Il tuo checkout, la tua scelta: IBM amplia le opzioni di pagamento globali

Mentre continuiamo ad espandere le nostre funzionalità globali, la disponibilità dei prodotti, i tipi di pagamento supportati e i Prezzi possono variare a seconda del paese. Durante il pagamento, vedrai automaticamente le opzioni valide per la tua regione, in base ai requisiti locali e alla disponibilità.



Con queste opzioni di pagamento ampliate, continuiamo il nostro impegno a creare un'esperienza di acquisto fluida, moderna e inclusiva per ogni cliente, ovunque si trovi e indipendentemente da come preferisca pagare.



Allineando il nostro processo di checkout alle preferenze regionali e ai metodi locali affidabili, stiamo rimuovendo barriere, aumentando la flessibilità e rendendo più facile che mai accedere ai prodotti e alle soluzioni IBM che alimentano la tua azienda. Questo è solo un passo del nostro più ampio impegno per semplificare e ottimizzare il modo in cui interagisci con IBM.com, oggi e in futuro.

Esplora le opzioni di pagamento aggiornate e acquista ora