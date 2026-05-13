Orchestrazione degli agenti in azione: il percorso di InnovMarine verso una competenza scalabile

Fase 1. Assistente più strumenti

Tutto è iniziato con un'esperienza guidata da assistenti supportata da integrazioni di strumenti. Ha migliorato le indicazioni e ridotto l'impegno manuale, ma i flussi erano semi-deterministici e dipendevano ancora da operatori umani per completare attività a più fasi.

Fase 2. Assistente ibrido con raccolta LLM

Il recupero di informazioni guidato da LLM è stato aggiunto per arricchire la formazione e disambiguare i termini. Ciò ha ridotto l'attrito e migliorato la qualità delle risposte, ma l'orchestrazione è rimasta incentrata sull'assistente: autonomia limitata, ragionamento trasversale limitato e passaggi di consegne rigidi.

Fase 3. Agentico completo con watsonx Orchestrate (ecco l'impatto reale)

La svolta è avvenuta ponendo IBM watsonx Orchestrate al centro come orchestratore degli agenti. L'orchestratore crea e coordina agenti specializzati, per la sintesi dell'idoneità, il recupero RAG, la persistenza dei dati o la scrittura CRM ed e-mail o notifica, e si adatta in tempo reale in base agli input, al contesto e alla governance. Inoltre, consente un coordinamento perfetto tra i sistemi e gli ambienti, permettendo ai workflow di funzionare in modo coerente, indipendentemente dalla posizione dei dati o delle applicazioni. Gli strumenti vengono utilizzati per mantenere lo stato in tutte le fasi e produrre un dossier pronto per le decisioni per gli SME quando è necessario un giudizio.

Con watsonx Orchestrate che funge da livello di controllo, il processo non si limita più a eseguire passaggi: funziona in modo più intelligente, si adatta al contesto e si gestisce entro confini definiti. Il risultato non è solo un'efficienza incrementale, ma anche una leva strutturale.

Perché è importante:

Raccolta dinamica di informazioni con formazione in contesto

Uso autonomo degli strumenti da parte degli agenti e ramificazione adattiva

Orchestrazione end-to-end con tracciabilità ed escalation umana by design

Amplificazione delle competenze: un team SME ristretto può supportare più applicazioni senza aggiunta di personale

Questo passaggio all'orchestrazione agentica trasforma un workflow guidato in intelligenza operativa incorporata nel processo di applicazione. È aperto ai sistemi esistenti, ibrido tra diversi ambienti e progettato in modo responsabile, con decisioni verificabili e controlli basati su politica. In pratica, è la stessa implementazione osservata in precedenza: assunzione guidata e allineata ai requisiti; ramificazione adattiva; acquisizione dei dati pulita e coerente; e intervento umano quando necessario.