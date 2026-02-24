Il tuo checkout, la tua scelta: IBM amplia le opzioni di pagamento globali

Abbiamo ampliato e modernizzato le nostre opzioni di pagamento in 29 Paesi, offrendo ai clienti di tutto il mondo una scelta più ampia che mai.
Man mano che le aziende si espandono a livello globale e il digital commerce continua a Continua, i clienti si aspettano esperienze di acquisto semplici, familiari e flessibili, indipendentemente da dove si trovano. In IBM, ci impegniamo a soddisfare queste aspettative rendendo più facile acquistare i prodotti e le soluzioni di cui hai bisogno, utilizzando i metodi di pagamento che preferisci.
Ecco perché abbiamo ampliato e modernizzato le nostre opzioni di pagamento in 29 paesi, offrendo ai clienti di tutto il mondo più scelta che mai.
Le preferenze di pagamento variano ampiamente in tutto il mondo. Mentre alcuni clienti si affidano alle principali carte di credito, altri preferiscono portafogli digitali o sistemi di pagamento locali affidabili. Per supportare meglio queste esigenze, IBM.com offre ora una serie ampliata di metodi di pagamento in linea con le aspettative e le abitudini di acquisto locali.
A seconda della tua posizione, ora puoi completare il tuo acquisto su IBM.com utilizzando:
Questa espansione non riguarda solo l'aggiunta di più pulsanti al checkout: si tratta di eliminare gli attriti, rispettare le preferenze regionali e rendere il percorso di acquisto end-to-end più fluido per ogni cliente.
Che tu sia un'azienda che acquista un software per team globali o di uno sviluppatore che acquista un singolo abbonamento, l'esperienza di pagamento non dovrebbe essere un ostacolo.
Maggiore flessibilità nei pagamenti significa:
Questo aggiornamento aiuta a garantire che i clienti possano acquistare soluzioni IBM nello stesso modo in cui gestiscono il resto della loro vita digitale: rapidamente, in modo sicuro e con pieno controllo.
Mentre continuiamo ad espandere le nostre funzionalità globali, la disponibilità dei prodotti, i tipi di pagamento supportati e i Prezzi possono variare a seconda del paese. Durante il pagamento, vedrai automaticamente le opzioni valide per la tua regione, in base ai requisiti locali e alla disponibilità.
Con queste opzioni di pagamento ampliate, continuiamo il nostro impegno a creare un'esperienza di acquisto fluida, moderna e inclusiva per ogni cliente, ovunque si trovi e indipendentemente da come preferisca pagare.
Allineando il nostro processo di checkout alle preferenze regionali e ai metodi locali affidabili, stiamo rimuovendo barriere, aumentando la flessibilità e rendendo più facile che mai accedere ai prodotti e alle soluzioni IBM che alimentano la tua azienda. Questo è solo un passo del nostro più ampio impegno per semplificare e ottimizzare il modo in cui interagisci con IBM.com, oggi e in futuro.