Vista aerea di una nave che trasporta container su un oceano color turchese
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Orchestrazione degli agenti in azione: il percorso di InnovMarine verso una competenza scalabile

Cosa succede quando il lavoro guidato da esperti si integra con l'orchestrazione degli agenti? La storia di InnovMarine mostra come le organizzazioni possono scalare le competenze, accelerare i risultati e ridurre gli attriti operativi.

Pubblicato il 13 maggio 2026

InnovMarine è un partner di consulenza e tecnologia marittima che aiuta i cantieri navali e le organizzazioni del settore della difesa a lavorare in modo più efficiente e a costruire navi migliori più velocemente. Con un approccio incentrato sulle persone, unisce una profonda esperienza nel settore a soluzioni digitali pratiche, tra cui la consulenza specializzata in Benefici Industriali e Tecnologici (ITB) tramite la il reparto InnovConsultants.

I programmi di Benefici Industriali e Tecnologici (ITB) sono requisiti governativi legati ai principali procurement della difesa, che garantiscono che gli appaltatori reinvestano nell'economia locale tramite la partecipazione industriale, lo sviluppo tecnologico e le partnership nella supply chain. Questi programmi sono strategicamente importanti, ma complessi da gestire.

La missione di InnovMarine è semplice: ridurre questa complessità, aumentare la produttività e innovare il settore cantieristico un team alla volta. In ambienti guidati da esperti come questo, un singolo collo di bottiglia è quello che spesso limita la crescita: l'impegno frontale degli SME. Per raggiungere questo obiettivo, a InnovMarine serviva più dell'automazione, ovvero un livello di orchestrazione standardizzato in grado di collegare sistemi, dati e workflow senza causare maggiore complessità o blocchi.

Ogni nuovo potenziale cliente ITB necessita di una formazione di base, di verifiche accurate dei requisiti di ammissibilità e di una raccolta strutturata delle informazioni prima dell'avvio della strategia. Con l'aumento della domanda, il team di esperti ITB di InnovMarine dedicava moltissimo tempo a interventi manuali, spiegazioni ripetitive e raccolta dati incoerente, che determinavano attriti per i potenziali clienti e limitavano la scalabilità.

La sfida attuale: domanda in aumento rispetto al tempo limitato a disposizione degli esperti

Nel settore del procurement per la difesa, il tempo degli esperti è la risorsa più preziosa. Gli specialisti di nicchia di InnovMarine e i loro clienti dedicavano moltissimo tempo ad attività di base: ripetere spiegazioni, qualificare i potenziali clienti e raccogliere manualmente informazioni strutturate prima ancora di poter iniziare a elaborare una strategia.

Il team doveva:

  1. Scalare oltre le attuali 3-4 applicazioni al mese.
  2. Ridurre il tempo necessario per la prima revisione della consulenza.
  3. Ridurre i costi tipici per rendere operativi e formare i nuovi arrivati.

Al di là dei costi, la posta in gioco era di natura operativa. Input incoerenti rallentavano la preparazione degli SME, i tipici ritardi di 24 ore della risposta rallentavano lo slancio e il trasferimento delle conoscenze si basava su blocchi di formazione ricorrenti che distoglievano gli esperti da lavoro più redditizio. Senza un modo coerente e gestito per guidare l'assunzione e coordinare queste interazioni nella fase iniziale, le competenze preziose rimanevano il collo di bottiglia della crescita.

Come Orchestrate ha risolto il problema: dettagli dell'integrazione e risultati misurabili

InnovMarine ha implementato un Virtual SME deterministico e spiegabile alimentato da IBM® watsonx Orchestrate. Orchestrate funge da control plane per il suo ecosistema, coordinando agenti, strumenti e sistemi aziendali tramite interfacce standardizzate e aperte. La soluzione agisce soprattutto in due direzioni: amplificare la portata di un pool limitato di esperti ITB e aumentare il volume di applicazioni qualificate.

Il Virtual SME trasforma l'acquisizione in un workflow controllato e ripetibile che insegna man mano che procede, acquisendo dati strutturati e guidando i candidati attraverso requisiti complessi. Si integra con i sistemi in uso in tutti gli ambienti, senza richiedere integrazioni point-to-point personalizzate, garantendo al contempo che ogni interazione segua politiche definite e sia completamente verificabile. Gli esperti umani vengono coinvolti solo quando il loro giudizio è veramente necessario, consentendo a più candidati di procedere senza dover utilizzare competenze elevate.

L'evoluzione all'orchestrazione degli agenti

Fase 1. Assistente più strumenti

Tutto è iniziato con un'esperienza guidata da assistenti supportata da integrazioni di strumenti. Ha migliorato le indicazioni e ridotto l'impegno manuale, ma i flussi erano semi-deterministici e dipendevano ancora da operatori umani per completare attività a più fasi.

Fase 2. Assistente ibrido con raccolta LLM

Il recupero di informazioni guidato da LLM è stato aggiunto per arricchire la formazione e disambiguare i termini. Ciò ha ridotto l'attrito e migliorato la qualità delle risposte, ma l'orchestrazione è rimasta incentrata sull'assistente: autonomia limitata, ragionamento trasversale limitato e passaggi di consegne rigidi.

Fase 3. Agentico completo con watsonx Orchestrate (ecco l'impatto reale)

La svolta è avvenuta ponendo IBM watsonx Orchestrate al centro come orchestratore degli agenti. L'orchestratore crea e coordina agenti specializzati, per la sintesi dell'idoneità, il recupero RAG, la persistenza dei dati o la scrittura CRM ed e-mail o notifica, e si adatta in tempo reale in base agli input, al contesto e alla governance. Inoltre, consente un coordinamento perfetto tra i sistemi e gli ambienti, permettendo ai workflow di funzionare in modo coerente, indipendentemente dalla posizione dei dati o delle applicazioni. Gli strumenti vengono utilizzati per mantenere lo stato in tutte le fasi e produrre un dossier pronto per le decisioni per gli SME quando è necessario un giudizio.

Con watsonx Orchestrate che funge da livello di controllo, il processo non si limita più a eseguire passaggi: funziona in modo più intelligente, si adatta al contesto e si gestisce entro confini definiti. Il risultato non è solo un'efficienza incrementale, ma anche una leva strutturale.

Perché è importante:

  • Raccolta dinamica di informazioni con formazione in contesto
  • Uso autonomo degli strumenti da parte degli agenti e ramificazione adattiva
  • Orchestrazione end-to-end con tracciabilità ed escalation umana by design
  • Amplificazione delle competenze: un team SME ristretto può supportare più applicazioni senza aggiunta di personale

Questo passaggio all'orchestrazione agentica trasforma un workflow guidato in intelligenza operativa incorporata nel processo di applicazione. È aperto ai sistemi esistenti, ibrido tra diversi ambienti e progettato in modo responsabile, con decisioni verificabili e controlli basati su politica. In pratica, è la stessa implementazione osservata in precedenza: assunzione guidata e allineata ai requisiti; ramificazione adattiva; acquisizione dei dati pulita e coerente; e intervento umano quando necessario.

La trasformazione in corso

Con il Virtual SME virtuale in attività, InnovMarine è passata dall'input manuale a un workflow più intelligente e guidato dagli agenti: i candidati acquisiscono conoscenze più rapidamente, gli input sono più coerenti e gli handoff degli SME sono semplificati. Questo processo permette a un piccolo team specializzato di esperti di valutare più opportunità senza aumentare il personale.

Il volume di rientro è aumentato in modo significativo, offrendo una maggiore prevedibilità e salvaguardando il tempo prezioso degli esperti. Allo stesso tempo, il programma ha alleggerito il workload degli specialisti in casi meno complessi, riducendo notevolmente le richieste di formazione e abbassando i costi di formazione per cliente.

La lezione di InnovMarine è chiara: quando i percorsi applicativi sono ricchi di requisiti e limitati da scarse competenze, l'orchestrazione degli agenti supera costantemente l'automazione ad hoc. I settori regolamentati e guidati dall'ingegneria traggono beneficio soprattutto dai flussi governati, dai dati strutturati e dalla supervisione umana, amplificando l'impatto degli esperti di cui già dispongono.

Poiché watsonx Orchestrate si basa su API e standard aperti, InnovMarine può continuare a far evolvere il proprio landscape di automazione. Questo avviene grazie all'aggiunta di nuovi agenti, modelli e integrazioni man mano che le esigenze aziendali cambiano, senza incorrere in debiti tecnici o blocchi con i fornitori. Si tratta di una base solida e a prova di futuro, in grado di offrire un ROI reale e replicabile già nel presente, preparando al contempo l'organizzazione all'ondata di automazione intelligente successiva.

In definitiva, il percorso di InnovMarine illustra la vera promessa dell'agentic AI: non sostituire le competenze ma moltiplicarle. Incorporando l'intelligenza nei workflow e orchestrando attività con scopo e controllo, i sistemi di agenti liberano gli esperti umani consentendo loro di concentrarsi nelle attività in cui giudizio, creatività ed esperienza contano di più.

Il risultato è un nuovo modello operativo, in cui la tecnologia si assume il carico cognitivo del lavoro ripetibile e i team possono usare il loro talento per decisioni di maggior valore. In questo modello, l'automazione non è l'unico fattore a guidare il successo, ma anche la collaborazione intenzionale tra persone e sistemi intelligenti.

Le organizzazioni che riescono a combinare l'agentic AI con l'esperienza umana non si limiteranno a tenere il passo. Aumenteranno la conoscenza, accelereranno il processo decisionale e daranno vita a un vantaggio competitivo duraturo in un mondo sempre più complesso.

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Valentina Rudas Montoya

Product Marketing Manager, watsonx Orchestrate

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