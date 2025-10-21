L'agentic AI incontra la sicurezza delle identità con IBM Verify Identity Protection

L'era dell'agentic AI è arrivata. I sistemi autonomi non si limitano a seguire le istruzioni; prendono decisioni, agiscono e accelerano l'innovazione alla velocità delle macchine. Dall'automazione delle transazioni finanziarie alla gestione dei workflow di cybersecurity, questi colleghi digitali trasformano le operazioni in vendite, finanza, risorse umane, IT e sicurezza. L'agentic AI agisce da amplificatore dei nostri sforzi, consentendoci di essere più produttivi.

Tuttavia, la stessa autonomia che guida l'innovazione con agentic AI può anche aprire la porta a significative vulnerabilità di sicurezza e amplificare non solo la produttività, ma anche i rischi. Secondo il report 2025 Cost of Data Breach, il 63% delle organizzazioni non ha una politica di sicurezza e governance dell'AI.

Il report X-Force Threat Intelligence Index di IBM ha rilevato che il 30% delle violazioni dei dati inizia con attacchi basati sull'identità, e i tradizionali strumenti di gestione delle identità e degli accessi (IAM) non sono mai stati progettati per gestire identità autonome e auto-dirette. Con l'accelerazione dell'adozione dell'agentic AI, le organizzazioni devono affrontare agenti AI non gestiti, rischi di accesso ombra e una superficie di attacco completamente nuova.

Per rimanere all'avanguardia in quest'era di identità autonome e strumenti automatizzati, le aziende hanno bisogno di un nuovo paradigma di sicurezza costruito per la visibilità, il controllo e la governance. IBM Verify Identity Protection (VIP) consente alle organizzazioni di proteggere l'agentic AI mantenendo velocità, innovazione e fiducia.