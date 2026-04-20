Iterate.ai ora offre la sua piattaforma privata di AI, Generate for Healthcare, per l'analisi della conformità delle richieste e i workflow del ciclo dei ricavi, distribuita su IBM® Cloud e costruita con acceleratori Intel AI.
Le organizzazioni sanitarie sono sottoposte a una pressione crescente per gestire le richieste di rimborso negate e sottopagate, mantenendo la conformità e l'efficienza operativa. Man mano che i volumi dei sinistri aumentano e le regole dei pagatori diventano più complesse, gli ospedali sono alla ricerca di soluzioni di AI che forniscano risultati reali senza compromettere la fiducia, la sicurezza o il controllo.
Gli operatori sanitari si trovano ad affrontare una combinazione di sfide operative e finanziarie. I team di gestione delle richieste e dei rifiuti sono sopraffatti da volumi enormi di dati, spesso distribuiti su lunghi documenti che devono essere esaminati manualmente per determinare perché una richiesta sia stata negata o sottopagata. Una singola richiesta di rimborso può comportare da 10 a 25 pagine di linguaggio complesso, moltiplicate per migliaia di richieste in sospeso.
Allo stesso tempo, le organizzazioni devono affrontare la carenza di personale, il burnout amministrativo, la riduzione dei margini e l'aumento dei controlli normativi. Sebbene molti leader del settore sanitario vedano il potenziale dell'AI, spesso c'è un divario tra la sperimentazione dell'AI e i risultati aziendali misurabili. Le preoccupazioni relative alla privacy dei dati, alla conformità e alla governance spesso ritardano o bloccano del tutto le implementazioni.
Queste realtà stanno creando la domanda di una nuova classe di soluzioni AI: sicure fin dalla progettazione, costruite per i requisiti di conformità e in grado di fornire rapidamente valore in ambienti altamente regolamentati.
Per affrontare queste sfide, Iterate.ai ha integrato la sua soluzione software-as-a-service (SaaS) Generate for Healthcare su IBM Cloud, sfruttando gli acceleratori Intel Gaudi 3 AI per accelerazioni AI ad alte prestazioni.
Il caso d'uso si concentra sul recupero dei ricavi per gli ospedali, dove l'AI può analizzare i dati relativi alle richieste di rimborso, le polizze degli assicuratori e la documentazione di supporto, al fine di individuare le richieste di rimborso non pagate o sottopagate più velocemente rispetto ai processi manuali.
A differenza delle tradizionali implementazioni di AI che richiedono lunghi cicli di integrazione, questa soluzione è progettata per essere pronta e distribuibile in settimane, non in mesi. È progettata specificamente per le organizzazioni sanitarie che necessitano di prestazioni prevedibili, forte governance e protezione delle informazioni sanitarie protette (PHI).
Generate for Healthcare consente ai sistemi di AI analizzare le richieste, identificare problemi e supportare le azioni successive all'interno dei workflow. Distribuita su IBM Cloud, la piattaforma agisce come una piattaforma privata di forza lavoro AI per i team del ciclo delle entrate degli ospedali. Include agenti di flusso di lavoro AI preconfigurati, denominati "schede", progettati per eseguire automaticamente le seguenti operazioni:
Poiché la piattaforma è agentica, le organizzazioni sanitarie possono anche creare workflow personalizzati per gestire nel tempo altri processi ricchi di dati e basati sulle decisioni. La sicurezza e la conformità sono fondamentali nella progettazione. Le azioni dell'AI sono tracciabili e progettate per essere pronte per l'audit, aiutando le organizzazioni a mantenere il controllo e la conformità mentre scalano l'adozione dell'AI.
Generate for Healthcare di Iterate.ai su IBM Cloud ha i punti di forza di IBM, Intel e Iterate.ai, ognuno dei quali svolge un ruolo distinto e critico:
Oltre alla tecnologia, la strategia dell'ecosistema di IBM accelera l'adozione. Inserendo la soluzione nel catalogo IBM Cloud, consente agli ISV come Iterate.ai di adottare un modello di rivendita ecommerce, supportando l'esecuzione go-to-market e raggiungendo i clienti sanitari enterprise più rapidamente, dando al contempo fiducia ai clienti nella prontezza e credibilità della soluzione.
La risposta delle organizzazioni sanitarie a Iterate.ai è stata molto positiva. Iterate.ai condivide che le prime implementazioni della sua soluzione, prima della sua disponibilità su IBM, hanno dimostrato risultati operativi e finanziari misurabili per i loro clienti entro i primi 90 giorni, tra cui:
Iterate.ai riporta inoltre che un sistema sanitario regionale nel Midwest ha ottenuto un ritorno sull'investimento dieci volte superiore in tre mesi, guidato da una più rapida identificazione delle opportunità di recupero e da una riduzione dello sforzo amministrativo1.
Questi risultati stanno riscuotendo successo tra i CFO, i CIO e i team di Revenue Cycle Management (RCM) che sono alla ricerca di soluzioni AI che offrano un ROI rapido e difendibile senza aumentare i rischi.
Man mano che l'adozione dell'AI matura, i settori regolamentati si spostano oltre la sperimentazione, verso un'AI produttiva e specifica del settore. I progressi nell'accelerazione dell'AI, come gli acceleratori AI Intel Gaudi 3, stanno rendendo possibile eseguire modelli più complessi in modo efficiente, aprendo la porta a nuovi casi d'uso che in precedenza erano troppo costosi o ad alta intensità di calcolo.
Per la sanità, questo significa espandere l'AI dal recupero dei ricavi in aree come l'automazione della conformità, l'intelligence operativa e il supporto alle decisioni, mantenendo al contempo la privacy, la governance e la prevedibilità richieste dal settore.
"Le organizzazioni sanitarie hanno avuto difficoltà con il ROI della gen AI perché la maggior parte delle soluzioni promette guadagni di efficienza difficili da quantificare", ha affermato Steven J. Darrah, GM, North America Enterprise Solution Sales, Intel. "Il recupero dei ricavi è fondamentalmente diverso, poiché ogni mancato rimborso che contribuiamo a identificare si traduce direttamente in fondi recuperati per i nostri sistemi ospedalieri, già oberati di lavoro. Intel, Iterate e IBM offrono alle organizzazioni sanitarie l'opportunità di realizzare questi benefici su hardware disponibile e performante, mantenendo al contempo l'ambiente sicuro e conforme che i loro dati richiedono".
Le organizzazioni sanitarie hanno bisogno di un'AI costruita appositamente per la conformità, non adattata. La combinazione di Generate for Healthcare di Iterate.ai, gli acceleratori AI Intel Gaudi 3 e IBM Cloud offrono AI ad alte prestazioni con un rapido time to value e un approccio orientato alla sicurezza.
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