di orchestrazione di watsonx Orchestrate, così da poter essere composti in workflow end-to-end che coprono domini, sistemi e team.

Un sistema curato di agenti

Agent Catalog è il punto di ingresso in un sistema curato di agenti e strumenti pronti all'uso fin dal primo giorno. Riunisce:

  • Agenti esperti del settore costruiti su casi d'uso AI di alto valore: il nostro ecosistema di agenti è ulteriormente rafforzato da agenti precostituiti da partner leader del settore, che risolvono un numero ancora maggiore di casi d'uso dei clienti.
  • Integrazioni profonde e riutilizzabili: agenti e strumenti vengono trasportati con connettori comprovati per sistemi aziendali come Workday, SAP, Salesforce e altri, così non devi reinventare nulla ogni volta per autenticazione, accesso ai dati e gestione degli errori.

Invece di partire da zero ogni volta che emerge un nuovo caso d'uso, i leader AI possono navigare nel catalogo per agenti allineati a specifiche attività aziendali. Alcuni esempi includono agenti per il coinvolgimento nelle vendite, l'acquisizione di talenti HR o l'ottimizzazione della supply chain. Attinge ad agenti di dominio precostituiti che sono iniziati come casi d'uso IBM "client zero", in cui hanno già aumentato la produttività.

Questi modelli offrono alle organizzazioni un punto di partenza molto necessario quando stanno ancora cercando il giusto primo caso d'uso con un ritorno sull'investimento (ROI) chiaro e dimostrabile, e possono essere integrati nel loro ambiente in modo rapido e coerente.

Progettato per essere aperto ed estensibile

Dietro le quinte, watsonx Orchestrate è aperto ed estensibile. Supporta agenti costruiti nativamente sulla tecnologia IBM e agenti costruiti su altri framework, collegati tramite interfacce standard.

Utilizzando un Agent Connect Framework coerente, gli agenti esterni possono essere collegati a watsonx Orchestrate e poi esposti tramite l'Agent Catalog, così da apparire e comportarsi come cittadini di prima classe nell'ambiente.

Per i leader dell'AI, questo significa:

  • Non essere vincolati a un singolo framework o a uno stack di fornitori.
  • La possibilità di portare avanti gli investimenti esistenti negli agenti invece di ricostruirli.
  • Puoi combinare IBM, agenti interni e partner in un'unica esperienza orchestrata.

In breve, Agent Catalog non è solo un elenco; è un livello di interoperabilità che ti consente di comporre soluzioni da più agenti e strumenti, indipendentemente da dove sono stati costruiti.

Time to value più rapido

La maggior parte dei leader dell'AI è sotto pressione per ottenere un impatto in tempi brevi, pur mantenendo la governance. L'Agent Catalog è progettato per ridurre sia il tempo che il rischio:

  • Riutilizza anziché reinventare: gli agenti e gli strumenti predefiniti sono dotati di integrazioni comprovate con sistemi e applicazioni aziendali. Questi elementi includono Workday, SAP, Salesforce e altri, con rilevanza in ambiti come HR, finanza, vendite e operazioni. Questi strumenti apportano coerenza ai workflow, riducendo lo sforzo di integrazione e minimizzando gli errori.
  • Espansione governata: poiché gli agenti e gli strumenti vengono integrati attraverso un processo IBM definito ed emergono attraverso un catalogo controllato, le aziende ottengono una maggiore visibilità su ciò che viene eseguito, dove e chi ne è il proprietario.
  • Soluzioni allineate al business: gli agenti sono organizzati attorno a funzioni e casi d'uso reali, così i leader di settore possono vedere rapidamente dove gli agenti AI hanno la possibilità di arricchire i team oggi e dove potrebbero arrivare domani. Inoltre, questi agenti e strumenti possono essere adattati alle esigenze e alle politiche specifiche di ogni organizzazione. Questo processo può essere eseguito tramite la personalizzazione pro-code o un'interfaccia utente no-code. In questo modo, i team possono adattarli senza dover partire da zero.

Il risultato? I tuoi team dedicano meno tempo alle attività di basso livello e più tempo a progettare esperienze differenziate per dipendenti e clienti.

Guarda gli agenti orchestrati in azione

Il motore di questo sistema è Agent Connect, il programma partner di IBM per le organizzazioni che costruiscono agenti AI. Tramite Agent Connect, i fornitori di software indipendenti (ISV) e altri partner possono integrare i propri agenti con watsonx Orchestrate ed elencarli nel Agent Catalog. Questo processo crea una nuova via di accesso al mercato supportata dai canali di vendita e dalla rete di partner di IBM.

Esplora IBM watsonx Orchestrate e Agent Catalog per scoprire agenti e strumenti predefiniti che rispondono alle esigenze del tuo business.

Se sei un ISV che intende utilizzare il mercato in esplosione degli agenti AI e dell'automazione intelligente, unisciti al nostro sistema in crescita e porta i migliori agenti AI su IBM watsonx Orchestrate.  

Suzanne Livingston

Vice President, Product Management

IBM watsonx Orchestrate