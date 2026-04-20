Man mano che l'adozione dell'AI matura, i settori regolamentati si spostano oltre la sperimentazione, verso un'AI produttiva e specifica del settore. I progressi nell'accelerazione dell'AI, come gli acceleratori AI Intel Gaudi 3, stanno rendendo possibile eseguire modelli più complessi in modo efficiente, aprendo la porta a nuovi casi d'uso che in precedenza erano troppo costosi o ad alta intensità di calcolo.

Per la sanità, questo significa espandere l'AI dal recupero dei ricavi in aree come l'automazione della conformità, l'intelligence operativa e il supporto alle decisioni, mantenendo al contempo la privacy, la governance e la prevedibilità richieste dal settore.

"Le organizzazioni sanitarie hanno avuto difficoltà con il ROI della gen AI perché la maggior parte delle soluzioni promette guadagni di efficienza difficili da quantificare", ha affermato Steven J. Darrah, GM, North America Enterprise Solution Sales, Intel. "Il recupero dei ricavi è fondamentalmente diverso, poiché ogni mancato rimborso che contribuiamo a identificare si traduce direttamente in fondi recuperati per i nostri sistemi ospedalieri, già oberati di lavoro. Intel, Iterate e IBM offrono alle organizzazioni sanitarie l'opportunità di realizzare questi benefici su hardware disponibile e performante, mantenendo al contempo l'ambiente sicuro e conforme che i loro dati richiedono".

Le organizzazioni sanitarie hanno bisogno di un'AI costruita appositamente per la conformità, non adattata. La combinazione di Generate for Healthcare di Iterate.ai, gli acceleratori AI Intel Gaudi 3 e IBM Cloud offrono AI ad alte prestazioni con un rapido time to value e un approccio orientato alla sicurezza.

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