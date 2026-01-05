Qualsiasi agente, qualsiasi framework: all'interno dell'IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog
La prossima ondata di AI aziendale non è un'altra app: è una forza lavoro di agenti AI integrati in azienda.
I team di tutta l'azienda stanno sperimentando con agenti AI per HR, vendite, supporto IT, supply chain e altro ancora. Ma i leader dell'AI si trovano ora di fronte a una nuova sfida: come far lavorare insieme tutti questi agenti in modo sicuro, governato e scalabile, anziché come soluzioni puntuali scollegate.
IBM watsonx Orchestrate è stato creato esattamente per questo momento. Al centro di questa visione si trova IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog: una collezione in crescita di agenti e strumenti AI predefiniti di IBM e partner fidati, progettati per integrarsi in workflow orchestrati con il minimo attrito.
La maggior parte dei cataloghi di agenti sul mercato condivide alcune caratteristiche: presuppongono che sia tutto incluso in un unico cloud o suite di produttività; puntano tutto su un kit di sviluppo software (SDK) e sul tempo di esecuzione degli agenti preferiti; e rendono la scoperta facile, ma principalmente all'interno di quell'unico sistema.
Al contrario, IBM watsonx Orchestrate Agent Catalog è progettato per aziende eterogenee e reali:
Agent Catalog è il punto di ingresso in un sistema curato di agenti e strumenti pronti all'uso fin dal primo giorno. Riunisce:
Invece di partire da zero ogni volta che emerge un nuovo caso d'uso, i leader AI possono navigare nel catalogo per agenti allineati a specifiche attività aziendali. Alcuni esempi includono agenti per il coinvolgimento nelle vendite, l'acquisizione di talenti HR o l'ottimizzazione della supply chain. Attinge ad agenti di dominio precostituiti che sono iniziati come casi d'uso IBM "client zero", in cui hanno già aumentato la produttività.
Questi modelli offrono alle organizzazioni un punto di partenza molto necessario quando stanno ancora cercando il giusto primo caso d'uso con un ritorno sull'investimento (ROI) chiaro e dimostrabile, e possono essere integrati nel loro ambiente in modo rapido e coerente.
Dietro le quinte, watsonx Orchestrate è aperto ed estensibile. Supporta agenti costruiti nativamente sulla tecnologia IBM e agenti costruiti su altri framework, collegati tramite interfacce standard.
Utilizzando un Agent Connect Framework coerente, gli agenti esterni possono essere collegati a watsonx Orchestrate e poi esposti tramite l'Agent Catalog, così da apparire e comportarsi come cittadini di prima classe nell'ambiente.
Per i leader dell'AI, questo significa:
In breve, Agent Catalog non è solo un elenco; è un livello di interoperabilità che ti consente di comporre soluzioni da più agenti e strumenti, indipendentemente da dove sono stati costruiti.
La maggior parte dei leader dell'AI è sotto pressione per ottenere un impatto in tempi brevi, pur mantenendo la governance. L'Agent Catalog è progettato per ridurre sia il tempo che il rischio:
Il risultato? I tuoi team dedicano meno tempo alle attività di basso livello e più tempo a progettare esperienze differenziate per dipendenti e clienti.
Il motore di questo sistema è Agent Connect, il programma partner di IBM per le organizzazioni che costruiscono agenti AI. Tramite Agent Connect, i fornitori di software indipendenti (ISV) e altri partner possono integrare i propri agenti con watsonx Orchestrate ed elencarli nel Agent Catalog. Questo processo crea una nuova via di accesso al mercato supportata dai canali di vendita e dalla rete di partner di IBM.
Esplora IBM watsonx Orchestrate e Agent Catalog per scoprire agenti e strumenti predefiniti che rispondono alle esigenze del tuo business.
Se sei un ISV che intende utilizzare il mercato in esplosione degli agenti AI e dell'automazione intelligente, unisciti al nostro sistema in crescita e porta i migliori agenti AI su IBM watsonx Orchestrate.
Inizia la versione di prova gratuita